В ряде случаев психику отождествляют с душой. Одна­ко известны многочисленные случаи психических заболе­ваний человека, связанные, например, с ушибами головы и сотрясением головного мозга. Как очевидно, физические воздействия на вещественный мозг, приводящие к наруше­нию его работы или его разрушению, не могут вызвать по­вреждение невещественной и бессмертной души. Таким образом психика не есть собственно душа. Так что же та­кое психика человека? Является ли она наукой о нервной системе (в частности, о мозге), или учением о душе, или представляет собою более сложное комплексное поня­тие? Каково соотношение психики с душою и телом? Ка­ковы особенности психических сил души? На этот и дру­гие вопросы, касающиеся общих аспектов психики, как раз и сделана попытка ответить в настоящей книге.

ISBN 5-7877-0028-6

Петр Владимирович Добросельский - Общие аспекты психики - или введение в православную психологию - Содержание От автора От издательства Предисловие Введение. Общие сведения о психологии и психики Глава 1. Материалистический подход к понятию «психика»

Глава 2. Идеалистический подход к понятию «психика»

Глава 3. Святоотеческий или комплексный подход к понятию «психика» 3.1. Общие сведения

Глава 4. Происхождение психики и ее структура

Глава 5. Основные возможности (психические способности) души

Глава 6. О телесных органах (частях тела), являющихся органами (инструментами) души для проявления ее психических способностей в физическом мире

Глава 7. Некоторые особенности психических способностей души (сердца, ума и воли) 7.1. Общие сведения 7.2. О духовной векторности психических способностей души О сердце Об уме О воле 7.3. Об иерархии психических способностей души 7.4. О коррелятивности психических способностей души

Глава 8. Различие психических способностей человека до и после первородного греха 8.1. Состояние первозданного человека . . О физическом состоянии прародителей О духовном состоянии прародителей 8.2. Состояние человека после его грехопадения в раю 8.2.1. О смерти духовной и физической 8.2.2. Об искажении образа Божьего в человеке 8.2.3. О страстях Общие сведения Классификация страстей 8.3. О соотношении духовного и физического состояния человека до и после грехопадения в раю

Глава 9. Святоотеческая психотерапия, как универсальное и действенное лечебное средство для человека (т.е. его души и тела) 9.1. Общие сведения 9.2. Обоснование святоотеческой психотерапии

Глава 10. К вопросу о терминологии

Заключение

Приложения Тематические цитаты (определения терминов «психология» и «психика») О создании Адама А) Обзор мнений Б) Анализ мнений 3. К вопросу о том, что в падении прародителей основную роль сыграла их чувственная сторона и что прародители впали в порочные помыслы до вкушения ими запретных плодов Тематические цитаты 4. Об образе и подобии Божьем в человеке

Цитируемая литература Примечания

Петр Владимирович Добросельский - Общие аспекты психики - или введение в православную психологию - Ведение. Общие сведения о психологии и психике

А). Психология зародилась еще в глубокой древности в недрах философии и длительное время развива­лась как одно из ее направлений (1: 476). В 1870—80—х гг. психология складывается как само­стоятельная дисциплина (область знания), отличная от философии и физиологии (2. См. «Психология»). Ее основоположником считается древнегреческий философ и ученый Аристотель (384-322 гг. до н. э.) (1: 43), создавший первую психологическую систему. Принципы и главные понятия этой системы изложе­ны в трактате «О душе», ее важные положения содер­жатся в других сочинениях: «Этика», «Риторика», «Метафизика», «История животных» (15. См. «Арис­тотель»).

Таким образом, психология является одной из древних наук. Вместе с этим психология является и од­ним из самых важных и значимых учений для человека, поскольку представляет собой собственно (непосредст­венно) учение о человеке, охватывающее сокровенную сторону его природы, и включающее в себя методы ди­агностики и лечения психики, этой таинственной части человеческого естества.

В словаре практического психолога отмечается, что «в системе наук психология занимает совершенно особое место. Причины:

она — наука о самом сложном, что пока известно человечеству;

в ней как бы сливаются объект и субъект познания; только в ней мысль совершает поворот на себя, только в ней научное сознание человека становится его научным самосознанием;

ее практические следствия уникальны — они не только несоизмеримо значительнее результатов дру­гих наук, но и качественно иные: поскольку познать нечто — это значит овладеть им и научиться управ­лять, а управление своими психическими процессами, функциями и способностями — задача самая гранди­озная; к тому же, познавая себя, человек тем самым себя изменяет» (13. См. «Психология»).

Б). Этимология слов (терминов) «психика» и «психология» — греческая. Слово «психика» происходит, по одному мнению, от греческого слова psyche — ду­ша (см. «Психика», например, в 1; 174), по другому мнению — от греческого слова: psychikos (psychikys) — душевный (относящийся к душе, душевным свойст­вам) (см. «Психика», например, в 3; 4; 5: 8; 173; 345). Слово «психология» образовано от двух греческих слов: psyche (душа) и logos — учение, слово (1: 476) и дословно означает «учение (наука) о душе». С линг­вистической точки зрения слова «психика» и «душа» являются синонимами5. Однако со временем смысл этих двух слов существенно разошелся. Такое положе­ние обусловлено искажением, при одностороннем ма­териалистическом подходе, самого понятия «психика» (изучение которой и составляет предмет психологии), а следовательно и соответствующего ему (связанного с ним) понятия «психология» (то есть, учения о пси­хике).

Русский религиозный философ С. Л. Франк в 1916 г. писал: «Будущий историк нашей современной духовной культуры, вероятно, с удивлением отметит, как один из характернейших ее признаков, отсутствие в ней какого-либо определенного и признанного уче­ния о сущности человеческой души и о месте челове­ка и его духовной жизни в общей системе сущего ... человечество, по-видимому, способно терять научный интерес к себе самому и жить, не понимая смысла и существа своей жизни. Так, по крайней мере, обсто­ит дело с нашей эпохой, начиная с момента, когда единственным официально признанным философ­ским учением о человеческой жизни стала так назы­ваемая эмпирическая психология, которая сама объ­явила себя "психологией без души".

М., Благовест, 2008 г. - 351 с.