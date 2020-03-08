Вопросы происхождения, грехопадения и предназначения человека, а также цели и смысла его жизни, изложенные в Библии, издавна занимали умы богословов, религиозных философов и психологов. Отцы и учители христианской Церкви дали обстоятельное толкование основных вопросов этих тем. Однако, поскольку в Библии отдельные аспекты рассматриваемой тематики изложены только в общем виде, это, в силу ограниченности человеческого естества, допускает их различное толкование. Поэтому, в православной антропологии, посвященной данным аспектам, также имеются различные частные мнения. В настоящей книге сделана попытка систематизации и анализа некоторых точек зрения по отдельным дискуссионным вопросам создания и грехопадения человека, причины и способа передачи последствий первородного греха в роде человеческом, греха и зла, а также некоторых смежных тем. Отметим, что по ряду рассматриваемых вопросов имеются различные мнения, еще не выработаны полные и точные ответы и необходима дальнейшая богословская проработка.

Петр Владимирович Добросельский - О полемических аспектах происхождения, грехопадения и цели земной жизни человека П. В. Добросельский, Благовест; Москва; 2009 ISBN 978‑5‑9968‑0043‑8 Петр Добросельский - О полемических аспектах происхождения, грехопадения и цели земной жизни человека - Содержание Об авторе От издательства Предисловие Часть 1 О происхождении человека, особенностях его создания и цели земной жизни Введение о сотворении мира вообще Глава 1 Особенности создания человека Глава 2 Создание человека Глава 3 Цель и смысл жизни человека Часть 2 О первородном грехе и его последствиях (с учетом возможности искусственного зарождения) Введение Глава 1 Состояние прародителей в раю Глава 2. Первая заповедь в раю Глава 3 Грехопадение прародителей в раю (первородный грех) Глава 4 Грех и зло Глава 5 Последствия первородного греха для прародителей и их потомков (рода человеческого) Глава 6 Причина передачи последствий греха потомкам Адама и Евы Глава 7 Способ передачи последствий первородного греха Глава 8 К вопросу о безгрешности Иисуса Христа Послесловие Приложения Приложение 1 О различных подходах к одному из вопросов креационизма Приложение 2[233] Некоторые особенности психических способностей души: сердца, ума и воли Приложение 3 Приложение 4 О возникновении порочных помыслов у Адама и Евы до вкушения ими запретных плодов Приложение 5 О грехе Приложение 6 К вопросу о толковании Рим. 5: 12–15 Приложение 7 О страстях, как источниках греха Приложение 8 О наследственности[268] Приложение 9 Примеры некоторых типов временного разъединения души и тела, не приводящих к физической смерти Приложение 10 К вопросу об образе воплощения Сына Божия Приложение 11 К вопросу об искупительной жертве Иисуса Христа Приложение 12 Почему Иисус Христос назван первенцем из умерших (первенцем из мертвых) Приложение 13 К вопросу о всеобщем воскресении[322] Список цитируемой литературы О человеке или гимн венцу Божиего творения Религиозно-философская серия «очерки православной антропологии» О святоотеческом богословии Сведения об опубликованных работах П. В. Добросельского 1. Книги религиозно-философской серии «Очерки православной антропологии» 2. Статьи Петр Добросельский - О полемических аспектах происхождения, грехопадения и цели земной жизни человека - 7.1. О страстности рождения

Как отмечает Д. Гусев: «Вопрос о способе и образе распространения первородного греха составляет самый трудный пункт в христианском учении о первородном грехе – составляет то, что особенно таинственно в этом учении» (97: 48).

Известное общее решение этого вопроса заключается в том, что передача последствий первородного греха от родителей к детям происходит в акте плотского зачатия через чувственную похоть и мужское семя [1] . Иначе говоря, через страстное рождение (точнее – через страстное зачатие). При этом, по‑видимому, можно считать, что данные последствия передаются душе ребенка через невещественную похоть, а телу – через вещественное семя. Однако, с появлением методов искусственного зарождения, такое мнение необходимо пересмотреть (см. «Введение»).

Отметим, что «…для отцов Церкви термин “страстное рождение” в сотериологии является ключевым. Во‑первых, он выявляет причину, по которой невозможно спастись собственными силами, избавиться от наследия Адама, а во‑вторых, объясняет, почему Христос должен был родиться от Девы сверхъестественным образом. В‑третьих, становится понятной причина, по которой с апостольских времен Церковь совершает крещение младенцев» (129: 121).

При этом отцы Церкви страстность рождения называют:

• законом рождения: «Если закон рождения, согласно Максиму Исповеднику, является “седалищем первородного греха”, то рождение Спасителя происходит совершенно иным способом, без вожделения и бессеменно, наитием Святого Духа» (98: 52, 53);

• законом греха, или похотью: «прп. Иоанн Дамаскин, прп. Максим Исповедник и блж. Августин под законом греховным, вошедшим в нашу природу из‑за преступления заповеди прародителями, имеют в виду похоть. “Одного лишь закона рождения достаточно, чтобы стать для всех причиной погибели”» (см. прим. 55 в 98: 59).

В работе 181 приводится расширенное значение термина «страстное рождение», под которым понимается не только наличие чувственной похоти, но и несвободное (в отношении рождаемого) рождение.

Действительно, мы являемся на свет невольно. По данному вопросу свт. Игнатий (Брянчанинов) говорит: «Являюсь в бытие бессознательно, без всякого со стороны моей согласия; увожусь из этой жизни против моей воли, в час неопределенный, непредугаданный. Являюсь и увожусь, как невольник» (39: 6). Однако, если под образом (способом) зачатия (оплодотворения) и рождения, которые передают первородный грех (воспроизводят «катастрофу, которая произошла с прародителями») понимать, как следует из 181: 272, несвободное (не зависимое от воли рождаемого) зачатие, вынашивание и рождение, то становится непонятным, каким образом и почему именно в данной несвободе и заключается способ передачи первородного греха. Ведь и младенцев крестят без участия их воли, то есть несвободно.

Но при этом младенцы, наоборот, излечиваются от некоторых последствий первородного греха. Другим таинством, совершаемым над младенцами без участия их воли и разума, является Евхаристия, которая также оказывает положительное воздействие на их духовный и телесный мир. Это обусловлено тем, что несмотря на несвободное в отношение младенцев святое Причащение, на них также распространяются слова Спасителя: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день… Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6: 54, 56).

Исходя из сказанного в настоящем разд. 7.1, страстность рождения, связанную с вожделением (плотской похотью) и семенем, следовало бы считать корнем, источником, причиной и каналом передачи последствий первородного греха. Однако, как уже указывалось выше (см. «Введение»), с появлением возможности искусственного зарождения (беспохотливого семенного оплодотворения и беспохотливого бессеменного зарождения – клонирования), необходимо внести соответствующие коррективы в понимание способа (механизма) передачи последствий первородного греха.

Данной проблеме, а также смежным с ним аспектам и посвящена настоящая глава. При этом вначале рассматривается вопрос о том, являются ли чувства сексуального влечения и удовлетворения (называемые «плотской похотью») сами по себе чем то порочным, постыдным и греховным. Затем рассматривается клонирование, как метод зарождения вне похоти и семени. Далее – последовательно рассказывается: о некоторых особенностях передачи как физических последствий грехопадения прародителей (смертности, страстности, тленности), так и духовных последствий; о том, что определяет судьбу человека; о Крещении, как надежном средстве нейтрализации духовных последствий первородного греха.