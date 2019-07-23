Деяния апостола Андрея

В книге вы найдете оригинальные греческие и латинский тексты и комментированные русские переводы одного и древних апокрифов - «Деяний апостола Андрея», самых древних свидетельств о жизни апостола Андрея, которые были составлены в промежутке от II до X вв. В них описываются жизнь, проповедь и кончина апостола Андрея, и содержится много ценных сведений по истории древнего христианства. Большинство текстов переведено на русский язык впервые.

Цель настоящей книги — познакомить русского читателя с одним из самых интересных и, пожалуй, самым философским апокрифом раннего христианства. «Деяния Андрея», утраченные в своем первоначальном виде где-то около рубежа I и II тысячелетий, за последние полтора века были восстановлены, насколько это возможно, несколькими поколениями исследователей по различным источникам. И вот полтора десятка лет назад началась новая история этого памятника, который внезапно привлек пристальное внимание научного мира,: о чем свидетельствует резко увеличившееся в 90-е гг. 20 века количество работ.



К сожалению, в России исследования андреевской традиции, начатые в кон. XIX в. В. Г. Васильевским и о. С. Петровским, прервали события 1917 г. Да и до того времени отечественному читателю было известно (по переводу Казанской духовной Академии) разве что «Письмо пресвитеров и дьяконов ахейских», текст далёкий от оригинального. Увеличившийся за последние два десятилетия в российском обществе интерес к фигуре апостола Андрея, увы, до сих пор не был подкреплен основательной и научно достоверной литературой. Хочется надеяться, что наша книга несколько изменит эту ситуацию.



Для перевода на русский язык были выбраны четыре текста, которые, как кажется, лучше всего могут охарактеризовать первые шаги андреевского предания в христианской ойкумене. Это Acta Andreae, реконструированные Ж.-М. Приером по различным источникам; латинская «Книга о чудесах блаженного апостола Андрея» Григория Турского, сохранившая всю безвозвратно утраченную начальную часть греческого оригинала; «Деяния Андрея и Матфия в городе людоедов» — первое и самое популярное продолжение истории апостола; и, наконец, т. н. Laudatio Никиты Давида Пафлагона, который на рубеже IX-X вв. подверг риторической обработке как некоторые эпизоды древних актов, так и житие Первозванного, составленное в IX в. Епифанием Монахом.



Учитывая традиции серии «Scrinium philocalicum» и возросшую в последнее время среди отечественных читателей тягу к древним языкам, перевод указанных памятников сопровождается в книге оригинальным текстом по-гречески или на латыни. Перевод всех памятников был сделан на современный русский язык без каких-либо элементов архаизации, столь привычных для большинства современных агиографических текстов. Примечания к переводу ограничиваются лишь указанием ссылок на Священное Писание и другие тексты андреевской традиции и на конъектуры в оригинальных текстах, а также пояснением наиболее темных и сложных мест в памятниках. Было решено отказаться от комментирования античных реалий. В примечаниях к тексту Laudatio внимание сосредоточено на использованных там древних актах Андрея: подробный комментарий к остальному тексту читатель найдет в переводе Никитиного источника — жития Епифания Монаха, опубликованного там же, откуда был взят оригинал Laudatio. Все расшифровки сиглов к различным текстам см. в статье «Рукописная традиция Деяний Андрея».

Деяния апостола Андрея

Предисловие, перевод и комментарии А. Ю. Виноградова

М.: Индрик, 2003. — 296 с. (Scrinium Philocalicum. Т. 2.)

ISBN 5—85759—259—3