Довідник із католицького соціального вчення

На Страшному суді Господь запитає нас, що ми зробили для бідних, голодних, недужих і нагих, чужинців і ув'язнених. Зараз ви тримаєте в руках не просто науковий довідник, а довідник зі свого життя у світі. Християни століттями прагнули втілити в життя Христову заповідь любити свого ближнього, і поступово Церква сформулювала соціальне вчення, покликане допомогти нам у цій великій справі. Однак це вчення не може залишитися лише теорією. Я закликаю вас підходити до цієї книжки як до іспиту сумління, розважаючи над її змістом та значенням для свого життя: як я можу втілити Христове послання про діяльну любов? Що Його слова означають для мене тут і тепер? Що робив би Ісус, якби був на моєму місці?

Сформулювати соціальне вчення для усього світу — це аж ніяк не легке завдання. Регіональні відмінності і тим паче відмінності між континентами досить вагомі. В одних частинах світу люди страждають від голоду і недоїдання, тимчасом як в інших вони володіють усіма матеріальними благами, але однаково почуваються нещасними. У деяких країнах християн переслідують і карають на смерть, тоді як у тих, де панує релігійна свобода, деякі християни не здатні реалізувати свої політичні права і брати активну участь у соціальному житті. Визнаючи ці відмінності, Церква впродовж століть не раз здобувала болісний, але цінний досвід і розтлумачила чимало принципів, які стосуються кожного суспільства: людська гідність, спільне благо, солідарність і субсидіарність.

Наприкінці свого звернення на останній сесії Другого Ватиканського Собору, Блаженний Павло VI проілюстрував духовність Собору «старою історією про [доброго] самарянина», яка була «взірцем духовности для Собору». На Соборі Церква прихилилася до людства та його потреб з «безмежним співчуттям» і «так би мовити, оголосила себе слугою людства», запропонувавши «новий різновид гуманізму», що зосереджений на Богові Отцеві, Христі і Святому Духові.

Душастирська конституція Другого Ватиканського собору Gaudium et spes — це дивовижне втілення цього нового християнського гуманізму. У ній Церква вступає в діалог зі світом. У діалозі обидві сторони віддають та отримують. Церква приймає і визнає цінності, цілі й досягнення людської діяльности у світі. І водночас Церква пропонує світові світло Божого Слова, в якому зміст і значення всієї реальности стають збагненними. Людина без Бога кінець кінцем втрачає свою людськість.

Компендіум вийшов у світ 2004 року і відтоді був перекладений понад тридцятьма мовами. Він став корисним пастирським інструментом для поширення соціального вчення Церкви. Папа Франциск не раз називав Компендіум надійним путівником... Ми сподіваємося, що цим проектом сповнили бажання святого Івана Павла II: «Було би дуже корисно мати компендіум, офіційне джерело, яке узагальнило б католицьку соціальну доктрину, і зокрема “катехизм”, який би показав зв’язок між нею та новою євангелізацією».

Довідник із католицького соціального вчення

За редакцією Мартіна Шлаґа ; пер. з англ. О. Гладкий. — Львів : Свічадо, 2023. — 216 с. — ISBN 978-966-938-622-9

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