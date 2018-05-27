Древняя Русь в свете зарубежных источников

Изучение тысячелетней предыстории и истории Древней Руси домонгольского времени зиждется на двух основных видах источников: древнерусских письменных памятниках и археологических материалах. Однако археологические данные в силу их специфики могут рассказать нам о хозяйственном укладе общества, быте и культурных традициях, времени происхождения и характере поселений и т.п.

Историческая интерпретация памятников материальной культуры позволяет делать некоторые выводы о социальной структуре общества, наконец, восстановить его международные связи (в основном торговые), но ни политическая, ни социальная история общества в полном объеме не могут быть воссозданы с помощью только археологии. Письменная же культура пришла на Русь довольно поздно — лишь в конце X в. вместе с христианством и литературное творчество на Руси, насколько мы можем судить по сохранившимся памятникам, началось вряд ли ранее XI в.

Первые опыты летописания (время создания, характер и содержание древнейших памятников остаются предметом дискуссий) дошли до нас в редакциях начала XII в., но в рукописях конца XIV — начала XV в. Богатые сведениями о событиях начиная со второй половины XI в., летописи все более скупы и фрагментарны по мере удаления в глубь веков. Более того, рассказывая об истории Руси X и предшествующих столетий, летописец не имел других источников, кроме византийских хроник и местных преданий, дошедших до него в устной передаче. Поэтому реконструкция социальной и политической истории Руси IX-X вв. — особенно важного времени в истории восточного славянства, поскольку именно в эти века зарождается и формируется Древнерусское государство, — ненадежна и спорна: ведь таковы сами источники, на которых она строится.

Совершенно очевидно, что в этих условиях любая дополнительная информация о народах Восточной Европы, о восточных славянах и о Руси бесценна для историка. И крупицы, а нередко и целые пласты такой информации мы находим в сочинениях, созданных в странах, соседствовавших с восточноевропейским регионом и издавна обладавших письменностью и литературой. Греческие колонисты в Северном Причерноморье первыми пришли в соприкосновение с обитателями южнорусских степей. Позднее византийцы оказались лицом к лицу с переселявшимися на Балканский полуостров славянскими племенами. Еще несколько столетий спустя Византии начали угрожать набеги «северных варваров» — росов, и на дальних рубежах империи окрепло мощное государство — Русь.

Как античных греков, так и византийцев не могло не интересовать, что происходит в чуждом и опасном для них варварском мире. И потому уже в древнейших письменных памятниках — поэмах Гомера — возникает образ Северного Причерноморья и населяющих его народов. Фантастические, окрашенные мифологическими представлениями предания постепенно сменяются достоверной информацией, объем которой неуклонно возрастает. По мере укрепления Древнерусского государства все большее число народов вступает с ним в разнообразные контакты, торговые, военные, политические, конфессиональные.

И чем интенсивнее становились эти контакты, тем больше информации о Руси проникало на страницы хроник и анналов, писем и документов, географических сочинений и литературных произведений, тем шире был круг стран и народов, а соответственно и письменных традиций, в которых отражены сведения о Руси. В IX в. византийским источникам присоединяются арабская историко-географическая литература, а также ранние латиноязычные памятники из Восточно-Франкского королевства (позднее — Германии).

Древняя Русь в свете зарубежных источников

Издательство — Университет Дмитрия Пожарского — 624 с.

Москва — 2013 г.

ISBN 978-5-91244-071-7

Древняя Русь в свете зарубежных источников - Содержание

Введение

Зарубежные источники по истории Руси как предмет исследования

Список изданных томов Свода «Древнейшие источники по истории Восточной Европы» и сопутствующих ему изданий

Часть I. Античные Источники

Введение

Глава 1. Античная литературная традиция о Северном Причерноморье

Глава 2. Образ Восточной Европы в античности

Глава 3. Были ли венеды славянами? Античные и раннесредневековые источники о славянах

Библиография

Часть II. Византийские Источники

Введение

Глава 1. Кто были анты? Славяне и анты глазами византийцев. V-VII вв

Глава 2. «Племя неведомое, племя бесчисленное... Племя от края земли». Имя Руси в византийской традиции IX — середины X в

Глава 3. Когда была крещена Русь? Взгляд из Византии

Глава 4. Война и мир в русско-византийских отношениях X - начала XIII в

Глава 5. Церковные связи Руси и Византии

Глава 6. Образ Руси в византийской литературе: география и население в XII-XIII вв

Глава 7. На перекрестке культур

Библиография

Часть III. Восточные Источники

Введение

Глава 1. Общие представления восточных авторов о физической и этнополитической географии Восточной Европы

Глава 2. Восточная Европа в сочинениях арабских астрономов IX в

Глава 3. Ранние упоминания о славянах

Глава 4. Ранние известия о русах

Глава 5. Пути купцов-русов и славян в Багдад и Рей

Глава 6. «Остров русов»

Глава 7. Первый арабский путешественник по Восточной Европе: Ибн Фадлан

Глава 8. Три «группы» русов

Глава 9. Заморские походы русов

Глава 10. Хазария и ее падение

Глава 11. Крещение Руси

Глава 12. Русы на Кавказе в X-XII вв

Глава 13. Древняя Русь в системе средневековых государств XII-XIII вв

Библиография

Часть IV. Западноевропейские Источники

Введение

Глава 1. Первые упоминания о Руси: IX — начало Х в

Глава 2. Русь и Германия накануне крещения Руси

Глава 3. Владимир Святой в западноевропейских источниках

Глава 4. Международная политика Ярослава Мудрого

Глава 5. Между Польшей и Германией: западноевропейские союзы Ярославичей

Глава 6. Киев — Волынь — Галич и Польша — Венгрия — Германия в XII — начале XIII в

Глава 7. Международная торговля Руси

Глава 8. Русские «схизматики»: новая восточноевропейская политика Западной церкви в XIII в

Эпилог, или о недосказанном

Библиография

Часть V. Скандинавские Источники

Введение

Глава 1. Восточная половина мира глазами скандинавов: топонимия в исторических исследованиях

Глава 2. В тумане столетий: история в преданиях

Глава 3. Скандинав на Руси: сюжетные стереотипы и исторические реалии

Глава 4. Ярослав Мудрый в скандинавской традиции

Глава 5. Завершение эпохи викингов

Глава 6. Он плавал на Русь «с дорогими товарами»

Глава 7. От язычества к истинной вере

Библиография

Словарь терминов

Именной указатель

Древняя Русь в свете зарубежных источников - Походы Святослава

Последний из известных по русским летописям договор Руси и Византии связан с итогами войны князя Святослава в византийских дунайских провинциях в 970—971 гг. Наиболее полную информацию о ходе этих событий мы черпаем из «Истории» византийского писателя Льва Диакона. Она была написана, вероятно, после 992 г. в пору правления Василия II и охватывала царствование трех его предшественников: Романа II, Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия, т.е. 959-976 гг. (в повествование вставлены и эпизоды из первых лет правления Василия II). Родившийся ок. 950 г. в малоазийском селении Калой, Лев приехал учиться в столицу империи, там стал диаконом, и в правление Василия II состоял в придворном клире.

В этом качестве он и сопровождал василевса в окончившийся неудачей болгарский поход 986 г.: участие в политических событиях последней трети X в., видимо, и дало историку право говорить в своем историческом труде об описании событий на основании собственного личного опыта, а не по литературным источникам. Впрочем, Лев Диакон, как это теперь выяснено, подобно другим своим современникам, воспользовался и так называемой «Историей Фок», и, возможно, документальными материалами.

Конец книги VII и вся книга IX «Истории» Льва Диакона посвящены описанию сражений армии Святослава с византийским войском у Доростола (Дристры). Лев Диакон представляет росов в высшей степени воинственным племенем: «Росы, стяжавшие среди соседних народов славу постоянных победителей в боях, считали, что их постигнет ужасное бедствие, если они потерпят постыдное поражение от ромеев (т.е. византийцев. — Авт.), и дрались, напрягая все силы» (Leo Diac. 140.16-20; цит. по: Лев Диакон. С. 74; Хрестоматия II. С. 204). Вместе с тем он отказывает им в воинском искусстве, утверждая, что они сражаются лишь в пешем строю и совершенно не могут ездить верхом и потому непригодны для кавалерии.

Кроме того, они пасуют под ударами техники: «Они не могли выдержать действия снарядов, которые со свистом проносились над ними: каждый день от ударов камней, выбрасываемых [машинами], погибало множество скифов» (Leo Diac. 148.2-5; цит. по: Лев Диакон. С. 77). Воинский опыт и стратегическое мастерство византийской армии противопоставляются звериным повадкам противников: «Росы, которыми руководило их врожденное зверство и бешенство, в яростном порыве устремлялись, ревя как одержимые, на ромеев, а ромеи наступали, используя свой опыт и военное искусство» (Leo Diac. 141.3-6; цит. по: Лев Диакон. С. 74; Хрестоматия II. С. 204-205). Лев Диакон знает поименно как русских князей, так и некоторых предводителей его войска.

Он называет «Сфенкела, почитавшегося у тавроскифов третьим после Сфендослава, доблестного, огромного ростом мужа, отважно сражавшегося в том бою» (Leo Diac. 144.19-21; цит. по: Лев Диакон. С. 76). Сфендославом, в точной фонетической передаче имен в византийской традиции, назывался князь Святослав. Историк говорит о князе Игоре, напоминая, как «индийским» (т.е. греческим, по нашей традиции) огнем «ромеи превратили на Евксинском [понте] в пепел огромный флот Ингора, отца Сфендослава» (Leo Diac. 144.5-8; цит. по: Лев Диакон. С. 76). Решающую роль в победе над русскими отводит «греческому огню» и другой, агиографический, памятник — «Житие Василия Нового» (конец X в.).

В описании решающей битвы русско-византийской войны 21 июня 971 г. (Сюзюмов. 1974) рассказывается о втором по значению среди росов — Икморе: «Ободренные такой победой, росы вышли на следующий день из города и построились к бою на открытом месте. Ромеи также выстроились в глубокую фалангу и двинулись им навстречу. Был между скифами Икмор, храбрый муж гигантского роста, [первый] после Сфендослава предводитель войска, которого [скифы] почитали по достоинству вторым среди них. Окруженный отрядом приближенных к нему воинов, он яростно устремился против ромеев и поразил многих из них...» (Leo Diac. 148.23—149.7; цит. по; Лев Диакон. С. 78; Хрестоматия II. С. 208).

Много внимания Лев Диакон уделяет описанию обычаев росов и их верований: «И вот, когда наступила ночь и засиял полный круг луны, скифы вышли на равнину и начали подбирать своих мертвецов. Они нагромоздили их перед стеной, разложили много костров и сожгли, заколов при этом по обычаю предков множество пленных, мужчин и женщин. Совершив эту кровавую жертву, они задушили несколько грудных младенцев, а также петухов, топя их в водах Истра. Говорят, что скифы почитают таинства эллинов, приносят по языческому обряду жертвы и совершают возлияния по умершим, научившись этому то ли у своих философов Анахарсиса и Залмоксиса, то ли у соратников Ахилла» (Leo Diac. 149.17-150.4; цит. по: Лев Диакон. С. 78; Хрестоматия II. С. 208).