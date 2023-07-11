Дэгг - Руководство по богословию
В 1824 г. Д. Б. Джетеру довелось услышать проповедь Джона Л. Дэгга на стих из Послания к Римлянам (1:14). Это произошло в Ричмонде на собрании одного из миссионерских обществ. Джетер так описывает выступление Дэгга: «Он говорил спокойно, не спеша; его голос звучал ясно, внятно и торжественно; его стиль отличался простотой, краткостью и энергичностью; его телодвижения и жесты были сдержанными, но вполне уместными, а мысли и доводы — четкими, вескими и выразительными».
Данное описание как нельзя лучше характеризует Джона Дэгга не только как оратора, но и как писателя. По ясности, убедительности и искренности выражения мыслей никто из писателей-богословов XIX столетия не превосходит Джона Ледли Дэгга. Поэтому я с радостью приветствую выход в свет книги «Руководство по богословию», считая это Божьим благословением для церкви. Полное издание богословских трудов Дэгга уникально. Помимо книги «Руководство по богословию», оно включает в себя книгу «Изложение христианского вероучения» и «Трактат о церковном порядке и устройстве», а также автобиографию автора, которая публикуется впервые. Ото всех трех произведений веет истинным христианским духом.
И богословские труды, и автобиография, где детально описаны многие моменты личной жизни Дэгга, пронизаны практическим, жизнеутверждающим кальвинизмом, который увлекает читателя, открывая его разум для рассмотрения величия благодати Божьей. Джон Ледли Дэгг, родившийся в 1794 г. в графстве Лаудон, штат Виргиния, прожил более 90 лет. Он скончался в июне 1884 г., будучи одним из самых уважаемых людей в баптистских кругах. Он и поныне считается одним из самых мудрых мыслителей своей церковной деноминации. Многообразие его трудов свидетельствует об этом.
Джон Ледли Дэгг - Руководство по богословию
Пер. с англ. А. Б. Вальцева. — СПб.: Мирт, 2002. — 464 с.
ISBN 5-88869-140-2
Джон Ледли Дэгг - Руководство по богословию - Содержание
Предисловие
Предисловие автора
Часть первая. Изучение религиозной истины
Глава 1. Наш долг
Глава 2. Источники знания
Часть вторая. Учение о Боге
Введение. Обязанность любить Бога
Глава 1. Существование Бога
Глава 2. Атрибуты Бога
Часть третья. О воле и деяниях Бога
Введение. Обязанность находить удовольствие в воле и деяниях Бога
Глава 1. Воля Божья
Глава 2. Деяния Бога — творение
Глава 3. Деяния Бога — Провидение
Часть четвертая. О грехопадении и нынешнем состоянии человека
Введение. Обязанность покаяния
Глава 1. Первоначальное состояние человека
Глава 2. Грехопадение
Глава 3. Нынешнее состояние человека
Часть пятая. Учение об Иисусе Христе
Введение. Обязанность верить в Иисуса Христа
Глава 1. Личность Христа
Глава 2. Состояния, в которых пребывал и ныне пребывает Христос
Глава 3. Служения Христа
Часть шестая. Учение о Духе Святом
Введение. Обязанность жить и ходить в Духе Святом
Глава 1. Личность Духа Святого
Глава 2. Божественность Духа Святого
Глава 3. Служение Духа Святого
Часть седьмая. Учение о божественной благодати
Введение. Обязанность благодарить за божественную благодать
Глава 1. Троица
Глава 2. Завет благодати
Глава 3. Благословения благодати
Глава 4. Суверенность благодати
Часть восьмая. О загробной жизни
Введение. Обязанность готовиться к загробной жизни
Глава 1. Бессмертие души и ее отделение от тела
Глава 2. Воскресение
Глава 3. Последний суд
Глава 4. Небо
Глава 5. Ад
Приложения
Приложение 1. Происхождение и авторитет Библии
Приложение 2. Автобиография пастора Джона Ледли Дэгга
Джон Ледли Дэгг - Руководство по богословию - Существование Бога
БОГ ЕСТЬ (Быт. 1:1; Пс. 13:1; 1 Кор. 8:6; Евр. 3:4). Учение о том, что Бог существует, не должно преподаваться как нечто новое. На всех предшествующих страницах это считалось само собой разумеющимся, и были представлены различные доказательства этого. Однако ради систематического изложения данной истины, будет вполне правильным и обоснованным собрать воедино все эти доказательства в одной главе; и более ясное изложение будет способствовать укреплению нашей веры.
1. Наша нравственная сущность служит доказательством существования Бога. Нравственная природа человека приспособлена к контролю над его моралью. Внутри себя мы ощущаем этот контроль, осуществляемый нашей совестью, и мы также сталкиваемся с ним, чувствуя влияние извне, когда слышим суждения и мнения других людей. Этот контроль сдерживает наши желания и страсти, поэтому каким бы нежеланным он ни являлся по отношению к злым и порочным наклонностям, каждый из нас знает, что он способствует нашему благополучию. Мы не только обладаем нравственностью, но и нуждаемся в человеческом обществе. Обстоятельства, при которых мы появились на свет, и наклонности, с которыми мы родились, соединяются воедино, делая необходимым общение с другими людьми. Птицы собираются в стаи, а пчелы — в пчелиный рой. При этом их инстинкты приспособлены к тем социальным отношениям, которые сформированы между ними.
Для человека, живущего в обществе, соблюдение моральных норм совершенно необходимо. Избавьте каждого члена человеческого общества от тех ограничений, которые его совесть и нравственные устои общества накладывают на него, и вы обезлюдите землю или же превратите ее в ад. Грубая сила, жестокость и дьявольское коварство, руководимые беззаконными страстями, будут тогда править миром и наполнят его отчаянием. Благодаря взаимодействию наших моральных и общественных принципов, возникли гражданские правительства, и их существование было признано совершенно необходимым для благополучия и процветания человеческого общества. Эти правительства очень сильно отличались друг от друга по своим качествам и способностям, и некоторые из них обходились с людьми крайне несправедливо и жестоко; однако всегда считалось, что даже самые худшие из них были предпочтительнее полной анархии.
Огромное спасибо!
Спасибо! Хорошая книга для прихожан, желающих знать больше, чем дают на YouTube!