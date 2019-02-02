Настоящий словарь относится к известному лексикографическому типу «ложные друзья переводчика», иначе говоря, к словарям вероятных (а порой и неизбежных) недоразумений, смысловых иллюзий. Недоразумения такого рода возникают, когда при работе с другим (и особенно близкородственным) языком читатель исходит из тех значений слов или морфем, которые известны ему по родному языку.

В нашем случае добросовестный читатель, встретив в библейском или богослужебном церковнославянском тексте слово, которого он никогда не встречал в русском (например, онагръ), скорее всего, справится со словарем. Но по поводу хорошо известного ему слова — скажем, «озлобленный» или «непостоянный» (непостоянный), у него может и не возникнуть сомнений. В церковнославянском слово непостоянный, означает не «переменчивый», «неустойчивый», как в русском, а «тот, против которого нельзя устоять (постояти)», то есть, «невыносимый, нестерпимый», «неодолимый».

Ольга Седакова - Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославяно-русские паронимы

Москва: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2008 г. — 432 с.

ISBN 978-5-87245-133-4

Ольга Седакова - Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославяно-русские паронимы - Содержание

Предисловие

О пользовании словарем

Источники и библиография

Список принятых сокращений (тематический)

Список принятых сокращений (алфавитный)

Общие пометы

Список слов под титлами

Обозначения чисел

Церковнославянский алфавит

Словарные статьи

Указатель греческих слов и их церковнославянских соответствий

Ольга Седакова - Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославяно-русские паронимы - О пользовании словарем

МАТЕРИАЛ СЛОВАРЯ

Словарь составлен по текстам богослужебного круга Русской Православной Церкви, преимущественно в позднейших изданиях. Более ранние варианты даются со знаком *. Пользуясь изданиями, набранными гражданским шрифтом, мы восстанавливали их церковнославянскую графику (эти случаи отмечены в Библиографии).

Сплошь просмотрены Октоих, Канонник, Триодь цветная (Пентекостарий) и Триодь постная, Требник, Служебник, Часослов и Молитвослов — а также Новый Завет и Псалтырь. Другие книги Ветхого Завета и служебные Минеи взяты пока весьма выборочно, в основном ради недостающих примеров. Церковнославянский язык Ветхого Завета заметно отличается (и особенно в области словаря) от языка богослужебных текстов, и работа с ним должна дать чрезвычайно интересные результаты, на что мы надеемся в дальнейшем.

СТРУКТУРА СЛОВАРЯ

Слова размещены в порядке церковнославянского алфавита. Исключение составляет объединение под одной буквой слов на о, о, w, которые представляют собой графические варианты одного звука «о». Это исключение сделано для удобства читателя: точная орфограмма слова часто не помнится (а нередко она вариативна), и это затруднило бы его поиск.

В конце словаря помещен указатель греческих слов с их славянскими соответствиями (своего рода краткий обратный словарь, который может помочь тематическому подбору лексики).

ОРФОГРАФИЯ

Унифицированной орфографии церковнославянских изданий, как известно, не существует (вплоть до употребления гражданского алфавита и соответствующей орфографии в позднейших изданиях богослужебных текстов). Различия в разных изданиях касаются употребления заглавных букв, титлования и других моментов (напр., о и w в начале слова). В нашем словаре мы в основном следовали орфографии цитируемого источника, унифицируя только употребление заглавных букв (отказавшись от них). Поэтому читатель не должен удивляться, встретив одно слово в разных написаниях.