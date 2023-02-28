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Любак - Католичество - Богословие - Драма и парадокс Церкви

Анри де Любак - Католичество - Социальные аспекты догмата
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, Ethics, Sociology Political Science
Сверхъестественное достоинство крещенного покоится, как мы знаем, на естественном достоинстве человека и все же бесконечно его превосходит: «Agnosce, Christiane, dignitatem tuam. — Deus qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter condidisti...» («Познай христианин достоинство свое. — Бог, чудесным образом утвердивший достоинство человеческой природы...»). Так единство мистического Тела Христова, единство сверхъестественное, предполагает изначально естественное единство, единство человеческого рода.
И Отцы Церкви, которые, обращаясь к благодати и спасению, всегда подразумевали Тело Христово, говоря о творении, обычно не упоминали лишь о создании индивидов, первого мужчины и первой женщины, ибо предпочитали созерцать Бога, творящего человечество единым целым. Святой Ириней, например, говорит, что Бог в начале времен насаждает виноградник человеческого рода; Он лелеет род человеческий; Он намеревается излить на него Дух Святой и усыновить его. Еще для Иринея и даже для Оригена, для Григория Назианзина и Григория Нисского, для Кирилла Александрийского, для Максима, для Илария и многих других заблудшая овца из Евангелия, которую Добрый Пастырь приносит в овчарню, есть не что иное как уникальная человеческая природа, чьи невзгоды так возмутили Слово Божие, что Оно как бы оставило неисчислимые полчища ангелов, дабы отправиться ей на помощь.

Анри де Любак - Католичество - Социальные аспекты догмата

«Христианская Россия» - Италия, 1992
Издано с разрешения издательства Лез Едисион Дё Серф - Пари

Анри де Любак - Католичество - Социальные аспекты догмата - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
  • ГЛАВА I. ДОГМАТ
  • ГЛАВА II. ЦЕРКОВЬ
  • ГЛАВА III. ТАИНСТВА
  • ГЛАВА IV. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
  • ГЛАВА V. ХРИСТИАНСТВО И ИСТОРИЯ
  • ГЛАВА VI. ТОЛКОВАНИЯ ПИСАНИЯ
  • ГЛАВА VII. СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЦЕРКОВЬ
  • ГЛАВА VIII. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕРКВИ
  • ГЛАВА IX. КАТОЛИЧЕСТВО
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
  • ГЛАВА X. НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ
  • ГЛАВА XI. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО
  • ГЛАВА XII. ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ
MYSTERIUM CRUCIS
ТЕКСТЫ

Анри де Любак (Lubac, Henri de)

Анри де Любак
Любак, Анри Мари Жозеф Соньер де (1896-1991), французский католический теолог, представитель «новой теологии» (Nouvelle théologie). Родился в Камбре 20 февраля 1896, детство и юность провел в Лионе. В 1913 вступил в Общество Иисуса (орден иезуитов). В 1915-1918 участвовал в Первой мировой войне, под Верденом получил тяжелое ранение. В 1920-1928 изучал философию и теологию в учебных заведениях Ордена в Англии.
В 1927 был рукоположен в священники. В 1929 стал профессором фундаментальной теологии в иезуитском теологическом факультете в Лионе, в 1930 возглавил кафедру истории религий. Среди множества его учеников - Жан Даниелу и Ханс Урс фон Бальтазар. В 1940 основал совместно с Жаном Даниелу серию «Христианские источники» («Sources Chretiennes»), в которой издавались труды церковных писателей и отцов церкви. В 1941-1945 участвовал в издании антинацистского подпольного журнала «Журнал христианского свидетельства» («Cahiers du Temoignage Chretien»).
Де Любак - один из главных представителей т.н. новой теологии, заявившей о себе в 1940-е годы во Франции, сторонники которого призывали к возврату к истокам - Св. Писанию, литургии, творениям отцов церкви. Их исторический подход ставил под сомнение закостеневшую вероучительную систему Католической церкви - неосхоластическую теологию, господство церковной иерархии и папства, иерархичность и «юридизм» католицизма.

Взгляды де Любака вызвали неудовольствие Ватикана, и в 1950, после выхода в свет энциклики Пия XII Humani generis (которую расценили как направленную, в частности, и против де Любака), он был лишен кафедры и вынужден был покинуть Лион. Положение его в церкви постепенно менялось. В 1958 де Любак был избран членом Института Франции, в 1959 ему было разрешено возобновить преподавательскую деятельность в Лионе (вышел в оставку в 1960). В 1960 де Любак был практически полностью реабилитирован: папа Иоанн XXIII пригласил его участвовать в подготовке II Ватиканского собора, на самом соборе он стал одним из главных советников папы. При Павле VI входил в различные церковные комиссии. Де Любак вел скромную жизнь в домах ордена (с 1974 - в Париже). В 1983 Иоанн Павел II назначил его кардиналом. В 1989 после тяжелого инсульта де Любак утратил возможность говорить и писать. Умер де Любак в Париже 4 сентября 1991.
Парадокс и тайна ЦерквиКакую же парадоксальную реальность, по сути, представляет собой Церковь во всех ее контрастных аспектах! Сколько непримиримых образов предлагает нам история! За двадцать веков сколько же перемен произошло в ее образе действий, какими странными путями шло иной раз ее развитие, сколько было поворотов и метаморфоз!

Анри Де Любак - Парадокс и тайна Церкви

«Христианская Россия» - Италия, 2012

Анри Де Любак - Парадокс и тайна Церкви - Содержание

  • ГЛАВА ПЕРВАЯ. Парадокс и тайна Церкви
  • ГЛАВА ВТОРАЯ. В каком смысле Церковь представляет собой тайну?
  • ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Конституция “Lumen Gentium” и Отцы Церкви
    • От Отцов ко Второму Ватиканскому Собору
    • Церковь как Тайна
    • Народ Божий
    • Эсхатологическая перспектива
    • Церковь и Дева Мария
  • ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Павел VI, иерусалимский паломник
  • ГЛАВА ПЯТАЯ. Свидетельство о Христе в Церкви: Ганс Урс фон Бальтазар
  • ГЛАВА ШЕСТАЯ. Отцы Церкви о религиях человеческих
  • ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Завтрашняя святость ?
Мысли о ЦерквиВ связи с настоящей работой автор удостоился множества  незаслуженных похвал и не меньшего числа незаслуженных же критических замечаний. Это произошло потому, что ее сочли написанной после лета 1950 года, то есть уже по следам энциклики Humani generis. Именно поэтому одни с горячим одобрением отмечали в ней «образцовое послушание», а другие порицали автора за малодостойное «приспособленчество». Эта энциклика действительно некоторым образом связана с появлением книги, но не была непосредственной его причиной, а как раз напротив, о чем уже было сказано в предисловии к первому изданию и предуведомлении ко второму, задержала ее выход в свет.

Анри де Любак - Мысли о Церкви

Перевод с французского
«Христианская Россия», Италия, Милан, 1994

Анри де Любак - Мысли о Церкви - Содержание

Предисловие к изданию 1985 г.
Предисловие
Предуведомление ко второму изданию
  • Глава I. ЦЕРКОВЬ ЕСТЬ ТАЙНА
  • Глава II. ИЗМЕРЕНИЯ ТАЙНЫ
  • Глава III. ДВА ОБРАЗА ЕДИНОЙ ЦЕРКВИ
  • Глава IV. СРЕДОТОЧИЕ ЦЕРКВИ
  • Глава V. ЦЕРКОВЬ В МИРЕ
  • Глава VI. ТАИНСТВО ИИСУСА ХРИСТА
  • Глава VII. ECCLESIA MATER (Матерь Церковь)
  • Глава VIII. НАШИ СОБЛАЗНЫ О ЦЕРКВИ
  • Глава IX. ЦЕРКОВЬ И ДЕВА МАРИЯ
MAGNIFICAT
Примечания
Драма атеистического гуманизмаКнига "Драма атеистического гуманизма" является попыткой ответить на один из наиболее острых вопросов XX столетия: Совместимы ли гуманизм и атеизм? Книга была написана в оккупированном немцами Париже с 1941 по 1943 год. В ней осуществлена попытка проследить историю развития философской и религиозной мысли Европы XIX и начала XX века. Представлены основные положения и сравнение учений Фейербаха, Ницще, Кьеркегора, Конта и Достоевского, и их влияние на гуманизм того времени.

Анри де Любак - Драма атеистического гуманизма

М., «Христианская Россия», 1997, 302 с.
ISBN: 5-87078-027-6

Анри де Любак - Драма атеистического гуманизма - Содержание

Предисловие
Примечание к третьему изданию
Примечание к шестому изданию
  • ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - ДРАМА АТЕИСТИЧЕСКОГО ГУМАНИЗМА
    • Глава первая. ФЕЙЕРБАХ И НИЦШЕ
    • Глава вторая. НИЦШЕ И КЬЕРКЕГОР
    • Глава третья. ДУХОВНАЯ БИТВА
  • ЧАСТЬ ВТОРАЯ - ОГЮСТ КОНТ И ХРИСТИАНСТВО
    • Глава первая. СМЫСЛ КОНТОВСКОГО АТЕИЗМА
    • Глава вторая. ХРИСТИАНСТВО И КАТОЛИЧЕСТВО
    • Глава третья. ПОЗИТИВИСТСКИЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
  • ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ - ДОСТОЕВСКИЙ - ПРОРОК
    • Глава первая. ПРОТИВОСТОЯНИЕ НИЦШЕ
    • Глава вторая. КРАХ БЕЗБОЖИЯ
    • Глава третья. ПЕРЕЖИВАНИЕ ВЕЧНОСТИ
Views 1 074
Rating 4.4 / 5
Added 28.02.2023
Author brat Andron
Rate this publication:
4.4/5 (5)

Comments (1 comment)

H
helmarki 2 weeks ago
Благодарю за книгу!

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