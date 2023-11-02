Дэвис - Бог - разум - теистические доказательства - Философская теология
Философская теология - Современность и ретроспектива
Стивен Дэвис — один из крупных современных аналитических философов религии и теологов — уже известен отечественному читателю: он был одним из авторов «Оксфордского руководства по философской теологии», перевод которого на русский язык вышел в серии «Философская теология: современность и ретроспектива» в 2013 г.
Не так давно в его честь был издан сборник статей, в число авторов которого вошли несколько самых выдающихся аналитических философов религии (Ричард Суинберн, Алвин Плантинга, Элеонор Стамп, Джон Хик, Чарльз Талиаферро, Уильям Крейг — если перечислить наиболее известных из них); такой чести удостаиваются далеко не все.
Стивен Дэвис по преимуществу занимается философской теологией, хотя четко отделить ее от философии религии в рамках аналитической традиции весьма сложно. С 1970 г. С. Дэвис является профессором Клермонт Маккена Колледжа (г. Клермонт, шт. Калифорния) — нерелигиозного частного института.
Таким образом, он с самого начала своей педагогической деятельности оказался в, скажем так, «недружественном» окружении, состоящем из атеистов или мало интересующихся религией, а если и интересующихся, то скорее ее различными политическими и межконфессиональными аспектами, что вполне объясняется спецификой данного учебного заведения.
Тем удивительнее, что С. Дэвис смог весьма плодотворно и успешно заниматься разработкой философско-теологических тем и отстаивать свои решения перед лицом того академического сообщества, которым он был окружен. Это обстоятельство весьма выделяет С. Дэвиса на фоне других видных аналитических философов религии и теологов (таких как А. Плантинга, Э. Стамп, Р. Суинберн), которые работали все-таки среди единомышленников.
Стивен Т. Дэвис - Бог, разум и теистические доказательства - Философская теология - современность и ретроспектива
Стивен Т. Дэвис ; пер. с англ. К.В. Карпова; науч. ред. В.К. Шохин ; Ин-т философии РАН ; Общество христианских философов
М.: Наука — Вост. лит., 2016. — 277 с. — (Философская теология: современность и ретроспектива / редкол.: В.К. Шохин (коорд.) и др.)
ISBN 978-5-02-036612-1
Стивен Т. Дэвис - Бог, разум и теистические доказательства - Философская теология - современность и ретроспектива - Содержание
Необходимость и необязательность теистических доказательств у Стивена Дэвиса (К.В. Карпов)
Введение
Глава 1 Что понимается пол теистическим доказательством?
I. Определение понятия
II. Цель, поставленная перед теистическим доказательством
III. Презумпции теистических доказательств
IV. А что, если бы теистическое доказательство оказалось успешным?
V. Достигают ли чего-нибудь теистические доказательства?
Глава 2 Онтологическое доказательство
I. Введение
II. Доказательство Ансельма
III. Критика онтологического доказательства Гаунило
IV. Кантовская критика
V. Критика Роу
VI.Два кратких «опровержения» ОД
Глава 3 Теистические доказательства и религиозный реализм
I. Религиозный анти-реализм
II. Ансельм о понятии «помыслить»
III. Мнение Д.З. Филлипса
IV. Ансельм против Филлипса
V. Заключение
Глава 4 Космологическое доказательство
I. Введение: Аквинатова версия КД
II. Третий путь
III.Почему невозможен бесконечный регресс в иерархическом ряду?
IV.Критика космологического доказательства
Глава 5 Теистические доказательства и фундаментализм
I. Введение
II. Реформатская эпистемология
III. Анализ аргументации Плантинги
IV. Критика фундаментализма
Глава 6 Доказательство от замысла
I. Введение
II. Версия доказательства от замысла Пейли
III. Возражения Юма
IV.Теория эволюции как критика доказательства от замысла
V. Новые версии доказательства от замысла
VI. Критика новых версий доказательства от замысла
VII. Заключение
VIII. Суинберн и теорема Байеса
Глава 7 Религиозный опыт
I. Введение
II. Религиозный опыт как теистическое доказательство
III. Аргумент Суинберна
IV.Возражения против доказательства от религиозного опыта
V.Заключение
Глава 8 Прочие теистические доказательства
I. Второе онтологическое доказательство
II. Общее космологическое доказательство
III. Моральное доказательство
IV. Каламическое космологическое доказательство
Глава 9 Альтернативы теистическим доказательствам
I. Введение
II. Пари Паскаля
III. Критика Паскаля
IV.Аргумент Джеймса
V. Критика аргумента Джеймса
Глава 10 Обшее заключение
I. Введение
II. Насколько важен вопрос о существовании Бога?
III. Доказывают ли теистические доказательства существование Бога!
IV. Ценность теистических доказательств
Библиография
Комментарии научного редактора русского издания (В.К. Шохин)...
Именной указатель
Именной указатель
Стивен Т. Дэвис - Бог, разум и теистические доказательства - Философская теология - современность и ретроспектива - Введение
Эта книга посвящена доказательствам существования Бога. Разработка такого рода доказательств — древняя и уважаемая традиция в рамках дисциплины, известной как философия религии. Насколько нам известно, эта традиция берет свое начало в древнегреческой философии (т.е. около 2500 лет назад) и продолжается по сей день.
Разработка теистических доказательств является частью того начинания, которое называют естественной теологией. Естественная теология — это попытка прийти среди прочего к убедительным выводам о существовании и природе Бога, основываясь только на силе человеческого разума. Естественная теология задействует такие познавательные способности, как данные опыта, память, интроспекция, дедуктивное рассуждение, индуктивное рассуждение (включающее, на мой взгляд, вероятностное и аналогическое), а также достижение лучшего объяснения. Естественная теология противопоставляется богооткровенной теологии, которая представляет собой попытку прийти среди прочего к убедительным выводам о существовании и природе Бога, основываясь на утверждениях, которые, как предполагается, открыты нам Богом, или на событиях, которые, как кажется, открывают нам нечто о Боге.
Очевидно, что естественная теология имеет большое значение для тех, кого волнуют вопросы о существовании и природе Бога и кто отрицает саму идею богооткровенной теологии. Однако для тех, кто считает, что Бог открыл нечто людям (например, для большинства иудеев, христиан и мусульман), естественная теология имеет вторичное и вспомогательное значение. Для них вопрошание о теистических доказательствах становится факультативным. С другой стороны, вполне можно утверждать, что большинство философов, предлагавших теистические доказательства, также считали, что богооткровенная теология имеет по крайней мере некоторое значение. То есть большинство из них считало, что Бога можно познать не при помощи теистических доказательств, а как-то иначе.
Одна из самых интересных особенностей этого начинания состоит в самой продолжительности попыток доказать существование Бога. Одну из версий доказательства существования Бога, называемого сегодня космологическим, мы обнаруживаем в книге X «Законов» Платона (IV в. до н.э.). Начиная с этого времени философы постоянно уделяли много времени и затрачивали много усилий рассмотрению различных попыток доказать существование Бога. Доказательства, называемые нами онтологическим, космологическим, телеологическим и моральным, а также доказательство от религиозного опыта восхищали философов почти любых убеждений и даже многих из тех, кто не проявлял никакой особой заинтересованности в религии или философии религии. Эта увлеченность продолжается и в XX в.: за прошедшее столетие было написано множество книг и сотни статей, посвященных теистическим доказательствам. Можно утверждать, что обсуждение вопроса о существовании Бога является предметом страсти философов религии XX столетия.
И где взять эту книгу?
https://esxatos.com/obratnaya-svyaz-s-adminom-esxatos
Дякую за хорошу книгу!
О, огромное спасибо за очередной шедевр в серии Философская теология - все книги этой серии на Эсхатосе!