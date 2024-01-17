Клаусс - Римский культ Митры
Уже сотню лет культ Митры восхищает и завораживает историков античности, в основном, благодаря неутомимой энергии Франца Кюмона и его кропотливым трудам по сбору и интерпретации текстов и памятников. Конечно, сегодня мы не можем принять все его взгляды и построения безоговорочно — некоторые из них кажутся мне полностью ошибочными. Но в целом, если не придираться к деталям, его работа заставляет вспомнить мнение Фридриха Ницше, о том, что ошибки великих людей следует почитать как более плодотворные, чем истины маленьких людей. Исследователи митраизма, включая меня, в огромном долгу перед изложением взглядов Кюмона, невзирая на критическое к ним отношение.
Манфред Клаусс - Римский культ Митры: бог и его мистерии
Касталия, 2022. — 250 стр.
ISBN 978-5-521-23705-0
Манфред Клаусс - Римский культ Митры: бог и его мистерии - Содержание
Предисловие к английскому изданию
Предисловие переводчика к английскому изданию
Предисловие
КОНТЕКСТЫ
Глава 1: Митра: кто он?
Глава 2: Религиозные перспективы в Римской империи
Глава 3: Мистериальные религии
Глава 4: Природа свидетельств
БОГ И ЕГО МИСТЕРИИ
Глава 5: Рост культа
Глава 6: Поиск неофитов
Глава 7: Митреум
Глава 8: Священное повествование
Глава 9: Ритуал
Глава 10: Ритуальные принадлежности
Глава 11: Жреческие степени
Глава 12: Митра как благодетель и помощник
Глава 13: Митра и другие боги
Глава 14: Митра и Христос
Список иллюстраций
Сокращения
Эпиграфические условные обозначения
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