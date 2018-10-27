Царствование Юстиниана, несомненно, представляет один из периодов византийской истории, о котором имеются самые обширные и разнообразные сведения. Исторические источники греческого, латинского и восточного происхождения, источники дипломатические и юридические, источники литературные — обилие сведений об этой столь важной эпохе Греко-Восточной империи. И если добавить, что большинство историков, летописцев, полемистов и поэтов — современники событий, о которых они сообщают, что большое число дошедших до нас документов исходит от самого императора или непосредственно окружавших его лиц, то исключительная ценность таких исторических источников еще более увеличивается.

Однако некоторые из них подвергались большому сомнению, и нередко даже оспаривалась их истинность, а потому необходимо указать в начале нашей книги, на каких именно авторитетных источниках она основывается и какую цену следует приписывать документам, которые послужили для нее материалом.

Наиболее важный историк времени царствования Юстиниана, бесспорно, Прокопий Кесарийский; но, тем не менее, он больше других вызывал сомнения и подвергался критике. Три его сочинения — восемь книг «Войн», трактат «О постройках» и «Секретная история» — полны драгоценных сведений об императоре и его времени. Но в них встречается столько явных противоречий, обнаруживается столько внушающих сомнение пристрастных суждений, не совсем нравственных, а подчас и не глубоких, посредственных замечаний, что точное определение и установление исторической ценности произведений Прокопия является самой существенной и в то же время самой трудной задачей для разрешения.

Диль Шарль - Император Юстиниан и византийская цивилизация в VI веке

Мн.: МФЦП, 2010. 656 с: ил.

Народы Земли

ISBN 978-985-454-541-7

Диль Шарль - Император Юстиниан и византийская цивилизация в VI веке - Содержание

Предисловие редакции

Предисловие автора

Введение. Источники для истории Юстиниана

РАЗДЕЛ I ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА. Император и императрица. — Министры и двор

Глава I. Император Юстиниан

Глава П. Императрица Феодора

Глава III. Дворец и двор. — Высшие сановники

РАЗДЕЛ II ДЕЛО ЮСТИНИАНА. Управление и администрация империи

Глава I. Внешняя политика Юстиниана

Глава ІІ. Военное дело. Византийская армия

Глава III. Войны. Завоевательные войны Оборонительные войны

Глава IV. Военное дело. Защита империи

Глава V. Законодательство

Глава VI. Административное дело

Глава VII. Вопросы религии

Глава VIII. Дипломатия

Глава IX. Конец царствования Юстиниана

РАЗДЕЛ III ВИЗАНТИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В VI ВЕКЕ. Большие города империи

Глава I. Константинополь. — Ипподром

Глава II. Константинополь. — Святая София

Глава III. Константинополь. — Религиозная жизнь в VI веке

Глава IV. Константинополь. Византийская торговля в VI веке

Глава V. Афины и язычество

Глава VI. Антиохия и Северная Сирия

Глава VII. Рим. Империя и папство

Глава VIII. Равенна и византийское искусство

Заключение

Комментарии научного редактора

Перечень иллюстраций

Словарь римских и византийских терминов

Список сокращений

Именной указатель

Географический указатель

Указатель литературных, юридических, культурно-исторических, мифологических и культовых памятников, построек и терминов

Диль Шарль - Император Юстиниан и византийская цивилизация в VI веке - Предисловие автора

Не без некоторого страха я выпускаю в свет эту книгу— так обширно и затруднительно изучение великого царствования Юстиниана, охватывающего почти половину VI столетия и являющегося наиболее ярким его периодом; также трудно нарисовать картину той блестящей цивилизации, свидетелем которой было византийское общество того времени. Хотя появившиеся в последние годы важные работы снова привлекли внимание к этому темному периоду и пролили новый свет на некоторые его стороны, особенно на те, которые касаются истории искусства, однако до сих пор нет сочинения, которое описывало бы эпоху Юстиниана в целом, нет такой книги, которая, опираясь на основательное, непосредственное и строго научное изучение первоисточников, воскресила бы в одной картине, интересной даже для тех, кто не обладает достаточной эрудицией, живописный образ исчезнувшего византийского общества.

Такую именно книгу я и желал написать. Рядом с великим Юстинианом, столь известным даже в настоящее время, рядом с загадочной Феодорой, такой умной, энергичной, обладающей качествами государственного человека, я попытался нарисовать пышный Константинопольский двор и изобразить несколько лиц, наиболее типичных для этого исчезнувшего общества. Я старался изучить разнообразные направления императорской деятельности, воплощение в жизнь его великих и славных идей, результаты его колоссального честолюбия, отразившиеся на восточном средневековье и даже на современном обществе. Наконец, чтобы придать этим портретам и картинам фон, который оживлял бы их, я попытался обрисовать некоторые большие города империи и в них уловить преобладающие вкусы и страсти византийского народа. Не мне судить, насколько удалось мне выполнить эту огромную задачу, но полагаю, что, по крайней мере, при внимательном изучении некоторых документов, или недостаточно известных или только недавно опубликованных, я мог дать новую оценку обстоятельствам и, быть может, показать людей и события в новом свете, несколько отличном от того, в каком они нам обычно представляются.

Мне казалось, что обилие иллюстраций — наилучший комментарий к изложению, но подбор необходимого материала затруднял меня. Из 13 памятников VI века, которые должны были войти в издание, нельзя было исключить многие уже известные, пропуск которых не имел бы оправдания. С другой стороны, чтобы освежить их требовалось воспроизвести такие рисунки, которые или еще ни разу не появлялись в свет, или, по крайней мере, очень мало известны. Но еще труднее было добыть их. Поэтому я особенно признателен всем тем, кто в этой части моего труда любезно помог мне, либо предоставив драгоценные фотографии, либо благосклонно разрешил воспользоваться теми из них, которые относились к произведениям искусства и были открыты или исследованы ими. Я считаю своим долгом выразить благодарность гг. Бабелону, Омону, Шлюмбергеру, де Виллифоссе, монсеньору Duchesne, доставившему мне из Ватиканской библиотеки фотографии миниатюр и изделий из слоновой кости, маркизу де Вогюэ, разрешившему мне черпать необходимое из его прекрасной книги «Центральная Сирия», а также гг. Саладин и Баллю, П. Гоклеру, директору собрания древностей Туниса, г-ну Милле, профессору Школы высших знаний, г-ну Лорану, профессору университета в Нанси, и Г. Классу.

И за пределами Франции также сердечно отнеслись ко мне: г-н Вентури, профессор Римского университета, гг. Кондаков, член Санкт-Петербургской Академии наук, и Смирнов; гг. Van Berchem в Женеве, Pulgher в Триесте, Haseloff в Берлине, Graeven в Ганновере и так много сделавший для изучения византийского искусства, г. Стржиговский в Граце. Всем им я очень обязан и считаю своим долгом высказать это. Я заслужил бы упрек, если бы не выразил благодарности гг. Alinari во Флоренции и гг. Хашетт и C-ie в Париже за разрешение использовать многие из их фотографий и рисунков. Наконец, в лице г. Е. Leroux я нашел издателя, не пожалевшего средств, чтобы снабдить эту книгу иллюстрациями, соответствующими тому предмету, которому она посвящена.

Таким образом, в этом сочинении, составляющем часть собрания, издаваемого французским министерством народного просвещения под названием «Monuments de Tart byzantin», помещено несколько рисунков, еще никогда не издававшихся или малоизвестных. Миниатюры из флорентийской «Сирийской Библии» впервые воспроизведены по фотографиям, сделанным с оригинала; Ватиканский «Cosmas» также дал несколько других. На страницах этой книги, наряду с невоспроизводившимся до сих пор ватиканским диптихом, помещены фотографии многих византийских произведений из слоновой кости, которые посетители Малого Дворца могли видеть в витринах несравненной исторической выставки. Замечательная кафедра Максимиана, хранящаяся в Равенне, фигурирует на многих снимках. И, наконец, в ожидании полного издания описания еще малоизвестной базилики в Паренцо, в Истрии, я имел счастье получить возможность, рядом с равеннскими мозаиками, дать изображение мозаик этого прекрасного памятника, некоторых частей роскошной мраморной отделки, почти единственной в своем роде, которой облицована его апсида и которая может равняться по своему великолепию Святой Софии.

Я буду очень счастлив, если рисунками и текстом на мою скромную долю выпадет удача помочь более справедливому суду над историей и византийской цивилизацией, относительно которой еще сохраняется столько предрассудков, и если я в некоторой степени поспособствую исправлению той большой исторической несправедливости, жертвой которой в течение стольких веков была Византия.