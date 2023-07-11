В 1824 г. Д. Б. Джетеру довелось услышать проповедь Джона Л. Дэгга на стих из Послания к Римлянам (1:14). Это произошло в Ричмонде на собрании одного из миссионерских обществ. Джетер так описывает выступление Дэгга: «Он говорил спокойно, не спеша; его голос звучал ясно, внятно и торжественно; его стиль отличался простотой, краткостью и энергичностью; его телодвижения и жесты были сдержанными, но вполне уместными, а мысли и доводы — четкими, вескими и выразительными».

Данное описание как нельзя лучше характеризует Джона Дэгга не только как оратора, но и как писателя. По ясности, убедительности и искренности выражения мыслей никто из писателей-богословов XIX столетия не превосходит Джона Ледли Дэгга. Поэтому я с радостью приветствую выход в свет книги «Руководство по богословию», считая это Божьим благословением для церкви. Полное издание богословских трудов Дэгга уникально. Помимо книги «Руководство по богословию», оно включает в себя книгу «Изложение христианского вероучения» и «Трактат о церковном порядке и устройстве», а также автобиографию автора, которая публикуется впервые. Ото всех трех произведений веет истинным христианским духом.

И богословские труды, и автобиография, где детально описаны многие моменты личной жизни Дэгга, пронизаны практическим, жизнеутверждающим кальвинизмом, который увлекает читателя, открывая его разум для рассмотрения величия благодати Божьей. Джон Ледли Дэгг, родившийся в 1794 г. в графстве Лаудон, штат Виргиния, прожил более 90 лет. Он скончался в июне 1884 г., будучи одним из самых уважаемых людей в баптистских кругах. Он и поныне считается одним из самых мудрых мыслителей своей церковной деноминации. Многообразие его трудов свидетельствует об этом.

Джон Ледли Дэгг - Руководство по богословию

Пер. с англ. А. Б. Вальцева. — СПб.: Мирт, 2002. — 464 с.

ISBN 5-88869-140-2

Джон Ледли Дэгг - Руководство по богословию - Содержание

Предисловие

Предисловие автора

Часть первая. Изучение религиозной истины

Глава 1. Наш долг

Глава 2. Источники знания

Часть вторая. Учение о Боге

Введение. Обязанность любить Бога

Глава 1. Существование Бога

Глава 2. Атрибуты Бога

Часть третья. О воле и деяниях Бога

Введение. Обязанность находить удовольствие в воле и деяниях Бога

Глава 1. Воля Божья

Глава 2. Деяния Бога — творение

Глава 3. Деяния Бога — Провидение

Часть четвертая. О грехопадении и нынешнем состоянии человека

Введение. Обязанность покаяния

Глава 1. Первоначальное состояние человека

Глава 2. Грехопадение

Глава 3. Нынешнее состояние человека

Часть пятая. Учение об Иисусе Христе

Введение. Обязанность верить в Иисуса Христа

Глава 1. Личность Христа

Глава 2. Состояния, в которых пребывал и ныне пребывает Христос

Глава 3. Служения Христа

Часть шестая. Учение о Духе Святом

Введение. Обязанность жить и ходить в Духе Святом

Глава 1. Личность Духа Святого

Глава 2. Божественность Духа Святого

Глава 3. Служение Духа Святого

Часть седьмая. Учение о божественной благодати

Введение. Обязанность благодарить за божественную благодать

Глава 1. Троица

Глава 2. Завет благодати

Глава 3. Благословения благодати

Глава 4. Суверенность благодати

Часть восьмая. О загробной жизни

Введение. Обязанность готовиться к загробной жизни

Глава 1. Бессмертие души и ее отделение от тела

Глава 2. Воскресение

Глава 3. Последний суд

Глава 4. Небо

Глава 5. Ад

Приложения

Приложение 1. Происхождение и авторитет Библии

Приложение 2. Автобиография пастора Джона Ледли Дэгга

Джон Ледли Дэгг - Руководство по богословию - Существование Бога

БОГ ЕСТЬ (Быт. 1:1; Пс. 13:1; 1 Кор. 8:6; Евр. 3:4). Учение о том, что Бог существует, не должно преподаваться как нечто новое. На всех предшествующих страницах это считалось само собой разумеющимся, и были представлены различные доказательства этого. Однако ради систематического изложения данной истины, будет вполне правильным и обоснованным собрать воедино все эти доказательства в одной главе; и более ясное изложение будет способствовать укреплению нашей веры.

1. Наша нравственная сущность служит доказательством существования Бога. Нравственная природа человека приспособлена к контролю над его моралью. Внутри себя мы ощущаем этот контроль, осуществляемый нашей совестью, и мы также сталкиваемся с ним, чувствуя влияние извне, когда слышим суждения и мнения других людей. Этот контроль сдерживает наши желания и страсти, поэтому каким бы нежеланным он ни являлся по отношению к злым и порочным наклонностям, каждый из нас знает, что он способствует нашему благополучию. Мы не только обладаем нравственностью, но и нуждаемся в человеческом обществе. Обстоятельства, при которых мы появились на свет, и наклонности, с которыми мы родились, соединяются воедино, делая необходимым общение с другими людьми. Птицы собираются в стаи, а пчелы — в пчелиный рой. При этом их инстинкты приспособлены к тем социальным отношениям, которые сформированы между ними.

Для человека, живущего в обществе, соблюдение моральных норм совершенно необходимо. Избавьте каждого члена человеческого общества от тех ограничений, которые его совесть и нравственные устои общества накладывают на него, и вы обезлюдите землю или же превратите ее в ад. Грубая сила, жестокость и дьявольское коварство, руководимые беззаконными страстями, будут тогда править миром и наполнят его отчаянием. Благодаря взаимодействию наших моральных и общественных принципов, возникли гражданские правительства, и их существование было признано совершенно необходимым для благополучия и процветания человеческого общества. Эти правительства очень сильно отличались друг от друга по своим качествам и способностям, и некоторые из них обходились с людьми крайне несправедливо и жестоко; однако всегда считалось, что даже самые худшие из них были предпочтительнее полной анархии.