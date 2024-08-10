Домашовець – Псалми Давидові в поетичних творах Т. Шевченка
Перші поетичні твори Тараса Шевченка, які вийшли друком в 1840 році, в невеликій, але в незрівнянно цінній для українського народу книжечці з назвою ,,Кобзар", вміщали всього тільки вісім поезій: Заспів, Перебендя, Катерина, Тополя, На що мені чорні брови, До Основ’яненка, Іван Підкова й Тарасова ніч.
Але, як жодні інші твори тогочасних українських поетів, вони потужно заговорили до серця людей нашого народу й торкнулися найтонших його струн. А заговорили вони так сильно, бо слова його були оповиті глибоким смутком і зрошені гіркими сльозами за недолю українського народу, вони випливали з глибини серця, наповненого великою і самопо- святною до нього любов’ю. З далекої чужини у тих віршах він послав в Україну, за якою так сильно тужив і плакав, свої найкращі мрії, свої юні думи — свої діти, з палким бажанням і глибоким сподіванням, що люди їх приймуть з любов’ю.
Думи мої, думи мої,
Квіти мої, діти!
Виростав вас, доглядав вас, —
Де ж мені вас діти?
В Україну ідіть, діти,
В нашу Україну,
Попід тинню сиротами,
А я — тут загину.
Там найдете щире серце
І слово ласкаве,
Там найдете щиру правду,
А ще, може, й славу...
Привітай же, моя ненько,
Моя Україно,
Моїх діток нерозумних,
Як свою дитину!
«Заспів»
Про цей перший „Кобзар" — збірку творів Т. Шевченка, проф. В. Сімович написав: „Мала книжечка — але ж те, що в ній було, й як було списане, геть чисто людей поперевертало: так до Шевченка ще ніхто не писав в Україні ні про кривду народню, ні ніхто не змальовував так гарно минулого України, ні не жалував за тим, що було-минуло, ні не плакав так над тим, що люди в тому часі нічого не знали вже про колишню славу, а мовчки ,косу несли в росу'. Старі люди, а то й пани, що давно відцуралися були рідного слова, плакали, читаючи .Кобзаря'. За колишнього кріпака забалакала ціла Україна, славлячи його та вихваляючи" (В. Сімович: ,,Життя Тараса Шевченка", 1921).
В 1841 році Т. Шевченко випустив друком у світ свою велику поему „Гайдамаки", в якій описані часи народних повстань Коліївщини або Гайдамаччини, що відбулися в 1734 і 1750 роках, а зокрема найбільше з них, що було в 1768 році, якого Шевченків дід Іван Андрійович Шевченко (1761-1849) був свідком або таки й учасником.
В. Домашовець – Псалми Давидові в поетичних творах Т. Шевченка
Оттава – Морріс Плейнс: Ukrainian Missionary and Bible Society, 1992. – 162 с.
В. Домашовець – Псалми Давидові в поетичних творах Т. Шевченка - Зміст
Передмова
Вступ
- Псалом 1
- Псалом 12
- Псалом 43
- Псалом 52
- Псалом 53
- Псалом 81
- Псалом 93
- Псалом 132
- Псалом 136
- Псалом 149
Автографи
Бібліографія
No comments yet. Be the first!