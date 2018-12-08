В 4-ой пещере было найдено максимальное количество фрагментов — около 15 тысяч. Рукописи написаны преимущественно на древнееврейском и арамейском языках, немногие — по-гречески. Из первых семи найденных и опубликованных рукописей две представляли собой тексты библейских книг (Великий свиток книги Исаии, lQIsa), Малый свиток книги Исаии, lQIsb), один — агадические обработку библейского повествования (Апокриф книги Бытия, lQapGen), а по крайней мере четыре (Устав общины, 1QS, Комментарий на книгу Аввакума, lQpHab, Благодарственные гимны, 1QH, Свиток войны, 1QM) содержали явные признаки того, что они были написаны членами какой-то иудейской сектантской организации, предположительно — ессейско-го толка. В начале 1950-х годов была сформирована международная группа из 8 молодых ученых, которые имели право монопольного доступа к найденным свиткам и фрагментам. В их задачу входило восстановление рукописей путем сопоставления тысяч обрывочных фрагментов и подготовка их к публикации. Работа пошла крайне медленно: с 1955 года, когда был опубликован первый том официального издания кумранских текстов, и до 1977-го было опубликовано всего лишь шесть томов в серии «Открытия в Иудейской пустыне» (Discoveries in the Judean Desert, сокращенно DJD), или лишь 20% от числа всех восстановленных текстов. После 1977 года публикация рукописей фактически приостановилась.

Находка в 1947 году в Иудейской пустыне на западном берегу Мертвого моря вблизи развалин поселения Кумран манускриптов, датированных I веком до P. X., сразу привлекла внимание ученых и широкой общественности. В ходе экспедиций 1951-1956 годов в 11 пещерах на разном расстоянии от Кумрана было обнаружено 10 хорошо сохранившихся свитков и около 25 тысяч фрагментарных обрывков, многие из которых не превышали по размеру почтовую марку. Первоначально, когда свитки были неповрежденными, в древней библиотеке находилось не менее тысячи манускриптов. В настоящее время из обрывков путем сложного анализа и сопоставления удалось выделить около 900 фрагментов древних текстов.

Журнал СПбДА "Христианское чтение" №26 - 2006

Издательство СПбПДА

Санкт-Петербург 2006

Выше были упомянуты две несектантские рукописи — «Молитва Еноха» (4Q369) и «Сын Божий» (4Q246) — события в которых могут быть условно поняты как эсхатологические, если предположить в них связь эсхатона с наступлением мессианских времен; но напрямую выражение «последние дни в них не встречается.

На существование такой связи указывает рукопись «Небесный князь Мелхиседек» (llQMelch=llQ13, в русском переводе иногда «Мидраш Мелхиседек»). Она замечательна не только потому, что в ней прямо говорится о «последних днях», но и тем, что она — первый из известный нам текстов, в котором библейская личность салимского царя Мелхисе-дека (Быт. 14:18) интерпретируется типологически как прообраз будущего Мессии Израилева. Что такая возможность не исключалась для автора свитка — палестинского иудея, жившего накануне пришествия в мир Иисуса Христа и еще не приобщившегося к полноте новозаветного Откровения — подтверждает содержание 109-го псалма, в котором Господь (Ягве), обращаясь к Мессии, говорит: « Ты священник вовек по чину Мелхиседека» (Пс. 109:4). В данных словах библейский автор подчеркнул необычность ситуации, при которой Авраам, будучи специально призван Богом в чужую землю, дабы быть носителем Божественной Вести человечеству, отдает десятину священнику Бога Всевышнего — Мел-хиседеку, признавая, тем самым, превосходство его служения.

Автор кумранской рукописи отталкивается от понятия юбилейного года и видит в нем прообраз мессианского времени: как в период юбилея прощались все долги и экономика Израиля возвращалась в первоначальное справедливое состояние, так и юбилейный год станет годом прощения грехов. В рукописи символом греха является долг, значит, этот образ был распространен у евреев периода позднего Второго храма и понятен им; поэтому, когда Иисус Христос в молитве «Отче наш» предлагает молиться об оставлении долгов, то эта символика известна и Его ученикам, и слушателям. Духовный юбилейный год наступает в «последние дни»: «[...] и как о чем Он сказал: «В[этот]год юбилея, [возвратитесь каждый во владение свое» (Лев. 25:13), относительно чего Он сказал: «Э]то есть [прообраз прощения:] всякий заимодавец простит то, что он дал взаймы [ближнему своему. Он не будет взыскивать с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено] прощение ради Бо[га» (Втор. 15:2). Истолкование: это] о последних днях и касается пленников, как [Он сказал: «проповедовать пленным освобождение» (Ис. 61:1). Истолкование этого...] [...] и они — наследие Мелхиседека, который вернет их. И освобождение будет провозглашено им, чтобы освободить их [от долгов] всех их беззаконий (11Q13 ii 2-6). Попутно автор пытается вычислить наступление «последних дней» и приходит к выводу, что они выпадают на «десятый юбилей» (строка 7). Далее он конкретизирует, что наряду с прощением грехов Богом личность, которую прообразует Мелхиседек, освободит людей из-под рабства диавола (Велиала): «но Мелхиседек осуществит отмщение Бож[иих] судов, [и в этот] день он освободит их от руки Велиала и от руки всех духов его жребия. К нему на помощь придут все боги [праведности; и он] один есть, к[то ...] все сыны Божии» (11Q13 ii 13-14). Здесь «богами» и «сынами Божиими» названы ангельские существа (ср. Пс. 81:1, использованный в строке 10).