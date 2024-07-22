Гиленсон - История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения
Падение в 476 г. до н.э. Римской Империи означало переход к новой эпохе в истории мировых цивилизаций, к эпохе феодализма. Причины крушения Рима — глубинные. Рабство экономически себя исчерпало, несмотря на растущее число вольноотпущенников и введение системы колоната. Моральный кризис подрывал изнутри Империю. Она рухнула в результате восстания рабов и нашествия варваров. На обломках Империи возникли оказавшиеся недолговечными варварские государства. Античной культуре был нанесен большой урон.
В разных уголках Европы идут процессы христианизации. Основная масса населения, принявшая новое вероучение, подвергается закрепощению. Торгово-экономические связи очень слабы. Хозяйство носит преимущественно натуральный характер. Крупные феодалы демонстрируют свою независимость от короля; это обстоятельство получает отражение в народно-героическом эпосе, у Рабле и Шекспира.
Вместе с тем в недрах феодального общества, основанного на «кулачном праве» верхов, происходят глубинные социально-экономические процессы, наблюдается экономический рост, развитие торгово-денежных отношений, появление городов. Все это — результат медленного вызревания внутри феодальных структур капиталистических отношений на их ранней фазе.
Термин «Средневековье» (лат. тебштаесит — «средний век») возникает не в рамках эпохи, которую мы так называем, а как обозначение некоего культурного промежутка между Античностью и Возрождением в эпоху Ренессанса. Изучением Средневековья занята наука медиевистика. Само понятие Средневековья родилось в среде итальянских гуманистов.
Литература Средневековья создается на перекрестке трех основных культурных традиций — античности, христианства и культуры варварских народов. При этом многообразии она формирует качественно новое, особое единство, вырабатывает собственную концепцию человека и мира, вырастающую из христианских представлений. Человек воспринимался в Средние века в своей двойственной ипостаси, воплощавшей как греховно-плотское начало, так и частицу божественной духовности. Окружающий мир виделся как связь и одновременно противостояние Града Божия и Града земного. Жизнь человека представала в ее противоречивости как устремленность вверх (к небу, благу), но ему противостояло движение вниз (к греху, к аду).
Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения - Учебник и практикум для вузов
Москва : Издательство Юрайт, 2024.— 182 с.— (Высшее образование).— Текст: непосредственный.
ISBN 978-5-534-02513-2
Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения – Содержание
Введение
Предисловие
Раздел I. ЭПОХА СРЕДНИХ ВЕКОВ
- Историко-теоретическое введение
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Глава 1. Литература раннего Средневековья: проблематика и жанры
- 1.1. Религиозно-философская литература
- 1.2. Народно-эпическая литература: от «Беовульфа» до исландских саг
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Глава 2. Эпоха зрелого Средневековья: героический эпос
- 2.1. «Песнь о Роланде»
- 2.2. «Песнь о Нибелунгах»
- 2.3. «Песнь о моем Сиде»
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Глава 3. Литература рыцарская и городская: проблематика, жанры, поэтика
- 3.1. Своеобразие куртуазной литературы
- 3.2. Городская литература: жанрово-тематическое своеобразие
Раздел II. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ Историко-теоретическое введение
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ИТАЛИЯ
- Глава 4. Проторенессанс: Данте
- Глава 5. Петрарка: первый европейский гуманист
- Глава 6. Боккаччо: основоположник ренессансной прозы
- Глава 7. Два века итальянского Ренессанса: от Боярдо до Тассо
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ГЕРМАНИЯ И НИДЕРЛАНДЫ
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Глава 8. Возрождение: Эразм Роттердамский
- 8.1. Немецкий гуманизм: от Гуттена до Лютера
- 8.2. Эразм Роттердамский: «Похвала глупости»
- Глава 8. Возрождение: Эразм Роттердамский
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ФРАНЦИЯ
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Глава 9. Этапы литературного процесса: от Вийона до Монтеня
- 9.1. Проторенессанс: Франсуа Вийон
- 9.2. Возрождение XVI века: «Плеяда» и Ронсар
- 9.3. Монтень: «Опыты»
- Глава 10. Рабле: мудрость сатирика
- Глава 9. Этапы литературного процесса: от Вийона до Монтеня
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АНГЛИЯ
- Глава 11. Проторенессанс: Чосер — «отец английской поэзии»
- Глава 12. Гуманизм в XVI веке: от Мора до Марло
- Глава 13. Шекспир: драматург на все времена
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ИСПАНИЯ
- Глава 14. Возрождение: Сервантес как национальный гений
- Глава 15. Лопе де Вега: «океан поэзии»
Заключение
Вместо эпилога, или Классика современная и своевременная
Список литературы
Практические занятия
- Занятие 1. Героический эпос: поэзия народного подвига. «Песнь о Роланде», «Поэма о моем Сиде»
- Занятие 2. Рыцарская литература: «куртуазный универсум». Лирика трубадуров и романные циклы
- Занятие 3. Возрождение: «открытие мира и человека». Проторенессанс: поэзия Вийона
- Занятие 4. Данте: «Когда любовью я дышу...». «Божественная комедия»: «Ад»
- Занятие 5. Боккаччо: у истоков ренессансной новеллы. «Декамерон»
- Занятие 6. Рабле: палитра смеха. «Гаргантюа и Пантагрюэль»
- Занятие 7. Шекспир: «И несть ему конца». Сонеты. «Укрощение строптивой»
- Занятие 8. Шекспир: вечные вопросы принца Датского. «Гамлет»
- Занятие 9. Сервантес: мудрое безумство Доп Кихота. Герои на все времена
- Занятие 10. Лоис де Вега: «океан поэзии». «Овечий источник»
Большое спасибо!