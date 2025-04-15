ДеМосс-Уолгемут, Нэнси - Соло для Него - Учимся с благодарностью принимать период незамужней жизни как дар от Бога

Мы все помним случаи, когда с нетерпением ожидали подарка, но потом глубоко разочаровывались. Быть может, человек, который вручил его нам, не так хорошо знал нас и поэтому не смог нам угодить. Или, возможно, у него не было времени, чтобы выбрать подарок нам по душе.

К счастью, не все подарки так неудачны. В целом в слове «подарок» нам видится нечто желанное. Нам нравится, что при выборе сюрприза о нас думают, и мы с нетерпением ждем, когда получим его и увидим, что друзья выбрали для нас.

Что нужно сделать, когда нам дарят подарок? Сначала взять его, потом поблагодарить того, кто его преподнес, а затем использовать его по назначению.

Во всей Вселенной нет лучшего Даятеля, чем Сам Бог. Он любит делать подарки Своим детям! Так же, как и людям, Богу нравится вручать нам подарок и видеть, что мы его принимаем, благодарим за него и должным образом используем.

В Библии написано, что есть подарки, которые Бог дает всем верующим. Например, каждый, уверовавший в Иисуса Христа, получает в дар Его благодать, Его прощение, Святого Духа и вечную жизнь.

Но у Бога есть и такие подарки, которые Он дает не всем. Новый Завет учит, что Бог, например, не дает всем верующим одни и те же духовные дары. Он Сам определяет, что кому и в каком количестве дать.

Безбрачие, когда оно в воле Божьей, — это невероятный дар, который нужно принимать с благодарностью и использовать для славы Божьей.

Также и дети. Дети — это дар от Господа (Пс. 126:3). Однако Он не дает этот дар всем верующим и одинаково. Кому-то Он дает детей, кому-то дает немного детей или только одного, кому-то совсем не дает. У Бога есть право определять, кому Он даст их в подарок. Это чудесный дар, и его необходимо принимать с благодарностью. Если Он не дает его, то мы должны научиться отвечать на Его суверенный выбор смирением и благодарностью.

Писание учит, что брак и безбрачие, как и дети, — это дары от Бога. Одним Он дает в дар брак, другим — безбрачие. В любом случае нам нужно принимать свое семейное положение как дар. Оно даруется нам не каким-то дальним родственником, который понятия не имеет, что нам нужно. Это подарок милостивого Бога, Который любит Своих детей и дает нам самое лучшее, а мы, в свою очередь, предоставляем выбор Ему.

ДеМосс-Уолгемут, Нэнси - Соло для Него - Учимся с благодарностью принимать период незамужней жизни как дар от Бога

Перевод с английского А. Ушаковой. — 3-є изд. — Москва : Живая жизнь, 2023. —72 с.

ISBN 9789־0־5-6044914

ДеМосс-Уолгемут, Нэнси - Соло для Него – Содержание

Предисловие

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