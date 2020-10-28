Можливо, ви взяли до рук цю маленьку книжку з відчаю. Можливо, навіть будучи християнином, ви потерпаєте від психічних чи емоційних розладів - наприклад, депресії або панічних атак, намагаючись приховати цей факт від усіх; при цьому ви перепробували багато засобів, але вам не стає краще, а тільки гірше. Або ж, можливо, від цих проблем страждає хтось у вашій родині, і ви не знаєте, як реагувати чи допомогти.

Можливо, ви пастор, який почувається безпорадним, знаючи, що одна з ваших улюблених овець потерпає від психічних проблем. Незалежно від причини, яка спонукала вас розкрити цю книгу, я сподіваюся, що ви знайдете на її сторінках те, що допоможе вам у ваших стражданнях або ж допоможе вам у служінні тим, хто страждає.

Девід Мюррей - У християн також бувають депресії - Надія та допомога людям у складні періоди

Пер. з англ. О. Дробко.

Рівне : ЕСТЕРО, 2020. — 88 с.

ISBN 978-966-97458-7-3

Девід Мюррей У християн також бувають депресії - Зміст

1. Криза

2. Складність питання

3. Стан

4. Причини

5. Вирішення проблеми

6. Душеопікунство

Додаток: Про достатність Святого Письма: спасіння, освячення, лінзи

Девід Мюррей - У християн також бувають депресії - Предмова

Вибираючи назву книги - «У християн також бувають депресії», - я мав на меті заперечити і поставити під сумнів дуже поширену «християнську» відповідь віруючим людям, які переживають депресію: «Але у християн не буває депресій!». Скільки разів ви думали про це, говорили самі такі слова або чи чули їх? Скільки разів християнські пастори та консультанти висловлювали цю думку чи принаймні натякали на неї?

Якщо правдою є те, що християни не переживають депресій, то це має означати з двох одне: або християнин, який переживає депресію, насправді її не переживає, або ж він не є справжнім християнином. Однак, якщо це твердження помилкове, то який зайвий і безпідставний біль і почуття провини додаються до обтяженого розуму і розбитого серця людини у такому стані! У цій книзі ми насмілимося стверджувати, що іноді християни переживають депресії! У першому розділі ми розглянемо, чому нам слід вивчати це явище. У другому спробуємо відповісти на запитання, які підходи слід використовувати у дослідженні депресії. У третьому ми розглянемо, що таке депресія взагалі. Потім ми проаналізуємо різні підходи до надання допомоги людям в депресії. Ми розглянемо, що в таких обставинах можуть робити самі ці люди, що можуть робити душеопікуни, а також, що може робити церква.