Пеннер - Миссиология и герменевтика
Питер Пеннер - Миссиология и герменевтика - Прочтение библейских текстов в контексте миссии
Серия «Коллоквиум в монографиях». - Черкассы: Коллоквиум, 2014.-312 стр.
ISBN 978-966-8957-47-5
Питер Пеннер - Миссиология и герменевтика - Содержание
Глава 1. Историко-критический метод
1. Введение - 2. Деяния Апостолов и историко-критический метод - 3. Определение понятия «миссия» - 4. Миссия мигрантов - 5. Антиохийцы: группа мигрантов, ставшая одной общиной с одним призванием (Деян.И, 19-30; 12, 25 - 13, 3 и 14, 26-28) - 6. Обобщение и выводы
Глава 2. Альтернативные герменевтические подходы
1. Введение - 2. Истолкование Библии: подходы богословия освобождения - 3. Спасение в Книге Деяний и богословие освобождения - 4. Деятельность общины в обществе - 5. Миссия мира и примирения - 6. Обобщение и выводы
Глава 3. Миссиологи и библейский текст
1. Введение. Миссиональная герменевтика и Новый Завет - 2. Библейская миссиология и герменевтика Писания - 3. Миссиональная герменевтика в применении: Святой Дух и миссия - 4. Миссионерская молитва - 5. Апостольский собор в Иерусалиме - многообразие и единство (Деян. 15) - 6. Обобщение и выводы
Заключение
Библиография
Предметно-именной указатель
Большое спасибо!
Кристофер Райт - Миссия Бога - Новые файлы - переиздание 2023 г ЕХЦАП - PDF/FB2/EPUB
Эх, все наследие Коллоквиума...
Огромное спасибо!
Очень хорошая идея - объединять несколько тем в одну! В такой большой библиотеке систематизация очень помогает экономить время. Спасибо!