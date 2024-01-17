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Клаусс - Римский культ Митры

Манфред Клаусс - Римский культ Митры
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Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah

Уже сотню лет культ Митры восхищает и завораживает историков античности, в основном, благодаря неутомимой энергии Франца Кюмона и его кропотливым трудам по сбору и интерпретации текстов и памятников. Конечно, сегодня мы не можем принять все его взгляды и построения безоговорочно — некоторые из них кажутся мне полностью ошибочными. Но в целом, если не придираться к деталям, его работа заставляет вспомнить мнение Фридриха Ницше, о том, что ошибки великих людей следует почитать как более плодотворные, чем истины маленьких людей. Исследователи митраизма, включая меня, в огромном долгу перед изложением взглядов Кюмона, невзирая на критическое к ним отношение.

Манфред Клаусс - Римский культ Митры: бог и его мистерии

Касталия, 2022. — 250 стр.

ISBN 978-5-521-23705-0

Манфред Клаусс - Римский культ Митры: бог и его мистерии - Содержание

  • Предисловие к английскому изданию

  • Предисловие переводчика к английскому изданию

  • Предисловие

КОНТЕКСТЫ

  • Глава 1: Митра: кто он?

  • Глава 2: Религиозные перспективы в Римской империи

  • Глава 3: Мистериальные религии

  • Глава 4: Природа свидетельств

БОГ И ЕГО МИСТЕРИИ

  • Глава 5: Рост культа

  • Глава 6: Поиск неофитов

  • Глава 7: Митреум

  • Глава 8: Священное повествование

  • Глава 9: Ритуал

  • Глава 10: Ритуальные принадлежности

  • Глава 11: Жреческие степени

  • Глава 12: Митра как благодетель и помощник

  • Глава 13: Митра и другие боги

  • Глава 14: Митра и Христос

Список иллюстраций

Сокращения

Эпиграфические условные обозначения

Views 746
Rating 5.0 / 5
Added 17.01.2024
Author brat christifid
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5.0/5 (5)

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