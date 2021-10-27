Профессиональная подготовка будущего учителя основывается на изучении целого ряда психолого-педагогических дисциплин. Учебный курс «Теоретическая педагогика» занимает среди них одно из основных мест. В процессе его освоения у студентов формируются базовые педагогические, общеметодические (дидактические) знания и знания, связанные с теорией и практикой осуществления воспитательного процесса.

Данное учебное пособие предназначено в первую очередь для студентов педагогического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, обучающихся по специальностям 031200 Педагогика и методика начального образования, 031300 Социальная педагогика, по направлению 540600 Педагогика, а также для студентов и исследователей других духовных и светских высших учебных заведений, священнослужителей и родителей, интересующихся проблемами педагогики в контексте православной культурной традиции.

Содержание предлагаемого учебного пособия соответствует авторским учебным программам данных курсов, составленным на основе государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальностям 031200 Педагогика и методика начального образования, 031300 Социальная педагогика и по направлению 540600 Педагогика; расширено и дополнено рассмотрением некоторых вопросов с точки зрения православной педагогической мысли.

Цель данного издания - подготовить студентов к профессиональной педагогической деятельности через изучение теоретических основ общей педагогики в свете православного педагогического мышления.

Предлагаемое учебное пособие является одной из попыток систематизированного изложения общей педагогики в контексте православной культурной традиции. В нем нашли свое содержательное отражение такие задачи соответствующего курса, как: раскрытие духовного смысла профессии учителя; введение в круг основных понятий педагогики с позиций православного мышления; формирование православного понимания сущности педагогического процесса; ознакомление со структурой и состоянием современной секуляризованной педагогической науки.

Учебное пособие «Теоретическая педагогика» включает 4 основных раздела.