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Демидова - Истоки русского раскола - инок Авраамий

Лариса Денисовна Демидова - Истоки русского раскола: инок Авраамий
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, **History of Russian Orthodoxy
Тема церковного раскола XVII в. не относится в современной России к числу сюжетов первостепенной важности. Хотя старообрядческое конфессиональное сообщество в сегодняшних реалиях являет собой вполне жизнеспособный организм, сохраняющий особенный колорит, раскол перестал быть значимым фактом общественной и религиозной жизни. Аввакум - единственное старообрядческое имя, знакомое каждому из школьного учебника; тягаться с ним в известности может, благодаря Василию Сурикову, разве только боярыня Морозова. Канули в лету и те времена, когда фигура «пламенного протопопа» вдохновляла своим пафосом борца против несправедливости и угнетения или, на худой конец, религиозного диссидента и нонконформиста.
Тем не менее, и вокруг этого эпизода российской истории еще ломается некоторое количество копий, причем его подлинный драматизм превращается иной раз в нехороший фарс. Если в эпоху споров о церковной реформе XVII в. чудеса творили призываемые обеими сторонами в помощь святые Божии угодники, сегодня волшебством занялись авторы исторических книг. То бояре с известной иллюстрации Клавдия Лебедева «Сожжение местнических книг по повелению царя Федора Алексеевича 12 января 1682 г.» сокрушенным взглядом провожают в печь старообрядческие манускрипты, то является параллельный мир с победившей «Хованщиной» и патриархом Никоном во главе старообрядческого движения. Основная проблема современных общественных дискуссий о церковной реформе заключается в том, что они чрезвычайно редко выходят за рамки сюжетов и фактов, ставших достоянием отечественной науки еще век - полтора назад.
Конечно, одна из причин тому - огромные заслуги дореволюционных историков и археографов. Научное изучение старообрядчества, зародившись в середине XIX в., к началу века ХХ-го, когда на этом поприще трудилось уже третье поколение исследователей, достигло впечатляющих результатов. Объем научных, публицистических, философских работ по старообрядчеству и церковной реформе патриарха Никона стабильно рос, вклад в эту тему внесли и сами представители движения. В итоге к тому моменту, когда исследования искусственным образом прервались, общая картина событий уже выглядела довольно ясно. Как не соответствующее действительности было опровергнуто утверждение о старообрядцах - «неучах», отчаянно цеплявшихся за старые обряды и книги и отвергавших любую их правку. Было доказано, что «книжная справа» велась задолго до патриарха Никона, а первые старообрядческие вожди входили в так называемый «кружок боголюбцев», деятели которого выступали за возвращение к «древлему благочестию», поскольку ощущали явный религиозно - нравственный кризис общества. В полной мере стала ясна ориентация затеявшего реформы патриарха Никона не на древний, а на современный ему греческий обряд, по образцу которого и проводились изменения. В связи с этим открылся и истинный смысл самой церковной реформы, которая имела скорее политическую, нежели религиозную подоплеку.

Лариса Денисовна Демидова - Истоки русского раскола: инок Авраамий

СПб.: Нестор-История, 2022. - 352 с.
ISBN 978-5-4469-2023-5

Лариса Денисовна Демидова - Истоки русского раскола: инок Авраамий - Содержание

  • Введение
  • Благодарности
Глава 1. «Серый кардинал» старообрядцев: труды и дни инока Авраамия
  • Нижегородец
  • Рецидивист
  • Афанасий и Агафоник
  • Перемена декораций
  • «Крепко же житье проходил покойник...»
  • Фамилия, которой могло не быть, или диссергейт столетней выдержки
  • Снова скиталец
  • Не кот в мешке
  • Три казни
  • Реанимация
  • Юродивый и писатель
  • Длинное источниковедческое отступление... и очень краткий результат. Труды
Глава 2. «Дар всесвятаго и поклоняемаго Духа»: компиляция как авторское произведение
  • Свидетели баталий
  • Родословное древо рукописи
  • Синодальный или Уваровский?
  • Логика хаоса
  • Гипертекст
  • «...И кто говорит — плагиат, я говорю — традиция»
  • «Творческое цитирование». По мотивам Максима Грека
Глава 3. Утверждая традицию: древние авторы на страже старого обряда
  • Безупречный Максим
  • Лжеучители, псевдо-Златоуст и квази-Слово
  • Известный и неизвестный митрополит Фотий
  • «Изрядный» богослов
  • Идиллическое соседство: «латинская» и «антилатинская» повести
  • «Яко имены сими являет гордый собор и победу их»
  • Жизнь и канон. Учебником по противнику
Глава 4. Новые мученики и «безымянные» учители: товарищи по борьбе под редакцией Авраамия
  • Говорящее название
  • Непокорный Феоктист
  • Открытое письмо к товарищам
  • Новые мученики
  • ... И древние чудотворцы
  • Устами противника
  • Глас народа
  • Аввакумов черновик. Подмога с Соловков
Глава 5. Слово и дело Авраамиевы
  • «Свидетельства от божественных писаний»
  • Прикладная эсхатология: конец света как средство борьбы за жизнь
  • «Непредсказуемое прошлое»
  • Утопающий хватается за соломинку. Заключение
Приложение. Христианоопасный щит веры против еретического ополчения
Источники. Библиография. Список сокращений
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Rating 5.0 / 5
Added 04.06.2022
Author brat Eduard
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