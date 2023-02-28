Любак - Католичество - Богословие - Драма и парадокс Церкви

Сверхъестественное достоинство крещенного покоится, как мы знаем, на естественном достоинстве человека и все же бесконечно его превосходит: «Agnosce, Christiane, dignitatem tuam. — Deus qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter condidisti...» («Познай христианин достоинство свое. — Бог, чудесным образом утвердивший достоинство человеческой природы...»). Так единство мистического Тела Христова, единство сверхъестественное, предполагает изначально естественное единство, единство человеческого рода.

И Отцы Церкви, которые, обращаясь к благодати и спасению, всегда подразумевали Тело Христово, говоря о творении, обычно не упоминали лишь о создании индивидов, первого мужчины и первой женщины, ибо предпочитали созерцать Бога, творящего человечество единым целым. Святой Ириней, например, говорит, что Бог в начале времен насаждает виноградник человеческого рода; Он лелеет род человеческий; Он намеревается излить на него Дух Святой и усыновить его. Еще для Иринея и даже для Оригена, для Григория Назианзина и Григория Нисского, для Кирилла Александрийского, для Максима, для Илария и многих других заблудшая овца из Евангелия, которую Добрый Пастырь приносит в овчарню, есть не что иное как уникальная человеческая природа, чьи невзгоды так возмутили Слово Божие, что Оно как бы оставило неисчислимые полчища ангелов, дабы отправиться ей на помощь.

Анри де Любак - Католичество - Социальные аспекты догмата

«Христианская Россия» - Италия, 1992

Издано с разрешения издательства Лез Едисион Дё Серф - Пари

Анри де Любак - Католичество - Социальные аспекты догмата - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I. ДОГМАТ

ГЛАВА II. ЦЕРКОВЬ

ГЛАВА III. ТАИНСТВА

ГЛАВА IV. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА V. ХРИСТИАНСТВО И ИСТОРИЯ

ГЛАВА VI. ТОЛКОВАНИЯ ПИСАНИЯ

ГЛАВА VII. СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЦЕРКОВЬ

ГЛАВА VIII. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕРКВИ

ГЛАВА IX. КАТОЛИЧЕСТВО

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА X. НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ

ГЛАВА XI. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

ГЛАВА XII. ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ

MYSTERIUM CRUCIS

ТЕКСТЫ

Анри де Любак (Lubac, Henri de) Любак, Анри Мари Жозеф Соньер де (1896-1991), французский католический теолог, представитель «новой теологии» (Nouvelle théologie). Родился в Камбре 20 февраля 1896, детство и юность провел в Лионе. В 1913 вступил в Общество Иисуса (орден иезуитов). В 1915-1918 участвовал в Первой мировой войне, под Верденом получил тяжелое ранение. В 1920-1928 изучал философию и теологию в учебных заведениях Ордена в Англии. В 1927 был рукоположен в священники. В 1929 стал профессором фундаментальной теологии в иезуитском теологическом факультете в Лионе, в 1930 возглавил кафедру истории религий. Среди множества его учеников - Жан Даниелу и Ханс Урс фон Бальтазар. В 1940 основал совместно с Жаном Даниелу серию «Христианские источники» («Sources Chretiennes»), в которой издавались труды церковных писателей и отцов церкви. В 1941-1945 участвовал в издании антинацистского подпольного журнала «Журнал христианского свидетельства» («Cahiers du Temoignage Chretien»). Де Любак - один из главных представителей т.н. новой теологии, заявившей о себе в 1940-е годы во Франции, сторонники которого призывали к возврату к истокам - Св. Писанию, литургии, творениям отцов церкви. Их исторический подход ставил под сомнение закостеневшую вероучительную систему Католической церкви - неосхоластическую теологию, господство церковной иерархии и папства, иерархичность и «юридизм» католицизма.



Взгляды де Любака вызвали неудовольствие Ватикана, и в 1950, после выхода в свет энциклики Пия XII Humani generis (которую расценили как направленную, в частности, и против де Любака), он был лишен кафедры и вынужден был покинуть Лион. Положение его в церкви постепенно менялось. В 1958 де Любак был избран членом Института Франции, в 1959 ему было разрешено возобновить преподавательскую деятельность в Лионе (вышел в оставку в 1960). В 1960 де Любак был практически полностью реабилитирован: папа Иоанн XXIII пригласил его участвовать в подготовке II Ватиканского собора, на самом соборе он стал одним из главных советников папы. При Павле VI входил в различные церковные комиссии. Де Любак вел скромную жизнь в домах ордена (с 1974 - в Париже). В 1983 Иоанн Павел II назначил его кардиналом. В 1989 после тяжелого инсульта де Любак утратил возможность говорить и писать. Умер де Любак в Париже 4 сентября 1991.

Какую же парадоксальную реальность, по сути, представляет собой Церковь во всех ее контрастных аспектах! Сколько непримиримых образов предлагает нам история! За двадцать веков сколько же перемен произошло в ее образе действий, какими странными путями шло иной раз ее развитие, сколько было поворотов и метаморфоз! Какую же парадоксальную реальность, по сути, представляет собой Церковь во всех ее контрастных аспектах! Сколько непримиримых образов предлагает нам история! За двадцать веков сколько же перемен произошло в ее образе действий, какими странными путями шло иной раз ее развитие, сколько было поворотов и метаморфоз! Анри Де Любак - Парадокс и тайна Церкви «Христианская Россия» - Италия, 2012 Анри Де Любак - Парадокс и тайна Церкви - Содержание ГЛАВА ПЕРВАЯ. Парадокс и тайна Церкви

ГЛАВА ВТОРАЯ. В каком смысле Церковь представляет собой тайну?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Конституция “Lumen Gentium” и Отцы Церкви От Отцов ко Второму Ватиканскому Собору Церковь как Тайна Народ Божий Эсхатологическая перспектива Церковь и Дева Мария

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Павел VI, иерусалимский паломник

ГЛАВА ПЯТАЯ. Свидетельство о Христе в Церкви: Ганс Урс фон Бальтазар

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Отцы Церкви о религиях человеческих

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Завтрашняя святость ?

В связи с настоящей работой автор удостоился множества незаслуженных похвал и не меньшего числа незаслуженных же критических замечаний. Это произошло потому, что ее сочли написанной после лета 1950 года, то есть уже по следам энциклики Humani generis. Именно поэтому одни с горячим одобрением отмечали в ней «образцовое послушание», а другие порицали автора за малодостойное «приспособленчество». Эта энциклика действительно некоторым образом связана с появлением книги, но не была непосредственной его причиной, а как раз напротив, о чем уже было сказано в предисловии к первому изданию и предуведомлении ко второму, задержала ее выход в свет. В связи с настоящей работой автор удостоился множества незаслуженных похвал и не меньшего числа незаслуженных же критических замечаний. Это произошло потому, что ее сочли написанной после лета 1950 года, то есть уже по следам энциклики Humani generis. Именно поэтому одни с горячим одобрением отмечали в ней «образцовое послушание», а другие порицали автора за малодостойное «приспособленчество». Эта энциклика действительно некоторым образом связана с появлением книги, но не была непосредственной его причиной, а как раз напротив, о чем уже было сказано в предисловии к первому изданию и предуведомлении ко второму, задержала ее выход в свет. Анри де Любак - Мысли о Церкви Перевод с французского «Христианская Россия», Италия, Милан, 1994 Анри де Любак - Мысли о Церкви - Содержание Предисловие к изданию 1985 г. Предисловие Предуведомление ко второму изданию Глава I. ЦЕРКОВЬ ЕСТЬ ТАЙНА

Глава II. ИЗМЕРЕНИЯ ТАЙНЫ

Глава III. ДВА ОБРАЗА ЕДИНОЙ ЦЕРКВИ

Глава IV. СРЕДОТОЧИЕ ЦЕРКВИ

Глава V. ЦЕРКОВЬ В МИРЕ

Глава VI. ТАИНСТВО ИИСУСА ХРИСТА

Глава VII. ECCLESIA MATER (Матерь Церковь)

Глава VIII. НАШИ СОБЛАЗНЫ О ЦЕРКВИ

Глава IX. ЦЕРКОВЬ И ДЕВА МАРИЯ MAGNIFICAT Примечания