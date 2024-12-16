Добротолюбіє
Бог – блаженне Буття, найдосконаліша Досконалість, всякого блага й добра діяльне преблаге і найвище Начало, за своїм богоначальним промислом від віку призначив обоження людини. Отак від початку про неї в собі вчинивши раду, у час, коли зволив, став свій задум сповнювати. Тож, “узявши від землі тіло, а від себе вклавши душу, сотворив ніби якийсь інший світ, у малому – великий за многотою і багатством дарів, і поставив доглядати чуттєві сотворіння і пізнавати тайни духовних”, – за словами великого Григорія Богослова. І чим же ж є людина, як не майстерним витвором і боготворним образом, наповненим усіма дарами? Також і заповідь їй дав, аби випробувати її владарювання, і залишив людину на її власну волю, щоб по своїй волі вибрала дане їй і, як нагороду за збереження заповіді, прийняла істинну благодать обоження, і стала во віки осінена найчистішим світлом. Однак, о лукава злобо й заздросте! Не дав цьому звершитися древній начальник злоби. “Позаздрив Він Творцеві й творінню, – каже божественний Максим, – йому нехай не явиться дія сили всехвальної благості, котра боготворить людину”. Він же, щоб людина за обоженням не стала причасницею цієї надприродної слави, обманув довірливу людину лестощами, себто красномовними порадами, і схилив переступити боготворну заповідь.
І божественної слави – о горе – її позбавив, почуваючись після цього як якийсь олімпійський переможець, бо зміг зупинити сповнення предвічної Божої ради. Та оскільки, за божественними словами, рада Божа про обоження людської природи “триває по віки” і “помисли серця його з роду в рід”(Пс. 32, 11; Прип. 19, 21), – діла промислу й суду, що ведуть до цього призначення і в теперішньому, і майбутньому віці мають незмінно збутися, за поясненням божественного Максима, то благоволив в останні дні за благістю сам – Богоначальніше Слово Отче – скинути ради князів тьми, звершити і на ділі сповнити древню істинну свою раду, яку визначив. І ось за благоволінням Отця і зі співдією Святого Духа воплотився і нашу природу прийняв, і обожив її, ще й спасительні і богодійні заповіді свої нам дарував, і досконалу благодать всесвятого Духа свого посіяв у серцях наших при хрещенні, як сім’я божественне, і, за словом божественного євангелиста, дав нам, – що за Його животворними заповідями (Мт. 25, 15) і духовним переходом від віку до віку проживаємо і, сповняючи їх, благодать, що в нас, незагасною зберігаємо, – силу наостанку плід принести і чадами Його бути, і обожитися, досягнувши звершености мужа, “у міру повного зросту повноти Христа” (Еф. 4, 13).
Він був кінцем і звершенням усього промислу Слова щодо нас. Але горе! Годилось би тут зітхнути тяжко, разом із божественним Золотоустим. Такої-бо ми благодаті удостоїлися, і такого благородства вдостоїлись, що душа наша, очищена в хрещенні Святим Духом, світиться ясніше від сонця. Та прийняли ми цю найбоговиднішу світлість немовлятами, тому, осліпившись від незнання, а ще більше від темної ночі житейських клопотів, стільки благодаті поховали під пристрастями, що хвилюємося, аби не погас цілковито дух Божий, що в нас. Горе немочі нашій, бо погубила нас злоба і негідна наша пристрасть до чуттєвих речей! Богомудрі отці добирали способу, як це виправити, і досягнути цілковитої тверезости, й уважности в усьому і береження ума, щоби відразу їм здобути благодать, себто щоб до Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого, безнастанно молитися, не просто умом, і устами (1 Сл. 5, 1), це-бо відоме всім, хто хоче жити благочесно, і легке для кожного, але, звернувши весь ум до внутрішньої людини, в самій глибині серця призивати всесвяте ім’я Господа і в Нього просити милости, зважаючи тільки на прості слова молитви.
Добротолюбіє, або Слова й глави священного тверезіння, вибрані з творів святих і богонатхненних отців
Видання друге, виправлене
Львів: Свічадо, 2024, 800 с.
ISBN 978-966-938-862-9
Добротолюбіє, або Слова й глави священного тверезіння, вибрані з творів святих і богонатхненних отців - Зміст
ЧАСТИНА ПЕРША
- Передмова
- Святого отця нашого Антонія Великого настанови у 170 главах про звичаї людські і благе життя
- Преподобного і богоносного отця нашого Марка Подвижника про закон духовний 200 глав
- Того самого про тих, які думають оправдатися ділами, 226 глав
- Того самого преподобного й богоносного отця нашого Марка Подвижника послання до Миколая-інока
- Преподобного отця нашого Симеона Нового Богослова 152 діяльні та богословські глави
- Того самого преподобного отця нашого Симеона Нового Богослова Слово про віру й повчання для тих, котрі кажуть, що неможливо тим, котрі перебувають у світі і мають житейські турботи, досягти досконалости в чеснотах, і розповідь про це на початку вельми корисна
- Того ж самого отця нашого Симеона Нового Богослова Слово про три способи молитви
- Святого отця нашого Григорія Синаїта глави, у грецькому тексті укладені акровіршем, вельми корисні
- Слова різні про заповіді, догми, муки й обітування, а ще про помисли, пристрасті, чесноти, безмовність і молитву
- Того самого інші глави
- Того самого відомі роздуми про безмовність і молитву, а ще про ознаки благодаті та омани, про те, чим відрізняється гарячковість від енергії, і про те, що коли в нас нема наставника, ми легко піддаємося омані
- Того самого про безмовність і два способи молитви в 15-х главах
- Того самого преподобного отця нашого Григорія Синаїта глави про безмовність Про те, як подобає безмовному сидіти й творити молитву Уривок із житія преподобного отця нашого Максима на ім’я Капсокаливіт
- Інок Теофан, коли був в умилінні, уклав Драбину божественних дарів, що її богоносні отці знають із досвіду
ЧАСТИНА ДРУГА
- Ісихія пресвітера душекорисне й спасенне Слово до Теодула про тверезість і чесноту
- Початок та істинна запорука просвічення душі: глави-відповіді та молитовні глави
- Преподобного отця нашого Філотея Синайського 40 глав про тверезість
- Слово Никифора-монаха про тверезість і береження серця, повне немалої користи
- Слово Теоліпта, митрополита Філадельфійського, що пояснює сокровенне в Христі діяння і коротко описує труд монашого чину
- Того самого Теоліпта Філадельфійського
- Глави про молитву блаженного Каліста, патріярха
- Іноків Каліста та Ігнатія Ксантопулів
- Майстерність і правило, звершене з Божою допомогою, про що свідчать святі: про тих, що хочуть безмовно в іночестві пожити, про їхнє пробування й проживання, і харчі їхні, і про те, причиною яких і скількох благ буває безмовність для тих, що з розумінням проходять її
- Про монашество у Євагрія-монаха, що навчає, як подобає подвизатися і безмовствувати
- Того самого Євагрія-монаха глави про відмінність між пристрастями й помислами
- Того самого із глав про тверезість
ЧАСТИНА ТРЕТЯ
- Святого Ісаї Пустельника 27 глав про береження ума
- Початок з Богом цієї книги преподобного й богоносного отця нашого, священномученика Петра Дамаскина
- Того самого преподобного отця нашого Петра Дамаскина книга друга. 4 короткі слова, повні духовного знання
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА
- Преподобного отця нашого Йоана, єпископа Карпатійського, до іноків, що писали йому з Індії, 100 утішительних глав
- Блаженного Йоана Карпатійського Слово подвижницьке і вельми утішительне до іноків з Індії, що просили про нього
- Блаженного Діадоха, єпископа Ілірика Фотікійського, Слово подвижницьке із 100 глав, а перед ними подано 10 границь
- Блаженного Діадоха, єпископа Ілірика Фотікійського, 100 діяльних глав про духовне знання й розсуд, про те, якого знання треба досягти для досконалости, яку показав нам Господь, і про те, щоб кожен, за словами євангельської притчі, був словесним насінням, що приносить плоди
- Микити, преподобного монаха і пресвітера святішої обителі Студійської, Діяльних глав сотня перша
- Того самого природних глав друга сотня про очищення ума
- Того самого Микити третя сотня глав про любов і досконалість життя
- Глави Каліста Катафагіота
- Спосіб уважної молитви святішого Каліста, патріярха Константинопольського
- Того самого коротко про молитву
- Про авву Филимона Слово вельми корисне
- Діяльні глави преподобного отця нашого Теодора Едеського
- Того самого преподобного отця нашого Теодора Слово умоглядне
- Передмова
ЦВІТОЗІБРАННЯ
- Поради ревних любомудреців. Любомудрствував над ними й уклав їх Ілля – найсмиренніший пресвітер, якого називають Екдиком. Коли прочитаєш усе за порядком, знайдеш тут джерело, що виточує росу повчальних слів
- Того самого споглядальні глави
- Ум, узятий на висоту споглядання, просвічується, прочитавши ці слова, а коли впадає в пристрасть, тоді, навпаки, потьмарюється
- Того самого глави діяльні і споглядальні
- Тут поле, повне плодів духовного діяння і споглядання
- Про преподобного Касіяна
- Святий Касіян Римлянин про вісім пристрасних помислів
- Того самого преподобного Касіяна до ігумена Леонтина про святих отців, що в скиту, і про розсудливість Слово, повне великої користи
- Преподобного отця нашого Ніла-посника передмова про молитву
- Того самого преподобного і богоносного отця нашого Ніла-посника Слово подвижницьке вельми потрібне і корисне
Післяслово
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