ди Виголено - Луна в мифологии, культуре и эзотерике - Викка

Чары Луны никого не оставляют равнодушными: печалят и радуют; волнуют и успокаивают. Луну внимательно изучают, ведь это единственный спутник планеты Земля. В ней видят сообщника и поверенного влюбленных, музу поэтов и бардов. Так или иначе, Луна с незапамятных времен направляет и сопровождает жизнь человека.

Гармония ночи глубокой

разрушена грубо

луной ледяной и сонной;

взошедшей угрюмо.

(Ф.Г. Лорка. «Прерванный концерт». Пер. Б. Слуцкого)

Ученые, мечтатели; провидцы и земледельцы обращаются кЛуне как к важнейшему советчику — изменчивая, но в то же время постоянная и цикличная, она сочетает в себе множество качеств. Луна хранит свою тайну и сама же ее приоткрывает. У нее два лика: ее темная сторона всегда сокрыта от наших глаз, в то время как светлая указывает нам путь во мраке.

ЛУНА И НАУКА

Для астрономов и астрофизиков Луна в первую очередь — это единственный естественный спутник Земли, который вращается вокруг нее на расстоянии примерно 384 400 км.

Ее орбита описывает не идеальный круг, а, как и другие небесные тела Солнечной системы, эллипс, то есть слегка «приплюснутую» окружность. В точке максимального приближения к Земле (перигее) Луна находится на расстоянии примерно 356 400 км, а в самой дальней точке (апогее) — 406 700 км от нашей планеты.

И. Дуглас Скотти ди Виголено - Луна в мифологии, культуре и эзотерике

Пер. с итал. Д. Царевой. — М.: Азбука-Аттикус, 2024. — 184 с. — (Код вечности).

ISBN 978-5-389-23552-6

И. Дуглас Скотти ди Виголено - Луна в мифологии, культуре и эзотерике – Содержание

Предисловие

Вступление

ЛУНА И ПРИРОДА

МЕЖДУ НАУКОЙ И ТАЙНОЙ

Луна и наука

Происхождение Луны

Обратная сторона Луны

Луна и вода

ЛУНА И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Влияние Луны на растения

Фазы Луны и календари

Лунные календари для земледелия

ДУНА И МАГИЯ

СИМВОЛЫ И СВОЙСТВА

Луна и ведьмы

Магические свойства лунных фаз

Луна и астрология

Луна в знаках зодиака

ЛУННЫЙ СИМВОЛИЗМ

Лунные растения

Лунные животные

Лунные металлы и камни

Отрицательное влияние полной Луны

Лунная болезнь

КУЛЬТ ЛУНЫ

ЛУННЫЕ БОЖЕСТВА

Богини

Боги

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ В ЧЕСТЬ ЛУНЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Примечания

Использованные изображения