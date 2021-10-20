Элеонора Дэниил – Учитель Библии - Учебное пособие для духовных наставников

Слишком самонадеянным может показаться отношение к учителю Библии как к человеку незаменимому. В конце концов, сколько новшеств, сколько идей появляется каждый год и все для того, чтобы только найти замену одному «несчастному » человечку с Библией в руках. Методы повышения эффективности образовательного процесса, обучающие компьютерные программы, образовательные телепередачи постоянно меняются. Появляются новые, более совершенные, а учителя, как и прежде, продолжают сеять разумное, доброе, вечное.

В феврале 1978 года в очередном номере «Гарвардского справочника по образованию» появилась статья о последних достижениях в вопросах «Влияния учителя начальной школы на формирование характера взрослого человека». Авторы статьи опубликовали результаты длительных исследований, в которых они пытались понять, как форма преподавания влияет на развитие интеллекта и характера человека.

Исследование проводилось в школе одного из самых бедных районов города, находящегося в северо-восточной части Соединённых Штатов. Напротив школы располагался публичный дом. Рядом с перенаселенными жилыми домами - предприятия малого бизнеса. Школьный двор был огорожен металлической сеткой, а в окнах - железные решётки.

Около одной трети учеников составляли чернокожие, остальные были англосаксонскими протестантами. Эта школа считалась самой «трудной» в городе. Преподаватели с неохотой проводили там занятия. Выпускники этой школы, даже самые лучшие, редко достигали каких-либо успехов в дальнейшем. Лишь трое из 75 человек могли поступить в высшие учебные заведения.

Исследование началось с того, что один из специалистов анализировал результаты тестирования школьников, чтобы узнать уровень их интеллектуального развития. Такие тестирования проводились среди учащихся каждый год в течение долгого времени. В последнем случае поразила огромная разница между результатами тестирования первых и последних классов. Самым уникальным оказался случай, связанный с девочкой, уровень интеллектуального развития которой в третьем классе составил 93 балла, а в шестом - только 126. Эти факты привели к организации целой исследовательской программы.

В основе начальных наблюдений было предположение, что на формирующуюся систему самооценки ребёнка влияют и его прошлое, и особенности характера, и школа. Во время проведения исследований основное внимание уделялось трём учителям первых классов, которым предложили преподавать в экспериментальной группе. Такое решение было принято, когда обнаружилось, что дети, воспитанные в примерно одинаковых условиях, но занимающиеся у разных учителей, достигли разных успехов в учебе.

Это привело к выводу, что школьники, которым, скажем, повезло с первым учителем, способным заинтересовать ученика, чаще учатся лучше, чем те, кого преподаватель убеждал в неспособности добиться успехов в учебе. Результаты проведенного исследования в группе одного учителя значительно превосходили показатели успеваемости школьников в группах других учителей. Если в первой группе две трети школьников достигли высшего балла при тестировании, то у других учителей таких детей в классе было меньше. В первом случае ни один из учащихся не попал в категорию с низкими показателями, а во втором - таких ребят было более одной трети.

В дальнейшем исследовались условия воспитания детей, которые занимались с первым учителем. И специалисты определили, что главную роль в процессе обучения играет, конечно, учитель. Безусловно, подобные исследования необходимо проводить и в дальнейшем. Однако уже сейчас можно сказать, что учитель играет ключевую роль в образовании.

Элеонора Дэниил – Учитель Библии - Учебное пособие для духовных наставников

Русское издание: Духовная Академия Апостола Павла, 2001 год

ISBN 5-93213-006-7

Элеонора Дэниил – Учитель Библии – Содержание

Введение

I. Роль психологии в преподавании Библии

II. Личность учителя

III. Отношение к Библии

IV. Ученик

V. Атмосфера в классе

VI. Особенности обучения взрослых

VII. Планирование урока

VIII. Цели изучения Библии

IX. Принципы преподавания

X. Выбор методов преподавания

XI. Как рассказать занимательную историю

XII. Проведение плодотворных дискуссий

XIII. Проведение наглядных уроков

XIV. Оценка эффективности процесса обучения

XV. Дисциплина в классе

Заключение. Как воспитать преподавателя