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Диоген Лаэртский - О жизни знаменитых философов

Диоген Лаэртский - О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History
Эксклюзивная классика
Хотя Диоген Лаэрций дает множество разного рода сведений по истории греческой философии, для начала нужно просто забыть, что мы имеем здесь дело с трактатом по греческой философии. В этом трактате можно прочитать все что угодно о греках, в том числе, конечно, и о греческих мыслителях, о целых эпохах культурного развития, о поэзии многих греческих авторов и вообще о природе и жизни в Древней Греции. Очень часто Диогена Лаэрция интересует не данный мыслитель, как таковой, но его биография, да и биографии эти часто полны курьезов, необычных стечений обстоятельств, полны разного рода анекдотов, остроумных изречений и не относящихся к делу случайных происшествий.
Особенный интерес вызывают у Диогена Лаэрция пикантные подробности из жизни людей, часто доходящие до полного неприличия. О Сократе, например, приводятся не только сведения о том, что у него была жена, но и сведения о том, что у Сократа было две жены одновременно. Основное место в сочинении Диогена Лаэрция занимают анекдоты. Все его рассказы о философах и мыслителях буквально полны разнообразных анекдотов. Многих мыслителей он излагает только в виде какого- нибудь одного тезиса, без всякого развития и без всяких доказательств этого последнего. А иной раз и просто упоминается какое-то имя, и больше ничего, так что остается неизвестным, каково же отношение данного человека к философии.

Диоген Лаэртский - О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов

перевод М. Гаспарова
Москва : Издательство АСТ, 2020. 800 с.
Серия "Эксклюзивная классика"
ISBN 978-5-17-119357-7

Диоген Лаэртский - О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов - Содержание

ДИОГЕН ЛАЭРЦИЙ И ЕГО МЕТОД
О ЖИЗНИ, УЧЕНИЯХ И ИЗРЕЧЕНИЯХ ЗНАМЕНИТЫХ ФИЛОСОФОВ
  • КНИГА ПЕРВАЯ. Вступление; Фалес; Солон; Хилон; Питтак; Биант; Клеобул; Периандр; Анахарсис; Мисон; Эпименид; Ферекид
  • КНИГА ВТОРАЯ. Анаксимандр; Анаксимен; Анаксагор; Архелай; Сократ; Ксенофонт; Эсхин; Аристипп; Федон; Евклид; Стильпон; Критон; Симон; Главкон; Симмий; Кебет; Менедем
  • КНИГА ТРЕТЬЯ. Платон
  • КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. Спевсипп; Ксенократ; Полемон; Кратет; Крантор; Аркесилай; Бион; Лакид; Карнеад; Клитомах
  • КНИГА ПЯТАЯ. Аристотель; Феофраст; Стратон; Ликон; Деметрий Фалерский; Гераклид
  • КНИГА ШЕСТАЯ. Антисфен; Диоген; Моним; Онесикрит; Кратет; Метрокл; Гиппархия; Менипп; Менедем
  • КНИГА СЕДЬМАЯ. Зенон; Аристон; Эрилл; Дионисий; Клеанф; Сфер; Хрисипп
  • КНИГА ВОСЬМАЯ. Пифагор; Эмпедокл; Эпихарм; Архит; Алкмеон; Гиппас; Филолай; Евдокс
  • КНИГА ДЕВЯТАЯ. Гераклит; Ксенофан; Парменид; Мелисс; Зенон Элейский; Левкипп; Демокрит; Протагор; Диоген Аполлонийский; Анаксарх; Пиррон; Тимон
  • КНИГА ДЕСЯТАЯ. Эпикур
ПРИЛОЖЕНИЕ
  • ОЛИМПИОДОР. Жизнь Платона
  • ПОРФИРИЙ. Жизнь Пифагора
  • ПОРФИРИЙ. Жизнь Плотина
  • МАРИН. Прокл, или О счастье
ПРИМЕЧАНИЯ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
УКАЗАТЕЛЬ ИСТОЧНИКОВ
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Диоген Лаэртский - О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов - Вступление

Занятия философией, как некоторые полагают, начались впервые у варваров: а именно у персов были их маги, у вавилонян и ассириян — халдеи, у индийцев — гимнософисты, у кельтов и галлов — так называемые друиды и семнофеи (об этом пишут Аристотель в своей книге «О магии» и Сотион в XXIII книге «Преемств»); финикийцем был Ох, фракийцем — Замолксис, ливийцем — Атлант. Египтяне уверяют, что начинателем философии, хранимой жрецами и пророками, был Гефест, сын Нила; от него до Александра Македонского прошло 48 863 года, и за это время было 373 солнечных затмения и 332 лунных. А от магов, первым из которых был перс Зороастр, и до падения Трои, по счету платоника Гермодора (в книге «О науках»), прошло 5000 лет; по счету же Ксанфа Лидийского, от Зороастра до переправы Ксеркса прошло 6000 лет, причем после Зороастра следовал длинный ряд магов- преемников — и Остан, и Астрампсих, и Гобрий, и Пазат, вплоть до сокрушения Персии Александром Македонским.
И все же это большая ошибка — приписывать варварам открытия эллинов: ведь не только философы, но и весь род людей берет начало от эллинов
В самом деле, достаточно припомнить, что именно среди афинян родился Мусей, а среди фиванцев — Лин. Мусей, сын Евмолпа, первый, по преданию, учил о происхождении богов и первый построил шар; он учил, что все на свете рождается из Единого и разрешается в Едином. Умер он в Фалере, и над его могилой начертана такая надпись:
Здесь, в фалерской земле, покоится в этой гробнице
Бренным телом своим отпрыск Евмолпа Мусей.
От Евмолпа, отца этого Мусея, получил свое имя афинский род Евмолпидов. Лин, по преданию, был сыном Гермеса и музы Урании; он учил о происхождении мира, о путях солнца и луны, о рождении животных и растений. Поэма его начинается так:
Было время, когда все в мире явилося вместе…
Отсюда и взял Анаксагор свое учение, что все в мире возникло совокупно и лишь потом явился Ум и внес в это порядок. Умер этот Лин на Евбее от стрелы Аполлона, и надпись ему такая:
Музы Урании сын, прекрасновенчанной богини,
В Фивах родившийся Лин в этой гробнице лежит.
Вот таким образом началась у эллинов философия, самое имя которой чуждо варварской речи.
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Rating 5.0 / 5
Added 11.10.2020
Author brat Andron
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