Дивногорцева - Теоретическая педагогика
Профессиональная подготовка будущего учителя основывается на изучении целого ряда психолого-педагогических дисциплин. Учебный курс «Теоретическая педагогика» занимает среди них одно из основных мест. В процессе его освоения у студентов формируются базовые педагогические, общеметодические (дидактические) знания и знания, связанные с теорией и практикой осуществления воспитательного процесса.
Данное учебное пособие предназначено в первую очередь для студентов педагогического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, обучающихся по специальностям 031200 Педагогика и методика начального образования, 031300 Социальная педагогика, по направлению 540600 Педагогика, а также для студентов и исследователей других духовных и светских высших учебных заведений, священнослужителей и родителей, интересующихся проблемами педагогики в контексте православной культурной традиции.
Содержание предлагаемого учебного пособия соответствует авторским учебным программам данных курсов, составленным на основе государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальностям 031200 Педагогика и методика начального образования, 031300 Социальная педагогика и по направлению 540600 Педагогика; расширено и дополнено рассмотрением некоторых вопросов с точки зрения православной педагогической мысли.
Цель данного издания - подготовить студентов к профессиональной педагогической деятельности через изучение теоретических основ общей педагогики в свете православного педагогического мышления.
Предлагаемое учебное пособие является одной из попыток систематизированного изложения общей педагогики в контексте православной культурной традиции. В нем нашли свое содержательное отражение такие задачи соответствующего курса, как: раскрытие духовного смысла профессии учителя; введение в круг основных понятий педагогики с позиций православного мышления; формирование православного понимания сущности педагогического процесса; ознакомление со структурой и состоянием современной секуляризованной педагогической науки.
Учебное пособие «Теоретическая педагогика» включает 4 основных раздела.
Первый раздел «Введение в педагогическую деятельность» посвящен общей характеристике педагогической профессии. В содержании данного раздела анализируется сущность педагогической деятельности в свете православного мышления, раскрывается значение нравственных качеств и профессионализма педагога в учебно-воспитательном процессе, рассматривается вопрос о духовном смысле и ответственности педагогического служения. В разделе выявляется предмет и функции педагогики как науки, обосновывается ее связь с другими науками, рассматривается современная система педагогических наук. Здесь даны определения основным педагогическим категориям с позиций их православного понимания. Необходимо отметить, что из данного раздела сознательно исключены традиционные для курса общих основ педагогики вопросы, связанные с методологией, методами педагогических исследований и развитием личности. Указанные вопросы в настоящее время более подробно и основательно изложены в содержании таких учебных дисциплин как «Методология и методика психолого-педагогических исследований»', «Возрастная психология», «Возрастная педагогика», «Педагогическая антропология», поэтому автор не видит оснований для краткого и менее профессионального их рассмотрения в одном из разделов своего учебного пособия.
Второй раздел «Теория и методика воспитания» раскрывает концептуальный взгляд автора на проблемы воспитания: рассматривается соотношение понятий свободы, воспитания и развития; определяются цель, задачи, сущность и структура воспитательного процесса; излагаются принципы его организации; анализируются методы, приемы и средства воспитания; выявляется содержание воспитательного процесса по различным направлениям. В данном разделе описываются методические основы организации воспитательного процесса, принципы его планирования, раскрывается роль семьи, классного руководителя в решении воспитательных задач.
Третий раздел «Теория обучения» рассматривает вопросы, связанные с выявлением структуры и содержания процесса обучения. Здесь излагаются известные принципы и правила обучения, его виды, формы, методы и средства. Раскрывается концептуальный взгляд православной педагогической мысли на сущность процессов обучения, учения, преподавания и образования.
Четвертый раздел «Управление образовательными системами» посвящен выявлению сущности, основных принципов, функций и технологии управления педагогическими системами.
Дивногорцева Светлана Юрьевна - Теоретическая педагогика - учебное пособие
М.: Изд-во ПСТГУ, 2004.195 с.
ISBN 5-7429-0218-2
Дивногорцева Светлана Юрьевна - Теоретическая педагогика - учебное пособие - Содержание
Предисловие
Введение
Раздел I. Введение в педагогическую деятельность
- Глава 1. Педагогическая профессия в современном мире
- Глава 2. Профессиональная деятельность и личность педагога
- Глава 3. Общие основы педагогики
Раздел II. Теория и методика воспитания
- Глава 6. Принципы воспитания
- Глава 7. Общие методы воспитания
- Глава 8. Содержание и средства воспитания
- Глава 4. Сущность, особенности и основные закономерности процесса воспитания
- Глава 5. Воспитание как целенаправленный процесс. Основные вопросы воспитания в свете православного педагогического мышления
- Глава 9. Организационно-методические основы воспитания
- Глава 10. Традиционные формы общественного и семейного воспитания
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