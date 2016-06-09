Детство в христианской традиции и современной культуре - Успенские чтения

Князь не понимал, как это возможно - зарабатывать в день 15 динариев и работать с такой радостью, и тому весьма дивился. Крестьянин ответил своему собеседнику: «Не хорошо бы было, если бы мне нужно было так много. Мне должно хватить одной третьей заработка. Одна третья идет на погашение долгов, а остальную сумму откладываю на будущее». Для князя это была еще одна загадка. Крестьянин продолжал: «Делю мой заработок с родителями, так как они не могут больше работать, и с моими детьми, которым надо учиться. Отцу и матери я отдаю за любовь, какой окружали меня в детстве, а что касается детей, то я надеюсь, что не оставят меня, когда буду стар и слаб».

Однажды некий князь во время прогулки встретил трудолюбивого и радостного крестьянина, работающего в поле, и стал с ним вести разговор. Немного побеседовав, узнал, что поле, на котором работает крестьянин, не является его собственностью и что работает он здесь ежедневно не покладая рук, а зарабатывает он в день всего лишь 15 динариев в день.

Однажды некий князь во время прогулки встретил трудолюбивого и радостного крестьянина, работающего в поле, и стал с ним вести разговор. Немного побеседовав, узнал, что поле, на котором работает крестьянин, не является его собственностью и что работает он здесь ежедневно не покладая рук, а зарабатывает он в день всего лишь 15 динариев в день.

Митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР, Предстоятель Украинской Православной Церкви Духовный смысл детства и старости: опыт христианского осмысления

Митрополит Минский и Слуцкий ФИЛАРЕТ, Патриарший Экзарх всея Беларуси Встреча с детством: научение любви

Архиепископ Бориспольский АНТОНИЙ «Детство» и «младенчество» в Священном Писании Нового Завета

Архиепископ ТОМАС Э. ГАЛЛИКСОН Приветственное слово

Архиепископ ПЕТР МАЛЬЧУК Приветственное слово

Епископ Гатчинский АМВРОСИЙ Духовно-аскетическое и богословско-эсхатологическое осмысление слов Христа « ... если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3)

Архимандрит АМВРОСИЙ (МАКАР) Детская чистота сердца

Жизнь каждого человека простирается между двумя самыми главными для него событиями - рождением и смертью. Рождаясь и умирая, человек максимально слаб, беззащитен, уязвим, и потому максимально открыт взгляду и дыханию Бога. Детство и старость - это два совершенно различных по своим обстоятельствам возраста. Но по своему внутреннему опыту, по этой открытости Богу они во многом похожи. То, что предчувствуется «чистым сердцем» в детстве, дается видению сердца искушенного в старости. То, что было «залогом», что дал Господь предвидеть и предощущать в начале нашего пути, - старость знает уже как выстраданное, ставшее неотъемлемым достоянием личности. Мы привыкли к словам Спасителя: «не запрещайте детям приходить ко Мне» и «если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». И нередко воспринимаем их как нечто само собой разумеющееся, нормативное в любой религиозно-культурной ситуации. А ведь такое отношение к детству нельзя назвать абсолютно нормативным. В древности детей часто рассматривали как «маленьких взрослых». Религия была уделом зрелых мужей. Так Бар Мицва (религиозное совершеннолетие) наступает у евреев на исходе детства - в 13 лет1. Именно с этого возраста еврей обязан исполнять заповеди Торы. И именно с этого возраста он становится полноправным членом общины.

Юность обожествляли, зрелость ценили, старость почитали, а детство как бы не до конца замечали. Разумеется, детей любили и жалели (традиционно греки и римляне приводили на суд детей, чтобы вызвать к себе сочувствие). Но детство само по себе не ценилось - ребенок считался собственностью родителя. Его можно было продать, выбросить, убить (иногда даже нужно убить - посвятить богам). И все это - абсолютно законно.

Античные писатели если и говорили о детстве, то скупо и кратко - рассказывая о родителях и учителях. Иногда, конечно, рассказывали и о событиях детства, но сама детскость при этом оставалась за пределами повествования. Писали о взрослых поступках или событиях в жизни героя. Так Геракл, будучи младенцем, задушил двух змей - поступок героя, не ребенка. Или, если писали о детских годах императора, то останавливались на знамениях, которые предвещали ребенку великое будущее. Характерно, что в Евангелиях ничего не говорится о детстве Христа (а если говорится, то именно в указанном нами аспекте - происхождение, приход волхвов, исполнение мудростью: то есть ничего специфически детского). И это не потому, что евангелисты что-то скрывали, просто такой рассказ показался бы тогдашним читателям странным и неуместным.

Радикальной новизной отличается заповедь «быть детьми» и на фоне Ветхого Завета. Интересно, что Книга Бытия говорит об Адаме и Еве как о взрослых. Они предстают перед нами без какого-либо «детского» периода - сразу же в качестве личностей, которые уже способны к созидательному творчеству (наименование твари Адамом) и личностной ответственности (за грехопадение). Символична и история конфликта между сыном Агари Египтянки и Исааком. «И увидела Сарра, что сын Агари Египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается над ее Исааком, и сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее-, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком... Авраам встал рано утром, и взял хлеб и мех воды, и дал Агари, положив ей на плени, и отрока, и отпустил ее. Она пошла, и заблудилась в пустыне Вирсавии» (Быт. 21:9-10, 14).