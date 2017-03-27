Боор - 1 послание к Коринфянам
Если мы хотим правильно понять и прочесть Первое послание Павла к Коринфянам, то должны прежде всего помнить о том, что мы имеем дело с настоящим „письмом". Оно находится, правда, среди поучений Нового Завета с достаточным основанием для этого. Апостол Павел, как истинный учитель общины в Коринфе, стремится в этом письме привести ее к ясному пониманию многих вопросов. И несмотря на это его послание не богословское сочинение, в котором принципиально рассматриваются какие- либо темы со всех сторон. Письмо обращено к совершенно определенным людям в их непосредственном положении. Павел отвечает им на их вопросы, исходит из их образа мыслей, выдвигает важные для них стороны дела.
О другом, что нас, может быть, очень бы интересовало, он не упоминает совсем. Письмо должно быть кратким. Многое он может только наметить. Поэтому и понимание этого послания зависит от того, насколько у нас имеется ясное представление о тех, к кому оно обращено. Если у нас нет этого представления или оно недостаточно ясно для нас, то мы зачастую можем встать перед непреодолимой гранью понимания.
При этом мы находимся в затруднительном положении, потому что у нас нет никаких других источников знания Коринфской церкви, к которой обращается Павел. Только из самого письма мы можем постараться восстановить, как обстояло дело с теми, кто получил Послание. Мы не можем выйти из известного круга: предпосылкой для рассуждения должно быть то, что мы сами сперва узнали из чтения Послания. Неизбежно при этом, что многое остается без должной уверенности.
Вернер де Боор - Первое послание ап. Павла к Коринфянам
Свет на Востоке Корнталь 1989 - 328 с.
Вернер де Боор - Первое послание ап. Павла к Коринфянам - Оглавление
Предисловие
Введение
- 1. Послание Павла как действительное письмо
- 2. Город Коринф
- 3. Возникновение Церкви в Коринфе
- 4. Затруднения в Церкви
- 5. Повод к Первому посланию к Коринфянам
- 6. Особенности и единство Послания
- 7. Однородность и неприкосновенность письма
- 8. Время и место составления
- 9. Рукописная передача письма
Вступительное приветствие
Благодарность общине
Распри в церкви
Слово о кресте
Облик общины отвечает Слову о кресте
Слову о кресте соответствует также и поведение истинного посланца
Мудрость Духа Святого
Роль посланника в церковной работе
Суд над соработниками в построении общины
Община и её служители
Не судите преждевременно о вестникаж
Апостольская жизнь
Посылка Тимофея в Коринф и предупреждение о своем посещении
Приговор, вынесенный человеку, женившемуся на своей мачехе
Необходимое очищение общины
Суд в общине
Почему должна быть половая чистота?
Брак и безбрачие в Церкви Христа
Вопрос о разводе
Оставайся каждый самим собой!
Безбрачие и для девиц церкви?
„Познание" и „любовь" в вопросе об идоложертвенных яствах
Право благовестника на содержание
„Свобода" Павла в полной отдаче своему служению
Спортсмен как образ христианина
Предостерегающий пример израильского народа
Еще одно предостережение от жертвы идолам
Как же с употреблением мяса вообще?
О головном платке женщины
Нарушение Вечери Господней в церкви
О воздействии Святого Духа
- 1. Признаки воздействия Духа
- 2. Община как „Тело Христово"
- 3. Самое существенное во времени и вечности-любовь
- 4. О „говорении на языках" и „пророческих речах"
- 5. О воздействии обоих даров на неверующих
- 6. Предписания для церковных собраний
Женщины должны молчать на церковном собрании
Заключительное слово о духовных дарованиях
Основа Евангелия
Последствия отрицания воскресения Иисуса
Мирообъемлющее значение воскресения Иисуса
Значение воскресения для личного поведения в жизни
Духовное тело
Воскресение мертвых
Распоряжения относительно денежного сбора для Иерусалима
План путешествия апостола и посещение Тимофея
Признание соработников, готовых служить
Заключительные приветствия
Вернер де Боор - Первое послание ап. Павла к Коринфянам - Предисловие
Первое послание к Коринфянам не является богословским трактатом, написанным в тишине кабинета. Это письмо, написанное в очень пестрое историческое время, да оно и само часть этой „истории", живой связи между церковью в Коринфе и ее апостолом.
Тот, кто хочет понять это письмо, должен так же „исторически" читать его. При этом он натолкнется на вещи, которые для нас относятся уже к историческому прошлому. „Рабов" древности у нас больше нет. „Идоложертвенное мясо" нам неизвестно. Ни одна женщина не носит у нас „головного платка" в том смысле, как это было обычаем в апостольские времена. И никто из нас не будет считать позором, если женщина выступит публично с речью.
И тем не менее - оно является библейским чудом, потому что Первое послание к Коринфянам не просто исторический документ своего времени, интересующий только любителей истории, но это обусловленное временем послание Павла определенной исторической общине оказывается до сегодняшнего дня живым и действенным Словом Божиим.
Правда, в нем идет речь - за" исключением гл.15 - не об особенно интересующих нас проблемах познания. учения. Скорее всего это проблемы построения Церкви и общинной жизни, которые заполняют содержание письма. Но мы едва ли знаем, что собственно означает „Божья Церковь". В послании перед нашими глазами встают отдельные люди, которые были разбужены благовествованием, обращены к вере и которым нужно было помочь в их личной христианской жизни.
Поэтому Первое послание к Коринфянам, именно вследствие своей „простоты" по сравнению с посланиями к Римлянам и к Галатам,осталось для нас несколько чуждым. В нем было слишком мало для наших возвышенных мыслей, потому что оно направлено главным образом для совершенно конкретного построения общины. Но именно потому для нас сегодня так необходимо действительно познакомиться с этим письмом и увидеть, как возникает Церковь Иисуса и живет в вере и любви.
Для этого служат нижеследующие комментарии. Их цель будет достигнута, если само Послание как таковое станет для читателя живым и говорящим с присущей ему великой силой.
Шверин, 24 октября 1967
Вернер де Боор
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