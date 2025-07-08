1. Введение. Миссиональная герменевтика и Новый Завет - 2. Библейская миссиология и герменевтика Писания - 3. Миссиональная герменевтика в применении: Святой Дух и миссия - 4. Миссионерская молитва - 5. Апостольский собор в Иерусалиме - многообразие и единство (Деян. 15) - 6. Обобщение и выводы