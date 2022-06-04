Демидова - Истоки русского раскола - инок Авраамий
Тема церковного раскола XVII в. не относится в современной России к числу сюжетов первостепенной важности. Хотя старообрядческое конфессиональное сообщество в сегодняшних реалиях являет собой вполне жизнеспособный организм, сохраняющий особенный колорит, раскол перестал быть значимым фактом общественной и религиозной жизни. Аввакум - единственное старообрядческое имя, знакомое каждому из школьного учебника; тягаться с ним в известности может, благодаря Василию Сурикову, разве только боярыня Морозова. Канули в лету и те времена, когда фигура «пламенного протопопа» вдохновляла своим пафосом борца против несправедливости и угнетения или, на худой конец, религиозного диссидента и нонконформиста.
Тем не менее, и вокруг этого эпизода российской истории еще ломается некоторое количество копий, причем его подлинный драматизм превращается иной раз в нехороший фарс. Если в эпоху споров о церковной реформе XVII в. чудеса творили призываемые обеими сторонами в помощь святые Божии угодники, сегодня волшебством занялись авторы исторических книг. То бояре с известной иллюстрации Клавдия Лебедева «Сожжение местнических книг по повелению царя Федора Алексеевича 12 января 1682 г.» сокрушенным взглядом провожают в печь старообрядческие манускрипты, то является параллельный мир с победившей «Хованщиной» и патриархом Никоном во главе старообрядческого движения. Основная проблема современных общественных дискуссий о церковной реформе заключается в том, что они чрезвычайно редко выходят за рамки сюжетов и фактов, ставших достоянием отечественной науки еще век - полтора назад.
Конечно, одна из причин тому - огромные заслуги дореволюционных историков и археографов. Научное изучение старообрядчества, зародившись в середине XIX в., к началу века ХХ-го, когда на этом поприще трудилось уже третье поколение исследователей, достигло впечатляющих результатов. Объем научных, публицистических, философских работ по старообрядчеству и церковной реформе патриарха Никона стабильно рос, вклад в эту тему внесли и сами представители движения. В итоге к тому моменту, когда исследования искусственным образом прервались, общая картина событий уже выглядела довольно ясно. Как не соответствующее действительности было опровергнуто утверждение о старообрядцах - «неучах», отчаянно цеплявшихся за старые обряды и книги и отвергавших любую их правку. Было доказано, что «книжная справа» велась задолго до патриарха Никона, а первые старообрядческие вожди входили в так называемый «кружок боголюбцев», деятели которого выступали за возвращение к «древлему благочестию», поскольку ощущали явный религиозно - нравственный кризис общества. В полной мере стала ясна ориентация затеявшего реформы патриарха Никона не на древний, а на современный ему греческий обряд, по образцу которого и проводились изменения. В связи с этим открылся и истинный смысл самой церковной реформы, которая имела скорее политическую, нежели религиозную подоплеку.
Лариса Денисовна Демидова - Истоки русского раскола: инок Авраамий
СПб.: Нестор-История, 2022. - 352 с.
ISBN 978-5-4469-2023-5
Лариса Денисовна Демидова - Истоки русского раскола: инок Авраамий - Содержание
- Введение
- Благодарности
Глава 1. «Серый кардинал» старообрядцев: труды и дни инока Авраамия
- Нижегородец
- Рецидивист
- Афанасий и Агафоник
- Перемена декораций
- «Крепко же житье проходил покойник...»
- Фамилия, которой могло не быть, или диссергейт столетней выдержки
- Снова скиталец
- Не кот в мешке
- Три казни
- Реанимация
- Юродивый и писатель
- Длинное источниковедческое отступление... и очень краткий результат. Труды
Глава 2. «Дар всесвятаго и поклоняемаго Духа»: компиляция как авторское произведение
- Свидетели баталий
- Родословное древо рукописи
- Синодальный или Уваровский?
- Логика хаоса
- Гипертекст
- «...И кто говорит — плагиат, я говорю — традиция»
- «Творческое цитирование». По мотивам Максима Грека
Глава 3. Утверждая традицию: древние авторы на страже старого обряда
- Безупречный Максим
- Лжеучители, псевдо-Златоуст и квази-Слово
- Известный и неизвестный митрополит Фотий
- «Изрядный» богослов
- Идиллическое соседство: «латинская» и «антилатинская» повести
- «Яко имены сими являет гордый собор и победу их»
- Жизнь и канон. Учебником по противнику
Глава 4. Новые мученики и «безымянные» учители: товарищи по борьбе под редакцией Авраамия
- Говорящее название
- Непокорный Феоктист
- Открытое письмо к товарищам
- Новые мученики
- ... И древние чудотворцы
- Устами противника
- Глас народа
- Аввакумов черновик. Подмога с Соловков
Глава 5. Слово и дело Авраамиевы
- «Свидетельства от божественных писаний»
- Прикладная эсхатология: конец света как средство борьбы за жизнь
- «Непредсказуемое прошлое»
- Утопающий хватается за соломинку. Заключение
Приложение. Христианоопасный щит веры против еретического ополчения
Источники. Библиография. Список сокращений
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