Расхожее представление, что научные знания и христианская вера несовместимы, активно насаждается в общественном сознании со времен эпохи Просвещения. Первое, что приходит на ум большинству людей при одновременном упоминании науки и религии, - то, что неугомонные церковники непрестанно преследовали прогрессивных ученых, сжигая их на кострах.

Пожалуй, трудно выразить данное общераспространенное заблуждение точнее и компактней, чем это сделал Борис Грызлов - влиятельный российский политик начала XXI века с высшим техническим образованием. Когда в одном из интервью ему задали вопрос, связанный с обсуждаемой нами темой, он, ни на секунду не задумываясь, выдал как само собой разумеющееся: «Мы можем еще вспомнить Коперника, которого сожгли за то, что он говорил: “а Земля все-таки вертится”».

Николай Коперник (1473-1543) Прежде всего, следует не забывать, что прогрессивный ученый Николай Коперник, собственно, и был, в первую очередь, этим самым неугомонным церковником. Никаких других ученых тогда еще и в помине не было. Равно как и не существовало еще никакой секулярной науки. Университеты, библиотеки и лаборатории создавались, финансировались и обеспечивались квалифицированными специалистами исключительно как результат деятельности Церкви.

Сергей Головин - Библейские основания науки - Научные знания и христианская вера

Издательство – «Книгоноша» –120 с.

Киев – 2019 г.

ISBN 978-617-7517-09-1

Также издание на украинском языке:

Головін Cepriй - Біблія і наука: основи правильного світогляду

(Серія: Непохитні основи) / С. Головін. - К : Книгоноша, 2019. - 96 с.

ISBN 978-617-7248-34-6 (серія)

ISBN 978-617-7517-16-9



Сергей Головин - Библейские основания науки - Научные знания и христианская вера - Содержание

Глава 1. Развенчание мифов

1.1. Николай Коперник (1473-1543) - 1.2. Джордано Бруно (1548-1600) - 1.3. Галилео Галилей (1564-1642)

Глава 2. Наука и вера

2.1. Научная вера - 2.2. То, чего нет, и Тот, Кто есть - 2.3. Рождение науки

Глава 3. Битва мировоззрений

3.1. Блудное дитя религии - 3.2. Преодоление неопределенности - 3.3. Откуда что берется? - 3.4. Вера в человека - 3.5. По плодам узнаете

Глава 4. Битва за образование

4.1. Мнимое разделение - 4.2. Две твердыни - 4.3. Вниз по пути реформ - 4.4. Кто в ответе?



Глава 5.0 чем говорит наука

5.1. Кто сотворил Бога? - 5.2. Вселенная и термодинамика - 5.3. Изолирована ли вселенная? - 5.4. Открытие начала - 5.5. Взорванное ничто - 5.6. Тонкая настройка - 5.7. Антропный принцип - 5.8. Вначале была информация - 5.9. Бог и математика - 5.10. Проще некуда - 5.11. Возвращение к Отцу

Глава 6. Науке неведомом

6.1. Границы песочницы - 6.2. Общее и особое откровение - 6.3. Две книги

Глава 7. Говорено от начала

7.1. Иными языками - 7.2. Библия и астрономия - 7.3. Вес ветра и земли - 7.4. Болезни грязных рук - 7.5. На восьмой день

Заключение

Приложение. Материалы для формирования библейского научного мировоззрения

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