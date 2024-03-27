Доминик Стэтхем – Эволюция: наука или религия? - Об идеологической подоплеке теории Дарвина

По мнению ученых, которые хорошо знакомы широкой публике, «эволюция есть непреложный факт». Очевидность того, что человек за сотни миллионов лет эволюционировал из неживой материи, говорят они, настолько убедительна, что ни один трезвомыслящий ученый не станет с этим спорить. Такого взгляда придерживается, к примеру, Дуглас Футуима, преподаватель экологии и эволюции, профессор Государственного университета в Нью-Йорке. В своей книге «Эволюционная биология» он заявляет, что эволюция «есть факт столь же неопровержимый, как и то, что земля вращается вокруг солнца». Согласно утверждению Национальной Академии наук США, «научный консенсус по поводу эволюции просто поразителен»3. Под этим утверждением, несомненно, подписался бы д-р Ричард Пайк, президент Королевского химического общества, который в апреле 2006 года выступил с требованием, чтобы дарвиновская теория эволюции преподавалась детям как неоспоримый факт4. Тогда же Национальная Академия наук Великобритании опубликовала «заявление по поводу эволюции, креационизма и наличия разумного замысла»5.В нем говорилось следующее:

Одним из важнейших достижений в области нашего познания стало развитие теории эволюции путем естественного отбора. Предложенная Чарльзом Дарвином около 150 лет назад теория эволюции с тех пор поддерживалась всевозрастающей совокупностью научных доказательств. Ныне она признана наиболее разумным объяснением развития жизни на Земле, начиная от ее истоков, а также видового разнообразия живых организмов. Эволюция по праву преподается как основная часть биологии и естественных наук, изучаемых в школах, колледжах и университетах по всему миру.

Процесс эволюции можно наблюдать и сегодня - например, в развитии сопротивляемости антибиотикам у болезнетворных бактерий, сопротивляемости пестицидам у насекомых-вредителей и в быстрой эволюции вирусов, вызывающих заболевание гриппом и СПИДом. Эволюционная теория Дарвина помогает нам разбираться в этих проблемах и находить им решения.

Исходя из уст некоторых ученых мирового уровня, подобные заявления убеждают очень многих в том, что теория эволюции доказана наукой окончательно и бесповоротно и что придерживаться иной точки зрения - все равно, что прятать голову в песок. Соответственно, «христианские фундаменталисты», придерживающиеся библейской версии о сотворении мира, считаются в худшем случае невеждами, а в лучшем - «псевдоучеными», толком не понимающими, что такое наука. Но так ли это на самом деле? Так ли уж убедительны аргументы, выдвигаемые в поддержку эволюции? В последующих главах я намерен показать, что в действительности существует много серьезных проблем, связанных с теорией эволюции, - проблем, о которых редко рассказывают студентам или широкой общественности. Кроме того, я попытаюсь доказать, что можно обоснованно принимать библейскую версию происхождения жизни и при этом оставаться верным науке.

Доминик Стэтхем – Эволюция: наука или религия? - Об идеологической подоплеке теории Дарвина

К.: Книгоноша, 2018. – 192 с.

ISBN 978-617-7248-88-9

Доминик Стэтхем – Эволюция: наука или религия? – Содержание

Предисловие

От автора

Введение

Часть 1. Разъясняющие принципы

Глава 1. Что такое теория эволюции Дарвина?

Часть 2. Доказательства в поддержку эволюции и ответ креационистов

Глава 2. Летопись ископаемых

Глава 3. «Это наблюдается и сегодня»

Глава 4. Гомология

Глава 5. Рудиментарные органы и эмбриология

Глава 6. Биогеография

Глава 7. «Это записано в ДНК»

Часть 3. Встречные доводы в пользу сотворения видов

Глава 8. Очевидность разумного замысла в природе

Часть 4. Наука или идеология?

Глава 9. Необходима ли вера в эволюцию для научного прогресса?

Глава 10. Почему многие ученые признают теорию эволюции?

Глава 11. Совместимо ли учение об эволюции с христианством?

Словарь специальных терминов