Большинство, если не все, детских работников согласится, что одной из самых больших проблем, с которыми мы сегодня сталкиваемся, является то, что огромное большинство мальчиков и девочек понимают библейские истины очень мало или совсем не понимают их. Это верно для многих стран, которые являются христианскими номинально (но не фактически).

В то же время все мы верим, что именно истина делает людей, в том числе мальчиков и девочек, свободными (Ин.8:32). Дети всего мира нуждаются в том, чтобы услышать и понять библейскую истину или доктрину и поступать в соответствии с ней.

«Итак вера от слышания, а слышание от Слова Божия» (Рим.10:17).

Но «как слышать без проповедующего?» (Рим.10:14).

Я написал эту книгу для детских работников, преследуя две цели:

Помочь им самим поразмыслить над библейскими доктринами, чтобы они сами лучше их понимали. Очевидно, что мы не можем преподавать то, чего сами ясно не понимаем.

Достаточно много детских работников, особенно молодых, говорило мне о своем желании иметь книгу о доктринах, которую они могли бы использовать как основу для личного изучения доктрин. Я верю, что эта книга поможет им, и я предложил бы всем вам самим проработать ее — страницу за страницей, библейский стих за стихом, используя ее, чтобы изучать и понимать то, чему учит Библия.

Могли бы вы выделять, скажем, 30, 45 или 60 минут ежедневно, чтобы детально изучать главные доктрины Библии, пользуясь этой книгой как руководством? Если сможете, верю, Бог поможет вам и благословит вас особым образом в ваших личных отношениях с Ним, в вашем понимании Библии и в вашем служении детям.

Особенно я заинтересован в том, чтобы и вы, и я, изучая доктрины, все время старались воплотить свои слова и поступки в действия, созвучные доктринам, которые мы понимаем, в которые верим и которые преподаем. Иначе мы станем «медью звенящей» или «кимвалом звучащим» (1 Кор.13:1).

Лучшим свидетельством для нас могли бы быть слова: «Он (она) поступает так, как проповедует».

Сэм Догерти – Как обучать детей библейским доктринам

Москва: Общество Евангелизации детей, 1998. – 196 с.

ISBN 83-86998-108-4

Сэм Догерти – Как обучать детей библейским доктринам – Содержание

Посвящение

Предисловие

Вступление

РАЗДЕЛ 1 ЧТО ТАКОЕ ДОКТРИНА И КАК МЫ МОЖЕМ ПРЕПОДАВАТЬ ЕЕ?

Глава 1 Что такое доктрина? Шаг 1 — Откровение Шаг 2 — Богодухновение Шаг 3 — Просвещение Шаг 4 — Применение

Глава 2 Зачем обучать детей доктрине? Доктрина — это основа того, кто они и что они делают Они живут в очень сложном мире Они так мало понимают доктрину Преподавание доктрины — библейский образец служения

Глава 3 Как мы сами можем понять доктрину? Нам нужно усердно трудиться Нам нужно видеть панораму Нам нужна ясность Нам нужно обучать ей Нам нужно читать хорошие книги У нас есть Помощник

Глава 4 Как мы должны преподавать доктрину детям? Преподавать просто Преподавать интересно Преподавать логично и систематически Преподавать конкретно Преподавать практически Преподавать с пользой Преподавать молитвенно

Глава 5 Когда и где нам следует обучать детей доктрине? ... Доктрину следует преподавать в каждом библейском уроке Доктрину можно преподавать так, как она вытекает из вашего библейского урока Доктрина может преподаваться логично в специально выбранной серии уроков Доктрину можно преподавать с помощью наглядных уроков (альбомов), каждый из которых концентрируется на одной доктрине Доктрину можно преподавать в других частях 60- минутного занятия

Глава 6 Как мы можем использовать наглядные уроки (альбомы), чтобы обучать доктрине? Выберите доктрину Изучите выбранную вами доктрину Запишите свое заглавие — вопрос, который подведет к вашему уроку Напишите восемь тезисов (простых предложений), которые образуют общий план-конспект вашего урока Наметьте, как вы будете делать альбом для вашего наглядного урока Запишите полностью текст урока

Глава 7 Какие основные доктрины нам следует преподавать?

Глава 8 Как мы могли бы преподать доктрину «Оправдание по вере»?

РАЗДЕЛ 2 ДЕТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ ДОКТРИН И ИХ ПРЕПОДАВАНИЕ

Глава 1 Богодухновенность Библии Идеи и планы-конспекты для преподавания

Глава 2 Доктрина о Боге Идеи и планы-конспекты для преподавания

Глава 3 Атрибуты Бога Идеи и планы-конспекты для преподавания

Глава 4 Доктрины об Иисусе Христе Идеи и планы-конспекты для преподавания

Глава 5 Доктрины о человеке, грехе и спасении Идеи и планы-конспекты для преподавания

Глава 6 Доктрины о спасении — более подробно Идеи и планы-конспекты для преподавания

Глава 7 Может ли обращенный ребенок потерять спасение?

Глава 8 Доктрины о Святом Духе Идеи и планы-конспекты для преподавания

Глава 9 Четыре отдельные доктрины Доктрина о церкви Доктрина об ангелах Доктрина о сатане Доктрина о смерти Идеи и планы-конспекты для преподавания

Глава 10 Вникай в себя и в учение (доктрину)

Вопросы для самопроверки по доктринам

Библиография