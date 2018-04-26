Быть Евреем - Раби Хаим Донин

Наше поколение, видимо, больше любого другого увлечено поисками смысла жизни. Вопросы молодых людей заставляют нас задуматься о высшей цели, остановиться в погоне за материальными благами и обратиться к ценностям духовным. Многие сегодня пришли к тому же выводу, что и царь Шломо (Соломон) в своей книге «Коhелет» («Екклесиаст»), посвященной главным образом именно поискам смысла жизни.

Оказывается, накопительство, страсть к вещам, жажда удовольствий, по существу, определявшие шкалу ценностей, — это «суета сует и всяческая суета». Как и Коhелет, наше поколение обнаружило, что счастье не гарантируется только экономическим благосостоянием. Последнее, конечно, дает жизненный комфорт, открывает больше путей для бегства от духовной пустоты или для приглушения эмоциональной боли. Но эффективность такого «лечения» невелика. В конце концов, именно открытие цели существования дает ощущение полноты жизни, удовлетворение и душевный покой, стимулирует совершенствование личности.

Лишь чувствуя себя полезным и нужным, человек может быть счастлив. Современному еврею, справедливо признающему суетность поверхностной массовой культуры, следует осознать, что цель и смысл жизни, которые он ищет, находятся в его собственном наследии. Еврейский образ жизни, отражающий истинные ценности иудаизма, прекрасный и совершенный сам по себе, исполнен, прежде всего, глубочайшего духовного смысла. Однако еврей может, не дай Б-г, никогда не узнать об этом. Если даже он и слышал что-то о еврействе, то относится к нему порой весьма скептически; его знания в лучшем случае поверхностны, а представления превратны.

Так, еврей часто отвергает свое наследие, не сделав сколько-нибудь серьезной попытки понять и оценить его. Еще пророки отметили, что Израиль часто засевает чужие поля и возделывает чужие виноградники, забывая о своих собственных. Эта странная особенность характера нашего народа, приводящая иногда к самоотрицанию, безусловно, не служит и интересам всего человечества. Сегодня еврей нужен своему народу именно как еврей. И смею утверждать, что только как еврей, сознательно живущий в соответствии с идеалами иудаизма, он крайне необходим миру. Трудно переоценить опасности, преследующие сынов Израиля в их борьбе за физическое и духовное выживание. Поэтому очень важно, чтобы больше еврейского ума, энергии, умения и жертвенного идеализма было направлено на утверждение подлинно еврейских нравственных ценностей.

Раби Хаим Донин - Быть Евреем

Издательство «Шамир», 2009 — 287 с.

ISBN: 965-310-009-2

Раби Хаим Донин - Быть Евреем - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОСНОВЫ НАШЕЙ ВЕРЫ

Глава 1. КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИУДАИЗМА

НАШ НАРОД

НАША ЗЕМЛЯ

НАШ Б-Г

НАША ТОРА

Глава 2. ГАЛАХА — ЕВРЕЙСКИЙ ПУТЬ

Глава 3. СМЫСЛ ЗАПОВЕДЕЙ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЕВРЕЯ

Глава 4. ДОБРОТА: ЦЕЛЬ И СРЕДСТВО

ПРОЯВЛЕНИЯ ДОБРОТЫ

О МИЛОСЕРДИИ

ЗАКОНЫ, КАСАЮЩИЕСЯ КЛЕВЕТЫ, МЕСТИ И ОБМАНА

ЗАКОНЫ О ТРУДЕ И ВОЗНАГРАЖДЕНИИ

ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ

ПРОЯВЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Глава 5. СУББОТА: ОСТРОВ В ОКЕАНЕ ВРЕМЕНИ

СУББОТА КАК НАПОМИНАНИЕ О СОТВОРЕНИИ МИРА

СУББОТА КАК НАПОМИНАНИЕ ОБ ИСХОДЕ ИЗ ЕГИПТА

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К СУББОТЕ

КАНУН СУББОТЫ

Субботние свечи

Субботний стол

Вечернее б-гослужение

«Кидуш» и субботняя трапеза

СУББОТНИЙ ДОСУГ

СУББОТНИЙ ДЕНЬ

Утреннее б-гослужение

Утренний субботний «Кидуш»

Утренний «Кидуш»

Три субботние трапезы

ЗАВЕРШЕНИЕ СУББОТЫ

Конец дня

«hавдала»

По решению мудрецов

СУББОТНЯЯ ПЛИТА

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОГДА ОТМЕНЯЮТСЯ СУББОТНИЕ ЗАКОНЫ?

Глава 6. ЗАКОНЫ ПИТАНИЯ: ПИЩА ДЛЯ ДУШИ

ЗАПРЕЩЕННАЯ И РАЗРЕШЕННАЯ ПИЩА

ШХИТА

«КАШЕРОВАНИЕ» МЯСА

Запрещение крови

Кашерование обжариванием

Кашерование вымачиванием и солением

СМЕСЬ МЯСА И МОЛОКА

СПОСОБЫ КАШЕРОВАНИЯ ПОСУДЫ

Глава 7. СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ: КЛЮЧ К СЧАСТЬЮ

ПОЧИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

СУПРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

РАЗВОД

МИКВА

СКРОМНОСТЬ

АБОРТ И ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Глава 8. ЗНАКИ ЗАВЕТА: ЛЮБОВЬ И БЛАГОГОВЕНИЕ

ТФИЛИН

МЕЗУЗА

ЦИЦИТ И ТАЛИТ

МОЛИТВА

Чтение Торы в синагоге

Благословения

Благословения после еды

Язык молитвы

Несколько слов о сидуре

О НОШЕНИИ ГОЛОВНОГО УБОРА

О БРИТЬЕ

Глава 9. СИНАГОГА

МОЛИТВА В СИНАГОГЕ

ОБОРУДОВАНИЕ СИНАГОГИ

ПЕРСОНАЛ СИНАГОГИ

Раввин

Хазан

Шамаш

Габай

РОЛЬ КОhЕНА

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ОСОБЫЕ ДНИ ГОДА

Глава 10. ГЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Глава 11. ПЕСАХ

ЗАКОНЫ ПЕСАХА

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПЕСАХУ

Поиск хамеца

Сожжение хамеца

Продажа хамеца

ПОСТ ПЕРВЕНЦЕВ И ПОДГОТОВКА К «СЕДЕРУ»

«СЕДЕР»

«СЧЕТ ОМЕРА»

Глава 12. ШАВУОТ

Глава 13. ДНИ ПОКАЯНИЯ

ЕВРЕЙСКОЕ ЛЕТОСЧИСЛЕНИЕ

РОШ-hАШАНА — НОВЫЙ ГОД

ЙОМ-КИПУР

Глава 14. СУКОТ

СУКА

ЧЕТЫРЕ ВИДА РАСТЕНИЙ

ШМИНИ-АЦЕРЕТ И СИМХАТ-ТОРА

Глава 15. ПОСЛЕБИБЛЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ И ПОСТЫ

ХАНУКА

ТУ БИШВАТ

ЛАГ БАОМЕР

«МАЛЫЕ» ПОСТЫ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ОСОБЫЕ ДНИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Глава 16. РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА

ИМЯ

ЗАВЕТ ОБРЕЗАНИЯ

ВЫКУП ПЕРВЕНЦА

Глава 17. БАР-МИЦВА И БАТ-МИЦВА

Глава 18. БРАК

СВАДЬБА

ЗАПРЕЩЕННЫЕ БРАКИ

ПРОЦЕДУРА РАЗВОДА

Глава 19. СМЕРТЬ И ТРАУР

ПОГРЕБЕНИЕ

ТРАУР

УТЕШЕНИЕ СКОРБЯЩИХ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ КОГАНИМ

«КАДИШ»

УСТАНОВКА НАДГРОБНОГО КАМНЯ

ЙОРЦАЙТ

Глава 20. УСЫНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И ГИЮР

УСЫНОВЛЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО РЕБЕНКА

УСЫНОВЛЕНИЕ НЕЕВРЕЙСКОГО РЕБЕНКА

ГИЮР ВЗРОСЛЫХ

ЭПИЛОГ. СМЫСЛ ВОЗВРАЩЕНИЯ К ВЕРЕ

Хаим Донин - Быть Евреем - Наш народ

Слова «еврей», «израильтянин», «иудей» исторически употреблялись как синонимы, были взаимозаменяемы. В Торе говорится об Авраhаме как об иври, возможно, вследствие того, что он пришел с противоположного (восточного) берега Евфрата: эвер означает на иврите «[другая] сторона». Яакова, внука Авраhама, называли также Израиль (Исраэль). Его двенадцать сыновей и их потомки стали известны как «сыны Израиля» или «народ Израиля». Слово «иудей» происходит от имени Йеhуды, сына Яакова, родоначальника наиболее выдающегося из двенадцати колен. Так стали называть всех жителей Иудеи, переживших падение Северного царства (Израиля) в 722 году до н.э., когда десять колен были уведены в плен.

Таким образом, народ сегодня называют еврейским, его веру — иудаизмом, язык — ивритом а землю — Израилем. (Разговорным языком европейских евреев в раннем средневековье стал диалект, основанный на немецком языке, но с большим количеством заимствований из иврита и других языков. Этот язык называется идиш. Подобным же образом в разных еврейских общинах возникли свои особые «еврейские» языки: испанские евреи создали на базе испанского и иврита ладино, персидские — еврейско-персидский, арабские — еврейско-арабскнй и т.д.) Народ Израиля начал свое существование как одна семья, прослеживающая своих предков вплоть до Авраhама, жившего приблизительно 3800 лет назад.

Монотеизм, которого твердо придерживался Авраhам, и договор с Б-гом, заключенный им и подтвержденный его потомками, выделили эту семью из языческого окружения. Она не требовала исключительных прав на свою особую веру, наоборот, старалась привлечь к ней других. Семья эта постепенно росла, к ней присоединялись прозелиты. После испытания египетским рабством, овладения землями, обещанными еврейскому народу Всевышним, а самое главное — принятия Торы в качестве священной конституции он приобрел отличительные черты нации: группы людей, говорящих на одном языке, живущих в определенном районе, разделяющих общую судьбу, имеющих общие воспоминания и атрибуты государственного суверенитета.

Вследствие своего происхождения евреи всегда рассматривали себя как одну разбросанную по всему свету большую семью. Принадлежность к ней наследуется по материнской линии. Таким образом, любой ребенок, рожденный еврейской женщиной, считается членом семьи. Но семья эта всегда была открыта для всех, кто разделял ее веру. Принявший иудаизм становится даже не названным братом сынов Израиля, но братом родным, равноправным, который полностью наследует как все привилегии народа, так и его обязанности и заветы. Прозелит вливается в еврейский народ, возлагая на себя духовную миссию будущего и связывая себя с общим прошлым. Еврейский народ трудно отнести к какой-либо категории, «классифицировать» в рамках той или иной научной теории.

Это одна из сторон нашей уникальности, которая была увековечена повелением Всевышнего: «Вы будете для Меня царством священников и народом святым» (Шмот, 19:6). Существует такая поэтическая притча о нашем народе. Одна река на земном шаре никогда не высыхает и не выходит из берегов. Исток ее в Мексиканском заливе, устье — в арктических морях. Нет в мире другого такого величественного водного потока. Течение его быстрее, чем у Миссисипи или Амазонки, он в тысячу раз полноводнее их. Это Гольфстрим — река в океане. Его воды вдали от залива, у берегов Каролины, сине-фиолетового цвета; они так ярко обозначены, что линия их соприкосновения с обычной морской водой видна невооруженным глазом.

Часто можно увидеть, как судно одновременно находится в течении Гольфстрима и в обычной морской воде — так резка граница между этой рекой и океаном, так сильно, образно выражаясь, нежелание Гольфстрима смешиваться с прочей морской водой. Этот любопытный феномен в физическом мире имеет двойника в мире духовном. В океане человечества есть одинокая река. Мощнейшие потоки страстей никогда не выводили ее из берегов, неистовое пламя христианского и мусульманского фанатизма и жестокости никогда не иссушало ее, хотя воды в течение двух тысячелетий бывали красны от крови мучеников. Исток ее — в глубинах истории, а устье теряется в тумане вечности. Она так же ревниво оберегает себя и не смешивается с окружающими водами.

Река эта — еврейский народ. Гордясь своей особой миссией, Израиль не был, тем не менее, замкнутым народом. Еврейская история переплетена с историей многих стран мира. «Евреи… были свидетелями и участниками множества человеческих деяний. Они придали им форму и развили их в большей степени, чем кто бы то ни было. Они же и пострадали от них больше, чем любой другой народ», — писал Эрнест ван ден Хааг. История евреев была историей взаимодействия с остальным миром, хотя западные мыслители, воспитанные в христианском духе, признавали роль евреев и иудаизма лишь отчасти и относились снисходительно ко всему, что с ними связано.

В учебниках истории, социологии или философии редко содержались сведения о еврейском народе или о достижениях еврейской мысли после возникновения христианства. Эта тенденция, так долго отражавшаяся в книгах и программах христианских университетов, была унаследована светским академическим миром и сохранилась после ослабления религиозного влияния. Даже на самих евреев, попадавших в эту среду, такая атмосфера подсознательно оказывала влияние, и они начинали относиться к создавшемуся положению как к должному. Как правило, незнакомые с наследием своего народа, они становились жертвой мнения, что в после библейский период еврейство не дало миру ничего, что стоило бы внимания серьезного ученого.