Позвольте вкратце рассказать, что за книгу вы держите в руках (чтобы вы быстренько докупили ещё несколько экземпляров для родных и близких!). Гэри ДеМар — едва ли знакомое имя для читателя из наших широт, хотя он написал почти три десятка книг, посвятив чуть больше трети эсхатологии. В книге «Войны и военные слухи» (не такое уж захватывающее название для сочинения по эсхатологии, верно?) автор методично, порою даже несколько назойливо, бьёт в одну точку: Елеонское пророчество (Мф 24, Мк 13 и Лк 21) было адресовано тогдашним слушателям Иисуса. Он убедительно доказывает, что исполнение пророчества не заставило себя ждать — если не считать 40 лет чересчур длительным сроком. Опровергая популярные воззрения на судьбу мира с предсказаниями надвигающегося конца, он утверждает и дотошно объясняет (с лингвистическими и историческими доводами), как все пункты речи Иисуса исполнились до того, как вымерло поколение людей, которому были адресованы Его слова. Нелепая мысль, да?

Не спешите сжигать книгу! Несмотря на то что она охватывает достаточно узкую тему, вы узнаете, что под влиянием идей, возникших лишь в 1830-х годах, многие современные исследователи отказались от традиционного (!) понимания текста Елеонского пророчества. Так называемый диспенсационализм — система взглядов, возникшая на закате эпохи Просвещения, — вынудил церковных деятелей прибегнуть к риторике побега из мира. Родилась идея «восхищения» Церкви, и под эту идею стали подгонять слова Елеонского пророчества. С таким подходом львиная доля грозного предсказания Иисуса всё ещё поджидает мир за поворотом.

Однако упрямо упирая на несколько ключевых лингвистических маркёров, ДеМар показывает, что такое толкование невозможно, поскольку вся речь Иисуса адресована «вам» (непосредственной аудитории) и касается «этого поколения» («этого» для слушателей, разумеется; для нас — «того»). Иисус не оставляет ни единого шанса отодвинуть хотя бы некоторые элементы пророчества на несколько тысяч лет в будущее. Такое понимание евангельского текста полезно ещё и тем, что помогает сформировать принципиальное понимание новозаветной эсхатологии — ту призму, сквозь которую и необходимо прочитывать весь Новый Завет. В итоге она послужит пониманию не только таких насквозь эсхатологических текстов, как Послание евреям и Откровение, но и «обычных» посланий Павла, которые он писал в контексте «проповедования Евангелия всем народам», после чего «настал конец».

Что именно Гэри ДеМару удаётся добиться данной книгой, поможет уяснить рецензия доктора теологии, кандидата филологических наук Алеся Дубровского. Позволим ему кратко высказаться:

Книга Гэри ДеМара «Войны и военные слухи» представляет собой развернутый и обстоятельный библеистический комментарий на один конкретный отрывок — 24-ю главу Евангелия от Матфея. Это не изложение всего того, что следует знать о христианской эсхатологии. Поэтому мы должны понимать, что может и чего не может ожидать читатель от этой книги. В качестве комментария книга чрезвычайно познавательна. Автор привлекает богатые исторические сведения, довольно внимательно относится к фактам языка и даже к тому, что я назвал бы «литературной жизнью» текста, хотя здесь не обходится без некоторых упрощений, о природе которых следует вкратце сказать. Дело в том, что, во-первых, это научно-популярный труд. Во-вторых, в тексте достаточно акцентирована воцерковленность автора, причем конфессиональная воцерковленность. Иными словами, перед нами отнюдь не беспристрастное высоконаучное исследование. Но из этого следует лишь то, что книга рассчитана на вполне определенную аудиторию — широкую, но при этом воуфковленную (и явно будет очень хорошо понята ею). И это делает книгу в первую очередь полезной в самом прагматичном смысле этого слова.

Ведь тема «последнего времени» будоражит умы многих верующих. На этой почве выросло много фантазий и заблуждений. Однако интерес к названной теме не обязан быть нездоровым. Он может быть и вполне здоровым. И я думаю, что Гэри ДеМар демонстрирует своим комментарием реализацию именно такого интереса. Он воистину позволяет библейскому тексту говорить то, что он говорит. Я бы назвал представленное здесь прочтение Библии предельно реалистичным. К тому же в рамках своей методологии автор в целом вполне убедителен. Желающие поспорить должны будут приводить не менее сильные аргументы, и я думаю, что в большинстве случаев это будет крайне затруднительно.

Но лучше не бросаться сразу в спор, а задуматься о том, всё ли безупречно в наших привычных представлениях. Что нам дороже — мыслительные привычки наших религиозных сообществ или смыслы, заложенные в самой Библии? Если первое, то зачем вообще читать книги и узнавать нечто новое? Но я думаю, что постижение смысла библейского текста — подлинная ценность для христианина, и ради этого можно подвергнуть критике те толкования, с которыми мы уже свыклись... (Алесь Дубровский, пресвитер, доктор теологии, кандидат филологических наук, доцент).

Итак, читатели русскоязычного сегмента богословской литературы зачастую бывали обделены. С одной стороны, качественными исследованиями Писания (что в последние десятилетия худо-бедно исправлялось). А вот с другой — и это уже куда обиднее! — принципиальным желанием читать и разбираться в библейском богословии. К сожалению, непростительно мало читают проповедники, «служители Слова», хотя им по статусу и призванию необходимо заниматься этим неустанно. Как результат, Писание пастыри воспринимают фрагментарно и в итоге вместо истины Евангелия и цельной картины истории искупления (включая здравое понятие об эсхатологии) несут в церковные массы нравоучительные постулаты, довольствуясь лишь некой правильностью, высокоморальностью, благовидностью поведения. А массы, не получив должного интеллектуального питания, покупаются на всевозможные фантастические сценарии конца света и сопровождающие их «знаки», что приводит к печальным последствиям.

По причине многообразия всевозможных мнений в вопросах «последнего времени», многие образованные служители в принципе с опаской относятся к эсхатологии как таковой и предпочитают воздерживаться от категоричных суждений. Проповедники довольствуются несколькими заезженными штампами по поводу восхищения Церкви, прихода антихриста, начертаний на челе и тысячелетнего царства (и бывают вполне категоричны в этих вопросах). Даже в академической среде тщательного изучения библейской эсхатологии избегают, несмотря на то что в новозаветном богословии она занимает чрезвычайно значимое положение. В лучшем случае студенты изучают разветвлённую терминологию разных подходов к событиям «конца света» и знакомятся с набором диспенсационалистских клише (порою так и не узнав ни названия этой системы взглядов, ни причин её возникновения). В «бытовом» же богословии (нередко звучащем во всеуслышание с кафедр) царят фаталистические настроения. Вместо того чтобы вникать в библейские смыслы, касающиеся «конца века», верующие ищут (и находят!) «знамения времени» лишь в выпусках теленовостей и газетных заголовках.

Нынешняя ситуация в мире (напрямую затрагивающая русскоязычных читателей) порождает новые страхи, провоцирует всё новые «пророчества» стремительно приближающегося конца — дескать, вот и третья мировая маячит на горизонте, которая и приведёт к воцарению антихриста. А уж после этого «близок всему конец». Не требуется даже магия цифр — как это было с годом 1988 (ровнёхонько 40 лет после учреждения статуса Израильского государства), годом 2000 (круглая дата с назревавшим компьютерным «апокалипсисом»), годом 2012 (красивое число 12!). Кроме того, очень «кстати» оказалась и всемирная пандемия, предшествовавшая военным действиям в центре Европы. Между тем в Китае как будто тоже закипает котёл милитаристских амбиций. Социальное недовольство постпандемийными экономическими мерами нарастает и в Азии, и в Европе. И вот уже чудятся людям верующим, но простодушным, закат и гибель проклятого мира наряду с избавлением и бегством верных из оного. Здесь и будет полезным здравый, взвешенный, продуманный подход к библейским текстам, излагаемый Гэри ДеМаром.

Попробуем расставить хотя бы несколько точек над г. Коль уж скоро мы строим своё понимание действительности на Писании, то Писание необходимо исследовать и понимать. Библейская эсхатология отличается от популярной, но целиком надуманной идеи «побега» с приговорённой к сожжению планеты. С одной стороны, эсхатология Нового Завета — это, разумеется, богословие гибели: Иисус возвещает «последние дни» эпохи Ветхого Завета, закона Моисея, миропорядка в понятии иудаизма. С другой стороны, это богословие жизни, воскресения и «нового творения», ибо Иисус возвещает наступление Царства Божьего (и оно, разумеется, благополучно наступило). Но чтобы оно прорвалось в реальность, необходимо было разрушить остов прежнего мироустройства, осуществить снос домостроительства Моисея. Тот, кто «превосходнее» Моисея, провозгласил приговор старому мировоззрению, возвестив: «Смотрите, Я творю всё новое!» Таким образом, эсхатология нового завета — это оптимистичный взгляд в будущее, осознание Христовой победы и нашего сопричастия к оной, а никак не пораженческое признание того, что вселенское зло нарастает, захватывает всё больше территории — притом настолько безоговорочно, что Земле суждено погибнуть в пламени адского огня.

Заявление о том, что данная книга восполняет досадный пробел в понимании эсхатологии, многим может показаться чересчур громким. Однако русскоязычные евангелики вслед за западным миром стали простодушно строить своё богословие на зыбком основании «восхищенческой» эсхатологии, что породило чахлое христианство постсоветского пространства. Но тогда как библеисты западных стран всё же пытаются поднимать голос (и в последнее время всё громче) в пользу традиционного понимания Елеонского пророчества, подавляющее большинство христиан русскоязычного мира зачастую даже не подозревают о таком взгляде. Не уяснив тонкостей евангельского рассказа с его отсылками к ветхозаветным образам, мы так и будем сторониться Книги Откровения со всей её многослойной образностью, не сможем вместить смысл тысячелетнего царства и продолжим гадать, в каком месте должен приземлиться Новый Иерусалим. Достаточно узкий тематический охват данной книги позволяет начать с основ новозаветной эсхатологии, оставляя место для полной картины библейского богословия. (Такой более всеохватный обзор эсхатологической проблематики ДеМар предпринимает в книге Безумие последних дней, которая готовится к печати в нашем издательстве.)

Пожалуй, больше всего читателя может смутить мысль о том, что пророчество Христа полностью исполнилось. Не имея цельного представления о библейском богословии, многие теряются и не могут понять, чего же нам теперь ждать, если не грозных катаклизмов, ведущих к концу пространственно-временной реальности, выхватывания верных из обречённого мира или триумфального появления Иисуса на небосводе. На отношение к жизни здесь и сейчас очень ярко намекают притчи Иисуса, которые Матфей располагает вслед за Елеонским пророчеством. Да, пророчество исполнилось в 70 году, но реальность, представленная в 25-й главе, касается каждого человека в любое время. Несмотря на то что Писание обусловлено конкретными историческими рамками, в нём отражена и вневременная истина. Получается, что, тогда как глава 24 указывает на суд исключительно над Иерусалимом, глава 25 говорит о жизни любого человека вообще и сулит либо осуждение, либо оправдание для человека в принципе. Эти притчи относятся не столько к тем или иным историческим периодам или, скажем, к религиозно-нравственному аспекту бытия человека, сколько к жизни вообще в свете бытия, или пришествия-приcутствия Христа (а не просто ожидаемого явления).