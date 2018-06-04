В 1120 г. в Иерусалиме в условиях, которые еще известны плохо, был основан первый средневековый военно-монашеский орден - орден Храма (тамплиеров). Его первые адепты называли себя pauperes commilitones Christi Templiq ие Salomonici, то есть «бедными поборниками Христа и храма Соломона.)а. Они повиновались магистру, следовали уставу и обязывались защищать паломников на дорогах, ведущих в Иерусалим.

В начале 1129 г. их деятельность узаконила римская церковь: собор, собравшийся в Труа под председательством легата, утвердил их устав. Через недолгое время святой БернарД, принявший в этом соборе активное участие, написал для них «Ое laude поуае militiae.), или «Похвалу святому воинству'): он здесь оправдывал миссию тех, кто в его глазах был одновременно монахами и рыцарями.

Не надо путать: понятие «военно-монашеский орден» не равнозначно понятию «рьщарский орден». В западных странах в разные моменты их истории возникали «рыцарства», рыцарские ордены; но даже если орден Храма, военно-монашеский орден, был рассчитан в первую очередь на рыцарей, было бы ошибкой видеть историческую преемственность между этими понятиями. Создание ордена Храма было явлением новым и оригинальным.

Демурже Ален - Рыцари Христа. Военно-монашеские ордены в средние века, XI-XVI вв.

пер. с фр. М.Ю. Некрасова

СПб.: Евразия, 2008. 542, [2] с.

с.: Ист.библ.(новая): ISBN 978-5-8071-0274-4

Демурже Ален - Рыцари Христа. Военно-монашеские ордены в средние века, XI-XVI вв. - Оглавление

Предисловие

Вступление

Часть 1. Восхождение к могуществу (XI-XIII вв.)

Глава 1. Западноевропейский контекст

Глава 2. Святая земля - колыбель

Глава 3. На Пиренейском полуострове: местные военные ордены

Глава 4. В сторону Балтики. Миссионерский крестовый поход и военно-монашеские ордены

Часть 2. Оригинальный институт средневекового христианства

Глава 5. Жизнь по уставу

Глава 6. Люди. Комплектование

Глава 7. Организация орденов

Глава 8. Военно-монашеские ордены и война

Глава 9. Милосердная деятельность военных орденов

Глава 10. Патримоний, благочестивые дары и колонизация

Глава 11. Духовность и культура военно-монашеских орденов

Глава 12. Корпоративность. Знаки и символы принадлежности к ордену

Часть 3. Упадок, кризис, адаптация? (XIV-XVI вв.)

Глава 13. Кризисы и трудности (около 1270-1330 гг.)

Глава 14. Госпитальеры на Родосе

Глава 15. Пруссия и тевтонская Ливония, 1309-1525 гг.

Глава 16. Испанские военные ордены: между интригой и подчинением (XIV-XVI вв.)

Глава 17. Ордены или братства?

Заключение

Библиография

Приложения

Названия орденов

Хронология

Карты

Указатели

Демурже Ален - Рыцари Христа. Военно-монашеские ордены в средние века, XI-XVI вв. - Предисловие

На французском языке нет обзорной работы о военно-монашеских орденах. Эта книга претендует только на то, чтобы дать общее представление об истории этих орденов в средние века, период, на который пришлись их зарождение, расцвет и упадок. Я хотел показать, что существовала ("семья" военно-монашеских орденов, и для этого между двумя неизбежными хронологическими частями поместил общий обзор разных аспектов организации и жизни этих орденов, рискуя впасть в упрощение и, несомненно, допустить ошибки.

Документация и историческая литература хоть и многочисленны, но неравноценны, и сведения в них разбросаны. Целые архивы некоторых орденов, в Святой земле или в Испании, исчезли; по некоторым менее значительным орденам документов осталось очень мало. Наконец, обобщение затрудняет разная направленность исторических школ: выходящие сейчас во множестве испанские издания очень интересны, но историки этой страны в основном заняты изучением патримония орденов, несомненно составляющего самую оригинальную часть их истории; точно так же среди французских научных изданий очень многие труды посвящены местным и региональным реалиям. Немецкие историки, со своей стороны, активно занимались росопографическими исследованиями и т. д.

Это произведение - не плод оригинального поиска, пусть даже я старался как можно чаще обращаться к оригинальным документам, и в нем можно найти отражение моих собственных интересов и изысканий. То есть она отчасти представляет материал "из вторых рук", И Я не скрываю, что многим обязан своим коллегам-историкам. Я буду цитировать Энтони Латтрелла, чьи полсотни статей о Родосе, написанных на всех языках планеты, статей, всегда точных и глубоких, составляют настоящую историю жизни госпитальеров на Родосе; Алана Дж. Фори, автора обзорной работы о военных орденах в ХП и ХIII ВВ., чьи многочисленные статьи, часто основанные на анализе уставов и статутов орденов, не упускают ничего из внутренней жизни последних; Жана Флори, чьи научные труды о рыцарстве и крестовых походах столь полезны для уточнения контекста раннего периода развития военных орденов; Анри Богдана, автора солидного общего исследования о Тевтонском ордене; Шарля Игуне, приступившего к изучению истории немецкой колонизации в Восточной Европе; Симонетту Черрини, которая в своей диссертации предложила новый подход к уставу ордена Храма; Хоана Фугета Санса, специалиста по архитектуре военных орденов, показавшего мне много домов тамплиеров и госпитальеров у себя в Конка-де-Барбера в Каталонии; Вернера Паравичини, который составил список всех западных дворян, совершивших в XIV в. «путешествие В Пруссию» ... И многих других.

Почти повсюду изучение военно-монашеских орденов снова оживилось. Об этом свидетельствует организация в большинстве стран, где имелись «военные ордены», международных конференций, в том числе периодических, сведения о которых регулярно публикуются: в частности, раз в четыре года проходят конференции «Society foг the Histoгy of the Cгusades and the Latin East» [Общества по истории крестовых походов и латинского Востока (англ.)]; с той же периодичностью доклады по военным орденам читаются в музее ордена святого Иоанна в Лондоне (вышло два тома их материалов под названием «The Militaгy Oгdeгs»); конференции в Торуни, В Польше, посвящены в основном деятельности орденов в прибалтийских регионах; много конференций проходит в Испании и Португалии; и, возможно, регулярные сессии предвещает первая международная конференция, проводящаяся тамплиерским и госпитальерским хранилищем в Ларзаке и посвященная «Командорству как институту военных орденов на средневековом Западе», которая состоялась в октябре 2000 г. в Сент-Элали-де-Сернон. Наконец, неутомимые труды моего друга Франческо Томмази в Перудже завершились созданием журнала, полностью посвященного военным орденам, - «Sacгa militia. Rivista di stoгia degli oгdini militaгi» [Святое воинство (лат.). Журнал по истории военных орденов (uтал.)], в качестве главного редактора которого выступает Франко Кардини.

Филиппу Жоссерану, который защитил блистательную диссертацию о связях испанских орденов с кастильской монархией и был любезен прочесть мой текст, я обязан ценными наблюдениями и замечаниями об орденах Пиренейского полуострова. Сильвен Гугенхейм также предоставил мне полезные сведения и позволил сделать много исправлений и уточнений в рассказе о немецких реалиях и Тевтонском ордене. Обоим я выражаю самую искреннюю признательность. Это произведение вызревало с трудом и испытало кое-какие злоключения на конечной стадии. В некотором роде это было возвращением в отчий дом, потому что здесь же родилась «сестра» этой книги, «Жизнь И смерть ордена Храма», где я почти двадцать лет назад впервые пошел по следу военных орденов.