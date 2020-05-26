Добросельский - Общие аспекты психики
В ряде случаев психику отождествляют с душой. Однако известны многочисленные случаи психических заболеваний человека, связанные, например, с ушибами головы и сотрясением головного мозга. Как очевидно, физические воздействия на вещественный мозг, приводящие к нарушению его работы или его разрушению, не могут вызвать повреждение невещественной и бессмертной души. Таким образом психика не есть собственно душа. Так что же такое психика человека? Является ли она наукой о нервной системе (в частности, о мозге), или учением о душе, или представляет собою более сложное комплексное понятие? Каково соотношение психики с душою и телом? Каковы особенности психических сил души? На этот и другие вопросы, касающиеся общих аспектов психики, как раз и сделана попытка ответить в настоящей книге.
Петр Владимирович Добросельский - Общие аспекты психики - или введение в православную психологию
М., Благовест, 2008 г. - 351 с.
ISBN 5-7877-0028-6
Петр Владимирович Добросельский - Общие аспекты психики - или введение в православную психологию - Содержание
От автора
От издательства
Предисловие
Введение. Общие сведения о психологии и психики
- Глава 1. Материалистический подход к понятию «психика»
- Глава 2. Идеалистический подход к понятию «психика»
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Глава 3. Святоотеческий или комплексный подход к понятию «психика»
- 3.1. Общие сведения
- Глава 4. Происхождение психики и ее структура
- Глава 5. Основные возможности (психические способности) души
- Глава 6. О телесных органах (частях тела), являющихся органами (инструментами) души для проявления ее психических способностей в физическом мире
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Глава 7. Некоторые особенности психических способностей души (сердца, ума и воли)
- 7.1. Общие сведения
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7.2. О духовной векторности психических способностей души
- О сердце
- Об уме
- О воле
- 7.3. Об иерархии психических способностей души
- 7.4. О коррелятивности психических способностей души
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Глава 8. Различие психических способностей человека до и после первородного греха
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8.1. Состояние первозданного человека . .
- О физическом состоянии прародителей
- О духовном состоянии прародителей
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8.2. Состояние человека после его грехопадения в раю
- 8.2.1. О смерти духовной и физической
- 8.2.2. Об искажении образа Божьего в человеке
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8.2.3. О страстях
- Общие сведения
- Классификация страстей
- 8.3. О соотношении духовного и физического состояния человека до и после грехопадения в раю
- 8.1. Состояние первозданного человека . .
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Глава 9. Святоотеческая психотерапия, как универсальное и действенное лечебное средство для человека (т.е. его души и тела)
- 9.1. Общие сведения
- 9.2. Обоснование святоотеческой психотерапии
- Глава 10. К вопросу о терминологии
- Заключение
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Приложения
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Тематические цитаты (определения терминов «психология» и «психика»)
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О создании Адама
- А) Обзор мнений
- Б) Анализ мнений
- О создании Адама
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3. К вопросу о том, что в падении прародителей основную роль сыграла их чувственная сторона и что прародители впали в порочные помыслы до вкушения ими запретных плодов
- Тематические цитаты
- 4. Об образе и подобии Божьем в человеке
- Тематические цитаты (определения терминов «психология» и «психика»)
Цитируемая литература
Примечания
Петр Владимирович Добросельский - Общие аспекты психики - или введение в православную психологию - Ведение. Общие сведения о психологии и психике
А). Психология зародилась еще в глубокой древности в недрах философии и длительное время развивалась как одно из ее направлений (1: 476). В 1870—80—х гг. психология складывается как самостоятельная дисциплина (область знания), отличная от философии и физиологии (2. См. «Психология»). Ее основоположником считается древнегреческий философ и ученый Аристотель (384-322 гг. до н. э.) (1: 43), создавший первую психологическую систему. Принципы и главные понятия этой системы изложены в трактате «О душе», ее важные положения содержатся в других сочинениях: «Этика», «Риторика», «Метафизика», «История животных» (15. См. «Аристотель»).
Таким образом, психология является одной из древних наук. Вместе с этим психология является и одним из самых важных и значимых учений для человека, поскольку представляет собой собственно (непосредственно) учение о человеке, охватывающее сокровенную сторону его природы, и включающее в себя методы диагностики и лечения психики, этой таинственной части человеческого естества.
В словаре практического психолога отмечается, что «в системе наук психология занимает совершенно особое место. Причины:
- она — наука о самом сложном, что пока известно человечеству;
- в ней как бы сливаются объект и субъект познания; только в ней мысль совершает поворот на себя, только в ней научное сознание человека становится его научным самосознанием;
- ее практические следствия уникальны — они не только несоизмеримо значительнее результатов других наук, но и качественно иные: поскольку познать нечто — это значит овладеть им и научиться управлять, а управление своими психическими процессами, функциями и способностями — задача самая грандиозная; к тому же, познавая себя, человек тем самым себя изменяет» (13. См. «Психология»).
Б). Этимология слов (терминов) «психика» и «психология» — греческая. Слово «психика» происходит, по одному мнению, от греческого слова psyche — душа (см. «Психика», например, в 1; 174), по другому мнению — от греческого слова: psychikos (psychikys) — душевный (относящийся к душе, душевным свойствам) (см. «Психика», например, в 3; 4; 5: 8; 173; 345). Слово «психология» образовано от двух греческих слов: psyche (душа) и logos — учение, слово (1: 476) и дословно означает «учение (наука) о душе». С лингвистической точки зрения слова «психика» и «душа» являются синонимами5. Однако со временем смысл этих двух слов существенно разошелся. Такое положение обусловлено искажением, при одностороннем материалистическом подходе, самого понятия «психика» (изучение которой и составляет предмет психологии), а следовательно и соответствующего ему (связанного с ним) понятия «психология» (то есть, учения о психике).
Русский религиозный философ С. Л. Франк в 1916 г. писал: «Будущий историк нашей современной духовной культуры, вероятно, с удивлением отметит, как один из характернейших ее признаков, отсутствие в ней какого-либо определенного и признанного учения о сущности человеческой души и о месте человека и его духовной жизни в общей системе сущего ... человечество, по-видимому, способно терять научный интерес к себе самому и жить, не понимая смысла и существа своей жизни. Так, по крайней мере, обстоит дело с нашей эпохой, начиная с момента, когда единственным официально признанным философским учением о человеческой жизни стала так называемая эмпирическая психология, которая сама объявила себя "психологией без души".
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