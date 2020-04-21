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Новая Иерусалимская Библия

Новая Иерусалимская Библия
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, Bible Translations, Biblical Studies, Theology, Educational
Сжатые и емкие статьи французских библеистов о книгах Ветхого Завета. «Иерусалимская Библия» была создана под руководством Центра библейских исследований, или «Библейской школы», (Ecole Biblique de Jerusalem), основанной в Иерусалиме французскими доминиканцами.
«Школа» привлекла к сотрудничеству ряд крупнейших французских библеистов, в том числе Ролана де Во (R. de Vaux; Ветхий Завет) и Пьера Бенуа (P. Benoit; Новый Завет). Начиная с 1948 г. стало осуществляться отдельными выпусками первое издание, а в 1956 г. вышло однотомное издание, озаглавленное «Святая Библия, переведенная на французский язык под руководством Иерусалимской Библейской школы».
Особенно большую известность в христианском мире приобрели сжатые и насыщенные информацией вводные статьи к книгам или группам книг Священного Писания и обширные постраничные комментарии к отдельным местам текста, которые впоследствии были переведены на немецкий, английский, итальянский, португальский и испанский языки и изданы при соответствующих языковых вариантах «Иерусалимской Библии».
Таких отдельных комментариев насчитывается в «Иерусалимской Библии» около 11 тысяч, и они включают в себя разъяснения буквального смысла оригинала, данные о возникновении отрывка и его текстологии, о его богословском, историческом, географическом, литературном и культурном значении.

Введение в Ветхий Завет - Новая Иерусалимская Библия

Журнал «АЛЬФА И ОМЕГА»
Москва, 1995
Перевод с немецкого издания, в основу которого положено переработанное и расширенное французское издание 1973 г.

Введение в Ветхий Завет - Новая Иерусалимская Библия - Содержание

Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие
  • Названия, членение и содержание
  • Литературная композиция
  • Повествования и история
  • Законодательство
  • Религиозное значение
Книги Иисуса Навина, Судей израилевых, Руфи и Царств
  • Книга Иисуса Навина
  • Книга Судей Израилевых
  • Книга Руфь
  • Первая и Вторая книги Царств
  • Третья и Четвертая книги Царств
Книги Товита, Иудифи, Есфири, книги Маккавейские, книги Премудрости, книга Иова
  • Книга Товита
  • Книга Иудифи
  • Книга Есфири
  • Книги Маккавейские
  • Книги Премудрости
  • Книга Иова
Псалтирь, Притчи Соломона, книга Екклесисаста, или Проповедника, Песнь песней Соломона, книги Премудрости Соломона и Иисуса, сына Сирахова
  • Псалмы
  • Книга Притчей Соломоновых
  • Книга Екклесиаста, или Проповедника
  • Песнь песней
  • Книга Премудрости Соломона
  • Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
Книги пророков
  • Вступление
  • Книга пророка Исайи
  • Книга пророка Иеремии
  • Книга плач Иеремии
  • Книга пророка Варуха
  • Книга пророка Иезекииля
  • Книга пророка Даниила
  • Книга двенадцати пророков
  • Книга пророка Амоса
  • Книга пророка Осии
  • Книга пророка Михея
  • Книга пророка Софонии
  • Книга пророка Наума
  • Книга пророка Аввакума
  • Книга пророка Аггея
  • Книга пророка Захарии
  • Книга пророка Малахии
  • Книга пророка Авдия
  • Книга пророка Иоиля
  • Книга пророка Ионы

Введение в Ветхий Завет - Новая Иерусалимская Библия - Литературная композиция

Cоставление этого обширного собрания книг приписывалось — по меньшей мере с начала нашего летоисчисления — Моисею. Об этом свидетельствовали и Сам Иисус, и апостолы (Ин 1:45; 5:45—47; Рим 10:5). Однако древнейшая традиция нигде не утверждает с достаточной убедительностью, что Моисей был автором всего Пятикнижия. Если в самом Пятикнижии и говорится изредка «Моисей написал», то эта формула относится к ограниченному фрагменту. В действительности же ни стилистические различия, ни повторы и перерывы в изложении не позволяют, по мнению современных исследователей, рассматривать Пятикнижие как произведение одного автора. После долгого и тщательного рассмотрения в конце XIX в. — прежде всего под влиянием исследований Графа и Вельхаузена — начала приобретать все большее число сторонников теория, согласно которой Пятикнижие составлено из четырех изначальных писаний, различных по датировке и авторству, но позднее рассматривавшихся как принадлежащие Моисею.
Согласно этой теории, изначальными были две повествовательные книги: книга Ягвиста (Я), где в Шестодневе употреблено имя Ягве, которое Бог открыл Моисею, и книга Элогиста (Э), в которой Бог называется общепринятым именем Элохим. Далее, считается, что Ягвист писал в IX в. в Иудее, а Элогист — несколько позднее в Израиле и что после падения Северного царства обе версии слились в одну (ЯЭ); что Иосия прибавил к ней Второзаконие (ЯЭВ); что Священническая версия, которая наряду с некоторыми повествовательными фрагментами содержит в основном законы, была присоединена к основному корпусу в послепленную эпоху и послужила ему обрамлением и связующими звеньями (ЯЭВС).
Эта классическая гипотеза о возникновении Пятикнижия, связанная к тому же и с эволюционистскими взглядами на религиозные представления Израиля, часто оспаривается. Многие исследователи все еще отвергают ее полностью, другие признают ее с учетом существенных модификаций, и не найдется двух таких ученых, которые были бы полностью согласны друг с другом в вопросах точного разделения текста в соответствии с различными его «источниками». В настоящее время наибольшее согласие установилось в вопросе о том, что одна лишь литературная критика для прояснения композиции Пятикнижия недостаточна. Ее следует дополнить исследованием литературных форм и устной либо письменной традиции, которая предшествовала редакции источников. Каждое из изначальных писаний, даже самое позднее, содержит в себе очень древние фрагменты.
Открытие мертвых письменностей Древнего Востока и успехи археологии и исторической науки в познании культур народов, составлявших окружение Израиля, показали, что для многих законов или установлений Пятикнижия существуют внебиблейские параллели, которые гораздо древнее того времени, которое принято при датировке «источников», и что многие повествования подразумевают существование иной — и более архаичной — социальной среды, нежели та, которая существовала во время предполагаемого возникновения этих источников. Некоторые фрагменты традиционного предания сохранились на святынях или в устной передаче. Эта сокровищница предания была упорядочена, расположена по циклам, а затем по инициативе соответственно образованных кругов или выдающейся личности зафиксирована письменно. Но такие письменные фиксации не были конечными вариантами: их перерабатывали, дополняли и наконец соединили в том виде, в котором и предстоит перед нами Пятикнижие. Письменные «источники» Пятикнижия — это всего лишь выделенные «моменты» долгого развития, точки кристаллизации в потоке предания, начала которого уходят в древнейшие времена, а дальнейшее существование отнюдь не исчерпывается письменной фиксацией.
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Rating 4.7 / 5
Added 21.04.2020
Author esxatos
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