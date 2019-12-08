Добросельский - Размышления о цели и смысле земной жизни человека
В наше время, в связи с тяжелым наследством, оставленным длительным богоборческим и тоталитарным периодом (по-видимому, можно даже говорить и о некоторой генетической составляющей этого наследства), духовность человека и ее развитие приобретает особую актуальность. Действительно, еще сильны устремления к ложным сокровищам, которые становятся для человека ложными и лукавыми богами. Речь идет о властолюбии, славолюбии, сластолюбии, сребролюбии, — являющимися по христианским понятиям злейшими страстями, преградами на пути спасения человека и орудиями дьявола.
Также следует отметить и лицеприятие (т. е. человекоугодничество или человекопоклонство для личной выгоды, включая лесть) и лицемерие (т. е. прикрытие своего поведения различными формами неискренности, включая притворную добродетель), которые весьма распространены в различных сферах человеческой деятельности. По мнению доктора медицинских наук, проф. иеромонаха Анатолия (Берестова): «Настоящее человечество ушло столь далеко от своего первоисточника — Бога и зашло в такой нравственный тупик, что, если не повернется к своему Первообразу, то ему грозит физическое и нравственное самоуничтожение. Человечество в наше время стоит перед опасностью гораздо более серьезной, чем ядерная, эта опасность — распад духа, падение в бездну греха» (94:44,45).
Петр Добросельский - Размышления о цели и смысле земной жизни человека
М.: Оранта, 2017. - 368 с. (Хрисrианская антропология и современносrъ. Вып. 2)
ISBN 978-5-4247-0065-1
Петр Добросельский - Размышления о цели и смысле земной жизни человека - Содержание
Об авторе
От издательства
Предисловие
- 1. О вопросах духовности и выбора жизненного пути
- 2. О настоящей книге
Ведение
- Глава 1. Общие аспекты подхода к понятиям "цель" и "смысл" жизни (тематические цитаты)
- Глава 2. Определение тематических понятий
- Глава 3. О психической основе выбора цели жизни
- Глава 4. Об особенностях выбора цели жизни
- Глава 5. Вопросы о достоверности загробной жизни
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Глава 6. О христианской точке зрения на цель жизни
- 6.1. Цель земной жизни христианина (тематические цитаты)
- 6.2. О синергии воли человеческой и воли божественной
- 6.3. О блаженстве праведных в Царстве Небесном или о сокровищах вечных
- Глава 7. Сравнение различных точек зрения на цель жизни
Заключение
Приложения
- Приложение 1. Побуждение к творению мира и цели творения
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Приложение 2. Некоторые особенности психических сил души: сердца, ума и воли
- 2.1. Общие сведения
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2.2. О духовной векторности психических сил души
- 2.2.1. О сердце
- 2.2.2. Об уме
- 2.2.3. О воле
- 2.3. Об иерархии психических сил души
- 2.4. О коррелятивности психических сил души
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Приложеиие 2. Сведения о заrробной жизни
- 3.1. О сознательном состоянии душ после физической смерти тела
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3.2. Явления душ умерших живым людям
- 3.2.1. Типы явлений душ умерших
- 3.2.2. Примеры явлений душ умерших по соизволению Божьему (тематические цитаты)
- 3.3. Непосредственная демонстрация загробной жизни (Царства Небесного или ада), живущим на земле людям
- 3.4. Общение с духами (ангелами)
- 3.5. Воскресшие из мертвых и пережившие клиническую смерть
- 3.6. Боrообщение, как непосредственный мистический опыт
- Приложение 4. Почему в црироде человека заложена возможность rpexa
Список цитируемой литературы
Петр Добросельский - Размышления о цели и смысле земной жизни человека - От издательства
Данная книга посвящена рассмотрению важнейшей и основополагающей для человека проблемы — цели и смысла его земной жизни. Над этим извечным вопросом, в той или иной степени, задумывается практически каждый из нас. Автор отмечает, что стремление к счастью заложено в природе человека и является общей для всех психической основой выбора цели жизни, вне зависимости от мировоззрения человека. При этом основным критерием, определяющим принципиальную направленность выбора цели жизни, является отношение к физической (телесной) смерти, или — к бессмертию души. Так, при религиозном подходе, временная земная жизнь уже воспринимается как путь в Царство Небесное. Учитывая важность уверенности в загробной жизни при выборе цели жизни земной, в книге большое внимание уделяется вопросам достоверности бессмертия души и приводятся различные пути опытного получения информации о загробном мире, включая явления душ умерших. Автор подробно рассматривает и обосновывает христианскую точку зрения, полагающую целью земной жизни христианина — вечное блаженство в соединении с Богом, а смыслом жизни — достижение этого блаженства или подготовку к жизни вечной.
Большое количество святоотеческих цитат, приведенных в основном тексте книги, сносках и приложениях, способствует более полному раскрытию данной темы. Мы надеемся, что представляемая книга будет полезна и интересна для самой широкой аудитории, включающей и воцерковлённого читателя, и только начинающих свой путь в духовном развитии, и специалистов в области богословия, философии, психологии, педагогики. Свои отзывы и пожелания по данной работе (ее содержанию и оформлению) просим присылать по электронному адресу православного московского издательства «ОРАНТА»: http://www.oranta-kniga.ru/. Полученная от читателей информация будет использована при издании (переиздании) книг популярной религиозно-философской серии «Христианская антропология и современность».
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