В декабре 1945 года недалеко от утеса под названием Джабал-ал-Тариф, в трехстах милях от Каира и в сорока милях к северу от Долины Царей несколько египетских феллахов копали сабах – местную почву, используемую крестьянами как удобрение. Феллахов было семеро, и родом они были из крошечной деревушки аль-Каср, находившейся, в свою очередь, по ту сторону Нила от самой крупной деревни района, Наг-Хаммади. Главного среди феллахов звали Мохаммед Али.

Внезапно кирка младшего брата Мохаммеда Али за что-то задела. Вскоре феллахи выворотили из земли древний скелет. Они продолжили копать и выкопали изрядный глиняный кувшин в полметра высотой, с крышкой, запечатанной битумом.

Как было хорошо известно любому египетскому феллаху, в таких кувшинах обыкновенно были запечатаны джинны. Поэтому Мохаммед Али не стал поначалу открывать кувшин. Потом, однако, ему пришло в голову, что вместо джинна в кувшине может быть золото. Жадность победила осторожность, и феллахи размозжили кувшин мотыгами.

Золота в кувшине не обнаружилось, и это был минус. С другой стороны, там не обнаружилось и джинна, что, несомненно, было плюсом. Вместо золота в кувшине нашлась уйма старинных книг. Это были кодексы, а не свитки – с папирусными листами и твердыми кожаными обложками. Мухаммед Али начал делить книги и даже порвал одну напополам, чтобы всем было поровну, но никто из его товарищей не выразил интереса к находке, и в конце концов Мухаммед Али забрал все книги с собой. Вечером того же дня его старая мать пустила несколько листов на растопку.

Юлия Латынина - Христос с тысячью лиц

Москва, Издательство – «Эксмо», 2019 г. – 503 с.

ISBN 978-5-04-101544-2

Юлия Латынина - Христос с тысячью лиц - Содержание

Вступление

Глава 1. Находка в Наг-Хаммади

От Кодекса Брюса к Оксиринху

Гностический подход к миру

Глава 2. Апостол Фома

Евангелие от Фомы

Протоевангелие от Фомы и Иаков Праведник

Арамейский оригинал

Место написания: Эдесса

Жизнь и необыкновенные приключения апостола Иуды Фомы

Историчность

Глава 3. Иуда Близнец и город Эдесса

Реальный апостол Фома

Евреи за границами Рима

Эдесса

Церковь в Эдессе

Христиане и назореи

Теология многоцветной одежды

Реальная биография Иуды Фомы

Гибель апостола Иуды Фомы

Глава 4. Жизнь и необыкновенные приключения апостола Иоанна

Диалог о душе

Биография апостола Иоанна

Эфесский долгожитель

Эфес

Эфесский претор Ликомид и его жена

В эфесском театре

Эфесский храм

«Деяния апостолов» и «Деяния Иоанна»

Странствия Иоанна

Конкурент

Друзиана

Евангелие пляшущего Христа

Метастазис Иоанна

Анализ

«Откровение Иоанна Богослова»

Paul vs John

Теология

Реальная биография

Глава 5. Как черт построил апостолу Филиппу церковь

Деяния Филиппа

Акт первый, или Половник ждет

Обычаи общины Филиппа: вегетарианки в никабах

Город Офиорима

Царь Соломон, владыка духов

Офиорима

Итого

Апостол Филипп и епископ Аверкий

Глава 6. Необыкновенные приключения апостола Феклы

Апостол Павел в Писидии

«Деяния Павла»

Анализ

И снова Антония Трифена

Чем был оригинал «Деяний Феклы»?

Глава 7. Гностики и зилоты

София и Ашера

Совет Богов и Небесное Воинство

Сатана и происхождение зла

Мистицизм

Лицезрение Бога и превращение в ангелов

Кумранский Мессия

Марвин Харрис

Морфология сакрального триллера

Чудеса

Апостолы как новые Христы

Преследования гоисов

Реалистичность

Глава 8. Гностики и Новый Завет

«Евангелие от Иоанна»

Quelle

Апостол Павел

Глава 9. Эльхасаиты, терапевты и мандеи

Пророк Мани и эльхасаиты

Теология манихеев

Египет и секта спасителей

Мандеи

Христиане и ноцрим

Иисус и его Руах

Глава 10. Славянский Иосиф

Жидовствующие

От назореев к pasagini

Жизнь и удивительные приключения Иосифа бен Маттафии

«Иудейская война»

Тиберий Александр

Славянский Иосиф

Христос по имени Ирод

Царь Ирод, Антихрист

Восстание Иуды и Маттафии

Пророк Цадок

Testimonium Flavianum 2.0

Ученики волшебника

Троица: Ирод, Иисус и Веспасиан

Другая война

А вдруг это все неправда?

Снова Иоанн Креститель

Глава 11. Необыкновенные приключения Еноха

Книга Стражей

Пятикнижие Еноха

Книга Великанов

Послание Еноха

Мессия с бородавкой на лице

И Енох пошел и сказал Азазелу

Как Иисус цитировал Еноха

Дальнейшие приключения Еноха

Яхья-Иоханан

Енох или Илия?

Енох 2.0

«Толедот Иешу»

Заключение

Вклейка

Примечания

Юлия Латынина - Христос с тысячью лиц – Вступление

Книга «Иисус с тысячью лиц» является продолжением книги «Иисус: историческое расследование», и первоначально обе книги составляли одну – попытку биографии исторического Иисуса и истории его ранних последователей.

В первой книге мы попытались показать, что проповедь Иисуса ничем не отличалась от проповедей других иудейских фанатиков того времени и, более того, что он возглавлял их значительную часть и принадлежал к целому роду Мессий из дома Давидова, которые сменяли друг друга в руководстве движением.

Первый тезис – тезис о том, что исторический Иисус не был пророком мира, прощения и любви, – не является сколько-нибудь новым по крайней мере со времени Роберта Айслера и Самуэля Брендона. Второй, о значительности Иисуса, – встречается гораздо реже, но с ним можно ознакомиться, к примеру, в фундаментальном исследовании Роберта Эйзенмана «Иаков, брат Иисуса».

В результате вторая книга оказалась посвящена ответу на следующий простой вопрос: почему же тогда последователи Иисуса победили? В мире была масса мегаломаньяков, обещавших своим последователям власть над миром, – от какого-нибудь буржского разбойника, объявившего себя Христом в 591 г. н. э., до живого бога Млимо, который во время второй войны англичан с матабеле хвалился, что умеет превращать пули белых в воду и снаряды их – в скорлупки от орехов. Мистиков, разбойников и террористов, чье окружение считало их богами, в человеческой истории было предостаточно, – но ни одному из этих прекрасных людей не удалось стать основателями мировой религии.

Как же это удалось Иисусу?

В результате ответа на этот вопрос «Иисус с тысячью лиц» – несколько неожиданно для автора – оказался посвящен, почти полностью, гностическим христианствам.

«Гнозис» по-гречески означает «знание».