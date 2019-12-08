В наше время, в связи с тяжелым наследством, оставленным длительным богоборческим и тоталитарным периодом (по-видимому, можно даже говорить и о некоторой генетической составляющей этого наследства), духовность человека и ее развитие приобретает особую актуальность. Действительно, еще сильны устремления к ложным сокровищам, которые становятся для человека ложными и лукавыми богами. Речь идет о властолюбии, славолюбии, сластолюбии, сребролюбии, — являющимися по христианским понятиям злейшими страстями, преградами на пути спасения человека и орудиями дьявола.

Также следует отметить и лицеприятие (т. е. человекоугодничество или человекопоклонство для личной выгоды, включая лесть) и лицемерие (т. е. прикрытие своего поведения различными формами неискренности, включая притворную добродетель), которые весьма распространены в различных сферах человеческой деятельности. По мнению доктора медицинских наук, проф. иеромонаха Анатолия (Берестова): «Настоящее человечество ушло столь далеко от своего первоисточника — Бога и зашло в такой нравственный тупик, что, если не повернется к своему Первообразу, то ему грозит физическое и нравственное самоуничтожение. Человечество в наше время стоит перед опасностью гораздо более серьезной, чем ядерная, эта опасность — распад духа, падение в бездну греха» (94:44,45).

Петр Добросельский - Размышления о цели и смысле земной жизни человека

М.: Оранта, 2017. - 368 с. (Хрисrианская антропология и современносrъ. Вып. 2)

ISBN 978-5-4247-0065-1

Петр Добросельский - Размышления о цели и смысле земной жизни человека - Содержание

Об авторе

От издательства

Предисловие

1. О вопросах духовности и выбора жизненного пути

2. О настоящей книге

Ведение

Глава 1. Общие аспекты подхода к понятиям "цель" и "смысл" жизни (тематические цитаты)

Глава 2. Определение тематических понятий

Глава 3. О психической основе выбора цели жизни

Глава 4. Об особенностях выбора цели жизни

Глава 5. Вопросы о достоверности загробной жизни

Глава 6. О христианской точке зрения на цель жизни 6.1. Цель земной жизни христианина (тематические цитаты) 6.2. О синергии воли человеческой и воли божественной 6.3. О блаженстве праведных в Царстве Небесном или о сокровищах вечных

Глава 7. Сравнение различных точек зрения на цель жизни

Заключение

Приложения

Приложение 1. Побуждение к творению мира и цели творения

Приложение 2. Некоторые особенности психических сил души: сердца, ума и воли 2.1. Общие сведения 2.2. О духовной векторности психических сил души 2.2.1. О сердце 2.2.2. Об уме 2.2.3. О воле 2.3. Об иерархии психических сил души 2.4. О коррелятивности психических сил души

Приложеиие 2. Сведения о заrробной жизни 3.1. О сознательном состоянии душ после физической смерти тела 3.2. Явления душ умерших живым людям 3.2.1. Типы явлений душ умерших 3.2.2. Примеры явлений душ умерших по соизволению Божьему (тематические цитаты) 3.3. Непосредственная демонстрация загробной жизни (Царства Небесного или ада), живущим на земле людям 3.4. Общение с духами (ангелами) 3.5. Воскресшие из мертвых и пережившие клиническую смерть 3.6. Боrообщение, как непосредственный мистический опыт

Приложение 4. Почему в црироде человека заложена возможность rpexa

Список цитируемой литературы

Петр Добросельский - Размышления о цели и смысле земной жизни человека - От издательства

Данная книга посвящена рассмотрению важнейшей и основополагающей для человека проблемы — цели и смысла его земной жизни. Над этим извечным вопросом, в той или иной степени, задумывается практически каждый из нас. Автор отмечает, что стремление к счастью заложено в природе человека и является общей для всех психической основой выбора цели жизни, вне зависимости от мировоззрения человека. При этом основным критерием, определяющим принципиальную направленность выбора цели жизни, является отношение к физической (телесной) смерти, или — к бессмертию души. Так, при религиозном подходе, временная земная жизнь уже воспринимается как путь в Царство Небесное. Учитывая важность уверенности в загробной жизни при выборе цели жизни земной, в книге большое внимание уделяется вопросам достоверности бессмертия души и приводятся различные пути опытного получения информации о загробном мире, включая явления душ умерших. Автор подробно рассматривает и обосновывает христианскую точку зрения, полагающую целью земной жизни христианина — вечное блаженство в соединении с Богом, а смыслом жизни — достижение этого блаженства или подготовку к жизни вечной.

Большое количество святоотеческих цитат, приведенных в основном тексте книги, сносках и приложениях, способствует более полному раскрытию данной темы. Мы надеемся, что представляемая книга будет полезна и интересна для самой широкой аудитории, включающей и воцерковлённого читателя, и только начинающих свой путь в духовном развитии, и специалистов в области богословия, философии, психологии, педагогики. Свои отзывы и пожелания по данной работе (ее содержанию и оформлению) просим присылать по электронному адресу православного московского издательства «ОРАНТА»: http://www.oranta-kniga.ru/. Полученная от читателей информация будет использована при издании (переиздании) книг популярной религиозно-философской серии «Христианская антропология и современность».