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Гиленсон - История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения

Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения - Учебник и практикум для вузов
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Philology Literature
Падение в 476 г. до н.э. Римской Империи означало переход к новой эпохе в истории мировых цивилизаций, к эпохе феодализма. Причины крушения Рима — глубинные. Рабство экономически себя исчерпало, несмотря на растущее число вольноотпущенников и введение системы колоната. Моральный кризис подрывал изнутри Империю. Она рухнула в результате восстания рабов и нашествия варваров. На обломках Империи возникли оказавшиеся недолговечными варварские государства. Античной культуре был нанесен большой урон.
В разных уголках Европы идут процессы христианизации. Основная масса населения, принявшая новое вероучение, подвергается закрепощению. Торгово-экономические связи очень слабы. Хозяйство носит преимущественно натуральный характер. Крупные феодалы демонстрируют свою независимость от короля; это обстоятельство получает отражение в народно-героическом эпосе, у Рабле и Шекспира.
Вместе с тем в недрах феодального общества, основанного на «кулачном праве» верхов, происходят глубинные социально-экономические процессы, наблюдается экономический рост, развитие торгово-денежных отношений, появление городов. Все это — результат медленного вызревания внутри феодальных структур капиталистических отношений на их ранней фазе.
Термин «Средневековье» (лат. тебштаесит — «средний век») возникает не в рамках эпохи, которую мы так называем, а как обозначение некоего культурного промежутка между Античностью и Возрождением в эпоху Ренессанса. Изучением Средневековья занята наука медиевистика. Само понятие Средневековья родилось в среде итальянских гуманистов.
Литература Средневековья создается на перекрестке трех основных культурных традиций — античности, христианства и культуры варварских народов. При этом многообразии она формирует качественно новое, особое единство, вырабатывает собственную концепцию человека и мира, вырастающую из христианских представлений. Человек воспринимался в Средние века в своей двойственной ипостаси, воплощавшей как греховно-плотское начало, так и частицу божественной духовности. Окружающий мир виделся как связь и одновременно противостояние Града Божия и Града земного. Жизнь человека представала в ее противоречивости как устремленность вверх (к небу, благу), но ему противостояло движение вниз (к греху, к аду).

Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения - Учебник и практикум для вузов

Москва : Издательство Юрайт, 2024.— 182 с.— (Высшее образование).— Текст: непосредственный.
ISBN 978-5-534-02513-2

Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения – Содержание

Введение
Предисловие
Раздел I. ЭПОХА СРЕДНИХ ВЕКОВ
  • Историко-теоретическое введение
  • Глава 1. Литература раннего Средневековья: проблематика и жанры
    • 1.1. Религиозно-философская литература
    • 1.2. Народно-эпическая литература: от «Беовульфа» до исландских саг
  • Глава 2. Эпоха зрелого Средневековья: героический эпос
    • 2.1. «Песнь о Роланде»
    • 2.2. «Песнь о Нибелунгах»
    • 2.3. «Песнь о моем Сиде»
  • Глава 3. Литература рыцарская и городская: проблематика, жанры, поэтика
    • 3.1. Своеобразие куртуазной литературы
    • 3.2. Городская литература: жанрово-тематическое своеобразие
Раздел II. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ Историко-теоретическое введение
  • ИТАЛИЯ
    • Глава 4. Проторенессанс: Данте
    • Глава 5. Петрарка: первый европейский гуманист
    • Глава 6. Боккаччо: основоположник ренессансной прозы
    • Глава 7. Два века итальянского Ренессанса: от Боярдо до Тассо
  • ГЕРМАНИЯ И НИДЕРЛАНДЫ
    • Глава 8. Возрождение: Эразм Роттердамский
      • 8.1. Немецкий гуманизм: от Гуттена до Лютера
      • 8.2. Эразм Роттердамский: «Похвала глупости»
  • ФРАНЦИЯ
    • Глава 9. Этапы литературного процесса: от Вийона до Монтеня
      • 9.1. Проторенессанс: Франсуа Вийон
      • 9.2. Возрождение XVI века: «Плеяда» и Ронсар
      • 9.3. Монтень: «Опыты»
    • Глава 10. Рабле: мудрость сатирика
  • АНГЛИЯ
    • Глава 11. Проторенессанс: Чосер — «отец английской поэзии»
    • Глава 12. Гуманизм в XVI веке: от Мора до Марло
    • Глава 13. Шекспир: драматург на все времена
  • ИСПАНИЯ
    • Глава 14. Возрождение: Сервантес как национальный гений
    • Глава 15. Лопе де Вега: «океан поэзии»
Заключение
Вместо эпилога, или Классика современная и своевременная
Список литературы
Практические занятия
  • Занятие 1. Героический эпос: поэзия народного подвига. «Песнь о Роланде», «Поэма о моем Сиде»
  • Занятие 2. Рыцарская литература: «куртуазный универсум». Лирика трубадуров и романные циклы
  • Занятие 3. Возрождение: «открытие мира и человека». Проторенессанс: поэзия Вийона
  • Занятие 4. Данте: «Когда любовью я дышу...». «Божественная комедия»: «Ад»
  • Занятие 5. Боккаччо: у истоков ренессансной новеллы. «Декамерон»
  • Занятие 6. Рабле: палитра смеха. «Гаргантюа и Пантагрюэль»
  • Занятие 7. Шекспир: «И несть ему конца». Сонеты. «Укрощение строптивой»
  • Занятие 8. Шекспир: вечные вопросы принца Датского. «Гамлет»
  • Занятие 9. Сервантес: мудрое безумство Доп Кихота. Герои на все времена
  • Занятие 10. Лоис де Вега: «океан поэзии». «Овечий источник»
Views 350
Rating 5.0 / 5
Added 22.07.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

A
Avel 2 years ago

Большое спасибо!

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