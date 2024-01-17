Уже сотню лет культ Митры восхищает и завораживает историков античности, в основном, благодаря неутомимой энергии Франца Кюмона и его кропотливым трудам по сбору и интерпретации текстов и памятников. Конечно, сегодня мы не можем принять все его взгляды и построения безоговорочно — некоторые из них кажутся мне полностью ошибочными. Но в целом, если не придираться к деталям, его работа заставляет вспомнить мнение Фридриха Ницше, о том, что ошибки великих людей следует почитать как более плодотворные, чем истины маленьких людей. Исследователи митраизма, включая меня, в огромном долгу перед изложением взглядов Кюмона, невзирая на критическое к ним отношение.

Манфред Клаусс - Римский культ Митры: бог и его мистерии

Касталия, 2022. — 250 стр.

ISBN 978-5-521-23705-0

Манфред Клаусс - Римский культ Митры: бог и его мистерии - Содержание

Предисловие к английскому изданию

Предисловие переводчика к английскому изданию

Предисловие

КОНТЕКСТЫ

Глава 1: Митра: кто он?

Глава 2: Религиозные перспективы в Римской империи

Глава 3: Мистериальные религии

Глава 4: Природа свидетельств

БОГ И ЕГО МИСТЕРИИ

Глава 5: Рост культа

Глава 6: Поиск неофитов

Глава 7: Митреум

Глава 8: Священное повествование

Глава 9: Ритуал

Глава 10: Ритуальные принадлежности

Глава 11: Жреческие степени

Глава 12: Митра как благодетель и помощник

Глава 13: Митра и другие боги

Глава 14: Митра и Христос

Список иллюстраций

Сокращения

Эпиграфические условные обозначения