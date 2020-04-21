Сжатые и емкие статьи французских библеистов о книгах Ветхого Завета. «Иерусалимская Библия» была создана под руководством Центра библейских исследований, или «Библейской школы», (Ecole Biblique de Jerusalem), основанной в Иерусалиме французскими доминиканцами.

«Школа» привлекла к сотрудничеству ряд крупнейших французских библеистов, в том числе Ролана де Во (R. de Vaux; Ветхий Завет) и Пьера Бенуа (P. Benoit; Новый Завет). Начиная с 1948 г. стало осуществляться отдельными выпусками первое издание, а в 1956 г. вышло однотомное издание, озаглавленное «Святая Библия, переведенная на французский язык под руководством Иерусалимской Библейской школы».

Особенно большую известность в христианском мире приобрели сжатые и насыщенные информацией вводные статьи к книгам или группам книг Священного Писания и обширные постраничные комментарии к отдельным местам текста, которые впоследствии были переведены на немецкий, английский, итальянский, португальский и испанский языки и изданы при соответствующих языковых вариантах «Иерусалимской Библии». Таких отдельных комментариев насчитывается в «Иерусалимской Библии» около 11 тысяч, и они включают в себя разъяснения буквального смысла оригинала, данные о возникновении отрывка и его текстологии, о его богословском, историческом, географическом, литературном и культурном значении.

Введение в Ветхий Завет - Новая Иерусалимская Библия

Журнал «АЛЬФА И ОМЕГА»

Москва, 1995

Перевод с немецкого издания, в основу которого положено переработанное и расширенное французское издание 1973 г.

Введение в Ветхий Завет - Новая Иерусалимская Библия - Содержание

Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Названия, членение и содержание

Литературная композиция

Повествования и история

Законодательство

Религиозное значение Книги Иисуса Навина, Судей израилевых, Руфи и Царств Книга Иисуса Навина

Книга Судей Израилевых

Книга Руфь

Первая и Вторая книги Царств

Третья и Четвертая книги Царств Книги Товита, Иудифи, Есфири, книги Маккавейские, книги Премудрости, книга Иова Книга Товита

Книга Иудифи

Книга Есфири

Книги Маккавейские

Книги Премудрости

Книга Иова Псалтирь, Притчи Соломона, книга Екклесисаста, или Проповедника, Песнь песней Соломона, книги Премудрости Соломона и Иисуса, сына Сирахова Псалмы

Книга Притчей Соломоновых

Книга Екклесиаста, или Проповедника

Песнь песней

Книга Премудрости Соломона

Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова Книги пророков Вступление

Книга пророка Исайи

Книга пророка Иеремии

Книга плач Иеремии

Книга пророка Варуха

Книга пророка Иезекииля

Книга пророка Даниила

Книга двенадцати пророков

Книга пророка Амоса

Книга пророка Осии

Книга пророка Михея

Книга пророка Софонии

Книга пророка Наума

Книга пророка Аввакума

Книга пророка Аггея

Книга пророка Захарии

Книга пророка Малахии

Книга пророка Авдия

Книга пророка Иоиля

Книга пророка Ионы​

Введение в Ветхий Завет - Новая Иерусалимская Библия - Литературная композиция

Cоставление этого обширного собрания книг приписывалось — по меньшей мере с начала нашего летоисчисления — Моисею. Об этом свидетельствовали и Сам Иисус, и апостолы (Ин 1:45; 5:45—47; Рим 10:5). Однако древнейшая традиция нигде не утверждает с достаточной убедительностью, что Моисей был автором всего Пятикнижия. Если в самом Пятикнижии и говорится изредка «Моисей написал», то эта формула относится к ограниченному фрагменту. В действительности же ни стилистические различия, ни повторы и перерывы в изложении не позволяют, по мнению современных исследователей, рассматривать Пятикнижие как произведение одного автора. После долгого и тщательного рассмотрения в конце XIX в. — прежде всего под влиянием исследований Графа и Вельхаузена — начала приобретать все большее число сторонников теория, согласно которой Пятикнижие составлено из четырех изначальных писаний, различных по датировке и авторству, но позднее рассматривавшихся как принадлежащие Моисею.

Согласно этой теории, изначальными были две повествовательные книги: книга Ягвиста (Я), где в Шестодневе употреблено имя Ягве, которое Бог открыл Моисею, и книга Элогиста (Э), в которой Бог называется общепринятым именем Элохим. Далее, считается, что Ягвист писал в IX в. в Иудее, а Элогист — несколько позднее в Израиле и что после падения Северного царства обе версии слились в одну (ЯЭ); что Иосия прибавил к ней Второзаконие (ЯЭВ); что Священническая версия, которая наряду с некоторыми повествовательными фрагментами содержит в основном законы, была присоединена к основному корпусу в послепленную эпоху и послужила ему обрамлением и связующими звеньями (ЯЭВС).

Эта классическая гипотеза о возникновении Пятикнижия, связанная к тому же и с эволюционистскими взглядами на религиозные представления Израиля, часто оспаривается. Многие исследователи все еще отвергают ее полностью, другие признают ее с учетом существенных модификаций, и не найдется двух таких ученых, которые были бы полностью согласны друг с другом в вопросах точного разделения текста в соответствии с различными его «источниками». В настоящее время наибольшее согласие установилось в вопросе о том, что одна лишь литературная критика для прояснения композиции Пятикнижия недостаточна. Ее следует дополнить исследованием литературных форм и устной либо письменной традиции, которая предшествовала редакции источников. Каждое из изначальных писаний, даже самое позднее, содержит в себе очень древние фрагменты.

Открытие мертвых письменностей Древнего Востока и успехи археологии и исторической науки в познании культур народов, составлявших окружение Израиля, показали, что для многих законов или установлений Пятикнижия существуют внебиблейские параллели, которые гораздо древнее того времени, которое принято при датировке «источников», и что многие повествования подразумевают существование иной — и более архаичной — социальной среды, нежели та, которая существовала во время предполагаемого возникновения этих источников. Некоторые фрагменты традиционного предания сохранились на святынях или в устной передаче. Эта сокровищница предания была упорядочена, расположена по циклам, а затем по инициативе соответственно образованных кругов или выдающейся личности зафиксирована письменно. Но такие письменные фиксации не были конечными вариантами: их перерабатывали, дополняли и наконец соединили в том виде, в котором и предстоит перед нами Пятикнижие. Письменные «источники» Пятикнижия — это всего лишь выделенные «моменты» долгого развития, точки кристаллизации в потоке предания, начала которого уходят в древнейшие времена, а дальнейшее существование отнюдь не исчерпывается письменной фиксацией.