Настоящий труд – итог многолетней исследовательской и экспедиционной работы, связанной с изучением певческой культуры старообрядцев. На эту тему в 2005 и 2007 годах мною были изданы две монографии, к настоящему времени уже разошедшиеся и ставшие библиографической редкостью. К обеим книгам был проявлен большой интерес среди самих старообрядцев: священников, руководителей хоров и любителей богослужебного пения.

Однако до многих специалистов в области музыкальной медиевистики и старообрядчества, упомянутые книги (особенно первая) по разным причинам не дошли. Это обстоятельство, а также появление некоторых новых фактов и нового исследовательского материала, стало основной побудительной причиной к выходу данного издания, в значительной степени учитывающего материал обеих книг.

В основе структуры новой книги лежат две важнейшие темы, образующие аналитическое поле исследования. Каждая из них по-своему высвечивает различные, однако равно необходимые грани в изучении старообрядческой культуры. Первая обращена к историческим и географическим традициям старообрядческого богослужебного пения; вторая – к одному из важнейших пластов певческой культуры старообрядцев – пению по «напевке». Сочетание этих тем обусловило двухчастное сложение книги.

Николай Григорьевич Денисов - Старообрядческая богослужебно-певческая культура: вопросы типологии

Москва: Прогресс-традиция, 2015 г. – 640 c.

ISBN 978-5-89826-423-9

Николай Григорьевич Денисов - Старообрядческая богослужебно-певческая культура: вопросы типологии – Содержание

От автора

Введение

Часть I. Традиции старообрядческой богослужебно-певческой культуры

Глава 1. Особенности богослужебно-певческой практики в общинах старообрядцев-поповцев

Общины старообрядцев-поповцев. районы изучения. Богослужебное чинопоследование

Певческие источники (певческие книги, используемые в старообрядческих общинах)

Хоры: состав, методика обучения крюкам и пению, владение знаменной нотацией, пение по «указке», этика отношений в церковном хоре

Монодия, влияния поздней музыкальной культуры

Средства музыкальной выразительности: темп, звукоизвлечение, произношение, система дыхания, динамика

Формы реализации богослужебного репертуара

Речитативное чтение

К вопросу об интерпретации напевов старообрядческими певцами

Выводы: богослужебно-певческая практика и проблемы типологии старообрядческой культуры

Глава 2. «Южная» традиция старообрядческой певческой культуры

Певческая культура и репертуар певческих книг Бессарабских старообрядцев (по материалам Бессарабского собрания научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова)

Центры Бессарабской певческой традиции: Кунича, Вилково, Килия…

Богослужебно-певческие традиции казаков-некрасовцев (на примере общин ставропольского края)

Выводы: типология «южной» старообрядческой культуры

Глава 3. «Российская» традиция старообрядческой певческой культуры

Своеобразие певческих традиций Поволжья: Стрельниковский хор (Костромская область)

Из жизни Стрельниковской общины и деятельности церковной певческой школы: по материалам церковных изданий и полевых исследований 1980-х гг.

Жизнь Стрельниковской общины в Советское время

Стрельниковский хор в Москве (2–5 октября 1984 года)

Экспедиционная работа в Стрельниковской общине

Ведущие певцы Стрельниковского хора. Жизнеописание. воспоминания. Письма

Иван Алексеевич Сергеев (1907–1990)

Антонина Николаевна Задворнова (1907–1996)

Обучение в певческой школе (на основе рукописи А.Н. Задворновой)

Выводы

Часть II. Старообрядческое пение по «напевке»

Глава 4. «Напевка» и ее место в старообрядческой певческой культуре

Особенности «напевки» как части старообрядческой певческой культуры: историография вопроса

Рогожская община г. Москвы. Певческие традиции

Уставщик и знаток пения общины – Валентин Александр Лукин

Брепертуар пения по «напевке» в Рогожской общине

Выводы

Глава 5. Песнопения знаменного роспева и исполняемые по «напевке»: сопоставительный анализ

Введение. Методология исследования

Некоторые аспекты взаимоотношения церковных песнопений и русского народного музыкального творчества

Анализ поэтических текстов (на примере ирмосов 4-го гласа)

Анализ напевов ирмосов, изложенных в письменном певческом источнике

Основные результаты сравнительного анализа письменной и устной версий ирмосов 4-го гласа

Особенности устной версии – «напевки» в разных общинах

Выводы

Заключение

Литература

Приложение I. – Ирмосы, исполняемые в старообрядческих общинах «напевкой»

Приложение II.–Ирмосы, исполняемые по крюкам хором Стрельниковской общины

Приложение III. – Формы реализации репертуара песнопений, изложенных в киевских изданиях начала XX в. (тип. Л. Калашникова)

Николай Григорьевич Денисов - Старообрядческая богослужебно-певческая культура: вопросы типологии – Введение

Настоящая книга посвящена изучению церковно-певческих традиций старообрядцев – уникальному культурному феномену, имеющему огромное значение в духовной истории России и во многом определившему пути ее развития.

Раскол русской церкви, происшедший в середине XVII века, явился одним из самых драматичных событий в истории нашей страны, русского народа. Миллионы людей не пожелали принимать нововведения, привнесенные в жизнь в ходе реформ патриарха Никона. Они не принимали их, несмотря на все меры преследования и наказания, которые совершались со стороны господствующей церкви и государства. В их числе: пытки, казни, виселицы, вырезание языков и ломание ребер, отрубание голов и кнут. Отсутствие единого религиозного центра, единого духовного руководства в среде Защитников древних обрядов привело к их разделению на всевозможные течения и Направления. Жестоко преследуемые за свои убеждения, люди доходили до крайних Форм выражения протеста в виде самосожжения (не имея в этом предшественников в истории христианства), убегали в отдаленные глухие места, за пределы России. В настоящее время приверженцы старой веры живут в разных концах планеты: в Европе и Азии, Австралии, Южной и Северной Америке.

С самого начала ревнители древних обрядов оказались в поле внимания всех, кто в той или иной мере с ними соприкасался. На протяжении XVII–XIX вв. Основная литература по расколу носила богословско-полемический, апологетический характер – как со стороны представителей господствующей церкви, так и со стороны самих ревнителей древних обрядов. Эта литература насчитывает десятки тысяч изданий. Иной характер имеет литература научная и художественная. В поле интересов писателей, художников, композиторов, и, наконец, ученых оказались история старообрядчества, его духовность, традиции, судьба.

В этом нет ничего удивительного. Заслуги старообрядцев в сохранении многих видов древнерусской культуры чрезвычайно велики. Как свидетельствует обширный корпус научных источников, именно благодаря старообрядцам сохранились древнее церковно-славянское произношение, традиции церковного пения и чтения, полемической литературы и книжности, духовного стиха и былинного искусства, иконописи, искусства медного литья и многое другое.

В последние десятилетия изучение старообрядческой культуры заметно активизировалось. В задачи нашей книги не входит подробное описание многообразной литературы, возникшей в данный период. Достаточно упомянуть ту роль, какую сыграли крупнейшие научные центры страны – в частности, археографические центры Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и особенно московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Благодаря им старообрядчество стало рассматриваться как социокультурное явление. Археографическими экспедициями оказались охвачены фактически все регионы, в которых проживают старообрядцы; в результате интенсивной полевой деятельности возникли региональные рукописные и книжные собрания. В частности, в научной библиотеке МГУ сложились: Ветковско-Стародубское собрание, Молдавско-Украинская книжная коллекция, Пермскоудмуртская, Ржевская, Оренбургско-Казахстанская, Волго-Донская, Кавказская, Иргизская, Приволжская, Залеская, Московская коллекции, Верхокамское собрание.

В последние десятилетия XX века стали проводиться научные конференции, посвященные старообрядческим культурным традициям; изданные материалы этих конференций пополнили корпус научной литературы о старообрядчестве. Глобальные изменения в жизни российского общества способствовали активизации церковного книгоиздательства и в старообрядческой среде.

Отдельного упоминания заслуживают многочисленные исследования старообрядческой певческой культуры. Начало им было положено еще в начале XX века С.В. Смоленским, зарубежными учеными Э. Кошмидером и И.А. Гарднером; во второй половине XX столетия эту деятельность продолжила Т.Ф. Владышевская. Исследовательницей было собрано большое количество полевых записей старообрядческого богослужебного пения в разных областях СССР, в разных согласиях. Они явились основой для ее кандидатской диссертации, защищенной в 1975 г.