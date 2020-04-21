Ad usum scholarum. Series Graeca

Древнегреческий язык - Начальный курс - 2 части

Ad usum scholarum. Series Graeca

Часть первая. - М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Шичалина, 2002. – 208 с.

ISBN 5-87245-088-5

Часть вторая. – М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Шичалина, 2002. – 208 с.

ISBN 5-87245-088-5

Древнегреческий язык - Начальный курс - От составителей

Данное пособие - начальный курс древнегреческого языка, разработанный и использовавшийся на курсах древних языков «Греко-латинского кабинета» Ю. А. Шичалина и в Московской духовной семинарии.

Оно является первой частью полного курса древнегреческого языка и рассчитано на первый год обучения при двух занятиях в неделю. Тексты и упражнения заимствованы из знаменитого сборника Вольфа, по которому, в частности, изучают греческий язык на отделении классической филологии филологического факультета Московского университета.



Уроки дополнены цитатами из Нового Завета, соответствующими пройденному грамматическому материалу. Грамматика изложена насколько возможно просто, с привлечением только самых необходимых сведений по лингвистике. Однако при этом предполагается, что читатель хорошо знаком с грамматикой русского языка.

При работе с данным пособием полезно (хотя и необязательно) предварительное знакомство с грамматикой латинского и церковнославянского языков.

Несмотря на то, что пособие в основном предназначено для студентов, изучающих язык под руководством преподавателя, его можно использовать и для самостоятельного изучения: для этой цели в книге собрано все необходимое. Особое внимание следует обращать на твердое заучивание образцов спряжения и склонения. Усвоением изложенных в уроке грамматики и синтаксиса обеспечивается полное понимание текста урока.

Знание лексики также необходимо, и помимо обычного заучивания отдельных слов оно достигается перечитыванием пройденных текстов. Слова, необходимые для запоминания, помещены после текста в разделе «Лексика», причем примеры на новый грамматический материал выделены жирным шрифтом. Тексты из Священного Писания целесообразно выучивать наизусть. Наконец, закрепление материала происходит при внимательном выполнении упражнений.

Методика данного пособия подразумевает использование как Эразмова (ориентированного на древнее), так и Рейхлинова (ориентированного на византийское) произношений. Изучать грамматику и лексику удобно с опорой на Эразмово, читать тексты Нового Завета необходимо с Рейхлиновым произношением.



Поурочное изложение грамматического материала принадлежит доценту, кандидату филологических наук Н. К. Малинаускене. (Это изложение было использовано составителем иеромонахом Тихоном (Зиминым) в изданном ранее «Учебнике древнегреческого языка для духовных семинарий, часть первая».) При подготовке настоящего пособия использовалась «Книга для чтения по древнегреческому языку. Второе издание. Составитель А. И. Любжин» (М.: ГЛК, 1999 г.). Фрагменты из Нового Завета подобраны иеромонахом Дионисием (Шленовым), руководителем Греческого кабинета при МДАиС. Словари к новозаветным текстам составлены иеромонахом Тихоном (Зиминым), который также оказал помощь при формировании окончательного варианта настоящего пособия.