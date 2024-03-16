Хто тільки хотів своєму народові, який сидів у темряві духовної і політичної неволі, подати світло Божої правди, був немилосердно переслідуваний. Так постраждали мучениками ізраїльські пророки від скривавлених рук народних провідників і від своїх людей. За це, що прийшов з небесних висот на землю бути Світлом для світу, постраждав розп’яттям на хресті наш Господь Ісус Христос і в цей спосіб Він також стався жертвою вічного відкуплення людей від їхніх гріхів. Первомученика Степана вкаменували, бо він кинув яскравим світлом правди в очі єрусалимським юдеям, обманеним самоправедніс- тю і засліпленим релігійним фарисейством. Маси християн гинули в поганській римській імперії у переслідуваннях за віру в Христа та за проповідь Євангелії.

Перший, хто, за давнім переданням, приніс світло Христової Євангелії нашому народові на скелисті береги Дніпра, де тепер розгорнувся розлогий Київ — столиця України, був апостол Андрій, який закінчив своє життя мученичою смертю на „андріївськім хресті” в Ахаї. Пер- возванний апостол подав блаженну вістку спасіння в Христі нашому народові ще тоді, коли він у своїм поганськім марновірстві схилявся перед ідолами — „кам’яними бабами” й іншими виробами людських рук.

Немало труднощів з деякими племенами мав Великий князь України-Руси Володимир у ширенні християнства в своїй державі від 988 року. Прищеплення християнства серед поганської темряви забобонів знаходило завзятий опір, і не раз цей спротив був жорстокий і кривавий.

З тієї ж основної причини незвичайно важкий хрест переслідування несуть також українські баптисти протягом свого існування від російського царського та комуністичного окупаційних режимів, які поневолили наш народ і край — Україну.

Передумови

Візантійське християнство, прийняте в Україні при кінці десятого століття, віддзеркалювало його загальний стан у середніх віках. Воно у своїм вигляді вже було досить формальне і духовно слабке, підкорене візантійському імператорові для ширення його політичної сфери впливу на північ від Чорного моря, а не для звіщання Христової Євангелії на спасіння кожному, хто увірує й охриститься в Ім’я Ісуса Христа. Візантійського імператора, який тратив ґрунт під ногами у своїй боротьбі з Римом і з магометанами, не цікавила правдива християнізація українського народу, але він думав про політичну й економічну користь, яку міг мати з України. З тієї важливої причини на наші землі він почав слати грецьких священиків, які не знали добре або й узагалі не знали мови нашого народу, і не могли принести йому жодної користи з духовної науки Біблії. Наслідком того релігією нашого народу стало двоєвіря — християнство змішане з поганством. З другого боку, у своїй боротьбі з поганством, грецьке духовенство нищило здобутки нашої народної культури, фальшувало нашу історію, прищеплювало чужу державну ідеологію, тримало людей у темряві.

Тому, замість християнської любови, братерства та рівности, народ надалі ділився на князів, боярів і смердів. А серед провідних верхів надалі велися свари, міжусобиці та братовбивча війна. Церковний провід — душ- пастирі не дбали за духовний стан пастви ані за відповідний стан життя ,,мирян" (мирянин — світська людина у відрізненні від ,,духовної"), але маніпулювали ними для збагачення себе і ,,церкви", щоб будувати ,.золотоверхі храми", які потім легко грабили такі напасники, як боголюбські, татари, москвини та їм подібні.

В. Домашовець – Українська баптистська церква – Український баптистський рух світового масштабу

Чікаґо – Морріс Плейнс: Видання Всеукраїнського євангельсько-баптистського братства, 1985. – 68 с. – Надруковано у видавництві «Післанець Правди».

В. Домашовець – Українська баптистська церква – Зміст

Передмова

І. УКРАЇНСЬКА БАПТИСТСЬКА ЦЕРКВА

1. Пролог

2. Передумови

3. Провісники

4. Початки

5. Подвижники

6. Проблеми

7. Прогрес

8. Переслідування

9. Проблиски

10. Перемога

11. Протидія

12. Поборники

13. Погром

14. Промінчик

15. Підміна

16. Протест

17. Продоження

18. Програма

19. Прогноза

II. УКРАЇНСЬКИЙ БАПТИСТСЬКИЙ РУХ СВІТОВОГО МАШТАБУ