Демосс-Уолгемут, Нэнси - Нетленная красота

В эту ночь я почти не сомкнула глаз, но нисколько при этом не расстраивалась, поскольку знала, что этот день — субботу 14 ноября 2015 года — мне не забыть никогда. В пятьдесят семь лет я впервые в жизни стала невестой, и сегодня перед Богом и в присутствии нескольких сот свидетелей я отвечу «да» и стану миссис Роберт Уолгемут. Я с нетерпением ждала наступления этого дня, к которому последние несколько месяцев серьезно готовилась.

Будильник на моем мобильном телефоне сработал в 5:15 утра, а часом позже в дверь моего гостиничного номера постучали моя юная подруга и ее муж. Выйдя в предрассветную тишь, мы минут двадцать ехали по западному пригороду Чикаго и наконец остановились на пустой церковной парковке в Уитоне, штат Иллинойс.

В церкви нас проводили в небольшую скудно обставленную комнатку, где в ближайшие несколько часов надлежало свершиться чудесному преображению. В специальном пеньюаре я сначала устроилась в кресле парикмахера, а потом, пересев к визажисту, предоставила ей возможность не спеша заняться своим делом. На этапе подготовки свадебной церемонии все было обговорено до мельчайших подробностей, так что специалисты уже знали, что им нужно делать.

Свадебное платье, купленное несколько месяцев тому назад, подогнанное по фигуре и накануне вечером старательно отпаренное моей подругой, висело в стороне, готовое к тому, что я вот-вот облачусь в него. Элегантный браслет и «бриллиантовые» серьги разместились на столе вместе с блестящими серебряными туфлями, которые еще одна моя подруга отвезет в обувной магазин, как только тот откроется, чтобы растянуть их с помощью специальных колодок. (Абсолютно новые туфли с инквизиторской изощренностью терзали мои ноги!) Все было готово к финальному аккорду!

Почему я была согласна терпеть все эти сложные приготовления? Почему тратила столько времени и сил, наряжаясь так, как никогда в жизни не наряжалась? Почему безропотно сносила кажущиеся нескончаемыми заботы о разного рода мелочах, на протяжении последних месяцев владевших моим вниманием? Почему добровольно втянулась в эту суматоху сама и с благодарностью принимала помощь стольких подруг, у которых и без того множество важных дел?

Я скажу вам почему. Время, деньги и силы, потраченные мной на подготовку к этому дню, служили одной-единственной цели: мне хотелось быть украшенной — прекрасной и неотразимой, «приготовленной» для моего жениха — и украсить его своим вниманием и любовью. Я хотела, чтобы все наши гости почитали его и восхищались им и чтобы они увидели, как сильно я люблю этого человека и какой он подарок для меня.

Демосс-Уолгемут, Нэнси - Нетленная красота

Пер. с англ. — 2-е изд., испр. — СПб.: Виссон, 2023. — 368 с. — (Слово к женщине).

ISBN 978-5-6049604-6-2

Демосс-Уолгемут, Нэнси - Нетленная красота – Содержание

Глава 1. Преображенная красотой и отражающая красоту женщина

ЧАСТЬ I. ЖЕНЩИНА И ЕЕ БОГ

Глава 2. Учение 2-й главы Послания к Титу и ваше отношение к этому учению

Глава 3. Верность предложенному образцу

Глава 4. Духовный рост и движение вперед

Глава 5. Возрождение почтительности и благоговения

ЧАСТЬ II. ЖЕНЩИНА И ЕЕ БЛАГОЧЕСТИЕ

Глава 6. Лучше промолчать

Глава 7. Свобода

Глава 8. Sophron

Глава 9. Страстное стремление к нравственной чистоте

ЧАСТЬ III. ЖЕНЩИНА И ЕЕ СЕМЬЯ

Глава 10. Вкус небес

Глава 11. «Мне необходима помощь, чтобы любить этого мужчину»

Глава 12. Неожиданное благословение

Глава 13. Школа родительского мастерства

Глава 14. Податели благодати

Эпилог. Женщина, преисполненная радости

Примечания

Сердечная благодарность