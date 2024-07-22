Гиленсон - История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения

Падение в 476 г. до н.э. Римской Империи означало переход к новой эпохе в истории мировых цивилизаций, к эпохе феодализма. Причины крушения Рима — глубинные. Рабство экономически себя исчерпало, несмотря на растущее число вольноотпущенников и введение системы колоната. Моральный кризис подрывал изнутри Империю. Она рухнула в результате восстания рабов и нашествия варваров. На обломках Империи возникли оказавшиеся недолговечными варварские государства. Античной культуре был нанесен большой урон.

В разных уголках Европы идут процессы христианизации. Основная масса населения, принявшая новое вероучение, подвергается закрепощению. Торгово-экономические связи очень слабы. Хозяйство носит преимущественно натуральный характер. Крупные феодалы демонстрируют свою независимость от короля; это обстоятельство получает отражение в народно-героическом эпосе, у Рабле и Шекспира.

Вместе с тем в недрах феодального общества, основанного на «кулачном праве» верхов, происходят глубинные социально-экономические процессы, наблюдается экономический рост, развитие торгово-денежных отношений, появление городов. Все это — результат медленного вызревания внутри феодальных структур капиталистических отношений на их ранней фазе.

Термин «Средневековье» (лат. тебштаесит — «средний век») возникает не в рамках эпохи, которую мы так называем, а как обозначение некоего культурного промежутка между Античностью и Возрождением в эпоху Ренессанса. Изучением Средневековья занята наука медиевистика. Само понятие Средневековья родилось в среде итальянских гуманистов.

Литература Средневековья создается на перекрестке трех основных культурных традиций — античности, христианства и культуры варварских народов. При этом многообразии она формирует качественно новое, особое единство, вырабатывает собственную концепцию человека и мира, вырастающую из христианских представлений. Человек воспринимался в Средние века в своей двойственной ипостаси, воплощавшей как греховно-плотское начало, так и частицу божественной духовности. Окружающий мир виделся как связь и одновременно противостояние Града Божия и Града земного. Жизнь человека представала в ее противоречивости как устремленность вверх (к небу, благу), но ему противостояло движение вниз (к греху, к аду).

Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения - Учебник и практикум для вузов

Москва : Издательство Юрайт, 2024.— 182 с.— (Высшее образование).— Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-02513-2

Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения – Содержание

Введение

Предисловие

Раздел I. ЭПОХА СРЕДНИХ ВЕКОВ

Историко-теоретическое введение

Глава 1. Литература раннего Средневековья: проблематика и жанры 1.1. Религиозно-философская литература 1.2. Народно-эпическая литература: от «Беовульфа» до исландских саг

Глава 2. Эпоха зрелого Средневековья: героический эпос 2.1. «Песнь о Роланде» 2.2. «Песнь о Нибелунгах» 2.3. «Песнь о моем Сиде»

Глава 3. Литература рыцарская и городская: проблематика, жанры, поэтика 3.1. Своеобразие куртуазной литературы 3.2. Городская литература: жанрово-тематическое своеобразие



Раздел II. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ Историко-теоретическое введение

ИТАЛИЯ Глава 4. Проторенессанс: Данте Глава 5. Петрарка: первый европейский гуманист Глава 6. Боккаччо: основоположник ренессансной прозы Глава 7. Два века итальянского Ренессанса: от Боярдо до Тассо

ГЕРМАНИЯ И НИДЕРЛАНДЫ Глава 8. Возрождение: Эразм Роттердамский 8.1. Немецкий гуманизм: от Гуттена до Лютера 8.2. Эразм Роттердамский: «Похвала глупости»

ФРАНЦИЯ Глава 9. Этапы литературного процесса: от Вийона до Монтеня 9.1. Проторенессанс: Франсуа Вийон 9.2. Возрождение XVI века: «Плеяда» и Ронсар 9.3. Монтень: «Опыты» Глава 10. Рабле: мудрость сатирика

АНГЛИЯ Глава 11. Проторенессанс: Чосер — «отец английской поэзии» Глава 12. Гуманизм в XVI веке: от Мора до Марло Глава 13. Шекспир: драматург на все времена

ИСПАНИЯ Глава 14. Возрождение: Сервантес как национальный гений Глава 15. Лопе де Вега: «океан поэзии»



Заключение

Вместо эпилога, или Классика современная и своевременная

Список литературы

Практические занятия