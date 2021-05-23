Донгес и Кунце – Пособие для занятий по Библии

Рассказать своим детям о Библии - это, по словам Библии, задача прежде всего самих верующих родителей. Они должны говорить об этом в семье, а также вне дома (Втор. 4,9 и 6,6-7). Благословенна та семья, в которой придерживаются этого в страхе Господнем с любовью и молитвой, чувствуя ответственность перед Господом. Это действительно так:

„Благословен тот дом, где милых малышей

с мольбой приносят к сердцу Твоему".

Если же родители не могут совместно исполнить это, то благословен тот ребенок, который имеет такую же Анну или Евнику, как Самуил и Тимофей.

Пренебрежение этим высоким долгом и привилегией со стороны родителей имеет серьезные последствия. Помимо родительского дома, содействие в обучении Слову Божию оказывает также школа, в особенности так называемая „воскресная школа", занятия которой проводятся в собраниях верующих. Как раз школам и, конечно, родителям эта книга может стать помощником в их работе. Нужно добавить, что она предназначена не для ребенка, а для того, кто проводит такие занятия. Но прежде, чем мы скажем несколько слов, относящихся к самому пособию, позвольте нам дать советы для проведения обучения.

Основной предпосылкой является то, чтобы преподаватель Слова Божия сам был христианином, познавшим Иисуса Христа как своего Спасителя и нашедшим в Нем жизнь и покой, а также следующим Его путем. Важным мы считаем и то, чтобы он был уверен, что сам Господь одарил его сердечной любовью к детям, дающей ему возможность относиться с пониманием к детским нуждам.

Мы также думаем, что этот человек должен обладать даром говорить с детьми по-детски, приспособляясь, таким образом, к их представлениям, чтобы он мог раскрывать неликие деяния Божии просто и в доступной для детей форме. Такому преподавателю мы советуем обратить внимание на следующее:

Идя в „воскресную школу, не выходи из дома без молитвы. Что касается молитвы во время занятий, запомни: молитва должна быть недолгой и выражаться простыми словами, чтобы дети могли мысленно следовать твоей молитве. Дома ты можешь молиться сколько тебе хочется, но еще раз: в „воскресной школе66 молись перед началом и в заключение просто и недолго. Подготовься к занятиям, т.е. хорошо продумай дома то, о чем ты хочешь сказать. Никогда не опаздывай на занятия, будь пунктуальным и приходи раньше детей; таким образом во многом можно избежать беспорядка и показать детям пример, действующий гораздо лучше, чем пустые слова. Не проводи занятия слишком долго. Таким образом ты охранишь детей от усталости и отсутствия интереса. Не проповедуй детям, это только утомит их, но - преподавай. Задавай вопросы, много вопросов, то одному ребенку, то другому. Этим ты привлекаешь внимание и будишь интерес к теме, а также узнаешь, поняли ли тебя дети, получив при этом благословение Слова Божия. Ребенок должен принимать участие в ходе занятий. И сколько радости испытывает даже самый малый и слабый ребенок, которому удалось найти правильный ответ! Попроси детей отвечать на вопросы по возможности полными предложениями. Например, на вопрос: „Чей образ олицетворял Иосиф, должен быть дан не просто краткий ответ: „Иисуса, а: „Иосиф был образом Иисуса Христа. Библейские истории гораздо больше подходят для занятий, чем отдельные стихи Библии. Из истории, на примере людей, дети лучше смогут понять, что имеется в виду. Отдельные стихи и псалмы можно использовать в согласии с той или иной историей, обговорив их под конец. В начале занятий рекомендуется сначала спросить домашнее задание (стихи или выученное наизусть куплеты из песен) и непосредственно после этого, в течение нескольких минут, повторить тему последнего занятия. Перед началом новой темы преподаватель должен кратко сказать, о чем будет речь. Например: „Сегодня мы узнаем, как Даниил победил Голиафа". Затем преподаватель рассказывает эту историю, по возможности ближе к тексту Библии. Рассказать, несомненно, лучше, чем прочитать, потому что дети легче усвоят рассказанное. После рассказа необходимо задать детям вопросы, в особенности касающиеся основных пунктов истории, чтобы выяснить таким образом, все ли было понятно и запомнили ли дети главное. Сложные выражения нужно объяснить (объяснения к словам и предметам). Например: в Быт. 3,15 объясните значение слова „семя" как „потомки", „плоть" в Быт. 6,3 как „зло" или „испорченность" и т.д. Объяснению подлежат и непонятные выражения, такие, как „первородство" (привилегия стать главой семьи и получить двойную долю отцовского наследства) и т.д.

Др. Э. Донгес и Отто Кунце – Пособие для занятий по Библии в помощь тем, кто преподает Слово Божие

Издательство «GBV» 339 стр.

Др. Э. Донгес и Отто Кунце – Пособие для занятий по Библии в помощь тем, кто преподает Слово Божие - Содержание

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к третьему изданию

Предисловие к пятому изданию

Ветхий Завет

История человечества до расселения людей по всей земле История народа Божия

Новый завет

Введение Обсуждение отдельных событий Деяния Апостолов

Приложение