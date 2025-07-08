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Пеннер - Миссиология и герменевтика

Питер Пеннер - Миссиология и герменевтика - Прочтение библейских текстов в контексте миссии
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

Питер Пеннер - Миссиология и герменевтика - Прочтение библейских текстов в контексте миссии

Серия «Коллоквиум в монографиях». - Черкассы: Коллоквиум, 2014.-312 стр.

ISBN 978-966-8957-47-5

Питер Пеннер - Миссиология и герменевтика - Содержание

Глава 1. Историко-критический метод

  • 1. Введение - 2. Деяния Апостолов и историко-критический метод - 3. Определение понятия «миссия» - 4. Миссия мигрантов - 5. Антиохийцы: группа мигрантов, ставшая одной общиной с одним призванием (Деян.И, 19-30; 12, 25 - 13, 3 и 14, 26-28) - 6. Обобщение и выводы

Глава 2. Альтернативные герменевтические подходы

  • 1. Введение - 2. Истолкование Библии: подходы богословия освобождения - 3. Спасение в Книге Деяний и богословие освобождения - 4. Деятельность общины в обществе - 5. Миссия мира и примирения - 6. Обобщение и выводы

Глава 3. Миссиологи и библейский текст

  • 1. Введение. Миссиональная герменевтика и Новый Завет - 2. Библейская миссиология и герменевтика Писания - 3. Миссиональная герменевтика в применении: Святой Дух и миссия - 4. Миссионерская молитва - 5. Апостольский собор в Иерусалиме - многообразие и единство (Деян. 15) - 6. Обобщение и выводы

Заключение

Библиография

Предметно-именной указатель

Views 1 788
Rating 5.0 / 5
Added 08.07.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (4 comments)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!
E
esxatos 1 year ago


Кристофер Райт - Миссия Бога - Новые файлы - переиздание 2023 г ЕХЦАП - PDF/FB2/EPUB

Эх, все наследие Коллоквиума...


 
S
Sergey05 2 years ago

Огромное спасибо!
E
ecbantonkom 3 years ago

Очень хорошая идея - объединять несколько тем в одну! В такой большой библиотеке  систематизация  очень помогает экономить время. Спасибо!

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