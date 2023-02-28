Любак - Католичество - Богословие - Драма и парадокс Церкви
Сверхъестественное достоинство крещенного покоится, как мы знаем, на естественном достоинстве человека и все же бесконечно его превосходит: «Agnosce, Christiane, dignitatem tuam. — Deus qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter condidisti...» («Познай христианин достоинство свое. — Бог, чудесным образом утвердивший достоинство человеческой природы...»). Так единство мистического Тела Христова, единство сверхъестественное, предполагает изначально естественное единство, единство человеческого рода.
И Отцы Церкви, которые, обращаясь к благодати и спасению, всегда подразумевали Тело Христово, говоря о творении, обычно не упоминали лишь о создании индивидов, первого мужчины и первой женщины, ибо предпочитали созерцать Бога, творящего человечество единым целым. Святой Ириней, например, говорит, что Бог в начале времен насаждает виноградник человеческого рода; Он лелеет род человеческий; Он намеревается излить на него Дух Святой и усыновить его. Еще для Иринея и даже для Оригена, для Григория Назианзина и Григория Нисского, для Кирилла Александрийского, для Максима, для Илария и многих других заблудшая овца из Евангелия, которую Добрый Пастырь приносит в овчарню, есть не что иное как уникальная человеческая природа, чьи невзгоды так возмутили Слово Божие, что Оно как бы оставило неисчислимые полчища ангелов, дабы отправиться ей на помощь.
Анри де Любак - Католичество - Социальные аспекты догмата
«Христианская Россия» - Италия, 1992
Издано с разрешения издательства Лез Едисион Дё Серф - Пари
Анри де Любак - Католичество - Социальные аспекты догмата - Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
- ГЛАВА I. ДОГМАТ
- ГЛАВА II. ЦЕРКОВЬ
- ГЛАВА III. ТАИНСТВА
- ГЛАВА IV. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
- ГЛАВА V. ХРИСТИАНСТВО И ИСТОРИЯ
- ГЛАВА VI. ТОЛКОВАНИЯ ПИСАНИЯ
- ГЛАВА VII. СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЦЕРКОВЬ
- ГЛАВА VIII. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕРКВИ
- ГЛАВА IX. КАТОЛИЧЕСТВО
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
- ГЛАВА X. НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ
- ГЛАВА XI. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО
- ГЛАВА XII. ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ
MYSTERIUM CRUCIS
ТЕКСТЫ
Анри де Любак (Lubac, Henri de)
Любак, Анри Мари Жозеф Соньер де (1896-1991), французский католический теолог, представитель «новой теологии» (Nouvelle théologie). Родился в Камбре 20 февраля 1896, детство и юность провел в Лионе. В 1913 вступил в Общество Иисуса (орден иезуитов). В 1915-1918 участвовал в Первой мировой войне, под Верденом получил тяжелое ранение. В 1920-1928 изучал философию и теологию в учебных заведениях Ордена в Англии.
В 1927 был рукоположен в священники. В 1929 стал профессором фундаментальной теологии в иезуитском теологическом факультете в Лионе, в 1930 возглавил кафедру истории религий. Среди множества его учеников - Жан Даниелу и Ханс Урс фон Бальтазар. В 1940 основал совместно с Жаном Даниелу серию «Христианские источники» («Sources Chretiennes»), в которой издавались труды церковных писателей и отцов церкви. В 1941-1945 участвовал в издании антинацистского подпольного журнала «Журнал христианского свидетельства» («Cahiers du Temoignage Chretien»).
Де Любак - один из главных представителей т.н. новой теологии, заявившей о себе в 1940-е годы во Франции, сторонники которого призывали к возврату к истокам - Св. Писанию, литургии, творениям отцов церкви. Их исторический подход ставил под сомнение закостеневшую вероучительную систему Католической церкви - неосхоластическую теологию, господство церковной иерархии и папства, иерархичность и «юридизм» католицизма.
Взгляды де Любака вызвали неудовольствие Ватикана, и в 1950, после выхода в свет энциклики Пия XII Humani generis (которую расценили как направленную, в частности, и против де Любака), он был лишен кафедры и вынужден был покинуть Лион. Положение его в церкви постепенно менялось. В 1958 де Любак был избран членом Института Франции, в 1959 ему было разрешено возобновить преподавательскую деятельность в Лионе (вышел в оставку в 1960). В 1960 де Любак был практически полностью реабилитирован: папа Иоанн XXIII пригласил его участвовать в подготовке II Ватиканского собора, на самом соборе он стал одним из главных советников папы. При Павле VI входил в различные церковные комиссии. Де Любак вел скромную жизнь в домах ордена (с 1974 - в Париже). В 1983 Иоанн Павел II назначил его кардиналом. В 1989 после тяжелого инсульта де Любак утратил возможность говорить и писать. Умер де Любак в Париже 4 сентября 1991.
Взгляды де Любака вызвали неудовольствие Ватикана, и в 1950, после выхода в свет энциклики Пия XII Humani generis (которую расценили как направленную, в частности, и против де Любака), он был лишен кафедры и вынужден был покинуть Лион. Положение его в церкви постепенно менялось. В 1958 де Любак был избран членом Института Франции, в 1959 ему было разрешено возобновить преподавательскую деятельность в Лионе (вышел в оставку в 1960). В 1960 де Любак был практически полностью реабилитирован: папа Иоанн XXIII пригласил его участвовать в подготовке II Ватиканского собора, на самом соборе он стал одним из главных советников папы. При Павле VI входил в различные церковные комиссии. Де Любак вел скромную жизнь в домах ордена (с 1974 - в Париже). В 1983 Иоанн Павел II назначил его кардиналом. В 1989 после тяжелого инсульта де Любак утратил возможность говорить и писать. Умер де Любак в Париже 4 сентября 1991.
Какую же парадоксальную реальность, по сути, представляет собой Церковь во всех ее контрастных аспектах! Сколько непримиримых образов предлагает нам история! За двадцать веков сколько же перемен произошло в ее образе действий, какими странными путями шло иной раз ее развитие, сколько было поворотов и метаморфоз!
Анри Де Любак - Парадокс и тайна Церкви
«Христианская Россия» - Италия, 2012
Анри Де Любак - Парадокс и тайна Церкви - Содержание
- ГЛАВА ПЕРВАЯ. Парадокс и тайна Церкви
- ГЛАВА ВТОРАЯ. В каком смысле Церковь представляет собой тайну?
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Конституция “Lumen Gentium” и Отцы Церкви
- От Отцов ко Второму Ватиканскому Собору
- Церковь как Тайна
- Народ Божий
- Эсхатологическая перспектива
- Церковь и Дева Мария
- ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Павел VI, иерусалимский паломник
- ГЛАВА ПЯТАЯ. Свидетельство о Христе в Церкви: Ганс Урс фон Бальтазар
- ГЛАВА ШЕСТАЯ. Отцы Церкви о религиях человеческих
- ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Завтрашняя святость ?
В связи с настоящей работой автор удостоился множества незаслуженных похвал и не меньшего числа незаслуженных же критических замечаний. Это произошло потому, что ее сочли написанной после лета 1950 года, то есть уже по следам энциклики Humani generis. Именно поэтому одни с горячим одобрением отмечали в ней «образцовое послушание», а другие порицали автора за малодостойное «приспособленчество». Эта энциклика действительно некоторым образом связана с появлением книги, но не была непосредственной его причиной, а как раз напротив, о чем уже было сказано в предисловии к первому изданию и предуведомлении ко второму, задержала ее выход в свет.
Анри де Любак - Мысли о Церкви
Перевод с французского
«Христианская Россия», Италия, Милан, 1994
Анри де Любак - Мысли о Церкви - Содержание
Предисловие к изданию 1985 г.
Предисловие
Предуведомление ко второму изданию
- Глава I. ЦЕРКОВЬ ЕСТЬ ТАЙНА
- Глава II. ИЗМЕРЕНИЯ ТАЙНЫ
- Глава III. ДВА ОБРАЗА ЕДИНОЙ ЦЕРКВИ
- Глава IV. СРЕДОТОЧИЕ ЦЕРКВИ
- Глава V. ЦЕРКОВЬ В МИРЕ
- Глава VI. ТАИНСТВО ИИСУСА ХРИСТА
- Глава VII. ECCLESIA MATER (Матерь Церковь)
- Глава VIII. НАШИ СОБЛАЗНЫ О ЦЕРКВИ
- Глава IX. ЦЕРКОВЬ И ДЕВА МАРИЯ
MAGNIFICAT
Примечания
Книга "Драма атеистического гуманизма" является попыткой ответить на один из наиболее острых вопросов XX столетия: Совместимы ли гуманизм и атеизм? Книга была написана в оккупированном немцами Париже с 1941 по 1943 год. В ней осуществлена попытка проследить историю развития философской и религиозной мысли Европы XIX и начала XX века. Представлены основные положения и сравнение учений Фейербаха, Ницще, Кьеркегора, Конта и Достоевского, и их влияние на гуманизм того времени.
Анри де Любак - Драма атеистического гуманизма
М., «Христианская Россия», 1997, 302 с.
ISBN: 5-87078-027-6
Анри де Любак - Драма атеистического гуманизма - Содержание
Предисловие
Примечание к третьему изданию
Примечание к шестому изданию
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - ДРАМА АТЕИСТИЧЕСКОГО ГУМАНИЗМА
- Глава первая. ФЕЙЕРБАХ И НИЦШЕ
- Глава вторая. НИЦШЕ И КЬЕРКЕГОР
- Глава третья. ДУХОВНАЯ БИТВА
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ - ОГЮСТ КОНТ И ХРИСТИАНСТВО
- Глава первая. СМЫСЛ КОНТОВСКОГО АТЕИЗМА
- Глава вторая. ХРИСТИАНСТВО И КАТОЛИЧЕСТВО
- Глава третья. ПОЗИТИВИСТСКИЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ - ДОСТОЕВСКИЙ - ПРОРОК
- Глава первая. ПРОТИВОСТОЯНИЕ НИЦШЕ
- Глава вторая. КРАХ БЕЗБОЖИЯ
- Глава третья. ПЕРЕЖИВАНИЕ ВЕЧНОСТИ
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