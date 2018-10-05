Семен Дубнов - История хасидизма

Серия — «Памятники еврейской исторической мысли»

На протяжении многих лет еврейское общество Восточной Европы сохраняло свой самобытный характер, который отличал его не только от христианского окружения, но и от других еврейских диаспор. Демографическая мощь еврейской общины этого региона и особые социально-экономические условия, сложившиеся в Польско-Литовском государстве в средние века и в начале Нового времени, способствовали формированию особой еврейской субкультуры. Она основывалась на более древних традициях евреев—выходцев из германских земель, на ашкеназском наследии, но при этом прошла долгий путь интенсивного внутреннего развития. Однако органичное единство еврейского общества Восточной Европы, выраженное в общих культурных кодах, шкале ценностей, социальном устройстве и верности традиции ни в коей мере не означало его культурного единообразия. Еще до глобальных политических сдвигов Нового времени, подорвавших основы существования еврейской традиционной общины в Восточной Европе, в еврейской среде нередко возникали различные религиозные и интеллектуальные течения. Они вступали в противоборство или мирно сосуществовали в культурной жизни еврейского общества, дополняя друг друга и увлекая за собой представителей различных общественных слоев, оставляли глубокий отпечаток в коллективной памяти и становились интегральной частью культурной традиции или исчезали бесследно из еврейской жизни. Этот процесс становился все более интенсивным в контексте социальных потрясений и перемен в новое время и достиг своего апогея в XIX — начале XX вв. Именно в этом контексте интенсивного социального и ин- теллектуального брожения следует рассматривать формирование одного из уникальных и наиболее значимых культурно- религиозных явлений в среде восточноевропейского еврейства — хасидского движения. Хасидизм берет свое начало в среде каббалистов-мистиков середины XVIII в. на территории Подолии, Волыни и Червоной Руси и к началу XIX в. становится массовым движением, охватившим разные слои еврейского общества и кардинально изменившим его социальный, культурный и религиозный облик. Распространение хасидизма столкнулось с ожесточенным сопротивлением: представители старой ученой элиты — талмудисты и мистики — считали, что он подрывает традиционные религиозные устои, а прогрессивные еврейские круги воспринимали хасидизм как опасное ретроградное течение, основывающееся на суевериях и способствующее сохранению изоляции еврейского общества. И те и другие оппоненты хасидизма использовали в борьбе с этим движением все находившиеся в их руках средства, не гнушаясь самими радикальными шагами, такими как отлучение от общины (херем) или обращение к властям. Раскол между сторонниками нового движения и их противниками на долгие годы подорвал единство еврейского традиционного общества, он ощутим даже сегодня. Однако ни остановить, ни даже затормозить распространение хасидизма его противники не смогли. Более того, не осталось такой сферы в жизни еврейского общества Восточной Европы, которая в той или иной степени не была затронута хасидским движением: оно оказало влияние на восприятие классических библейских и раввинистических текстов, на религиозное мировоззрение, культовые ритуалы и народные верования, на социальную организацию и общественно-политическую деятельность евреев. Дыхание хасидизма ощущается и в различных пластах новой еврейской культуры, сформировавшейся в Восточной Европе, Америке и Израиле: в литературе, музыке, театре и изобразительном искусстве. Такой значительный феномен еврейской жизни не мог не привлечь внимания историков. Хасидизм стал предметом исследования на заре еврейской историографии в России и прежде всего— в творчестве выдающегося исследователя восточноевропейского еврейства Семена (Шимона) Дубнова (1860-1941). Автор многотомной истории еврейского народа и многочисленных работ по истории евреев Польши и России, Дубнов посвятил немало сил исследованию хасидского движения. Результатом многолетней деятельности историка в этой сфере стала авторитетная монография «История хасидизма», вышедшая в свет на иврите в Тель-Авиве в 1931 г. Монография Дубнова стала первым фундаментальным академическим исследованием хасидизма и заложила основы социально-исторического анализа этого важнейшего общественного и религиозного течения. Более того, несмотря на интенсивное развитие исследований хасидизма в последнее время и вы- званную этим ревизию некоторых положений «Истории хасидизма» Дубнова, на сегодняшний день не существует исследования, которое по своему охвату, методологической смелости и богатству идей могло бы уподобиться классической монографин российского историка. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что «История хасидизма» Дубнова не только является выдающимся памятником российско-еврейской историографии, но и сохраняет свою научную ценность для современных исследователей.

Семен Дубнов - История хасидизма

Издательство — Мосты культуры / Гешарим — 616 с.

Москва / Иерусалим — 2014 г.

ISBN 978-593273-354-7

Семен Дубнов - История хасидизма - Содержание

Илья Лурье. «Религия сердца»: хасидизм в исследованиях Семена Дубнова

Введение в историю хасидизма

Расколы в еврействе и раскол хасидский

Родословная хасидизма, его связь с каббалою — теоретической и практической

Раввинизм в Польше в XVI-XVIII веках

Мистицизм в Польше в XVI и XVII веках

Мистические движения и ересь среди польских евреев в конце XVII и начале XVIII века

Непосредственные причины хасидизма

План истории хасидизма

Возникновение хасидизма.

Жизнь и деятельность Израиля Бешта

Источники для жизнеописания Бешта

Детство и отрочество Бешта (1698-1712)

Тайные приготовления и подвижничество (1712-1735)

Открытая деятельность Бешта (17351747 ־ )

) Учение Бешта

Последние годы жизни Бешта (1747-1760)

Возникновение цадикизма.

Бер, проповедник из Межерича, преемник Бешта, и прочие ученики Бешта (1760-1772)

Хасидизм и хасиды к 1760 году

Жизнь Бера, проповедника из Межерича III.

Яков-Иосиф Коген, литературный апостол хасидизма, и прочие ученики Бешта

История хасидского раскола на основании первоначальных источников, печатных и рукописных

Эпоха первая: Начало раскола (1772-1780)

Общее состояние евреев польско-украинских и литовско-русских перед началом хасидского раскола

Тайные хасидские общества в Литве (1766-1772)

Гонение на хасидов в Вильне (весной 1772 г.)

Преследование хасидской секты в Галиции

Последствия первых гонений на хасидов и общее состояние секты до 1780 года

Эпоха вторая: Размножение хасидской секты, разветвление иерархии цадиков и распространение новой хасидской литературы (1780-1796)

Начало хасидской литературы

Второй поход литовских раввинов против хасидской секты (1781 г.)

Польско-галицийский хасидизм

Хасидизм украинский

Хасиды в Белоруссии и Литве и вождь их Залман из Лиозна (1781-1796 г.)

Миросозерцание Залмана и его система рационального хасидизма

Эпоха третья: Последняя решительная борьба и окончательный раскол (1706-1801)

Возобновление антихасидского движения (1796 г.)

Послание Залмана, смерть гаона и обострение борьбы (1797 г.)

Религиозная борьба среди русских евреев в конце прошлого столетия

Агитация против хасидов, диспуты и книжная полемика

Цадик в Петербургской крепости

Торжество хасидизма в Польше и Украине (1790-1800 г.)

Быт и нравы хасидов

Примечания редактора

Семен Дубнов - История хасидизма - Расколы в еврействе и раскол хасидский

Лет полтораста тому назад, среди польских евреев возникло сильное религиозное движение, приведшее впоследствии к обширному и небывалому в еврействе расколу, благодаря которому все еврейское население нынешней России и прилетающих к ней западнославянских земель распалось на две большие религиозные группы: на хасидов и миснагидов. Последним именем стали называть всех, оставшихся при старом раввинском учении, первым — раскольников, видоизменивших это учение сообразно своим мистическим стремлениям.

Трудно в точности определить, какая из этих двух групп многочисленнее, так как статистических данных по этой части не имеется; но на основании наблюдений и с точностью приблизительною можно считать обе группы количественно почти равными. В одних общинах преобладают хасиды, в других — миснагиды, но в общем нет ни одной сколько-нибудь значительной еврейской общины, в которой не встречались бы оба эти элемента вместе, причем обыкновенно их нетрудно отличить друг от друга, так как хасиды имеют свои особые синагоги и свое особое духовенство в лице всесильных «цадиков».

Раскол, охватывающий половину всего народа, — такого явления еврейство не знало в течение своей долгой исторической жизни до прошлого столетия. Вообще, старейшая из религий знала на своем веку гораздо меньше крупных расколов, сект, ересей, чем младшие ее сестры — христианство и ислам. Знаменитые фарисеи и садукеи в древней Иудее были не столько религиозными, сколько политическими партиями; и только одни эссеи представляют собою пример чисто религиозной партии в нашей древней истории. В Средних веках нам известен раскол караимов (в VIII в.), продолжающийся и поныне.

Это был по качеству очень резкий и решительный раскол, но именно поэтому он был количественно ничтожен, и удалось ему оторвать от еврейства лишь самую незначительную частицу народа. С тех пор прошло более тысячи лет, в течение которых еврейство изведало много умственных направлений в интеллигентных своих сферах, много мистических и мессианских движений, не редко увлекавших и малообразованную массу, немало и массовых отпадений (марраны, саббатианцы — магометане, христианствующие франкисты), но оно не знало ничего похожего на внутренний религиозный раскол, пока в прошлом столетии не выступил на сцену хасидизм.

Этот новый раскол был прямо противоположен своему предшественнику— расколу караимскому; он качественно не был столь резок, не стремился к потрясению основ талмудического иудаизма, но за то — и именно в силу того — ему удалось привлечь к себе громадную массу приверженцев и на самом деле «расколоть» народ на две половины, отличающиеся друг от друга многими верованиями, обычаями, нравами и даже религиозными принципами. Насколько важны и обширны современные последствия хасидизма, на столько же удивительны, необычайны факты его истории.

В самом деле, на глазах наших ближайших предков среди так сказать бела дня нашей истории возникает целый мистический культ, целый круг чудесных сказаний, героями которых являются творец хасидизма, его сподвижники и многочисленные преемники. Создается новая мифология, воздвигается новый своеобразный Олимп, населяемый существами, которым громадная толпа верующих восторженно поклоняется, как полубогам, святым, чудодеям. Всего 150 лет отделяют нас от основателя «хасидской секты» Израиля Бешта, — а между тем этот человек давно уже сделался предметом удивительных легенд, не уступающих в фантастичности и сверхъестественности тем классическим сказаниям, которым облечена жизнь какого-нибудь Будды или Магомета...

Даже позднейшие преемники Бешта попали на новый Олимп и окружены ореолом чудес и святости. В настоящее время, наконец, существует весьма многочисленное хасидское духовенство, представители которого считаются способными совершать чудеса, привлекают к себе сотни и тысячи ищущих спасения и нередко еще при жизни делаются героями легендарных биографий. Где же причины этих замечательных явлений? Какая необычайная сила выдвинула на поприще истории этих тайн- ственных «рыцарей духа» и эти загадочные духовные феномены?