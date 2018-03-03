Предлагаемое пособие основано на материалах лекций, прочитанных студентам педагогического факультета Православного Свято-Тихоновского богословского института. Рабочее название учебного курса «Возрастные особенности развития личности». Данный курс является интегрированным, так как включает в себя основы нескольких программ психолого-педагогической направленности. Он построен на базисных курсах основ православной антропологии, возрастной психологии, психологии развития личности, возрастной и православной педагогики, геронтологии.

Татьяна Владимировна Склярова – Возрастная психология и педагогика

М.: Изд-во ПСТГУ, 2005. – 128 с.

ISBN 5-7429-0191-7

Татьяна Владимировна Склярова – Возрастная психология и педагогика – Оглавление

Предисловие

Введение

Глава I. Различные подходы к возрастной периодизации

§ 1. Выготский Л. С.

§ 2. Эльконин Д. Б.

§ 3. Пиаже Ж.

§ 4. Эриксон Э.

§ 5. Зеньковский В. В.

Глава II. Возрастные особенности развития личности

§ 1. Начало жизни человека

§ 2. Первый возраст жизни

§ 3. Младенчество

§ 4. Раннее детство

§ 5. Дошкольное детство

§ 6. Младший школьный возраст

§ 7. Подростковый возраст

§ 8. Юность

§ 9. Молодость

§10. «Кризис середины жизни»

§11. Зрелый возраст

§12. «Третий возраст»

§13. Умирание. Смерть

§14. Работа с людьми, пережившими смерть близкого человека

Заключение

Приложение 1. Протоиерей Владимир Воробьев. Покаяние, исповедь, духовное руководство (фрагмент из книги)

Приложение 2. Протоиерей Андрей Воронин Паруса

Приложение 3. Склярова Т. В. Пещеры

Список литературы

Именной и предметный указатель

Татьяна Склярова – Возрастная психология и педагогика – Глава II. Возрастные особенности развития личности. §11. Зрелый возраст

Выбор, сделанный в кризисе середины жизни, определяет дальнейшую жизнь. Если человек принимает себя, своё окружение с поправками, продиктованными его мировоззрением, он входит в новую фазу своего развития. В случае неприятия – уход в аутоагрессию (часто ведущий к психосоматическим заболеваниям) либо оппонирование окружающей действительности, которое зачастую выражается в активной оппозиционной общественной и политической деятельности. Сопутствующими признаками оппозиционного внутреннего устроения в поведении зрелого человека можно назвать стремление навязать всем понимание того, что «мой образ жизни – самый правильный». Также и манипулятивные действия, понуждающие других людей, родственников или коллег, к принятию своих мыслей, образа действий помимо их воли. Деструктивна и демагогия, которая зачастую присуща представителям зрелого возраста. Демагогическая подача высоких истин в отрыве от реальной действительности свидетельствует о внутренней психологической слабости и слабой ориентации в происходящем ныне.

Бернард Ливехуд в книге «Кризисы жизни – шансы жизни» (25) пишет: «Кто до этого момента ещё не занимался нематериальными ценностями жизни, должен воспринимать эту ситуацию как угрожающую».

Для человека, благоприятно пережившего мировоззренческий кризис, зрелая пора является своего рода освобождением. Человек обретает внутренний глубинный смысл жизни, он терпим, имеет поколенческую открытость – все возрасты ему близки и понятны. Именно представители этого возраста часто становятся хранителями семейных традиций. Они стремятся поддерживать родственные отношения не только «по вертикали» – со своими предками и потомками, но и по горизонтали, привлекая в семейные отношения двоюродных и иных дальних родственников. Приходит умение глубоко и цельно оценивать людей, себя, вещи. Собственный кризис терпимости воспитал иной тип сострадания. В этом возрасте уже больше волнуют не повседневные вещи и события, а общие проблемы – организации, планирования, руководства. В детали вникать уже менее интересно, есть потребность говорить о судьбах, опыте, биографиях. К началу зрелости более приемлемыми являются беседы на «стратегические» темы, позднее, к пожилому возрасту на новом уровне приходит увлечённость деталями, подробностями.

Зрелый возраст – возраст лидерства гуманитарного толка. К этому времени в человеке накапливается потенциал наставничества, руководства в семейной, профессиональной, социальной сферах. Для сохранения своего психического равновесия зрелый человек должен обмениваться с другими своими знаниями и опытом. Как показывает опыт, именно тот, кто приобрёл мудрость и терпимость, развивается в действительно ведущий авторитет, признаваемый молодёжью. Кто не обогатил себя в кризисе середины жизни, проигрывает у молодёжи. Люди зрелого возраста становятся поколением, которое должно вести дела (46, с. 364). Человек в этом возрасте может обобщить свой жизненный опыт и упорядочить его, и у него ещё достаточно жизненных сил, чтобы привнести его в свою работу. Потому это возраст называют возрастом больших руководящих должностей.

Это и ступень изменения в отношении к принятию нового, в учёбе. Другие больше не решают, что хорошо для меня в моей жизни. Я сам ищу себе учителя – реального или литературного. Изменившаяся позиция зрелого человека в плане ученичества побудила педагогов в середине XIX века создать особую отрасль педагогики, в которой раскрыты и систематизированы принципы обучения взрослого человека. Андрагогика – наука об обучении взрослых (18). Быстрое устаревание профессиональных знаний, социальная неопределённость, увеличение количества людей «третьего возраста» с присущими этому процессу проблемами – больше свободного времени, круг личностных проблем, – приводят к тому, что человек уже состоявшийся вынужден вновь начинать учиться. Принципы обучения взрослого человека отличаются от традиционных дидактических принципов. В первую очередь взрослый человек сам определяет, чему ему учиться. Следующий принцип – главенство самостоятельного обучения. Исходя из этого принципа, обучение взрослого человека смещает акценты с передачи знаний на обеспечение условий, необходимых для овладения способами самостоятельного взаимодействия с различными аспектами реальности: поиск необходимых знаний, создание программ самообразования, где педагог-андрагог выступает в роли консультанта. Следующий принцип – опора на жизненный опыт обучающегося. Опыт используется в качестве одного из источников обучения и задаёт некий контекст в обучении. Контекстность обучения, с одной стороны, преследует конкретные, жизненно важные для обучающегося цели, ориентирована на выполнение им социальных ролей или соиершенствование личности, а с другой стороны, строится с учётом профессиональной, социальной, бытовой деятельности учащегося. Следующим важным принципом является актуализация результатов обучения. Она предполагает незамедлительное применение на практике полученных знаний, умений, навыков, качеств. Фактор времени играет определяющую роль в обучении взрослых. Ребёнок не задумывается о скоротекущем времени, у него нет упущенных возможностей, так как «всё впереди». Для взрослого фактор времени – предмет реальный, в связи с этим возможны тревога и беспокойство по поводу «потерянного времени». Поэтому так эффективно обучение взрослого человека любым практикоориентированным нещам, от вождения автомобиля до нетрадиционных методов врачевания. Там, где после нескольких занятий взрослый ученик не находит применения полученным знаниям, рождаются сомнения в целесообразности дальнейшего обучения. Элективность обучения взрослого человека означает предоставление некоторой свободы при выборе целей, содержания, форм, методов, источников, сроков обучения и оценивания результатов.

Приведённые принципы дают представление об особенностях парадигмы образования взрослых. Взрослый сам творит свою образовательную ситуацию, т. е. черпает знания из тех источников, которые считает нужными. Образование в таком контексте становится сферой социальной деятельности. Для взрослого человека любое место встреч, рабочее место, библиотека, общественное здание может стать местом для образования. В деле обучения взрослых работникам сферы образования приходится отказываться от своей монополии на учительство – учителями становятся те, кого признают сами ученики, в том числе и средства массовой коммуникации выполняют учительские функции.

Синдром опустевшего гнезда. В зрелом возрасте человек сталкивается с необходимостью передачи своим повзрослевшим детям ответственности за собственную жизнь и необходимостью приспосабливаться к жизни отдельно от выросших детей. Для этого уже сложившемуся человеку предстоит научиться выстраивать по новому отношения с собственным окружением. Процесс предоставления детям свободы по мере того, как они занимают своё место в мире взрослых, может осложняться конфликтами по поводу прав и обязанностей. После того, как супруги отпускают от себя самого младшего ребёнка, они вынуждены переключаться на другие роли и интересы в семейной жизни. Этот период семейного цикла иногда называют периодом опустевшего гнезда, а переживание в связи с этим печали, появление физических недомоганий – синдромом опустевшего гнезда.

Специалисты чаще связывают этот синдром с состоянием женщины, т. к. считается, что у неё в большей степени, чем у мужчины развито чувство сохранения семьи, заботы о детях. Повзрослевшие дети покидают семью, даже если это происходит не в прямом смысле (когда начинают жить отдельно от родителей). Созидается собственное окружение у взрослых детей, иногда и создаются собственные семьи. Для родителей эти события часто связаны с острым переживанием пустоты, утратой смысла жизни. Особенно сильно синдром опустевшего гнезда сказывается на женщине, у которой не было иных забот, иных жизненных ценностей, кроме материнства. «Женщина часто просто не хочет понять, что для неё наступил новый, очень интересный период жизни, свободный от многих повседневных обязанностей. Отношения с детьми теперь могут и должны перерасти в качественно новое чувство дружбы, основанное на взаимном доверии... Надо готовить себя к этому новому чувству, выращивая его в отношениях со своими детьми, иначе можно попасть под пресс гнетущего одиночества» (1, с. 578). Подготовку эту автор связывает с передачей ответственности за собственную жизнь взрослеющим детям и развитием у себя уверенности в самой себе и интересом к себе. Психолог Г. С. Абрамова советует в пучине человеческих чувств обретать к периоду зрелости чувство собственной экзистенциальное (собственного существования, не опирающегося на какие-либо подпорки, пусть даже очень существенные – семья, дети, культура, образование). Женщине, переживающей уход детей, приходится становиться домашним философом. Характеризуя развитие личности в зрелом возрасте, архимандрит Платон в книге «Православное нравственное богословие» (40) пишет, что успешное разрешение конфликта достигается тем, что личность переходит к оптимизму через пессимизм и предпочитает решение проблем бесконечным сетованиям на жизнь. Когда отмечается тенденция чувствовать своё положение вполне приличным, можно говорить о том, что личность вступила в новую стадию в своём развитии – период стабилизации. «Процесс внутреннего обновления в конце концов приводит к более спокойной и даже более полноценной жизни... В целом же пятидесятые годы жизни могут быть охарактеризованы продолжением тех новых форм стабильности, которые были достигнуты в течение предыдущего десятилетия» (40, с. 30).