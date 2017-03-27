Если мы хотим правильно понять и прочесть Первое послание Павла к Коринфянам, то должны прежде всего помнить о том, что мы имеем дело с настоящим „письмом". Оно находится, правда, среди поучений Нового Завета с достаточным основанием для этого. Апостол Павел, как истинный учитель общины в Коринфе, стремится в этом письме привести ее к ясному пониманию многих вопросов. И несмотря на это его послание не богословское сочинение, в котором принципиально рассматриваются какие- либо темы со всех сторон. Письмо обращено к совершенно определенным людям в их непосредственном положении. Павел отвечает им на их вопросы, исходит из их образа мыслей, выдвигает важные для них стороны дела.

О другом, что нас, может быть, очень бы интересовало, он не упоминает совсем. Письмо должно быть кратким. Многое он может только наметить. Поэтому и понимание этого послания зависит от того, насколько у нас имеется ясное представление о тех, к кому оно обращено. Если у нас нет этого представления или оно недостаточно ясно для нас, то мы зачастую можем встать перед непреодолимой гранью понимания.

При этом мы находимся в затруднительном положении, потому что у нас нет никаких других источников знания Коринфской церкви, к которой обращается Павел. Только из самого письма мы можем постараться восстановить, как обстояло дело с теми, кто получил Послание. Мы не можем выйти из известного круга: предпосылкой для рассуждения должно быть то, что мы сами сперва узнали из чтения Послания. Неизбежно при этом, что многое остается без должной уверенности.

Вернер де Боор - Первое послание ап. Павла к Коринфянам

Свет на Востоке Корнталь 1989 - 328 с.

Вернер де Боор - Первое послание ап. Павла к Коринфянам - Оглавление

Предисловие

Введение

1. Послание Павла как действительное письмо

2. Город Коринф

3. Возникновение Церкви в Коринфе

4. Затруднения в Церкви

5. Повод к Первому посланию к Коринфянам

6. Особенности и единство Послания

7. Однородность и неприкосновенность письма

8. Время и место составления

9. Рукописная передача письма

Вступительное приветствие

Благодарность общине

Распри в церкви

Слово о кресте

Облик общины отвечает Слову о кресте

Слову о кресте соответствует также и поведение истинного посланца

Мудрость Духа Святого

Роль посланника в церковной работе

Суд над соработниками в построении общины

Община и её служители

Не судите преждевременно о вестникаж

Апостольская жизнь

Посылка Тимофея в Коринф и предупреждение о своем посещении

Приговор, вынесенный человеку, женившемуся на своей мачехе

Необходимое очищение общины

Суд в общине

Почему должна быть половая чистота?

Брак и безбрачие в Церкви Христа

Вопрос о разводе

Оставайся каждый самим собой!

Безбрачие и для девиц церкви?

„Познание" и „любовь" в вопросе об идоложертвенных яствах

Право благовестника на содержание

„Свобода" Павла в полной отдаче своему служению

Спортсмен как образ христианина

Предостерегающий пример израильского народа

Еще одно предостережение от жертвы идолам

Как же с употреблением мяса вообще?

О головном платке женщины

Нарушение Вечери Господней в церкви

О воздействии Святого Духа

1. Признаки воздействия Духа

2. Община как „Тело Христово"

3. Самое существенное во времени и вечности-любовь

4. О „говорении на языках" и „пророческих речах"

5. О воздействии обоих даров на неверующих

6. Предписания для церковных собраний

Женщины должны молчать на церковном собрании

Заключительное слово о духовных дарованиях

Основа Евангелия

Последствия отрицания воскресения Иисуса

Мирообъемлющее значение воскресения Иисуса

Значение воскресения для личного поведения в жизни

Духовное тело

Воскресение мертвых

Распоряжения относительно денежного сбора для Иерусалима

План путешествия апостола и посещение Тимофея

Признание соработников, готовых служить

Заключительные приветствия

Вернер де Боор - Первое послание ап. Павла к Коринфянам - Предисловие

Первое послание к Коринфянам не является богословским трактатом, написанным в тишине кабинета. Это письмо, написанное в очень пестрое историческое время, да оно и само часть этой „истории", живой связи между церковью в Коринфе и ее апостолом.

Тот, кто хочет понять это письмо, должен так же „исторически" читать его. При этом он натолкнется на вещи, которые для нас относятся уже к историческому прошлому. „Рабов" древности у нас больше нет. „Идоложертвенное мясо" нам неизвестно. Ни одна женщина не носит у нас „головного платка" в том смысле, как это было обычаем в апостольские времена. И никто из нас не будет считать позором, если женщина выступит публично с речью.

И тем не менее - оно является библейским чудом, потому что Первое послание к Коринфянам не просто исторический документ своего времени, интересующий только любителей истории, но это обусловленное временем послание Павла определенной исторической общине оказывается до сегодняшнего дня живым и действенным Словом Божиим.

Правда, в нем идет речь - за" исключением гл.15 - не об особенно интересующих нас проблемах познания. учения. Скорее всего это проблемы построения Церкви и общинной жизни, которые заполняют содержание письма. Но мы едва ли знаем, что собственно означает „Божья Церковь". В послании перед нашими глазами встают отдельные люди, которые были разбужены благовествованием, обращены к вере и которым нужно было помочь в их личной христианской жизни.

Поэтому Первое послание к Коринфянам, именно вследствие своей „простоты" по сравнению с посланиями к Римлянам и к Галатам,осталось для нас несколько чуждым. В нем было слишком мало для наших возвышенных мыслей, потому что оно направлено главным образом для совершенно конкретного построения общины. Но именно потому для нас сегодня так необходимо действительно познакомиться с этим письмом и увидеть, как возникает Церковь Иисуса и живет в вере и любви.

Для этого служат нижеследующие комментарии. Их цель будет достигнута, если само Послание как таковое станет для читателя живым и говорящим с присущей ему великой силой.

Шверин, 24 октября 1967

Вернер де Боор