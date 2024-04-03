ди Виголено - Луна в мифологии, культуре и эзотерике - Викка
Чары Луны никого не оставляют равнодушными: печалят и радуют; волнуют и успокаивают. Луну внимательно изучают, ведь это единственный спутник планеты Земля. В ней видят сообщника и поверенного влюбленных, музу поэтов и бардов. Так или иначе, Луна с незапамятных времен направляет и сопровождает жизнь человека.
Гармония ночи глубокой
разрушена грубо
луной ледяной и сонной;
взошедшей угрюмо.
(Ф.Г. Лорка. «Прерванный концерт». Пер. Б. Слуцкого)
Ученые, мечтатели; провидцы и земледельцы обращаются кЛуне как к важнейшему советчику — изменчивая, но в то же время постоянная и цикличная, она сочетает в себе множество качеств. Луна хранит свою тайну и сама же ее приоткрывает. У нее два лика: ее темная сторона всегда сокрыта от наших глаз, в то время как светлая указывает нам путь во мраке.
ЛУНА И НАУКА
Для астрономов и астрофизиков Луна в первую очередь — это единственный естественный спутник Земли, который вращается вокруг нее на расстоянии примерно 384 400 км.
Ее орбита описывает не идеальный круг, а, как и другие небесные тела Солнечной системы, эллипс, то есть слегка «приплюснутую» окружность. В точке максимального приближения к Земле (перигее) Луна находится на расстоянии примерно 356 400 км, а в самой дальней точке (апогее) — 406 700 км от нашей планеты.
И. Дуглас Скотти ди Виголено - Луна в мифологии, культуре и эзотерике
Пер. с итал. Д. Царевой. — М.: Азбука-Аттикус, 2024. — 184 с. — (Код вечности).
ISBN 978-5-389-23552-6
И. Дуглас Скотти ди Виголено - Луна в мифологии, культуре и эзотерике – Содержание
Предисловие
Вступление
ЛУНА И ПРИРОДА
МЕЖДУ НАУКОЙ И ТАЙНОЙ
- Луна и наука
- Происхождение Луны
- Обратная сторона Луны
- Луна и вода
ЛУНА И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
- Влияние Луны на растения
- Фазы Луны и календари
- Лунные календари для земледелия
ДУНА И МАГИЯ
СИМВОЛЫ И СВОЙСТВА
- Луна и ведьмы
- Магические свойства лунных фаз
- Луна и астрология
- Луна в знаках зодиака
ЛУННЫЙ СИМВОЛИЗМ
- Лунные растения
- Лунные животные
- Лунные металлы и камни
- Отрицательное влияние полной Луны
- Лунная болезнь
КУЛЬТ ЛУНЫ
ЛУННЫЕ БОЖЕСТВА
- Богини
- Боги
ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ В ЧЕСТЬ ЛУНЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Примечания
Использованные изображения
Магия, начиная с зарождения цивилизации, была вплетена в историю человечества. Хранителями таинства становились те, кто был наделен сверхъестественным могуществом и был способен подчинять себе природные стихии, предсказывать судьбу, превращаться в животных и, главное, исцелять с помощью лекарственных трав. Сначала эти люди вошли в историю как шаманы и целители, которые пользовались большим уважением в обществе, а впоследствии как ведьмы и колдуны — их боялись, и о них шла дурная слава.
Незаслуженно скверная репутация ведьм повлияла на ту роль, которая отводилась женщинам в средневековом обществе. Церковь считала ведьм (будем честны, и большинство женщин в целом) низшими, падшими существами, и на протяжении многих веков их преследовали, проявляя при этом жестокость, на них клеветали, их пытали и убивали.
Ведьм боялись, к ним относились с подозрением. В латыни слово «ведьма» имеет тот же корень, что и «сова», strix — ночная птица, с которой связаны плохие приметы, поскольку считалось, что сова пьет кровь новорожденных и поит их своим отравленным молоком. Ведьм; обладавших нравом независимым, сильным и мужественным, следовавших своим путем и одиноких, наделяли демоническими чертами и осуждали.
Сегодня к ведьмам относятся иначе, признавая за ними силу и понимая, что эти женщины живут по древним заветам, в гармонии с собой, с окружающими и с Природой. Викканские ведьмы должны сознавать важность наследия, полученного ими от ведьм прошлого, и почитать предшественниц, уважать Природу, познавать свойства растений и заботиться о волшебном саде, многоцветном и пленяющем ароматами.
Изучение свойств растений лежит в основе фитотерапии. Фармацевты прошлого и настоящего используют их активные действующие вещества: современная медицина признала удивительную силу трав. Каждое растение словно обладает волшебными свойствами. Необходимо познать их, чтобы не совершать ошибок и передавать другим знания и мудрость зеленой магии, несущей позитивную энергию.
В этой книге собраны простые наставления и советы, обращенные как к новичкам, так и к людям посвященным, она поможет читателю познакомиться с волшебным миром растений, которые используются в викке, а также с заклинаниями, языческими ритуалами и обрядами.
Виголено, Ипполита Дуглас Скотти ди - Викка: зеленая магия, растения и ритуалы
Пер. О. Поляк. — М.: Азбука-Аттикус, 2024. — 256 с. — (Код вечности).
ISBN 978-5389-23704-9
Виголено, Ипполита Дуглас Скотти ди – Викка – Содержание
Введение
Предисловие
СЕКРЕТЫ ВИККИ
- Викканские божества
- Богиня-Мать
- Рогатый Бог
- Викканские принципы и Наставление
- Почитание духов деревьев
- Растения Колеса года
- Викканские волшебные предметы
МАГИЧЕСКИЕ ТРАВЫ
- Ядовитые растения ведьм
- Мандрагора-гомункул
- Друиды: древние жрецы природы
- Сила омелы
- Наследие ведьм-травниц
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЛШЕБНЫХ РАСТЕНИЙ
- Волшебные растения
- Фитотерапия
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Указатель названий растений
- Глоссарий
- Колдовство и ритуалы
- Примечания
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