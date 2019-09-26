Современная философия являет собой смесь разнородного (amalgames), свидетельствующую о ее энергии и живости, но несущую в себе и ряд опасностей для духа. В ней — причудливое смешение онтологии и антропологии, атеизма и теологии. Щепотка христианского спиритуализма, щепотка гегелевской диалектики, щепотка феноменологии как современной схоластики, горсточка ницшевских молний, сочетаемые в изменчивых пропорциях, создают странные комбинации.

Мы словно бы наблюдаем, как Маркс и досократики, Гегель и Ницше, взявшись за руки, кружатся в хороводе, знаменующем преодоление метафизики и даже, если назвать вещи своими именами, смерть философии.

Жиль Делёз - Ницше и философия

Москва, «Ад Маргинем», 2003 г. – 394 с.

ISBN 5-93321-068-4

Жиль Делёз - Ницше и философия - Содержание

Олег Аронсон. Игра случайных сил

Глава первая. Трагическое

1. Понятие генеалогии. Ценность и оценка. — Критика и творчество. — Смысл слова "генеалогия"

2. Смысл. Смысл и сила. — Множественность. — Смысл и интерпретация. — "Только высшие степени имеют значение

3. Философия воли. Отношение между силами: воля. — Истоки и иерархия

4. Против диалектики. Различие и противоречие. — Влияние раба на диалектику

5. Проблема трагедии. Диалектическая концепция трагического и "Происхождение трагедии". — Три тезиса о происхождении трагедии

6. Эволюция Ницше. Новые элементы в происхождении трагедии. — Утверждение. — Сократ. —Христианство

7. Дионис и Христос. За жизнь или против жизни. — Христианский характер диалектической мысли. — Противоположность между диалектической и дионисийской мыслью

8. Сущность трагического. Трагическое и радость. — От драмы к герою. — Смысл существования и справедливость

9. Проблема существования. Криминальное существование и греки. — Анаксимандр. — Греховное существование и христианство. — Значение безответственности

10. Существование и невинность. Невинность и плюрализм. — Гераклит. — Становление и бытие становления, множественное и единое множественного. — Вечное возвращение, или игра

11. Бросок игральных костей. Две попытки. — Случай и необходимость: двойное утверждение. — Противоположность между броском игральных костей и исчислением шансов

12. Последствия для вечного возвращения. Варка случая. — Хаос и движение по кругу

13. Символизм Ницше. Земля, огонь, звезда. — Значение афоризма и поэмы

14. Ницше и Малларме. Сходства. — Противоположность: отмена или утверждение случая?

15. Трагическая мысль. Трагическое против нигилизма. — Утверждение, радость и творчество

16. Пробный камень. Различие между Ницше и другими трагическими философами. — Пари Паскаля. — Важность проблемы нигилизма и злопамятности

Глава вторая. Активное и реактивное

1. Тело. Что может тело? — Превосходство тела над сознанием. — Активные и реактивные силы, образующие тело

2. Различие между силами. Реакция. — Реактивные концепции организма. — Пластическая активная сила

3. Количество и качество. Количество и качество силы. — Качество и количественное различие

4. Ницше и наука. Ницшевская концепция количества. — Вечное возвращение и наука. — Вечное возвращение и различие

5. Первый аспект вечного возвращения: космологическое и физическое учение. Критика конечного состояния. — Становление. — Синтез становления и вечного возвращения

6. Что такое воля к власти? Воля к власти как дифференциал (генеалогический) силы. — Воля к власти и силы. — Вечное возвращение и синтез. — Позиция Ницше по отношению к Канту

7. Терминология Ницше. Действие и реакция, утверждение и отрицание

8. Источник и перевернутый образ. Сочетание реакции и отрицания. — Как из различия получается перевернутый образ. — Как активная сила становится реактивной

9. Проблема измерения сил. "Сильных всегда следует защищать от слабых". — Сократовская бессмыслица

10. Иерархия. Свободомыслящий и вольнодумец. — Иерархия. — Разные значения слов "активный" и "реактивный"

11. Воля к власти и чувство власти. Воля к власти и чувствительность (пафос). — Становление сил 12. Становление-реактивностью сил. Становление-реактивностью. — Отвращение к человеку. — Вечное возвращение как безутешная мысль

13. Амбивалентность смысла и ценностей. Амбивалентность реакции. — Разнообразие реактивных сил. — Реакция и отрицание

14. Второй аспект вечного возвращения: этическая и избирательная мысль. Вечное возвращение как утешительная мысль. — Первый отбор: устранение полухотения. — Второй отбор: завершение нигилизма, трансмугация негативного. — Реактивные силы не возвращаются

15. Проблема вечного возвращения. Становление-активностью. — Целое и момент

Глава третья. Критика

1. Преобразование наук о человеке. Реактивная модель наук. — За активную науку: лингвистика. — Философ-врач, художник и законодатель

2. Формулировка вопроса у Ницше. Вопрос "Что это?" и метафизика. — Вопрос "Кто?" и софисты. — Дионис и вопрос "Кто?"

3. Метод Ницше. Кто?.. — Чего он хочет? — Метод драматизации: дифференциальной, типологической, генеалогической

4. Против предшественников. Три абсурда в философии воли. — Превратить власть в объект представления. — Сделать ее зависимой от расхожих ценностей. — Сделать ее ставкой в борьбе или сражении

5. Против пессимизма и Шопенгауэра. Как упомянутые абсурды приводят философов к ограничению или даже отрицанию воли. — Шопенгауэр, завершитель этой традиции

6. Принципы философии воли. Воля, творчество и радость. — Власть — не то, что хочет воля, а то, что хочет в воле. — Дарящая добродетель. — Различающий элемент и критика

7. План "Генеалогииморали". Осуществить подлинную критику. — Три рассуждения в генеалогии морали: паралогизм, антиномия и идеал

8. Ницше и Кант с точки зрения принципов. Недостатки кантовской критики. — В каком смысле это вовсе не "критика"

9. Осуществление критики. Критика и воля к власти. — Трансцендентальный принцип и принцип генеалогический. Философ как законодатель. — "Успех Канта не есть успех теолога."

10. Ницше и Кант с точки зрения следствий. Иррационализм и критическая инстанция

11. Понятие истины. Применение метода драматизации. — Спекулятивная позиция, моральное противопоставление, аскетическое противоречие. — Ценности, превосходящие жизнь

12. Познание, мораль и религия. Два движения. — Устрашающая дедукция

13. Мысль и жизнь. Противоположность между познанием и жизнью. — Сродство между жизнью и мыслью. — Новые возможности жизни

14. Искусство. Искусство как стимулятор воли. — Искусство как высшая степень ложного

15. Новый облик мысли. Постулаты учения об истине. — Смысл и ценность как элементы мысли. — Низость. — Роль философа: философ-комета. — Несвоевременный. — Противоположность между методом и культурой. — Является ли культура греческой или немецкой? — Мысль и три анекдота

Глава четвертая. От злопамятности к нечистой совести

1. Реакция и злопамятность. Реакция как быстрый ответ. — Злопамятность как неспособность реагировать

2. Принцип злопамятности. Топическая гипотеза у Фрейда. — Возбуждение и след по Ницше. — Как реакция перестает быть задействованной. — Все происходит между реактивными силами

3. Типология злопамятности. Два аспекта злопамятности: топологический и типологический. — Дух мести. — Память следов

4. Характеристики злопамятности. Неумение восхищаться. — Пассивность. — Обвинение

5. Добрый? Злой? Я добр, следовательно, ты — зол. — Ты зол, следовательно, я — добр. — Точка зрения раба

6. Паралогизм. Паралогизм ягненка. — Механизм фикции в злопамятности

7. Развитие злопамятности: иудейский священник. От топологического аспекта к типологическому. — Роль священника. — Священник в его иудейской форме

8. Нечистая совесть и интериорность. Обращение против себя. — Интериоризация

9. Проблема страдания. Два аспекта нечистой совести. — Внешний и внутренний смысл страдания

10. Развитие нечистой совести: христианский священник. Священник в его христианской форме. — Грех. — Христианство и иудаизм. — Механизм фикции в нечистой совести

11. Культура с доисторической точки зрения. Культура как дрессировка и отбор. — Родовая деятельность человека. — Речевая память. — Долг и уравнение наказания

12. Культура с постисторической точки зрения. Продукт культуры. — Суверенный индивид

13. Культура с исторической точки зрения. Извращенность культуры. — Огненный пес. — Как фикция нечистой совести с необходимостью прививается к культуре

14. Нечистая совесть, ответственность, виновность. Две формы ответственности. — Ассоциация реактивных сил

15. Аскетический идеал и сущность религии. Плюрализм и религия. — Сущность, или родственные отношения религии. — Союз реактивных сил и воли к небытию: нигилизм и реакция

16. Триумф реактивных сил. Сводная таблица

Глава пятая. Сверхчеловек: против диалектики

1. Нигилизм. Что значит "nihil"

2. Анализ сострадания. Три вида нигилизма: негативный, реактивный и пассивный. — Бог умер от сострадания. — Последний человек

3. Бог мертв. Драматический тезис. — Множество смыслов тезиса "Бог мертв". — Иудейское сознание, христианское сознание (апостол Павел), европейское сознание, буддийское сознание. — Христос и Будда

4. Против гегельянства. Всеобщее и особенное в диалектике. — Отвлеченный характер противопоставлений. — Вопрос "Кто?" против диалектики. — Вымысел, нигилизм и реакция в диалектике

5. Аватары диалектики. Значение Штирнера в истории диалектики. — Проблема реапроприации. — Диалектика как теория "я"

6. Ницше и диалектика. Смысл сверхчеловека и трансмутация

7. Теория высшего человека. Многоликий высший человек. — Амбивалентность высшего человека

8. Является ли человек несущностно "реактивным"? Человек есть становление-реактивностью. — "Вы — ущербные натуры." — Действие и утверждение. — Символизм Ницше в связи с высшим человеком. — Два огненных пса

9. Нигилизм и трансмутация: фокальная точка. Нигилизм завершенный, то есть побежденный самим собой. — Воля к власти: ratio cognoscendiu ratio essendi. — Человек, который хочет погибнуть, или активное отрицание. — Обращение негативного, точка обращения

10. Утверждение и отрицание. Ослиное "да". — Обезьяна Заратустры, демон. — Негативность

позитивного.

11. Смысл утверждения. Осел и нигилизм. — Против мнимой позитивности реального. — "Люди нашего времени". — Отрицать не значит "носить" или "взваливать на себя". — Против теории бытия

12. Двойное утверждение: Ариадна. Утверждение утверждения (двойное утверждение). — Тайна Ариадны, лабиринт. — Утвержденное утверждение (вторая степень утверждения). — Различие, утверждение и вечное возвращение. — Смысл Диониса

13. Дионис и Заратустра. Бытие как отбор. — Заратустра и трансмутация: лев. — От трансмутации к вечному возвращению, и наоборот. — Смех, игра, Танец

Заключение

Жиль Делёз - Ницше и философия - Глава пятая. Сверхчеловек: против диалектики - 3. Бог мертв

В спекулятивных тезисах идея Бога задействуется с точки зрения ее формы. Бога или не существует, или же он существует — в зависимости от того, содержит его идея противоречие или нет.

1. Ницше не ограничивается европейской историей. Буддизм представляется ему религией пассивного нигилизма; буддизм даже придает пассивному нигилизму некое благородство. Ницше, таким образом, полагал, что Восток опережает Европу: христианство еще застряло на стадиях отрицательного и реактивного нигилизма (см.: VP, 1,343; АС, 20—23).

Однако у формулы "Бог мертв" совершенно иная природа: она ставит существование Бога в зависимость от некоего синтеза, она производит синтез идеи Бога с временем, со становлением, с историей, с человеком. Она говорит одновременно: Бог существовал и Он умер, и Он воскреснет, Бог стал Человеком и Человек стал Богом. Формула "Бог умер" представляет собой не спекулятивный, но драматический тезис, причем по преимуществу таковой. Превратить Бога в объект синтетического познания, не предавая его смерти, нельзя. Существование и несуществование перестают быть абсолютными определениями, вытекающими из идеи Бога, зато жизнь и смерть становятся относительными определениями, каковые соответствуют силам, вступающим в синтез с идеей Бога, или в идее Бога. Драматический тезис является синтетическим, а стало быть, существенно плюралистическим, типологическим и различающим. Кто умирает и кто предает Бога смерти? " Когда боги умирают, они всегда умирают разными смертями".

1. С точки зрения негативного нигилизма: момент иудейского и христианского сознания.— Идея Бога выражает волю к небытию, обесценивание жизни; "когда центр тяжести жизни помещают не в жизни, но в потустороннем, в небытии, то жизнь лишают центра тяжести". Но обесценивание жизни, ненависть к жизни в целом влекут за собой, в частности, прославление реактивной жизни: они злые, грешники... мы добрые. Принцип и следствие. В иудейском сознании, или сознании злопамятности (после прекрасной эпохи царей Израилевых), представлены эти два аспекта: всеобщий аспект проявляется здесь как упомянутая ненависть к жизни, частный — как упомянутая любовь к жизни, если только последняя больна и реактивна. Но так как два этих аспекта пребывают в отношении посылки и заключения, принципа и следствия, а указанная любовь — следствие указанной ненависти, то сокрытие этого отношения превращается в важнейшую задачу. Волю к небытию нужно сделать соблазнительнее, противопоставив один ее аспект другому, превратив любовь в антитезу ненависти. Иудейский Бог предает своего сына смерти для того, чтобы сделать его независимым от Него самого и от иудейского народа: таков первый смысл смерти Бога. Такой изысканностью мотивов не отличался даже Сатурн. Иудейское сознание предает Бога смерти в лице Сына: она измышляет Бога любви, который страдал от ненависти, вместо того чтобы обрести в ней собственные посылки и принцип. Иудейское сознание делает Бога в лице Сына независимым от самих иудейских посылок. Предавая Бога смерти, оно находит средство, позволяющее сделать своего Бога всеобщим и подлинно космополитичным Богом "для всех".

Стало быть, христианский Бог есть Бог иудейский, но ставший космополитом, — таков вывод, отделенный от своих посылок. На кресте Бог перестает выглядеть иудеем. К тому же на кресте умирает старый Бог и рождается новый. Он рождается сиротой и переделывает Отца по своему образу и подобию: Бог любви, но предмет ее — все еще реактивная жизнь. Таков второй смысл смерти Бога: Отец умирает, Сын переделывает для нас Бога. Сын требует от нас только верить в него, любить его, как он любит нас, стать реактивными, чтобы избежать ненависти. Вместо Отца, внушавшего нам страх, — Сын, требующий от нас немного доверия, немного веры. Внешне отделенной от своих, укорененных в ненависти, предпосылок, любви к реактивной жизни понадобилось превратиться в нечто само по себе ценное и стать всеобщей для христианской совести.