Латынина - Христос с тысячью лиц
В декабре 1945 года недалеко от утеса под названием Джабал-ал-Тариф, в трехстах милях от Каира и в сорока милях к северу от Долины Царей несколько египетских феллахов копали сабах – местную почву, используемую крестьянами как удобрение. Феллахов было семеро, и родом они были из крошечной деревушки аль-Каср, находившейся, в свою очередь, по ту сторону Нила от самой крупной деревни района, Наг-Хаммади. Главного среди феллахов звали Мохаммед Али.
Внезапно кирка младшего брата Мохаммеда Али за что-то задела. Вскоре феллахи выворотили из земли древний скелет. Они продолжили копать и выкопали изрядный глиняный кувшин в полметра высотой, с крышкой, запечатанной битумом.
Как было хорошо известно любому египетскому феллаху, в таких кувшинах обыкновенно были запечатаны джинны. Поэтому Мохаммед Али не стал поначалу открывать кувшин. Потом, однако, ему пришло в голову, что вместо джинна в кувшине может быть золото. Жадность победила осторожность, и феллахи размозжили кувшин мотыгами.
Золота в кувшине не обнаружилось, и это был минус. С другой стороны, там не обнаружилось и джинна, что, несомненно, было плюсом. Вместо золота в кувшине нашлась уйма старинных книг. Это были кодексы, а не свитки – с папирусными листами и твердыми кожаными обложками. Мухаммед Али начал делить книги и даже порвал одну напополам, чтобы всем было поровну, но никто из его товарищей не выразил интереса к находке, и в конце концов Мухаммед Али забрал все книги с собой. Вечером того же дня его старая мать пустила несколько листов на растопку.
Юлия Латынина - Христос с тысячью лиц
Москва, Издательство – «Эксмо», 2019 г. – 503 с.
ISBN 978-5-04-101544-2
Юлия Латынина - Христос с тысячью лиц - Содержание
Вступление
Глава 1. Находка в Наг-Хаммади
- От Кодекса Брюса к Оксиринху
- Гностический подход к миру
Глава 2. Апостол Фома
- Евангелие от Фомы
- Протоевангелие от Фомы и Иаков Праведник
- Арамейский оригинал
- Место написания: Эдесса
- Жизнь и необыкновенные приключения апостола Иуды Фомы
- Историчность
Глава 3. Иуда Близнец и город Эдесса
- Реальный апостол Фома
- Евреи за границами Рима
- Эдесса
- Церковь в Эдессе
- Христиане и назореи
- Теология многоцветной одежды
- Реальная биография Иуды Фомы
- Гибель апостола Иуды Фомы
Глава 4. Жизнь и необыкновенные приключения апостола Иоанна
- Диалог о душе
- Биография апостола Иоанна
- Эфесский долгожитель
- Эфес
- Эфесский претор Ликомид и его жена
- В эфесском театре
- Эфесский храм
- «Деяния апостолов» и «Деяния Иоанна»
- Странствия Иоанна
- Конкурент
- Друзиана
- Евангелие пляшущего Христа
- Метастазис Иоанна
- Анализ
- «Откровение Иоанна Богослова»
- Paul vs John
- Теология
- Реальная биография
Глава 5. Как черт построил апостолу Филиппу церковь
- Деяния Филиппа
- Акт первый, или Половник ждет
- Обычаи общины Филиппа: вегетарианки в никабах
- Город Офиорима
- Царь Соломон, владыка духов
- Офиорима
- Итого
- Апостол Филипп и епископ Аверкий
Глава 6. Необыкновенные приключения апостола Феклы
- Апостол Павел в Писидии
- «Деяния Павла»
- Анализ
- И снова Антония Трифена
- Чем был оригинал «Деяний Феклы»?
Глава 7. Гностики и зилоты
- София и Ашера
- Совет Богов и Небесное Воинство
- Сатана и происхождение зла
- Мистицизм
- Лицезрение Бога и превращение в ангелов
- Кумранский Мессия
- Марвин Харрис
- Морфология сакрального триллера
- Чудеса
- Апостолы как новые Христы
- Преследования гоисов
- Реалистичность
Глава 8. Гностики и Новый Завет
- «Евангелие от Иоанна»
- Quelle
- Апостол Павел
Глава 9. Эльхасаиты, терапевты и мандеи
- Пророк Мани и эльхасаиты
- Теология манихеев
- Египет и секта спасителей
- Мандеи
- Христиане и ноцрим
- Иисус и его Руах
Глава 10. Славянский Иосиф
- Жидовствующие
- От назореев к pasagini
- Жизнь и удивительные приключения Иосифа бен Маттафии
- «Иудейская война»
- Тиберий Александр
- Славянский Иосиф
- Христос по имени Ирод
- Царь Ирод, Антихрист
- Восстание Иуды и Маттафии
- Пророк Цадок
- Testimonium Flavianum 2.0
- Ученики волшебника
- Троица: Ирод, Иисус и Веспасиан
- Другая война
- А вдруг это все неправда?
- Снова Иоанн Креститель
Глава 11. Необыкновенные приключения Еноха
- Книга Стражей
- Пятикнижие Еноха
- Книга Великанов
- Послание Еноха
- Мессия с бородавкой на лице
- И Енох пошел и сказал Азазелу
- Как Иисус цитировал Еноха
- Дальнейшие приключения Еноха
- Яхья-Иоханан
- Енох или Илия?
- Енох 2.0
- «Толедот Иешу»
Заключение
Вклейка
Примечания
Юлия Латынина - Христос с тысячью лиц – Вступление
Книга «Иисус с тысячью лиц» является продолжением книги «Иисус: историческое расследование», и первоначально обе книги составляли одну – попытку биографии исторического Иисуса и истории его ранних последователей.
В первой книге мы попытались показать, что проповедь Иисуса ничем не отличалась от проповедей других иудейских фанатиков того времени и, более того, что он возглавлял их значительную часть и принадлежал к целому роду Мессий из дома Давидова, которые сменяли друг друга в руководстве движением.
Первый тезис – тезис о том, что исторический Иисус не был пророком мира, прощения и любви, – не является сколько-нибудь новым по крайней мере со времени Роберта Айслера и Самуэля Брендона. Второй, о значительности Иисуса, – встречается гораздо реже, но с ним можно ознакомиться, к примеру, в фундаментальном исследовании Роберта Эйзенмана «Иаков, брат Иисуса».
В результате вторая книга оказалась посвящена ответу на следующий простой вопрос: почему же тогда последователи Иисуса победили? В мире была масса мегаломаньяков, обещавших своим последователям власть над миром, – от какого-нибудь буржского разбойника, объявившего себя Христом в 591 г. н. э., до живого бога Млимо, который во время второй войны англичан с матабеле хвалился, что умеет превращать пули белых в воду и снаряды их – в скорлупки от орехов. Мистиков, разбойников и террористов, чье окружение считало их богами, в человеческой истории было предостаточно, – но ни одному из этих прекрасных людей не удалось стать основателями мировой религии.
Как же это удалось Иисусу?
В результате ответа на этот вопрос «Иисус с тысячью лиц» – несколько неожиданно для автора – оказался посвящен, почти полностью, гностическим христианствам.
«Гнозис» по-гречески означает «знание».
Слово «знание» – «гнозис» по-гречески, «мандай» (מַנְדַּע) по-арамейски и «мада» (מַדָּע) или «яда» (ידע) на иврите – было одним из ключевых слов в революционном словаре раннего иудейского милленаризма. При этом всегда имелось в виду тайное знание. Знание о боге. Знание, позволяющее человеку стать бессмертным и даже богом.
Это слово было очень популярно в Кумране. Именно «знание… спрятанное от собрания плоти» (IQS XI, 6) позволяло членам кумранской секты подниматься на небо и «вступать в совет чистых богов (элим) и всех, кто владеет вечным знанием» (4Q286 Fr.7ai). Гнозис был целью жизни загадочной египетской секты терапевтов, «совершенствовавших знание» в уединенных монастерионах{1}. А потомки почитателей Иоанна Предтечи, и сейчас обитающие в песках Ирака, до сих пор называются «мандеями», то есть в переводе с арамейского на греческий - «гностиками».
Был гнозис ключевым термином и для ранних грекоговорящих христиан. Именно гнозис обещал Иисус своим ученикам в Евангелии от Иоанна, и именно обладателем гнозиса называл он себя сам.
«Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал (έγνων) Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня» (Ин. 17:25). «И я дал им знать имя Твое, и буду давать им знать (γνωρίσω)» (Ин. 17:26).
Ученики апостола Павла, так же как и обитатели Кумрана, обладали знанием (γνωσις) (1Кор. 8:1) и росли в познании (επίγνωσις) Бога (Кол. 3:10). Именно познание истины обещало послание к Евреям (Евр. 10:26). Тексты, написанные от имени апостола Петра, рекомендовали мужам жить с женами «по гнозису» (1 Петра 3:7) и показать в «добродетели – гнозис и в гнозисе – воздержание» (2 Петра 1:5–6).
Однако в 180-х гг. н. э. – то есть значительно позже, чем были написаны все эти канонические тексты Нового Завета – один из отцов церкви и епископ Лиона Ириней написал текст, который так и назывался, «Обличение и Опровержение Лжеименного Гнозиса», он же: «Против ересей».
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