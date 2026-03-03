Гандри Pоберт - Обзор Нового Завета

Учебник, содержащий обзорный курс по Новому Завету, должен сочетать в себе ознакомление с наиболее выпуклыми особенностями исторического обрамления Нового Завета, техническое введение и комментарий. Но к сожалению, почти все обзорные курсы по Новому Завету страдают неполноценностью комментариев к библейскому тексту. В результате изучение обзорного курса нередко вытесняет чтение первичного и важнейшего источника — самого текста Нового Завета. Поскольку многим студентам, только приступающим к изучению предмета, не доводилось читать Новый Завет планомерно и досконально, наш обзорный курс поможет им знакомиться с его текстом в ходе своеобразного диалога. Этот диалог поддерживается комментариями и ссылками на разделы Нового Завета, рекомендуемые для чтения. Отслеживая ход мысли от раздела к разделу, студенты приобретают ощущение логической последовательности.

При таком построении курса оказывается возможным переместить хотя бы часть сопроводительных материалов — которые касаются истории периода между Заветами, иудаизма и других вопросов и которые кажутся многим студентам избыточно сложными, — из первой части книги в последующие части, где эти материалы непосредственно нужны для разъяснения библейского текста. Такое построение курса хорошо также тем, что позволяет избавиться от удручающе долгих введений, типичных для университетского обзорного курса по Новому Завету, помогает студентам лучше понять, каким образом сопроводительные материалы способствуют интерпретации текста, и, самое главное, не дает учебнику заслонить собою текст Нового Завета.

Разумеется, такое построение курса требует лаконичности при изложении истории периода между Заветами и периода римского господства. Но это немногословие учебника как раз и хорошо для начинающего студента, ведь по крайней мере общая картина не будет заслонена перечислением малосущественных подробностей семейных распрей Хасмонеев, политических интриг в династии Ирода и прочих побочных обстоятельств.

Гандри Pоберт - Обзор Нового Завета

Пер. с англ.

Самара: Благая Весть, 2025, 496 с.

ISBN 9 78-5-74 54-1903-4

Гандри Pоберт - Обзор Нового Завета - Содержание

Предисловие

Введение

Часть I: Политические, культурные и религиозные предпосылки

1. Политическая история в период между Заветами и в новозаветный период

2. Светский фон Нового Завета

3. Религиозное и философское обрамление Нового Завета

Часть II: Литературные и исторические материалы

4. Канон и текст Нового Завета

5. Изучение жизни Иисуса

6. Вводный обзор общественной жизни и служения Иисуса

Часть III: Четыре канонических евангелия и Книга Деяний

7. Евангелие от Марка: апология распятия Иисуса

8. Евангелие от Матфея: руководство для смешанной Церкви во времена гонений

9. Евангелие от Луки: проповедь христианства в греко-римском мире в целом

10. Евангелие от Иоанна: уверовать в Иисуса ради жизни вечной

11. Книга Деяний: проповедь христианства в греко-римском мире в целом (продолжение Евангелия от Луки)

Часть IV: Послания

12. Ранние послания Павла

13. Большие послания Павла

14. Послания Павла из уз

15. Пастырские послания Павла

16. Послание к евреям: Иисус как священник

17. Соборные, или кафолические, послания

Часть V: Апокалипсис

18. Книга Откровение: Иисус грядет!

В ретроспективе

Указатель стихов из Библии

Именной указатель

Тематический указатель

Иллюстрации, карты и таблицы