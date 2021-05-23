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Донгес и Кунце – Пособие для занятий по Библии

Др. Э. Донгес и Отто Кунце – Пособие для занятий по Библии в помощь тем, кто преподает Слово Божие
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Educational
Рассказать своим детям о Библии - это, по словам Библии, задача прежде всего самих верующих родителей. Они должны говорить об этом в семье, а также вне дома (Втор. 4,9 и 6,6-7). Благословенна та семья, в которой придерживаются этого в страхе Господнем с любовью и молитвой, чувствуя ответственность перед Господом. Это действительно так:
„Благословен тот дом, где милых малышей
с мольбой приносят к сердцу Твоему".
Если же родители не могут совместно исполнить это, то благословен тот ребенок, который имеет такую же Анну или Евнику, как Самуил и Тимофей.
Пренебрежение этим высоким долгом и привилегией со стороны родителей имеет серьезные последствия. Помимо родительского дома, содействие в обучении Слову Божию оказывает также школа, в особенности так называемая „воскресная школа", занятия которой проводятся в собраниях верующих. Как раз школам и, конечно, родителям эта книга может стать помощником в их работе. Нужно добавить, что она предназначена не для ребенка, а для того, кто проводит такие занятия. Но прежде, чем мы скажем несколько слов, относящихся к самому пособию, позвольте нам дать советы для проведения обучения.
Основной предпосылкой является то, чтобы преподаватель Слова Божия сам был христианином, познавшим Иисуса Христа как своего Спасителя и нашедшим в Нем жизнь и покой, а также следующим Его путем. Важным мы считаем и то, чтобы он был уверен, что сам Господь одарил его сердечной любовью к детям, дающей ему возможность относиться с пониманием к детским нуждам.
Мы также думаем, что этот человек должен обладать даром говорить с детьми по-детски, приспособляясь, таким образом, к их представлениям, чтобы он мог раскрывать неликие деяния Божии просто и в доступной для детей форме. Такому преподавателю мы советуем обратить внимание на следующее:
  1. Идя в „воскресную школу, не выходи из дома без молитвы. Что касается молитвы во время занятий, запомни: молитва должна быть недолгой и выражаться простыми словами, чтобы дети могли мысленно следовать твоей молитве. Дома ты можешь молиться сколько тебе хочется, но еще раз: в „воскресной школе66 молись перед началом и в заключение просто и недолго.
  2. Подготовься к занятиям, т.е. хорошо продумай дома то, о чем ты хочешь сказать.
  3. Никогда не опаздывай на занятия, будь пунктуальным и приходи раньше детей; таким образом во многом можно избежать беспорядка и показать детям пример, действующий гораздо лучше, чем пустые слова.
  4. Не проводи занятия слишком долго. Таким образом ты охранишь детей от усталости и отсутствия интереса.
  5. Не проповедуй детям, это только утомит их, но - преподавай.
  6. Задавай вопросы, много вопросов, то одному ребенку, то другому. Этим ты привлекаешь внимание и будишь интерес к теме, а также узнаешь, поняли ли тебя дети, получив при этом благословение Слова Божия. Ребенок должен принимать участие в ходе занятий. И сколько радости испытывает даже самый малый и слабый ребенок, которому удалось найти правильный ответ!
  7. Попроси детей отвечать на вопросы по возможности полными предложениями. Например, на вопрос: „Чей образ олицетворял Иосиф, должен быть дан не просто краткий ответ: „Иисуса, а: „Иосиф был образом Иисуса Христа.
  8. Библейские истории гораздо больше подходят для занятий, чем отдельные стихи Библии. Из истории, на примере людей, дети лучше смогут понять, что имеется в виду. Отдельные стихи и псалмы можно использовать в согласии с той или иной историей, обговорив их под конец.
  9. В начале занятий рекомендуется сначала спросить домашнее задание (стихи или выученное наизусть куплеты из песен) и непосредственно после этого, в течение нескольких минут, повторить тему последнего занятия.
  10. Перед началом новой темы преподаватель должен кратко сказать, о чем будет речь. Например: „Сегодня мы узнаем, как Даниил победил Голиафа". Затем преподаватель рассказывает эту историю, по возможности ближе к тексту Библии. Рассказать, несомненно, лучше, чем прочитать, потому что дети легче усвоят рассказанное. После рассказа необходимо задать детям вопросы, в особенности касающиеся основных пунктов истории, чтобы выяснить таким образом, все ли было понятно и запомнили ли дети главное. Сложные выражения нужно объяснить (объяснения к словам и предметам). Например: в Быт. 3,15 объясните значение слова „семя" как „потомки", „плоть" в Быт. 6,3 как „зло" или „испорченность" и т.д. Объяснению подлежат и непонятные выражения, такие, как „первородство" (привилегия стать главой семьи и получить двойную долю отцовского наследства) и т.д.

Др. Э. Донгес и Отто Кунце – Пособие для занятий по Библии в помощь тем, кто преподает Слово Божие

Издательство «GBV» 339 стр.

Др. Э. Донгес и Отто Кунце – Пособие для занятий по Библии в помощь тем, кто преподает Слово Божие - Содержание

Предисловие к первому изданию
Предисловие ко второму изданию
Предисловие к третьему изданию
Предисловие к пятому изданию
Ветхий Завет
  1. История человечества до расселения людей по всей земле
  2. История народа Божия
Новый завет
  1. Введение
  2. Обсуждение отдельных событий
  3. Деяния Апостолов
Приложение
  1. Хронологическая таблица к истории Библии
  2. Меры, вес, деньги, разделение дня
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Rating 5.0 / 5
Added 23.05.2021
Author brat Warden
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