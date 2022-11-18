Вопрос о восточных истоках художественных форм древнерусского зодчества принадлежит к числу пока еще слабо разработанных. Наиболее подробно, хотя все же в достаточно общем виде, проблема связей искусства Древней Руси и Востока, включая архитектуру, рассматривалась в работах JI. И. Ремпеля и Л. А. Лелекова. К сожалению, переход от общей констатации к конкретным историческим исследованиям крайне затруднен скудостью письменных источников и, в связи с этим, неясностью путей проникновения тех или иных, несомненно восточных по своему изначальному происхождению, мотивов в русское зодчество и архитектурную орнаментику.

До сих пор как на примеры использования восточных мотивов в русском зодчестве чаще всего указывали на элементы его декоративного убранства, будь то скульптурный декор храмов Владимире-Суздальской Руси, резные пояса раннемосковских памятников либо резьба царских врат. Однако по отношению к орнаментальным мотивам вопрос о конкретном источнике стоит не столь остро, а иногда его постановка и вовсе лишена смысла. Роль посредников вполне могли выполнять предметы художественного ремесла, легко перемещаемые с места на место и на протяжении почти всего средневековья буквально наводнявшие русский рынок, о чем свидетельствуют имеющиеся музейные коллекции и многочисленные данные археологических находок.

С архитектурными заимствованиями композиционного и особенно технического порядка дело обстоит уже иным образом, поскольку в этом случае в качестве основного фактора, оказывающего влияние на распространение конкретных форм или строительных приемов, как правило, выступает миграция артелей или отдельных мастеров. Так обстояло дело с византийскими строительными артелями в X—XI (возможно, также и в XII) вв., с романскими артелями, работавшими в XII в. в Галицкой и Владимиро-Суздальской Руси, с приглашенными Иваном III итальянскими мастерами Возрождения.

Древне-русское искусство позднего средневековья: XVI век

Издательство «Дмитрий Буланин» , 2003, - 544 с.

ISBN 5-86007-355-0

Древне-русское искусство позднего средневековья: XVI век - Содержание

От редактора

С. С. Подъяполъский. К вопросу о восточных элементах в московском зодчестве XV—XVI вв.

А. Л. Баталов. О традиции строительства Успенских храмов в Московской Руси XVI в.

С. С. Подъяполъский, Г. С. Евдокимов, Е. И. Рузаева, А. В. Яганов, Д. Е. Яковлев. Новые данные о Кремлевском дворце рубежа XV—XVI вв

С. С. Подъяполъский. Московский Кремлевский дворец в XVI в. по данным письменных источников

Г. С. Евдокимов, Е. И. Рузаева, Д. Е. Яковлев. Архитектурная керамика в декоре московского великокняжеского дворца в середине XVI в.

A. В. Яганов. К вопросу о датировке собора Благовещенского Киржачского монастыря

Диакон Александр Мусин. Соборы митрополита Макария 1547—1549 гг. и проблема авторитета в культуре XVI в.

Л. И. Лифшиц. Кто такие «галатские еретики»?

Майкл Флайер. К семиотическому анализу Золотой палаты Московского Кремля

Даниэл Роуленд. Две культуры — один Тронный зал

Бранислав Тодич. Надписи с именами художников в русской живописи XVI в.

М. А. Орлова. О времени создания живописной декорации Успенского собора Московского Кремля

Н. В. Квливидзе. Символические образы Московского государства и иконографическая программа росписи собора Новодевичьего монастыря

B. М. Сорокатый Храмовое строительство и иконостасы Великого Новгорода в середине—второй половине XVI в.

И. А. Шалина. Врата с «притчами» как символический вход в Дом Премудрости

Л. В. Нерсесян. Видение пророка Даниила в русском искусстве XV—XVI вв.

Э. С. Смирнова. Круглая икона св. Николая Мирликийского из новгородского Николо-Дворищенского собора. Происхождение древнего образа и его место в контексте русской культуры XVI в.

М. А. Маханъко. Почитание московских святынь Строгановыми: влияние столичной культуры на периферии (вторая половина XVI—начало XVII в.)

Т. Е. Самойлова. К истории возникновения традиции написания мерных икон

И. М. Соколова. Резная икона XVI в. «Ангел Хранитель» из собрания Музеев Московского Кремля

О. В. Клюканова. Новгородский амвон 1533 г.

Е. А. Моршакова. О некоторых драгоценных богослужебных предметах 60-х годов XVI в. работы кремлевской мастерской (воздвизальный крест 1561/62 г. из Соловецкого монастыря)

И. А. Журавлева. Об одном из типов драгоценных реликвариев на Руси в XVI—XVII вв.

Э. С. Смирнова. Новгородские миниатюры первой четверти XVI в. с персонификациями Премудрости Божией и со св. Лукой-иконописцем

Е. И. Серебрякова. Об орнаментальном убранстве рукописей макариевской книгописной мастерской

Т. С. Борисова. Гравюра на металле в русских рукописях XVI в.

Л. А. Беляев. Проблемы архитектурной топографии Москвы XVI в.

Л. Б. Арутюнян. Исследования храма 1519—1520 гг.: церковь Пророка Илии на Новгородском подворье в Москве

И. И. Кондратьев, Н. А. Кренке. Опричный двор Ивана Грозного: археолого-геоморфологические и исторические данные

Архимандрит Макарий (Веретенников) Иконография митрополита Макария

Памяти Сергея Сергеевича Подъяпольского (1928—2002)

Научная и реставрационная деятельность С. С. Подъяпольского

Список иллюстраций

Список сокращений