Новая Иерусалимская Библия
Сжатые и емкие статьи французских библеистов о книгах Ветхого Завета. «Иерусалимская Библия» была создана под руководством Центра библейских исследований, или «Библейской школы», (Ecole Biblique de Jerusalem), основанной в Иерусалиме французскими доминиканцами.
«Школа» привлекла к сотрудничеству ряд крупнейших французских библеистов, в том числе Ролана де Во (R. de Vaux; Ветхий Завет) и Пьера Бенуа (P. Benoit; Новый Завет). Начиная с 1948 г. стало осуществляться отдельными выпусками первое издание, а в 1956 г. вышло однотомное издание, озаглавленное «Святая Библия, переведенная на французский язык под руководством Иерусалимской Библейской школы».
Особенно большую известность в христианском мире приобрели сжатые и насыщенные информацией вводные статьи к книгам или группам книг Священного Писания и обширные постраничные комментарии к отдельным местам текста, которые впоследствии были переведены на немецкий, английский, итальянский, португальский и испанский языки и изданы при соответствующих языковых вариантах «Иерусалимской Библии».
Таких отдельных комментариев насчитывается в «Иерусалимской Библии» около 11 тысяч, и они включают в себя разъяснения буквального смысла оригинала, данные о возникновении отрывка и его текстологии, о его богословском, историческом, географическом, литературном и культурном значении.
Введение в Ветхий Завет - Новая Иерусалимская Библия
Журнал «АЛЬФА И ОМЕГА»
Москва, 1995
Перевод с немецкого издания, в основу которого положено переработанное и расширенное французское издание 1973 г.
Введение в Ветхий Завет - Новая Иерусалимская Библия - Содержание
Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие
- Названия, членение и содержание
- Литературная композиция
- Повествования и история
- Законодательство
- Религиозное значение
Книги Иисуса Навина, Судей израилевых, Руфи и Царств
- Книга Иисуса Навина
- Книга Судей Израилевых
- Книга Руфь
- Первая и Вторая книги Царств
- Третья и Четвертая книги Царств
Книги Товита, Иудифи, Есфири, книги Маккавейские, книги Премудрости, книга Иова
- Книга Товита
- Книга Иудифи
- Книга Есфири
- Книги Маккавейские
- Книги Премудрости
- Книга Иова
Псалтирь, Притчи Соломона, книга Екклесисаста, или Проповедника, Песнь песней Соломона, книги Премудрости Соломона и Иисуса, сына Сирахова
- Псалмы
- Книга Притчей Соломоновых
- Книга Екклесиаста, или Проповедника
- Песнь песней
- Книга Премудрости Соломона
- Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
Книги пророков
- Вступление
- Книга пророка Исайи
- Книга пророка Иеремии
- Книга плач Иеремии
- Книга пророка Варуха
- Книга пророка Иезекииля
- Книга пророка Даниила
- Книга двенадцати пророков
- Книга пророка Амоса
- Книга пророка Осии
- Книга пророка Михея
- Книга пророка Софонии
- Книга пророка Наума
- Книга пророка Аввакума
- Книга пророка Аггея
- Книга пророка Захарии
- Книга пророка Малахии
- Книга пророка Авдия
- Книга пророка Иоиля
- Книга пророка Ионы
Введение в Ветхий Завет - Новая Иерусалимская Библия - Литературная композиция
Cоставление этого обширного собрания книг приписывалось — по меньшей мере с начала нашего летоисчисления — Моисею. Об этом свидетельствовали и Сам Иисус, и апостолы (Ин 1:45; 5:45—47; Рим 10:5). Однако древнейшая традиция нигде не утверждает с достаточной убедительностью, что Моисей был автором всего Пятикнижия. Если в самом Пятикнижии и говорится изредка «Моисей написал», то эта формула относится к ограниченному фрагменту. В действительности же ни стилистические различия, ни повторы и перерывы в изложении не позволяют, по мнению современных исследователей, рассматривать Пятикнижие как произведение одного автора. После долгого и тщательного рассмотрения в конце XIX в. — прежде всего под влиянием исследований Графа и Вельхаузена — начала приобретать все большее число сторонников теория, согласно которой Пятикнижие составлено из четырех изначальных писаний, различных по датировке и авторству, но позднее рассматривавшихся как принадлежащие Моисею.
Согласно этой теории, изначальными были две повествовательные книги: книга Ягвиста (Я), где в Шестодневе употреблено имя Ягве, которое Бог открыл Моисею, и книга Элогиста (Э), в которой Бог называется общепринятым именем Элохим. Далее, считается, что Ягвист писал в IX в. в Иудее, а Элогист — несколько позднее в Израиле и что после падения Северного царства обе версии слились в одну (ЯЭ); что Иосия прибавил к ней Второзаконие (ЯЭВ); что Священническая версия, которая наряду с некоторыми повествовательными фрагментами содержит в основном законы, была присоединена к основному корпусу в послепленную эпоху и послужила ему обрамлением и связующими звеньями (ЯЭВС).
Эта классическая гипотеза о возникновении Пятикнижия, связанная к тому же и с эволюционистскими взглядами на религиозные представления Израиля, часто оспаривается. Многие исследователи все еще отвергают ее полностью, другие признают ее с учетом существенных модификаций, и не найдется двух таких ученых, которые были бы полностью согласны друг с другом в вопросах точного разделения текста в соответствии с различными его «источниками». В настоящее время наибольшее согласие установилось в вопросе о том, что одна лишь литературная критика для прояснения композиции Пятикнижия недостаточна. Ее следует дополнить исследованием литературных форм и устной либо письменной традиции, которая предшествовала редакции источников. Каждое из изначальных писаний, даже самое позднее, содержит в себе очень древние фрагменты.
Открытие мертвых письменностей Древнего Востока и успехи археологии и исторической науки в познании культур народов, составлявших окружение Израиля, показали, что для многих законов или установлений Пятикнижия существуют внебиблейские параллели, которые гораздо древнее того времени, которое принято при датировке «источников», и что многие повествования подразумевают существование иной — и более архаичной — социальной среды, нежели та, которая существовала во время предполагаемого возникновения этих источников. Некоторые фрагменты традиционного предания сохранились на святынях или в устной передаче. Эта сокровищница предания была упорядочена, расположена по циклам, а затем по инициативе соответственно образованных кругов или выдающейся личности зафиксирована письменно. Но такие письменные фиксации не были конечными вариантами: их перерабатывали, дополняли и наконец соединили в том виде, в котором и предстоит перед нами Пятикнижие. Письменные «источники» Пятикнижия — это всего лишь выделенные «моменты» долгого развития, точки кристаллизации в потоке предания, начала которого уходят в древнейшие времена, а дальнейшее существование отнюдь не исчерпывается письменной фиксацией.
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