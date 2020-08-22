Ісус – це найбільший парадокс історії.

Появляється в малозначній провінції Римської Імперії, в народі, що його тодішні римляни називали “найтемнішим з усіх” (Тацит), і “шкідливим для всіх” (Квінтіліян) “огидне стадо рабів” (Тацит).

Із своєї країни він, під час свого життя, не виходить і ніколи не виявляє бажанням пізнати світ мудреців, мистців, політиків, завойовників, що тоді мали верх над усім. В своїй країні він переводить дев’ять частин свого життя незнаний в біднім селищі, знанім тільки із своєї незначності. Там не ходить до школи, не читає мудрі пергаменти, не має зав’язків із мудрецями свого народу. Він – звичайний робітник. Через тридцять років ніхто не знає, хто він, крім двох або трьох осіб, що мовчать так, як і він сам.

ДЖЮЗЕППЕ РІЦЦІОТТІ - ЖИТТЯ ІСУСА ХРИСТА. з критичним вступом

Праці Греко-Католицької Богословської Академії

Видання українського католицького університету ім. Св. Климента папи

РИМ 1970 г. – 710 с

ДЖЮЗЕППЕ РІЦЦІОТТІ - ЖИТТЯ ІСУСА ХРИСТА. з критичним вступом - ЗМІСТ

До Читачів

Передмова

ВСТУП

Батьківщина Ісуса Христа (§§1-5)

Ірод Великий (§§ 6-12)

Наступники Ірода: Архелай - Антипа - Филип (§§ 13-19)

Римські намісники: Понтій Пилат (§§ 20-27)

Садукеї, Фарисеї, Книжники та інші єврейські угрупування (§§ 28-45)

Храм і священство (§§ 46-56)

Синедріон (§§ 57-61)

Синагога (§§ 62-67)

Єврейські звичаї й вірування (§§ 68-86)

ДЖЕРЕЛА (§87)

Джерела нехристиянські (§87)

Офіційні єврейські джерела (§§ 87-89)

Йосиф Флавій (§§ 90, 91)

Римські та інші письменники (§§ 92, 93)

Християнські джерела

Документи поза Новим Завітом (§§ 94-101)

Новий Завіт поза Євангеліями (§§ 102-104)

ЄВАНГЕЛІЇ (§§ 105-113)

Матей (§§114-126)

Марко (§§ 127-134)

Лука (§§ 135-145)

Питання про Синоптиків (§§ 146-154)

Йоан (§§ 155-171)

ХРОНОЛОГІЯ ЖИТТЯ ІСУСА ХРИСТА (§ 172)

Народження Ісуса (§§ 173, 174)

Початок проповідування Йоана Христителя (§§ 175, 176)

Тривалість Ісусової діяльносте (§§ 177, 178)

Дата Ісусової смерті (§§ 179-162)

Перепис населення за правління Кирінія (§§ 183-188)

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ІСУСА (§§ 169-193)

РАЦІОНАЛІСТИЧНІ ПОЯСНЕННЯ ІСУСОВОГО ЖИТТЯ (§§ 194-224)

Заховане життя « Коли всесвіт був у мирі » (§ 225) Сповіщення Захарі! (§§ 226, 227) Сповіщення Марії (§§ 228-234) Народження Йоана Христителя (§§ 235-237) Иосиф, муж Марії (§§ 238, 239) Народження Ісуса (§§ 240-248) Очищення Марії (§§ 249-251) Волхви (§§ 252-255) Вбивство немовлят (§§ 256, 257) Перебування в Єгипті (§ 258) Назарет (§§ 259-264)

Від початку прилюдного життя до першої Пасхи Йоан Христитель і хрищення Ісуса (§§ 265-270) Пустиня й спокуси (§§ 271-276) Кінець Йоанової діяльности й початок Ісусової (§§ 277, 278) В Галилеї (§§ 279, 280) Весілля в Кані (§§ 281-285)

Від першої Пасхи до другої Торговці у храмі (§§ 286, 287) Никодим (§§ 288-290) Закінчення Йоанової діяльности (§§ 291, 292) Самарянка (§§ 293-297) Поворот до Галилеі й перша діяльність (§§ 298, 299) В Капернаумі та в інших місцях (§§ 300, 301) Вибір чотирьох учнів (§§ 302, 303) Інші чуда і перші перешкоди (§§ 304-309) Дванадцять апостолів (§§ 310-314) Нагірна проповідь (§§ 315-335) Сотник а Капернауму й вдова з Наїм (§§ 336, 337) Посли від Йоана Христителя (§§ 338-340) Неназвана грішниця (§§ 341, 342) Подрібна Ісусова діяльність (§§ 343-345) Втихомирення бурі й геразинський біснуватий (§§ 346-348) Дочка Яіра. Кровотечива жінка. Два сліпі (§§ 349-351) Апостоли вислані проповідувати (§§ 352-354) Смерть Йоана Христителя (§§ 355, 356) Ісус прогнаний з Назарету (§§ 357-359)

День притч Притча (§§ 360, 361) Ціль притч (§§ 362-364) Притчі про царство (§§ 365-371)

Від другої Пасхи до останнього свята Кучок Перше помноження хлібів (§§ 372-375) Ісус іде по воді. Промова про живий хліб (§§ 376-383) Недужий при Витесді (§§ 384-386) «Передання старших» (§§ 387, 388) Ісус у Фінікії й Десятимісті. Друге помноження хлібів (§§ 389-391) Знак з неба. Фарисейська закваска, Сліпий з Витсаїди (§§ 392-394) В Кесарії Филиповій (§§ 395-399) Месіянські спростування (§§ 400, 401) Переображення (§§ 402-404) Епілептик біснуватий (§ 405) Останні дні в Галилеї (§§ 406-412)

Від останнього свята Кучок до останнього свята Обновлення храму Хронологічне й географічне питання (§§ 413-415) Свято Кучок (§§ 416-423) Чужоложниця (§§ 424-427) Сліповроджений (§§ 428-431) Добрий пастир (§§ 432-434) Поширення Царства Божого в Юдеї (§§ 435-437) Добрий самарянин (§§ 438-440) Марта й Марія. « Отче наш ». Притчі про молитву (§§ 441-443) Оздоровлення біснуватого. Наклепи фарисеїв. Хто щасливіший від Ісусової матері. Знак Йони (§§ 444-446) Ісус на обіді в одного фарисея. Погрози й перестороги (§§ 447-449) Фінансові питання. Найбільше очікування (§§ 450-452) Знак протиріччя. Негайність зміни ментальности (§§ 453, 454) Скорчена жінка й хворий на водянку. Про покору (§§ 455-459)

Від останнього свята Обновлення аж до останньої подорожі по Юдеї На святі Обновлення (§§ 460, 461) Ісус по той бік Йордану (§§ 462, 463) Умови, щоб бути учнями Ісуса (§ 464) Заблукана вівця й загублена драхма (§ 465) Блудний син (§§ 466-469) Невірний управитель. Багач та Лазар (§§ 470-472)

Від останньої подорожі по Юдеї до тріюмфального входу в Єрусалим Десять прокажених. Випадковості в Царстві Божім (§§ 473-476) Несправедливий суддя. Фарисей та митар (§§ 477, 478) Подружні питання. Ісус та діти (§§ 479-483) Багатий юнак. Роздуми над багатством (§§ 484-487) Робітники у винограднику (§ 488) Воскресіння Лазаря (§§ 469-493) Ісус в Ефраїмі та Єрихоні (§§ 494-498) Притча про міни (§§ 499, 500) Бенкет у Витанії (§§ 501, 502)

Останній тиждень. Неділя й понеділок Урочистий вхід до Єрусалиму (§§ 503-507) Греки хочуть говорити з Ісусом (§§ 508, 509) Безплідна смоковниця (§§ 510, 511)

Останній тиждень. Вівторок і середа

Авторитет Ісуса. Притча про двох синів (§ 512) Притча про виноградарів-убивців (§ 513) Податок кесареві (§ 514) Садукеї й воскресіння (§§ 515, 516) Найбільша заповідь. Месія - син Давида (§ 517) «Еленхос» проти книжників і фарисеїв. Грошева жертва вбогої жінки (§§ 518-522) Есхатологічна мова (§§ 523-529) Притча про діви. Останній суд (§§ 530, 531) Середа. Зрада Юди (§§ 532-534)

Останній тиждень. Четвер Приготовления пасхальної вечері (§ 535) Хронологічне питання (§§ 536-540) Викриття зрадника (§§ 541-543) Установлення Євхаристії (§§ 544-548) Пророцтво Петрового відречення (§ 549) Останні розмови (§§ 550-553)

Останній тиждень. П'ятниця Гетсиманія (§§ 554-557) Ув'язнення (§§ 558-561) Релігійний суд перед Синедріоном (§§ 562-569) Знущання над Ісусом. Відречення Петра. Кінець Юди Іскаріотського (§§ 570-575) Цивільний суд перед Пилатом та Іродом (§§ 576-596) Розп'яття й смерть (§§ 597-619) Друге життя (§ 620) Появи в Юдеї (§§ 621-633) Появи в Галилеї (§§ 634-638) Вознесіння (§§ 639, 640)



Розгляд минулого

Покажчик головніших імен і речей

ДЖЮЗЕППЕ РІЦЦІОТТІ - ЖИТТЯ ІСУСА ХРИСТА. з критичним вступом – ПЕРЕДМОВА

Перша неясна ідея писати цю книгу прийшла мені під час першої світової війни. Лежав я у військові», шпиталі між Альпами. Якийсь час я там перебув між життям і смертю, і ближче до цієї, як до там-того. День і ніч гори відгукували вибухами гранат, кругом мене стогнали ранені, інші вмирали, а запах роз'ятрених ран пригадував кладовище. Чекаючи на мою долю, одного дня подумав я, що, якби остався при житті, то міг би написати « Життя Ісуса Христа ». Його Євангелія лежала коло мене, і її сторінки, на котрих каплі крови розлились на грецьких буквах, як рубрики, виглядали мені, як символічно мереживо життя й смерті.

Коли я оздоровів і повернув до звичайного життя, ті ідея « Життя Ісуса Христа» замість приманювати, лякала мене, і кожного разу, коли я думав про це, то й більше лякався. А таки вона, не тільки ніколи не покидала мене, а ставала якоюсь потребою мого духа. Як інстинктивно реагуємо перед страшною конечністю, так і я почав метушитись кругом неї, так якби хотів себе самого обманути: почав я публікувати досліди над єврейськими та сирійськими текстами, потім «Історію Ізраїльського народу ». а дальше « Юдейську війну» Йосифа Флавія. Але празднья твердиня стояла там, посередині моїх кругів, недоступна моєму страху. Мало мене зворушували заохочування моїх приятелів та впливових осіб; через роки і роки я відповідач, що мої сили були заслабі на «Життя Ісуса Христа».

Але пізніше, проти всякого передбачення, я піддався. А ще тому, що агонія військового шпиталю, по кільканадцяти роках, повторилась, та ще її в куди гірших обставинах: тобто тоді, коли я побачив, що гроза нової війни надходила на людство і що Європа була б знову залита кров'ю; тоді мені здавалось, що не моя особа, але все людство, те що здавалось цивілізоване, лежало вмираюче, із скривавленою Євангелією на його ношах.

Такий вид так сильно мене зворушував, що я не міг не послухатись його: повертала кров на світ — треба було, щоб повернула й Євангелія. І так ця книга була написана в масі, коли Європа потопала у війні, тобто в тім, що є цілковитим запереченням Євангелії.

Якщо звіряю ці речі читачеві, це не на те, щоб звернути увагу на мою незначну особу, а щоб вказати в якім стані духа була написана ця книга. А така вказівка, на мою думку, є дуже важлива, щоб точно оцінити кожне « Життя Ісуса Христа ». Читач, котрий розгляне останній розділ « Вступу», переконається, що життєписи Ісуса написані Штравсом, Ренаном, Люазі та багатьма іншими, одержали їх окремі забарвлення головно від стану духа їх автора. Таке саме сталось і зі мною, — і признаю це щиросердо, —бо стан духа, в якім я писав, був такий: вийти із сучасності і скупчитись в минулому, вийти із крови й увійти в Євангелію.

І якраз із цієї причини я хотів написати твір тільки історично-документальний: тобто я старався віднайти давній факт, а не модерну теорію, солідність документу, а не крихкість його модного пояснення; я навіть відважився наслідувати « байдужість» канонічних євангелістів, які не пишуть ані одного слова радості, коли Ісус приходить на світ, ані одного слова жалю, коли він вмирає. Отож я хотів написати критичний твір.

Дуже добре розумію, що це слово, що находиться в заголовку книги, буде оцінене, як загарбання, тими усіма, для котрих критичне знання

— це тільки руйнування, а його останнім словом-висновком має бути «ні»; але ще ніхто не доказав, що ці хоробрі мужі є праві, а ще менше, що їх руїнницька ціль осягнула правдиві висліди на документах, проти котрих вони завзялись. І про це останній розділ « Вступу » переконає читача чесного й безстороннього.

Зрештою, ці руйнівники вже майже « подолані часом ». Очевидно, вони, по довгім пануванню, не хочуть піддатись і цупко тримаються своїх метод. Але, як вже сталось із Старим Завітом, так і для Нового намічена руїнницька критика підупадає, і в невдовзі вона стане залиш­ком, нікому незавидним, « старих». Нині, на підставі останніх доку­ментальних відкрить та інших підстав, мудра критика старається бути конструктивною й її останнє слово хоче бути « так ». Завдання тяжке, без сумніву, але відраза, яку я мав до писання цієї книги, похо­дила головно від цієї трудності, тобто бути критиком і будівничим.

З любові до ясності та щоб не примушувати читача вдаватись до інших творів, у « Вступі» я переказав деякі сторінки з другого тому моєї « Історії Ізраїльського народу ». бо аргумент був той самий. Та не треба шукати в цій книзі багато інших речей, про які вона, вже дуже широка, не мала й не могла писати: так, напр., бібліографії, що про Новий Завіт становить вже майже незалежне знання, і, списана, творила б не меншу книгу від цієї. Тільки деколи я защипував деякі окремі шори, а для загального погляду вказалось деяких авторів в останнім розділі « Вступу ».

Щиру подяку складаю Всеч. о. Маріянові Кордовані Ч.П., що по-приятельськи переглянув рукопис та підказав дуже цінні поправки.

Рим, січень 1941

ДЖЮЗЕППЕ РІЦЦІОТТІ