Бог – блаженне Буття, найдосконаліша Досконалість, всякого блага й добра діяльне преблаге і найвище Начало, за своїм богоначальним промислом від віку призначив обоження людини. Отак від початку про неї в собі вчинивши раду, у час, коли зволив, став свій задум сповнювати. Тож, “узявши від землі тіло, а від себе вклавши душу, сотворив ніби якийсь інший світ, у малому – великий за многотою і багатством дарів, і поставив доглядати чуттєві сотворіння і пізнавати тайни духовних”, – за словами великого Григорія Богослова. І чим же ж є людина, як не майстерним витвором і боготворним образом, наповненим усіма дарами? Також і заповідь їй дав, аби випробувати її владарювання, і залишив людину на її власну волю, щоб по своїй волі вибрала дане їй і, як нагороду за збереження заповіді, прийняла істинну благодать обоження, і стала во віки осінена найчистішим світлом. Однак, о лукава злобо й заздросте! Не дав цьому звершитися древній начальник злоби. “Позаздрив Він Творцеві й творінню, – каже божественний Максим, – йому нехай не явиться дія сили всехвальної благості, котра боготворить людину”. Він же, щоб людина за обоженням не стала причасницею цієї надприродної слави, обманув довірливу людину лестощами, себто красномовними порадами, і схилив переступити боготворну заповідь.

І божественної слави – о горе – її позбавив, почуваючись після цього як якийсь олімпійський переможець, бо зміг зупинити сповнення предвічної Божої ради. Та оскільки, за божественними словами, рада Божа про обоження людської природи “триває по віки” і “помисли серця його з роду в рід”(Пс. 32, 11; Прип. 19, 21), – діла промислу й суду, що ведуть до цього призначення і в теперішньому, і майбутньому віці мають незмінно збутися, за поясненням божественного Максима, то благоволив в останні дні за благістю сам – Богоначальніше Слово Отче – скинути ради князів тьми, звершити і на ділі сповнити древню істинну свою раду, яку визначив. І ось за благоволінням Отця і зі співдією Святого Духа воплотився і нашу природу прийняв, і обожив її, ще й спасительні і богодійні заповіді свої нам дарував, і досконалу благодать всесвятого Духа свого посіяв у серцях наших при хрещенні, як сім’я божественне, і, за словом божественного євангелиста, дав нам, – що за Його животворними заповідями (Мт. 25, 15) і духовним переходом від віку до віку проживаємо і, сповняючи їх, благодать, що в нас, незагасною зберігаємо, – силу наостанку плід принести і чадами Його бути, і обожитися, досягнувши звершености мужа, “у міру повного зросту повноти Христа” (Еф. 4, 13).

Він був кінцем і звершенням усього промислу Слова щодо нас. Але горе! Годилось би тут зітхнути тяжко, разом із божественним Золотоустим. Такої-бо ми благодаті удостоїлися, і такого благородства вдостоїлись, що душа наша, очищена в хрещенні Святим Духом, світиться ясніше від сонця. Та прийняли ми цю найбоговиднішу світлість немовлятами, тому, осліпившись від незнання, а ще більше від темної ночі житейських клопотів, стільки благодаті поховали під пристрастями, що хвилюємося, аби не погас цілковито дух Божий, що в нас. Горе немочі нашій, бо погубила нас злоба і негідна наша пристрасть до чуттєвих речей! Богомудрі отці добирали способу, як це виправити, і досягнути цілковитої тверезости, й уважности в усьому і береження ума, щоби відразу їм здобути благодать, себто щоб до Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого, безнастанно молитися, не просто умом, і устами (1 Сл. 5, 1), це-бо відоме всім, хто хоче жити благочесно, і легке для кожного, але, звернувши весь ум до внутрішньої людини, в самій глибині серця призивати всесвяте ім’я Господа і в Нього просити милости, зважаючи тільки на прості слова молитви.

Добротолюбіє, або Слова й глави священного тверезіння, вибрані з творів святих і богонатхненних отців

Видання друге, виправлене

Львів: Свічадо, 2024, 800 с.

ISBN 978-966-938-862-9

Добротолюбіє, або Слова й глави священного тверезіння, вибрані з творів святих і богонатхненних отців - Зміст

ЧАСТИНА ПЕРША

Передмова

Святого отця нашого Антонія Великого настанови у 170 главах про звичаї людські і благе життя

Преподобного і богоносного отця нашого Марка Подвижника про закон духовний 200 глав

Того самого про тих, які думають оправдатися ділами, 226 глав

Того самого преподобного й богоносного отця нашого Марка Подвижника послання до Миколая-інока

Преподобного отця нашого Симеона Нового Богослова 152 діяльні та богословські глави

Того самого преподобного отця нашого Симеона Нового Богослова Слово про віру й повчання для тих, котрі кажуть, що неможливо тим, котрі перебувають у світі і мають житейські турботи, досягти досконалости в чеснотах, і розповідь про це на початку вельми корисна

Того ж самого отця нашого Симеона Нового Богослова Слово про три способи молитви

Святого отця нашого Григорія Синаїта глави, у грецькому тексті укладені акровіршем, вельми корисні

Слова різні про заповіді, догми, муки й обітування, а ще про помисли, пристрасті, чесноти, безмовність і молитву

Того самого інші глави

Того самого відомі роздуми про безмовність і молитву, а ще про ознаки благодаті та омани, про те, чим відрізняється гарячковість від енергії, і про те, що коли в нас нема наставника, ми легко піддаємося омані

Того самого про безмовність і два способи молитви в 15-х главах

Того самого преподобного отця нашого Григорія Синаїта глави про безмовність Про те, як подобає безмовному сидіти й творити молитву Уривок із житія преподобного отця нашого Максима на ім’я Капсокаливіт

Інок Теофан, коли був в умилінні, уклав Драбину божественних дарів, що її богоносні отці знають із досвіду

ЧАСТИНА ДРУГА

Ісихія пресвітера душекорисне й спасенне Слово до Теодула про тверезість і чесноту

Початок та істинна запорука просвічення душі: глави-відповіді та молитовні глави

Преподобного отця нашого Філотея Синайського 40 глав про тверезість

Слово Никифора-монаха про тверезість і береження серця, повне немалої користи

Слово Теоліпта, митрополита Філадельфійського, що пояснює сокровенне в Христі діяння і коротко описує труд монашого чину

Того самого Теоліпта Філадельфійського

Глави про молитву блаженного Каліста, патріярха

Іноків Каліста та Ігнатія Ксантопулів

Майстерність і правило, звершене з Божою допомогою, про що свідчать святі: про тих, що хочуть безмовно в іночестві пожити, про їхнє пробування й проживання, і харчі їхні, і про те, причиною яких і скількох благ буває безмовність для тих, що з розумінням проходять її

Про монашество у Євагрія-монаха, що навчає, як подобає подвизатися і безмовствувати

Того самого Євагрія-монаха глави про відмінність між пристрастями й помислами

Того самого із глав про тверезість

ЧАСТИНА ТРЕТЯ

Святого Ісаї Пустельника 27 глав про береження ума

Початок з Богом цієї книги преподобного й богоносного отця нашого, священномученика Петра Дамаскина

Того самого преподобного отця нашого Петра Дамаскина книга друга. 4 короткі слова, повні духовного знання

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА

Преподобного отця нашого Йоана, єпископа Карпатійського, до іноків, що писали йому з Індії, 100 утішительних глав

Блаженного Йоана Карпатійського Слово подвижницьке і вельми утішительне до іноків з Індії, що просили про нього

Блаженного Діадоха, єпископа Ілірика Фотікійського, Слово подвижницьке із 100 глав, а перед ними подано 10 границь

Блаженного Діадоха, єпископа Ілірика Фотікійського, 100 діяльних глав про духовне знання й розсуд, про те, якого знання треба досягти для досконалости, яку показав нам Господь, і про те, щоб кожен, за словами євангельської притчі, був словесним насінням, що приносить плоди

Микити, преподобного монаха і пресвітера святішої обителі Студійської, Діяльних глав сотня перша

Того самого природних глав друга сотня про очищення ума

Того самого Микити третя сотня глав про любов і досконалість життя

Глави Каліста Катафагіота

Спосіб уважної молитви святішого Каліста, патріярха Константинопольського

Того самого коротко про молитву

Про авву Филимона Слово вельми корисне

Діяльні глави преподобного отця нашого Теодора Едеського

Того самого преподобного отця нашого Теодора Слово умоглядне

Передмова

ЦВІТОЗІБРАННЯ

Поради ревних любомудреців. Любомудрствував над ними й уклав їх Ілля – найсмиренніший пресвітер, якого називають Екдиком. Коли прочитаєш усе за порядком, знайдеш тут джерело, що виточує росу повчальних слів

Того самого споглядальні глави

Ум, узятий на висоту споглядання, просвічується, прочитавши ці слова, а коли впадає в пристрасть, тоді, навпаки, потьмарюється

Того самого глави діяльні і споглядальні

Тут поле, повне плодів духовного діяння і споглядання

Про преподобного Касіяна

Святий Касіян Римлянин про вісім пристрасних помислів

Того самого преподобного Касіяна до ігумена Леонтина про святих отців, що в скиту, і про розсудливість Слово, повне великої користи

Преподобного отця нашого Ніла-посника передмова про молитву

Того самого преподобного і богоносного отця нашого Ніла-посника Слово подвижницьке вельми потрібне і корисне

Післяслово

Словничок