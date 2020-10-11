Эксклюзивная классика

Хотя Диоген Лаэрций дает множество разного рода сведений по истории греческой философии, для начала нужно просто забыть, что мы имеем здесь дело с трактатом по греческой философии. В этом трактате можно прочитать все что угодно о греках, в том числе, конечно, и о греческих мыслителях, о целых эпохах культурного развития, о поэзии многих греческих авторов и вообще о природе и жизни в Древней Греции. Очень часто Диогена Лаэрция интересует не данный мыслитель, как таковой, но его биография, да и биографии эти часто полны курьезов, необычных стечений обстоятельств, полны разного рода анекдотов, остроумных изречений и не относящихся к делу случайных происшествий.

Особенный интерес вызывают у Диогена Лаэрция пикантные подробности из жизни людей, часто доходящие до полного неприличия. О Сократе, например, приводятся не только сведения о том, что у него была жена, но и сведения о том, что у Сократа было две жены одновременно. Основное место в сочинении Диогена Лаэрция занимают анекдоты. Все его рассказы о философах и мыслителях буквально полны разнообразных анекдотов. Многих мыслителей он излагает только в виде какого- нибудь одного тезиса, без всякого развития и без всяких доказательств этого последнего. А иной раз и просто упоминается какое-то имя, и больше ничего, так что остается неизвестным, каково же отношение данного человека к философии.

Диоген Лаэртский - О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов

перевод М. Гаспарова

Москва : Издательство АСТ, 2020. 800 с.

Серия "Эксклюзивная классика"

ISBN 978-5-17-119357-7

Диоген Лаэртский - О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов - Содержание

ДИОГЕН ЛАЭРЦИЙ И ЕГО МЕТОД

О ЖИЗНИ, УЧЕНИЯХ И ИЗРЕЧЕНИЯХ ЗНАМЕНИТЫХ ФИЛОСОФОВ

КНИГА ПЕРВАЯ. Вступление; Фалес; Солон; Хилон; Питтак; Биант; Клеобул; Периандр; Анахарсис; Мисон; Эпименид; Ферекид

КНИГА ВТОРАЯ. Анаксимандр; Анаксимен; Анаксагор; Архелай; Сократ; Ксенофонт; Эсхин; Аристипп; Федон; Евклид; Стильпон; Критон; Симон; Главкон; Симмий; Кебет; Менедем

КНИГА ТРЕТЬЯ. Платон

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. Спевсипп; Ксенократ; Полемон; Кратет; Крантор; Аркесилай; Бион; Лакид; Карнеад; Клитомах

КНИГА ПЯТАЯ. Аристотель; Феофраст; Стратон; Ликон; Деметрий Фалерский; Гераклид

КНИГА ШЕСТАЯ. Антисфен; Диоген; Моним; Онесикрит; Кратет; Метрокл; Гиппархия; Менипп; Менедем

КНИГА СЕДЬМАЯ. Зенон; Аристон; Эрилл; Дионисий; Клеанф; Сфер; Хрисипп

КНИГА ВОСЬМАЯ. Пифагор; Эмпедокл; Эпихарм; Архит; Алкмеон; Гиппас; Филолай; Евдокс

КНИГА ДЕВЯТАЯ. Гераклит; Ксенофан; Парменид; Мелисс; Зенон Элейский; Левкипп; Демокрит; Протагор; Диоген Аполлонийский; Анаксарх; Пиррон; Тимон

КНИГА ДЕСЯТАЯ. Эпикур

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОЛИМПИОДОР. Жизнь Платона

ПОРФИРИЙ. Жизнь Пифагора

ПОРФИРИЙ. Жизнь Плотина

МАРИН. Прокл, или О счастье

ПРИМЕЧАНИЯ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

УКАЗАТЕЛЬ ИСТОЧНИКОВ

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Диоген Лаэртский - О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов - Вступление

Занятия философией, как некоторые полагают, начались впервые у варваров: а именно у персов были их маги, у вавилонян и ассириян — халдеи, у индийцев — гимнософисты, у кельтов и галлов — так называемые друиды и семнофеи (об этом пишут Аристотель в своей книге «О магии» и Сотион в XXIII книге «Преемств»); финикийцем был Ох, фракийцем — Замолксис, ливийцем — Атлант. Египтяне уверяют, что начинателем философии, хранимой жрецами и пророками, был Гефест, сын Нила; от него до Александра Македонского прошло 48 863 года, и за это время было 373 солнечных затмения и 332 лунных. А от магов, первым из которых был перс Зороастр, и до падения Трои, по счету платоника Гермодора (в книге «О науках»), прошло 5000 лет; по счету же Ксанфа Лидийского, от Зороастра до переправы Ксеркса прошло 6000 лет, причем после Зороастра следовал длинный ряд магов- преемников — и Остан, и Астрампсих, и Гобрий, и Пазат, вплоть до сокрушения Персии Александром Македонским.

И все же это большая ошибка — приписывать варварам открытия эллинов: ведь не только философы, но и весь род людей берет начало от эллинов

В самом деле, достаточно припомнить, что именно среди афинян родился Мусей, а среди фиванцев — Лин. Мусей, сын Евмолпа, первый, по преданию, учил о происхождении богов и первый построил шар; он учил, что все на свете рождается из Единого и разрешается в Едином. Умер он в Фалере, и над его могилой начертана такая надпись:

Здесь, в фалерской земле, покоится в этой гробнице

Бренным телом своим отпрыск Евмолпа Мусей.

От Евмолпа, отца этого Мусея, получил свое имя афинский род Евмолпидов. Лин, по преданию, был сыном Гермеса и музы Урании; он учил о происхождении мира, о путях солнца и луны, о рождении животных и растений. Поэма его начинается так:

Было время, когда все в мире явилося вместе…

Отсюда и взял Анаксагор свое учение, что все в мире возникло совокупно и лишь потом явился Ум и внес в это порядок. Умер этот Лин на Евбее от стрелы Аполлона, и надпись ему такая:

Музы Урании сын, прекрасновенчанной богини,

В Фивах родившийся Лин в этой гробнице лежит.

Вот таким образом началась у эллинов философия, самое имя которой чуждо варварской речи.