А. Васютинский и др. - Древняя Греция - Рассказы о повседневной жизни

Древняя Греция
В наше время Спарту постигло полное разрушение. Еще недавно ученые искали на берегах Эврота место, где когдато находился главный город Лаконии. Теперь, правда, его местонахождение определили; но немного удалось найти на его древней почве: несколько гробниц, остатки одного саркофага да развалины театра, построенного, очевидно, довольно поздно, — уже в то время, когда вся Герция была в руках у римлян, — вот все, что посчастливилось отыскать под глубоким слоем земли и мусора, завалившим древнюю Спарту. Исполнилось, таким образом, предсказание греческого историка Фукидида. «Предположим, — говорил он, — что город Спарта разорен и от него остались только храмы и фундаменты построек; я думаю, отдаленным векам очень трудно было бы поверить тому, что ее могущество соответствовало ее славе... Город показался бы слишком ничтожным, так как части его не соединены вместе; он не имеет ни блестящих храмов, ни других зданий и по древнему обычаю Эллады состоит из отдельных поселений». Таким образом, Фукидид не только предсказал полное забвение Спарты в будущем, но и дал объяснение этому. Спарта имела слишком деревенский вид, граждане ее мало делали для поддержания ее внешнего блеска и не украшали ее такими великолепными зданиями, каких было много в Афинах. И немудрено поэтому, что город, состоявший по преимуществу из деревянных построек, лишенный каменных храмов и мраморных статуй, разрушился до основания, и потомки забыли о прежнем его местонахождении.
А между тем Лакония не была бедна естественными дарами. Природа отнеслась к ней щедрее, чем ко многим другим греческим областям. Посредине Лаконии по широкой и плодородной низменности текла с гор Аркадии река Эврот; глубоко врезывалась она в землю и образовывал своим течением корытообразную долину. Эту долину со всех сторон замыкали горы, с которых обильно текли горные ручьи и давали окрестным полям прекрасное орошение. На западе тянулся угрюмый хребет величественных Тайгетских гор, на склонах которых росли роскошные кормовые травы для скота. В лесах, зеленой шапкой покрывавших вершины Тайгета, было много дичи. Кроме того, склоны Тайгета были богаты железом и мрамором. На болотистых морских берегах в большом количестве находили пурпурных улиток, дававших хорошую краску. А совсем рядом с Лаконией находилась еще более цветущая страна — Мессения, лучшая область во всей Греции, и спартанцы рано (в конце VIII в.) завоевали ее и разделили ее поля между собой. Поэтому пожаловаться на скудость своей природы жители Лаконии не могли ни в каком случае.
А. Васютинский и др. - Древняя Греция - Рассказы о повседневной жизни
М.: Вече, 2022, 416 с.: ил.
Серия "Античный мир"
ISBN 978-5-4484-3787-8
А. Васютинский и др. - Древняя Греция - Рассказы о повседневной жизни - Содержание
КАК ЖИЛИ ГРЕКИ В ГОМЕРОВСКУЮ ЭПОХУ (А. Васютинский)
ДЕМОДОК ВО ДВОРЦЕ АЛКИНОЯ (А. Васютинский)
В НОВЫЕ СТРАНЫ (Вл. Сыроечковский)
ДРУЗЬЯ НАРОДА И ЗАЩИТНИКИ ЗНАТИ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ (В. Перцев)
В ДРЕВНЕЙ СПАРТЕ (VII—VI вв. до P.X.) (В. Перцев)
У ДЕЛЬФИЙСКОГО ОРАКУЛА (Н. Кун)
ГРЕКИ НА ВОЙНЕ (Б. Сыроечковский)
- I. Марафон (490 г.)
- II. Саламин (480 г.)
В АФИНАХ ПРИ ПЕРИКЛЕ (Т. Алабина-Сократова)
В АФИНСКОМ НАРОДНОМ СОБРАНИИ (Е. Богрова)
НА ПРАЗДНИК В ОЛИМПИИ (К. Сивков)
В ШКОЛЕ (С. Радциг)
В ТЕАТРЕ ДИОНИСА
- I. Трагедия (Н. Кун)
- II. Афинская комедия (Ал. Фортунатов)
В ДОМЕ АФИНЯНИНА (К. Сивков)
СОФИСТЫ И СОКРАТ (В. Уланов)
- I. После комедии
- II. Во дворе у Сократа
- III. В доме Каллия
- IV. Суд над Сократом
- V. Смерть Сократа
В АТТИЧЕСКОЙ ДЕРЕВНЕ (С. Радциг)
ПЛАТОН И ЕГО ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ (В. Перцев)
СРЕДИ РАБОЧЕГО ЛЮДА В ДРЕВНИХ АФИНАХ (около 400 г. до P.X.) (В. Дьяков)
- 1. На невольничьем рынке
- 2. Рабы в афинском доме
- 3. По афинским мастерским
- 4. В рудниках Лавриона
АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ В ПЕРСИИ (Н. Кун)
- I. Поход на Персеполь
- II. В Персеполе
- III. Празднества в Сузе
- IV. Последние дни Александра
У АРИСТОТЕЛЯ (М. Коваленский)
В АЛЕКСАНДРИИ III ВЕКА (К. Успенский)
У ГРЕКОВ НА ЧЕРНОМ МОРЕ (М. Коваленский)
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