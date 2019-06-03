Дмитриев - Неизвестный Ньютон
Лишь с первого взгляда мысль Ньютона кажется сухой и упорядоченной, как флорентийская живопись Высокого Ренессанса. Затем в ней начинает ощущаться некая загадочность, нарастающая по мере знакомства с его сочинениями, оставшимися по воле автора не напечатанными при его жизни и не расслышанными потомками в течение более двух столетий после его смерти.
Наше понимание интеллектуальной революции XVI-XVII вв., более того, сам наш историзм подвергаются суровому испытанию на этом трудном и, казалось бы, калейдоскопически неупорядоченном — тематически и структурно — материале. Возможно, именно это обстоятельство и привлекает внимание историков науки к личности и творчеству того, на чьей могиле выбиты слова: «Let Mortals rejoice that there has existed such and so great an Ornament to the Human Race». Исаак Ньютон скончался 20 марта 1727 года, не оставив завещания.
Поскольку прямых наследников у него не было, его имущество, ценные бумаги, рукописи и все прочее должны были по закону разделить между собой восемь сводных племянников и племянниц ученого — Смиты, Пилкингтоны и Бартоны 1. Все они срочно прибыли в Лондон, чтобы в первую очередь прибрать к рукам ценные бумаги (акции, ренту), а также наличность покойного на общую сумму почти 32 тысячи фунтов стерлингов. Из всей этой компании жадных и подозрительных наследников только Кетрин Бартон-Кондуит имела некоторое представление о масштабе гения Ньютона, для остальных же он был просто богатым дядюшкой Исааком, имущество и деньги которого предстояло толково и с выгодой для себя поделить. Однако получить желаемое немедленно родственники не могли, поскольку Монетный двор (Mint), где Ньютон был главным управляющим (Master), должен был провести аудиторскую проверку и убедиться, что сэр Исаак ничего не задолжал казне. Процедура, естественно, требовала времени. Правда, был один законный способ ускорить получение денег и ценных бумаг. Для этого следовало уговорить какого-нибудь состоятельного родственника, непосредственно не участвующего в дележе, дать поручительство на крупную сумму. Пойти на это мог лишь один человек — Джон Кондуит, и он это сделал.
Игорь Дмитриев - Неизвестный Ньютон
Издательство АЛЕТЕЙЯ Санкт-Петербург 1999 г. - 784 с.
ISBN 5-89329-156-5
Игорь Дмитриев - Неизвестный Ньютон - Оглавление
ПРЕДИСЛОВИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПАРАДИГМЫ «КОПЕРНИКАНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
- МЕТАФИЗИКА КАЧЕСТВ
- «БЛАГОПОДВИЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
- ПРЕСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАЧЕСТВ
- ИПОСТАСИ КАУЗАЛЬНОСТИ
- ПОЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ ДЕЙСТВИЕ
- ДЕСАКРАЛИЗОВАННАЯ МАТЕМАТИКА
- DEUS EX MACHINA MUNDI
- ИЗОМОРФИЗМЫ МЫСЛИ
- ХИМЕРЫ ТОЖДЕСТВА
- ДРЕВО СЕФИРОТ
- ТРИ ПАРАДИГМЫ НОВОЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
- ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬ НОВОЙ НАУКИ
- СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПАРАДИГМ
- МЕХАНИЧЕСКИЙ МИФ
- ЛИТЕРАТУРА
КОСМОС ИСААКА НЬЮТОНА (СЕМЬ КОНТЕКСТОВ ОДНОЙ ИДЕИ)
- ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ ВЕРЫ
- DEUSCREATUS
- ПОСЛЕ СМУТЫ
- НАТУРФИЛОСОФИЯ КАК ИСТОЧНИК ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ. «TOTIUS IN VERBA»
- БОГ-ПАНТОКРАТОР, или THE LORD GOD OF DOMINION
- БОГ-ПАНТОКРАТОР. I. НАТУРФИЛОСОФСКИЙ КОНТЕКСТ
- ДЕЙСТВИЕ НА РАССТОЯНИИ
- НЬЮТОНИАНСКАЯ КАРТИНА МИРА.i. ПРИМЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ АРГУМЕНТАЦИИ
- НЬЮТОНИАНСКАЯ КАРТИНА МИРА. ii. ПРИМЕРЫ ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ АРГУМЕНТАЦИИ
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НЬЮТОНИАНСКАЯ КАРТИНА МИРА. iii. ПРИМЕРЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ АРГУМЕНТАЦИИ
- a. Prisca sapientia
- b. Harmonice Mundi
- c. Цветомузыкальная аналогия
- d. Спор «древних» и «новых»
- e. Последнее credo
- БОГ-ПАНТОКРАТОР. II. ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
- БОГ-ПАНТОКРАТОР. III. РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
- БОГ-ПАНТОКРАТОР. IV. ИСТОРИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
- БОГ-ПАНТОКРАТОР. V. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
- БОГ-ПАНТОКРАТОР. VI. ПРОФЕТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ОГОНЬ ВЕСТЫ
- БОГ-ПАНТОКРАТОР. VII. АЛХИМИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
ЛИТЕРАТУРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ I
ПРИЛОЖЕНИЕ II
ПРИЛОЖЕНИЕ III
Игорь Дмитриев - Неизвестный Ньютон - Огонь Весты
Как уже было сказано, языческие религии, по мнению Ньютона, не были самыми древними, они появились в результате искажения первоначального «естественного и чистого поклонения единому Богу», искажения, которое возникло в процессе
распространения истинной веры сначала среди евреев через Авраама, Исаака, Иакова, Моисея, а затем и среди других народов, через Пифагора, Конфуция, Сократа и Цицерона. Эту древнейшую религию Ньютон связывал с культом богини Весты, который восходит к древнейшим индоевропейским традициям. В центре храма Весты постоянно, еще «до дней Моисеевых», горел огонь, в чем Ньютон усматривал символ гелиоцентрического универсума [366] *. И когда Моисей установил в скинии огонь, он этим возродил изначальный культ, очищенный от внесенных египтянами предрассудков.
«Рациональное основание этого учреждения, — писал Ньютон, — состоит в том, что Богу Природы поклонялись в храме, имитирующем Природу, в храме, который был, так сказать, отражением Бога* [368]. Святилище с огнем в центре, кое Ньютон именовал пританеем, — это эмблема Космоса: огонь в центре храма - Солнце в центре мира; священное место вокруг огня ~ мир, понимаемый как «истинный и подлинный храм Бога (ye true & real temple of God)» [369]. «Самое древнее мнение философов, — писал Ньютон, — состоит в том, что неподвижные звезды недвижимо размещаются в самых высших частях мира, и что планеты обращаются вокруг Солнца под этими звездами, и что Земля аналогичным образом совершает свой годовой оборот, а также дневное обращение вокруг своей оси, и что Солнце, или сердце Вселенной остается неподвижным в центре всех вещей. Такова была вера Филолая, Аристарха Самосского, Платона в его зрелые годы, секты пифагорейцев и (более древняя, нежели все названные) Анаксимандра и самого мудрого римского царя Нумы Помпилиуса.
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