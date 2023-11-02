Философская теология - Современность и ретроспектива

Стивен Дэвис — один из крупных современных аналитических философов религии и теологов — уже известен отечественному читателю: он был одним из авторов «Оксфордского руководства по философской теологии», перевод которого на русский язык вышел в серии «Философская теология: современность и ретроспектива» в 2013 г.

Не так давно в его честь был издан сборник статей, в число авторов которого вошли несколько самых выдающихся аналитических философов религии (Ричард Суинберн, Алвин Плантинга, Элеонор Стамп, Джон Хик, Чарльз Талиаферро, Уильям Крейг — если перечислить наиболее известных из них); такой чести удостаиваются далеко не все.

Стивен Дэвис по преимуществу занимается философской теологией, хотя четко отделить ее от философии религии в рамках аналитической традиции весьма сложно. С 1970 г. С. Дэвис является профессором Клермонт Маккена Колледжа (г. Клермонт, шт. Калифорния) — нерелигиозного частного института.

Таким образом, он с самого начала своей педагогической деятельности оказался в, скажем так, «недружественном» окружении, состоящем из атеистов или мало интересующихся религией, а если и интересующихся, то скорее ее различными политическими и межконфессиональными аспектами, что вполне объясняется спецификой данного учебного заведения.

Тем удивительнее, что С. Дэвис смог весьма плодотворно и успешно заниматься разработкой философско-теологических тем и отстаивать свои решения перед лицом того академического сообщества, которым он был окружен. Это обстоятельство весьма выделяет С. Дэвиса на фоне других видных аналитических философов религии и теологов (таких как А. Плантинга, Э. Стамп, Р. Суинберн), которые работали все-таки среди единомышленников.