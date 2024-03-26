ДеРоса Том – Свидетельства сотворения

Доказательства, собранные на месте преступления, имеют особенную значимость. Умелый детектив знает, как использовать отпечатки пальцев, ДНК, волокна одежды и т. п., чтобы воссоздать картину преступления и определить виновного. Наша правовая система также полагается на доказательства. Закон определяет доказательства, как «материальные объекты и устные заявления, приемлемые в суде». Обобщая, можно сказать, что правильно использованные доказательства приводят к верному выводу или приговору, который устанавливает истину.

В дебатах о происхождении доказательства приводят к одному из двух выводов: либо эволюция, либо сотворение. Эти два основных мнения полностью противоречат друг другу и не допускают чего-либо среднего. Эволюция зависит от чистой случайности как действующей силы, через которую материя и энергия на протяжении времени самоорганизовались в биологические системы со всей их ошеломляющей сложностью. Эволюционный процесс, как утверждают, требует миллиардов и миллиардов лет. Сотворение, напротив, базируется на действии внешнего интеллекта, который мы определяем как Творца - Того, Кто из ничего создал вселенную, демонстрирующую порядок и продуманность. Для сотворения не нужны огромные промежутки времени.

Споры об эволюции и сотворении сосредоточены на событиях, имевших место в прошлом. Это своеобразное расследование, которое стремится обнаружить и собрать доказательства, подобно тому, как детектив исследует место преступления. В обоих случаях собранные доказательства предоставляют информацию, которая помогает нам понять, что же произошло в прошлом. Так же, как и в суде, доказательства, используемые в дебатах о происхождении, могут быть либо вербальными, либо материальными. Эти доказательства должны быть соответствующими и обладать полнотой, дабы быть приемлемыми для всех, кто может принимать решения. Из-за опасности, что окончательный вердикт может быть ошибочным, если он будет основан на фальсифицированных данных, предоставленные доказательства должны быть очень надежными, чтобы все, кто изучает их непредвзято, пришли к неопровержимым выводам.

Доказательства используются обеими сторонами. В дебатах о происхождении защитники как сотворения, так и эволюции полагаются на одни и те же физические доказательства, подтверждающие их доводы. Дискуссия о происхождении уникальна, потому что она пытается объяснить событие, имевшее место всего один раз. Следовательно, исторические данные опираются на информацию относительно того, что произошло. Доказательства, исходящие от камней, костей, звезд и живых организмов интерпретируются, чтобы понять, что произошло в прошлом. Сбор, обработка и анализ доказательств всегда может содержать ошибки, и поскольку ни один человек не присутствовал, чтобы наблюдать происхождение жизни, нет словесных доказательств того, как все произошло. Как, в конце концов, мы могли бы наблюдать большой взрыв или персонально увидеть, как Бог создал вселенную? Единственный способ понять одноразовое событие, произошедшее в прошлом - это просеивать оставшиеся доказательства, точно как детектив на месте преступления.

Том ДеРоса – Свидетельства сотворения – Разумные ответы для непредубежденных

Перевод с англ.: Александра Гузюк. - Киев: «Книгоноша», 2018. –

ISBN 978-1-921643-92-7

ISBN 978-617-7248-91-9 (рус.)

Том ДеРоса – Свидетельства сотворения – Содержание

Предисловие