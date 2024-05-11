А. Васютинский и др. - Древняя Греция - Рассказы о повседневной жизни

В наше время Спарту постигло полное разрушение. Еще недавно ученые искали на берегах Эврота место, где когдато находился главный город Лаконии. Теперь, правда, его местонахождение определили; но немного удалось найти на его древней почве: несколько гробниц, остатки одного саркофага да развалины театра, построенного, очевидно, довольно поздно, — уже в то время, когда вся Герция была в руках у римлян, — вот все, что посчастливилось отыскать под глубоким слоем земли и мусора, завалившим древнюю Спарту. Исполнилось, таким образом, предсказание греческого историка Фукидида. «Предположим, — говорил он, — что город Спарта разорен и от него остались только храмы и фундаменты построек; я думаю, отдаленным векам очень трудно было бы поверить тому, что ее могущество соответствовало ее славе... Город показался бы слишком ничтожным, так как части его не соединены вместе; он не имеет ни блестящих храмов, ни других зданий и по древнему обычаю Эллады состоит из отдельных поселений». Таким образом, Фукидид не только предсказал полное забвение Спарты в будущем, но и дал объяснение этому. Спарта имела слишком деревенский вид, граждане ее мало делали для поддержания ее внешнего блеска и не украшали ее такими великолепными зданиями, каких было много в Афинах. И немудрено поэтому, что город, состоявший по преимуществу из деревянных построек, лишенный каменных храмов и мраморных статуй, разрушился до основания, и потомки забыли о прежнем его местонахождении.

А между тем Лакония не была бедна естественными дарами. Природа отнеслась к ней щедрее, чем ко многим другим греческим областям. Посредине Лаконии по широкой и плодородной низменности текла с гор Аркадии река Эврот; глубоко врезывалась она в землю и образовывал своим течением корытообразную долину. Эту долину со всех сторон замыкали горы, с которых обильно текли горные ручьи и давали окрестным полям прекрасное орошение. На западе тянулся угрюмый хребет величественных Тайгетских гор, на склонах которых росли роскошные кормовые травы для скота. В лесах, зеленой шапкой покрывавших вершины Тайгета, было много дичи. Кроме того, склоны Тайгета были богаты железом и мрамором. На болотистых морских берегах в большом количестве находили пурпурных улиток, дававших хорошую краску. А совсем рядом с Лаконией находилась еще более цветущая страна — Мессения, лучшая область во всей Греции, и спартанцы рано (в конце VIII в.) завоевали ее и разделили ее поля между собой. Поэтому пожаловаться на скудость своей природы жители Лаконии не могли ни в каком случае.

А. Васютинский и др. - Древняя Греция - Рассказы о повседневной жизни

М.: Вече, 2022, 416 с.: ил.

Серия "Античный мир"

ISBN 978-5-4484-3787-8

А. Васютинский и др. - Древняя Греция - Рассказы о повседневной жизни - Содержание

КАК ЖИЛИ ГРЕКИ В ГОМЕРОВСКУЮ ЭПОХУ (А. Васютинский)

ДЕМОДОК ВО ДВОРЦЕ АЛКИНОЯ (А. Васютинский)

В НОВЫЕ СТРАНЫ (Вл. Сыроечковский)

ДРУЗЬЯ НАРОДА И ЗАЩИТНИКИ ЗНАТИ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ (В. Перцев)

В ДРЕВНЕЙ СПАРТЕ (VII—VI вв. до P.X.) (В. Перцев)

У ДЕЛЬФИЙСКОГО ОРАКУЛА (Н. Кун)

ГРЕКИ НА ВОЙНЕ (Б. Сыроечковский)

I. Марафон (490 г.)

II. Саламин (480 г.)

В АФИНАХ ПРИ ПЕРИКЛЕ (Т. Алабина-Сократова)

В АФИНСКОМ НАРОДНОМ СОБРАНИИ (Е. Богрова)

НА ПРАЗДНИК В ОЛИМПИИ (К. Сивков)

В ШКОЛЕ (С. Радциг)

В ТЕАТРЕ ДИОНИСА

I. Трагедия (Н. Кун)

II. Афинская комедия (Ал. Фортунатов)

В ДОМЕ АФИНЯНИНА (К. Сивков)

СОФИСТЫ И СОКРАТ (В. Уланов)

I. После комедии

II. Во дворе у Сократа

III. В доме Каллия

IV. Суд над Сократом

V. Смерть Сократа

В АТТИЧЕСКОЙ ДЕРЕВНЕ (С. Радциг)

ПЛАТОН И ЕГО ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ (В. Перцев)

СРЕДИ РАБОЧЕГО ЛЮДА В ДРЕВНИХ АФИНАХ (около 400 г. до P.X.) (В. Дьяков)

1. На невольничьем рынке

2. Рабы в афинском доме

3. По афинским мастерским

4. В рудниках Лавриона

АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ В ПЕРСИИ (Н. Кун)

I. Поход на Персеполь

II. В Персеполе

III. Празднества в Сузе

IV. Последние дни Александра

У АРИСТОТЕЛЯ (М. Коваленский)

В АЛЕКСАНДРИИ III ВЕКА (К. Успенский)

У ГРЕКОВ НА ЧЕРНОМ МОРЕ (М. Коваленский)