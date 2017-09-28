Для душепопечительства характерно то, что ищущий помощи человек является субъектом действия.

Юрист, врач, священник. Вот три профессии, немыслимые без соприкосновения с человеком. Почему я упоминаю только эти три профессии? Кто-то, возможно, подумает, что и продавец работает с людьми. Конечно, это так, но торговля не предполагает проникновение во внутренний мир человека. А как же медсестра, психолог, архитектор и каменщик? Архитектор и каменщик относятся к той же группе профессий, что и продавец, а медсестра и психолог схожи с врачами — в том случае, если они также занимаются терапией.



Юрист, врач и священник представляют три уровня человеческой жизни. Юрист — общественный уровень, в котором господствуют человеческие договоренности и соглашения. Они могут находиться в гармонии или же в остром противоречии с третьим уровнем, о котором речь пойдет ниже. Между этими двумя уровнями находится врач, терапевт, который должен уметь слушать человека совершенно иным, особенным образом. Врач не остается равнодушным к проблемам пациента, он сопереживает ему настолько, насколько та помощь, которую он оказывает, соответствует профессиональной этике врача. Третий уровень жизни человека, который, по мнению еврейского мыслителя Мартина Бубера, является самым ценным, касается взаимоотношений человека с Богом. В этом круге вопросов рассматриваются три таких явления, как покаяние, исповедь и новый образ жизни.

Все вышесказанное позволяет нам дать следующее определение душепопечительства: душепопечительство — это помощь, оказанная человеком с целью помочь другому реализовать себя, так чтобы он не только внес свой положительный вклад в общественную жизнь, но и получил бы исцеление и помощь для выполнения воли Божией в своей жизни. Слова «Божия воля» подразумевают желание Бога, Который хочет, чтобы все люди спаслись.

Давайте познакомимся поближе с понятием «душепопечительство». Мы будем говорить о помощи, оказанной через личное общение, а помощь, полученная во время богослужения или же в процессе общения в небольшой группе людей, изучающих навыки душепопечительства, останется за пределами нашей книги, ибо требует особого рассмотрения.

Эвальдс Эрик - душепопечительство и терапия

«Библия для всех», 1999

ISBN 5-7454-0279-2

Эвальдс Эрик - душепопечительство и терапия - Оглавление

Предисловие

Что такое душепопечительство?

Душепопечительство,ставящее ближнего в центр внимания

Самореализация

Четыре основных условия жизни

Время

Пол

Виновность

Смерть

Личные качества духовника

Уникальная задача

Искусство сопереживать

Уважение личности пациента

Душепопечительская беседа

Доверительная беседа

Пять основных правил душепопечительства

Терпение — залог успеха

Налаживание контакта

Близость и отдаленность

После налаживания контакта

Новое, более активное душепопечительство

Трудноразрешимые проблемы предполагают активное душепопечительство

Постижение новых установок

От морализма к принятию ближнего таким,каков он есть

От слов к коммуникации

Переход от рационализма к эмпатическому диалогу

Что такое эмпатия?

Роджерс и искусство эмпатии

Сопереживание освобождает

Эмпатия — источник знания

От слов к инкарнации

Биографический метод

Правда у смертного одра

Конкретная правда может оздоровить тело

Глубина божественного прощения

От терапии к душепопечительству

Достойное отношение к страданию

Смерть дает качество жизни

Совесть, «Сверх-Я» и исповедь

Совесть

Совесть — явление многоплановое

Совесть и психика

Коллективная совесть

Духовный слой

Совесть в Ветхом Завете

Совесть в Новом Завете

Правильная и неправильная исповедь

Конкретная ситуация

Развод — или обновление

Совесть и «Сверх-Я»

Совесть — понятие более широкое

Влияние депрессии на совесть

Два лика подавленности

Что такое грех?

Собственными усилиями от греха не освободиться

Дерево познается по плодам

От тьмы к свету

Когда душепопечительство ухудшает ситуацию?

Во всяком лечении необходим целостный подход

Истинное переживание спасения — свобода, которую даровал нам Христос

Помощь пациенту, страдающему депрессией

В центре всего суд и помилование

Шизоидный характер

Влияние шизоидных черт характера на совесть

Как это — быть человеком?

Быть субъектом

От отстраненности к привязанности

Может ли больной быть виноват?

Шизоидный человек неверно трактует Библию

Об отношениях душепопечительство, и психотерапии

Терапия не есть замена сердца

Критерии ближнего

Здоровый больной

Душепопечительство и другие области лечения

Об отношении греха и болезни

Некоторая связь существует — но какая?

Взгляд Ветхого Завета

Коллективная виновность

Черная овца

Все виновны

О горе и труде над горем

Крестьянский духовник

Десять этапов горя

Шок

Излияние чувств

Депрессия

Физические симптомы

Паника

Виновность

Горечь и тайная злоба

Нетрудоспособность

Проблески света

Возвращение к жизни новым человеком

О душепопечительстве умирающего ближнего

Слишком поздно

Следует ли обслуживающему персоналу притуплять свои чувства?

Плохие утешители

Что труднее всего перенести при смерти?

Два искушения, которые нужно преодолеть

Ты приготовил предо мною трапезу

Словарь терминов

Эвальдс Эрик - душепопечительство и терапия - Предисловие

Помощь духовника не означает, что ищущий помощи автоматически становится объектом предпринимаемых действий, совсем наоборот: для душепопечительства характерно то, что ищущий помощи человек является субъектом действия. Сказанное означает, что тот, накого направлена терапия, не попадает в подчинение, но по возможности сам активно участвует в процессе душепопечительства и таким образом несет свою долю ответственности за его успех.

Именно это мы и подразумеваем под душепопечительством, ставящим ближнего в центр внимания. В качестве духовника я оказываю помощь, но эта помощь направлена на то, чтобы помочь человеку найти свою глубинную сущность, свою тождественность такими способами и в таком порядке, чтобы это соответствовало заложенным в нем предпосылкам и способностям. Я предоставляю ему время созреть для правильного восприятия себя и не пытаюсь каким-либо образом заставить его принять чужой, заимствованный облик.

В этом заключается один из главных принципов душепопечительства — не торопи и не принуждай ищущего помощи. Будучи духовником, я не имею права отбирать у ближнего даже частичку его свободы. Я также не должен брать на себя тот груз ответственности, который он должен нести сам (кроме некоторых тяжелых форм душевных состояний). Зато я всегда готов разделить со своим пациентом его ответственность и вместе с ним нести ее в тех случаях, когда это необходимо.

В определении душепопечительства мы использовали понятие самореализация. Многим не нравится, когда о самореализации говорят в связи с христианством. Для них это слово подразумевает эгоизм и эгоцентризм.

Что же тогда понимается под самореализацией? Это возможность воплощения в человеке великого плана Божия, который был задуман еще до сотворения мира.

Бог создал человека по Своему образу и подобию, так что человек осуществляет себя только после того, как он начинает творить, когда он понимает свою неповторимость и через это понимание становится способен на искреннее и живое служение Богу и ближнему.

Самореализация предполагает такое духовное, душевное и физическое созревание, через которое становится возможным создание глубоких и крепких человеческих взаимоотношений. Эти отношения отличаются теплом и всесторонней заботой. Они исключают разочарования, которые заслонили бы образ Бога или заставили бы человека полностью оборвать с Ним связь.

Время является первым из четырех условий. Всему свое время. Это относится также и к душепопечительству — быть может, даже особенным образом. Помогающий, если он желает справиться со своей задачей как можно быстрее, тем самым исключает возможность глубоко разобраться в данной проблеме. Торопливый духовник не сможет помочь ближнему и разделить с ним его несчастье. Конечно, можно считать, что для того, чтобы донести до ближнего божественную истину, не требуется длительного времени. Однако таких оракулов, которые знали бы страдания ближнего и знали бы пути его облегчения, не пройдя прежде сквозь тернии поиска, молитвы, усилий, наверное, не найдется. Несмотря на это, ни одна известная мне церковь не относилась к этому обстоятельству достаточно серьезно. Обычно душепопечительство рассматривается как некое хобби: им можно заниматься в свободное время, но оно не должно мешать основным занятиям. Естественно, за подобную терапию, требующую времени, сил и опыта, никакого вознаграждения брать не положено. Эго говорит о том, что пройдет еще немало времени, прежде чем душепопечительство будет признано серьезным и ответственным занятием, которым нужно и можно заниматься в рабочее время.

Со временем спорить бесполезно. Оно никогда не останавливается, чтобы подождать нас. Каждый год в день нашего рождения оно напоминает о себе. «Ближе к смерти иду я...» Я иду к моменту свершения — или же к моменту признания того, что моя жизнь была прожита зря. Поэтому я должен жить сегодняшним моментом. Я должен уметь работать в настоящем времени и отдыхать в любое данное мгновение.Время ставит перед человеком особенное требование:поскольку человек преходящ, он должен реализовывать себя во имя целостности, служа всеми данными ему силами и способностями.

Время определяет всю нашу жизнь, ибо человек переживает различные возрастные периоды, каждый из которых ставит перед ним характерные для этого возраста задачи. Человек, не живущий в гармонии со своим возрастом, выводит себя за рамки жизни. И поэтому жизненные задачи, связанные с каким-либо определенным возрастом, необходимо выполнять по возможности в назначенное время.