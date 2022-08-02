Подготавливая книгу по философской антропологии, нам хотелось не объединять под этим титулом предельно широкие по своему содержанию размышления, так или иначе касающиеся классического и современного понимания человека в авторской интерпретации. Мы стремились использовать философско-антропологический дискурс не как ставшую для многих привычной, застывшей, архивной картинку, языковую философскую игру, знавшую о своих больших амбициях, признавшую их итоговое поражение и нереализованность в ходе проходившей в XX веке «конкуренции в области духовного» (К. Манхейм) и по умолчанию согласившуюся на отведенную ей более сильными соперниками почетную, уважаемую, но малозначащую роль расплывчатого в своей туманной неопределенности фона современной философии. Изменить это положение совсем непросто, и представляемое исследование стремится лишь во многом неоднородными по своим установкам позициям соавторов проблематизировать, актуализировать, оживить и даже реабилитировать возможности современной философской антропологии как фундаментального пути современной философии. А что может быть актуальней для современной философской антропологии вопроса о том, как ее, собственно, сейчас понимать, в каком направлении и горизонте возможно ее продуктивное развитие, какова, наконец, ее судьба в пространстве современной культуры? Нетрудно заметить, все эти вопросы касаются самой философии, и не случайно, поскольку философская антропология служит «лакмусовой бумажкой» для всей европейской философии.

Актуальность современной философии во многом определяется критическими исследованиями тех практик, которые меняли жизнь европейской культуры в прошлом и меняют ее сейчас - коммуникативных практик человеческого взаимодействия. Ведь каждый раз, когда в европейской истории утверждался новый способ коммуникации - устное общение, фонетический алфавит, публичное и внутреннее чтение, письменность, рождение печатного слова, распространение средств массовой информации (СМИ), - происходила антропологическая революция, менявшая образ как самого человека, так и всей культуры. Философские и философскоантропологические исследования эволюции способов коммуникации показывают, что они напрямую определяют формы жизни человека, а от них в свою очередь зависит то, как будет - и будет ли вообще - пониматься философия. Таким образом, при изменении форм жизни благодаря таким новым интерсубъективным способам коммуникации, как компьютер, Интернет, социальные сети, мессенджеры, мобильные телефоны и пр., уже невозможно обходиться тем пониманием философии, которое выросло из практик древнегреческих устных диалогов на агоре, молитвенно сосредоточенного обращения к Богу в уединенной тиши монашеской кельи или просветительских надежд на преображающую человека и общество силу разума. Поэтому «перестройка» философии болезненна, а с точки зрения наиболее радикальных в своем консерватизме ее представителей, вообще недопустима. Но, как нам кажется, иного выбора у философии, если она не хочет быть сведена к историко-архивной функции, к установке неизменной ретроспективности, нет. Впрочем, нет необходимости полностью и бесповоротно отказываться от наследия классической философии, ведь, призывая к этому, что и делает подчас постмодернизм, рано или поздно приходят к положению о «смерти философии», «смерти человека», «смерти автора» и т.д. Другое дело, что к классике нельзя относиться как к застывшему, непререкаемому в своей догматичности авторитету. Нужно уметь трансформировать некогда незыблемые, как казалось когда-то, функции философии, например, приоритетное притязание на истину или жесткий замкнутый монизм.

Даниил Дорофеев - Визуальная антропология и коммуникация: философский взгляд

СПб.: Издательство РХГА, 2022. - 608 с.

ISBN 978-5-907505-84-1

Даниил Дорофеев - Визуальная антропология и коммуникация: философский взгляд - Содержание

Предисловие

Введение. Образы, перспективы, взгляды современной философской антропологии

Часть первая. Визуальный поворот в лицах

Глава первая. Эстетико-физиологическое само-образ-ование Ф. Ницше

Глава вторая. Эстетика образа Людвига Витгенштейна

Глава третья. Феноменологические основания эстетики человеческого образа

Часть вторая. Восприятие Другого

Глава первая. Феноменология интерсубъективности Гуссерля и тело Другого у Декарта

Глава вторая. Аналитика и дедукция человеческого образа: метод Шерлока Холмса

Глава третья. Человек между словом и образом

Часть третья. Аналитика слова и образа

Глава первая. Книга и образ

Глава вторая. Искусство как мимесис и перформанс

Глава третья. Когнитивная антропология

Глава четвертая. Визуальная когнитология

Глава пятая. Феноменология визуального сознания

Глава шестая. Воображаемое

Часть четвертая. Коммуникации Я и Другого

Глава первая. Визуальность, коммуникация, экзистенция

Глава вторая. Коммуникации античного пира 1. Пространство застольных коммуникаций 2. Вино и еда 3. Музыка и любовь

Глава третья. Визуальная коммуникация любви в Афинах и Венеции: Платон и Томас Манн

Часть пятая. Визуальные техники формирования человека

Глава первая. Лицо и портрет

Глава вторая. Слово и образ в современном искусстве

Глава третья. Бытие и пространство

Глава четвертая. Архитектура и коммуникация

Глава пятая. Дом и домашняя политика

Часть шестая. Вперед в прошлое: античная эстетика человеческого образа

Глава первая. Современная визуальная антропология, эстетика и античное видение человека

Глава вторая. Эстетика человеческого образа в жизни и иконография античного философа в искусстве Глава третья. Эстетика образа и этика жизни античного философа

Часть седьмая. Визуальная эстетика православного персонализма

Глава первая. Философия и филокалия: калокагатия и благообразие

Глава вторая. Образ и Первообраз

Глава третья. Русские старцы: эстетика благообразной красоты

Часть восьмая. Слово и образ в христианской культуре

Глава первая. Что значит видеть?

Глава вторая. Слово Бога и знаки власти

Глава третья. Образ Иуды

Глава четвертая. Сила слова

Глава пятая. Образ философии

Часть девятая. Образ и тело

Глава первая. Наставления Нила Сорского

Глава вторая. Страсти души

Глава третья. Мерзкая плоть

Глава четвертая. Миф о «процессе цивилизации»

Часть десятая. Философия города

Глава первая. Философия в городе

Глава вторая. Полис и империя

Глава третья. Столицы Европы

Глава четвертая. Человек в сетях мегаполиса

Глава пятая. Город будущего

Часть одиннадцатая. Аналитика музея

Глава первая. Музей как культурный капитал общества

Глава вторая. Петербург как культурный и политический памятник

Глава третья. Фотографии как образные двойники

Глава четвертая. Музей в эпоху цифровых технологий

Часть двенадцатая. Человек в условиях современности

Глава первая. Общество развлечений

Глава вторая. Шопинг

Глава третья. Мода и дизайн

Глава четвертая. Спорт

Приложение.

От сердца к образу: к 75-летию проф. Б. В. Маркова

Избранная библиография